Calculadora de ISR
Calcula el Impuesto Sobre la Renta mensual, quincenal, semanal, diario y anual para personas fisicas de 2014 a 2026.
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Reforma Fiscal 2027: RESICO, IVA al 7% y cambios en ISR para personas morales
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¿Como se calcula el ISR en salarios?
El ISR en salarios es un impuesto progresivo que se calcula aplicando la tarifa del articulo 113 de la LISR. La tarifa establece una cuota fija mas un porcentaje sobre el excedente del limite inferior del rango en que cae el ingreso.
¿Que es el subsidio al empleo?
Es un beneficio fiscal para trabajadores con ingresos bajos. Si el subsidio al empleo calculado es mayor que el ISR, el patron esta obligado a entregar la diferencia al trabajador en efectivo como parte de su pago.