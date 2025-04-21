Consulta las tasas del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) que aplica cada entidad federativa durante el ejercicio fiscal 2026, así como los criterios de territorialidad que determinan dónde se causa este tributo estatal.

Tasas del ISN por entidad federativa 2026 Dentro del Estado Dentro o fuera del Estado No se precisa Condición especial Estado Tasa Lugar de prestación Domicilio patrón Domicilio trabajador Aguascalientes 2.50% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Baja California 4.25% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Baja California Sur 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Campeche 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Chiapas 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Chihuahua 4.00% Dentro del Estado Dentro o fuera En el Estado Ciudad de México 4.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Coahuila 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Colima 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Durango 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Estado de México 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera Dentro o fuera Guanajuato 3.00% Dentro del Estado Locales en el Estado Dentro o fuera Guerrero 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Hidalgo 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Jalisco 3.00% 5% asimilados Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Michoacán 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Morelos 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Nayarit 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera En el Estado Nuevo León 3.00% Condición especial Dentro o fuera En el Estado Oaxaca 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera Dentro o fuera Puebla 3.00% Dentro del Estado En el Estado No se precisa Querétaro 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Quintana Roo 4.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa San Luis Potosí 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera Dentro o fuera Sinaloa 2.40% – 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera Dentro o fuera Sonora 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Tabasco 3.50% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Tamaulipas 3.00% Condición especial Dentro o fuera En el Estado Tlaxcala 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa Veracruz 3.00% Dentro del Estado Dentro o fuera Dentro o fuera Yucatán 3.75% Dentro del Estado Dentro o fuera Dentro o fuera Zacatecas 3.50% Dentro del Estado Dentro o fuera No se precisa

¿Qué es el Impuesto Sobre Nóminas? El Impuesto Sobre Nóminas (ISN), también conocido como impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, es un gravamen estatal que se aplica a los pagos que los patrones realizan a sus trabajadores por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. Es importante destacar que este impuesto es a cargo del empleador, no del trabajador. Es decir, no se descuenta del sueldo de los empleados, sino que representa un costo adicional de la nómina para la empresa. Cada estado de la República Mexicana tiene su propia legislación que regula este impuesto, por lo que las tasas, plazos y criterios pueden variar. Es fundamental conocer la normatividad aplicable en cada entidad donde se tengan trabajadores.

¿Quién está obligado a pagar el ISN? Están obligados a pagar el Impuesto Sobre Nóminas: Personas físicas y morales que realicen pagos por remuneraciones al trabajo personal subordinado

Empresas con establecimiento en el estado, aunque el patrón tenga domicilio en otra entidad

Empresas de outsourcing o subcontratación laboral (ahora reguladas estrictamente)

Dependencias gubernamentales y organismos públicos

Asociaciones civiles y sociedades cooperativas Obligaciones del patrón Inscribirse en el padrón estatal de contribuyentes

Presentar declaraciones mensuales dentro de los plazos establecidos

Llevar contabilidad que identifique las erogaciones por nómina

Conservar la documentación comprobatoria por 5 años

Informar cambios de domicilio, suspensión o cese de actividades

Base gravable del ISN La base del Impuesto Sobre Nóminas se integra por el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. Incluye: Sueldos y salarios: Pagos ordinarios por trabajo

Pagos ordinarios por trabajo Gratificaciones: Aguinaldo, bonos y otras prestaciones

Aguinaldo, bonos y otras prestaciones Primas: Vacaciones, antigüedad, dominical

Vacaciones, antigüedad, dominical Comisiones: Pagos variables por desempeño

Pagos variables por desempeño Compensaciones: Cualquier cantidad pagada al trabajador

Cualquier cantidad pagada al trabajador Tiempo extraordinario: Horas extra trabajadas

Horas extra trabajadas Viáticos: Cuando excedan los límites fiscales exentos

Cuando excedan los límites fiscales exentos Alimentación y habitación: Cuando se proporcionen en especie Para calcular correctamente el ISR de tus trabajadores, consulta las tablas ISR 2026 o utiliza nuestra calculadora de ISR.

Cómo calcular el Impuesto Sobre Nóminas El cálculo del ISN es directo: se aplica la tasa estatal sobre el total de la nómina gravable del periodo. Ejemplo de cálculo (Ciudad de México 2026) Total nómina mensual gravable $250,000.00 Tasa ISN en CDMX 4.00% ISN a pagar $10,000.00 Ejemplo con asimilados en Jalisco Nómina subordinados $150,000.00 Tasa subordinados (3%) $4,500.00 Pagos asimilados $50,000.00 Tasa asimilados (5%) $2,500.00 ISN total a pagar $7,000.00 Recuerda que el ISN es deducible para efectos del ISR. Consulta las cuotas patronales del IMSS para un cálculo completo del costo laboral, y el calendario fiscal para las fechas de pago.

Criterios de territorialidad Los criterios de territorialidad determinan en qué estado se causa el ISN cuando la relación laboral involucra más de una entidad federativa. Los tres factores clave son: Lugar de prestación del servicio: Dónde el trabajador desempeña sus funciones

Dónde el trabajador desempeña sus funciones Domicilio del patrón: Dónde está establecida la empresa

Dónde está establecida la empresa Domicilio del trabajador: Dónde reside el empleado Regla general: El impuesto se causa en el estado donde se presta el servicio. Sin embargo, cuando el servicio se presta fuera del estado donde está el patrón, algunas entidades consideran el domicilio del trabajador como criterio subsidiario. Casos especiales de territorialidad Nuevo León y Tamaulipas: Si el servicio se presta fuera del estado pero el trabajador tiene domicilio en el estado, se causa el impuesto

Si el servicio se presta fuera del estado pero el trabajador tiene domicilio en el estado, se causa el impuesto Guanajuato: Considera los locales del patrón ubicados en el estado, no solo el domicilio fiscal

Considera los locales del patrón ubicados en el estado, no solo el domicilio fiscal Trabajo remoto: Generalmente se considera donde el trabajador presta físicamente el servicio

Preguntas frecuentes sobre el ISN ¿Qué es el Impuesto Sobre Nóminas (ISN)? El Impuesto Sobre Nóminas es un gravamen estatal que se aplica a los pagos que los patrones realizan a sus trabajadores por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. Es una obligación a cargo del empleador, no del trabajador. ¿Quién está obligado a pagar el ISN? Están obligados a pagar el ISN todas las personas físicas y morales que realicen pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado dentro del territorio del estado correspondiente. Esto incluye sueldos, salarios, gratificaciones, primas y otras prestaciones. ¿Cómo se calcula el Impuesto Sobre Nóminas? El ISN se calcula aplicando la tasa estatal correspondiente sobre el monto total de las remuneraciones pagadas a los trabajadores en el periodo. Por ejemplo, si la nómina mensual es de $100,000 y la tasa es 3%, el impuesto será de $3,000. ¿Cuándo se presenta la declaración del ISN? La declaración del ISN generalmente se presenta de forma mensual, dentro de los primeros 17 días del mes siguiente al que corresponda el pago de la nómina. Cada estado puede tener plazos específicos. ¿Qué conceptos integran la base gravable del ISN? La base gravable incluye: sueldos y salarios, gratificaciones, primas (vacaciones, antigüedad), aguinaldo, comisiones, compensaciones, horas extra, viáticos que excedan límites fiscales, y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral. ¿En Jalisco los asimilados a salarios pagan más ISN? Sí. En Jalisco se aplica una tasa del 3% como regla general, pero los pagos a asimilados a salarios tributan al 5%, lo que lo convierte en un caso especial a considerar en la planeación fiscal. ¿Qué pasa si tengo trabajadores en diferentes estados? Debes analizar los criterios de territorialidad de cada estado: dónde se presta el servicio, el domicilio del patrón y el domicilio del trabajador. Generalmente se causa el impuesto donde se presta el servicio. ¿El ISN es deducible para efectos del ISR? Sí, el Impuesto Sobre Nóminas pagado es un gasto deducible para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Debe cumplir con los requisitos generales de deducibilidad y estar debidamente registrado en la contabilidad.

Nota: La información presentada corresponde al ejercicio fiscal 2026 y se basa en las legislaciones estatales vigentes. Las tasas y criterios de territorialidad pueden cambiar conforme a reformas fiscales locales. En el caso de Sinaloa, la tasa aplicable depende del monto de la nómina. Consulta siempre la ley de hacienda de cada estado para confirmar la información más reciente.