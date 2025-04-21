Conoce las tasas del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) que aplica cada estado de México durante el ejercicio fiscal 2026. Este tributo estatal grava la prestación de servicios de alojamiento.

Tasas del ISH por entidad federativa 2026 Estado Tasa Nombre del impuesto Fecha de presentación Aguascalientes 3% Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje Primeros 17 días del mes subsecuente Baja California 5% 5% plataformas digitales · 7% moteles Impuesto sobre servicios de hospedaje A más tardar el día 25 del mes subsecuente Baja California Sur 4% Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje Primeros 15 días del mes subsecuente Campeche 2% Impuesto sobre servicios de hospedaje Primeros 20 días del mes subsecuente Chiapas 2% 5% moteles Impuesto Sobre Hospedaje Primeros 15 días del mes subsecuente Chihuahua 4% Impuesto Sobre Hospedaje Primeros 15 días del mes subsecuente Ciudad de México 3.50% 5% plataformas digitales Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje Primeros 15 días del mes subsecuente Coahuila 3% Impuesto por Servicios de Hospedaje Primeros 17 días del mes subsecuente Colima 3% 5% moteles Impuesto sobre el ejercicio de hospedaje Primeros 17 días del mes subsecuente Durango 3% 5% moteles Impuesto por servicios de hospedaje Primeros 17 días del mes subsecuente Estado de México 4% 2% hospedaje mayor a 15 días Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje A más tardar el día 10 del mes subsecuente Guanajuato 4% Impuesto por Servicios de Hospedaje Primeros 22 días del mes subsecuente Guerrero 4% 5% plataformas digitales Impuesto Sobre Hospedaje Primeros 17 días del mes subsecuente Hidalgo 2.50% Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje Primeros 17 días del mes subsecuente Jalisco 4% Impuesto sobre hospedaje A más tardar el día 15 posterior a cada bimestre Michoacán 3% Impuesto por servicios de hospedaje Primeros 17 días del mes subsecuente Morelos 3.75% Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje A más tardar el día 17 de cada bimestre Nayarit 5% Impuesto al hospedaje A más tardar el día 10 del mes subsecuente Nuevo León 3% Impuesto Sobre Hospedaje Primeros 17 días del mes subsecuente Oaxaca 3% Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje A más tardar el día 17 de cada bimestre Puebla 3% Impuesto sobre servicio de Hospedaje Primeros 17 días del mes subsecuente Querétaro 3.50% 5% plataformas digitales Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje Primeros 22 días del mes subsecuente Quintana Roo 5% 6% plataformas digitales Impuesto al hospedaje Primeros 17 días del mes subsecuente San Luis Potosí 4% Impuesto sobre servicios de hospedaje Primeros 19 días (PF) o 17 días (PM) del mes subsecuente Sinaloa 3% Impuesto Sobre Hospedaje Primeros 17 días del mes subsecuente Sonora 3% Impuesto a los Servicios de Hospedaje Primeros 20 días del mes subsecuente Tabasco 3% Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje Primeros 20 días del mes subsecuente Tamaulipas 3% Impuesto Sobre Hospedaje Primeros 15 días del mes subsecuente Tlaxcala 2% Impuesto sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje Primeros 17 días del mes subsecuente Veracruz 2% Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje Primeros 17 días del mes subsecuente Yucatán 4.50% Impuesto Sobre Hospedaje Primeros 10 días del mes subsecuente Zacatecas 3% Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje Primeros 17 días del mes subsecuente

¿Qué es el Impuesto Sobre Hospedaje? El Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) es un gravamen estatal que se aplica al cobro por la prestación de servicios de alojamiento temporal. Este impuesto es recaudado por cada entidad federativa y su tasa varía según el estado donde se preste el servicio. El ISH grava los servicios prestados en: Hoteles y moteles

Hostales y posadas

Cabañas y casas de huéspedes

Tiempo compartido

Alojamiento a través de plataformas digitales (Airbnb, Booking, Vrbo)

Cualquier establecimiento que ofrezca hospedaje temporal Este impuesto es independiente del ISR y del IVA. Se suma al costo del hospedaje y debe desglosarse en la factura o comprobante que se entregue al huésped.

¿Quién paga el Impuesto Sobre Hospedaje? El ISH tiene dos partes involucradas: El huésped: Es quien paga el impuesto como parte de su cuenta de hospedaje.

Es quien paga el impuesto como parte de su cuenta de hospedaje. El prestador del servicio: Es quien retiene el impuesto y lo entera a la autoridad fiscal estatal. Obligaciones del prestador de servicios Inscribirse en el padrón estatal de contribuyentes

Cobrar y retener el ISH a los huéspedes

Presentar declaraciones mensuales o bimestrales según el estado

Expedir CFDI que incluya el desglose del ISH

Conservar la documentación por 5 años

ISH para plataformas digitales (Airbnb, Booking) Con el auge de las plataformas de hospedaje como Airbnb, Booking y Vrbo, varios estados mexicanos han actualizado su legislación para incluir expresamente estos servicios dentro del ISH. Algunos estados aplican tasas diferenciadas para el hospedaje ofrecido a través de plataformas digitales: Baja California: 5% plataformas digitales (vs 5% hoteles)

5% plataformas digitales (vs 5% hoteles) Ciudad de México: 5% plataformas digitales (vs 3.5% hoteles)

5% plataformas digitales (vs 3.5% hoteles) Guerrero: 5% plataformas digitales (vs 4% hoteles)

5% plataformas digitales (vs 4% hoteles) Querétaro: 5% plataformas digitales (vs 3.5% hoteles)

5% plataformas digitales (vs 3.5% hoteles) Quintana Roo: 6% plataformas digitales (vs 5% hoteles) Si rentas tu propiedad a través de estas plataformas, debes verificar tus obligaciones fiscales estatales además de las federales relacionadas con el ISR. Consulta también el calendario fiscal para las fechas de declaración.

Cómo calcular el Impuesto Sobre Hospedaje El cálculo del ISH es sencillo. Se aplica la tasa estatal sobre el monto del servicio de hospedaje sin incluir IVA. Ejemplo de cálculo (CDMX 2026) Costo de hospedaje (1 noche) $1,500.00 Tasa ISH en CDMX 3.50% ISH a pagar $52.50 IVA (16%) $240.00 Total a pagar $1,792.50 Si el hospedaje está relacionado con tu actividad económica, el gasto puede ser deducible. Consulta la UMA vigente para límites de deducciones.

Preguntas frecuentes sobre el ISH ¿Qué es el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH)? El Impuesto Sobre Hospedaje es un gravamen estatal que se aplica al cobro por servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles, hostales, cabañas, casas de huéspedes y cualquier establecimiento que ofrezca hospedaje, incluyendo plataformas digitales como Airbnb. ¿Quién paga el Impuesto Sobre Hospedaje? El impuesto lo paga el huésped como parte de su cuenta de hospedaje. Sin embargo, el prestador del servicio (hotel, motel, anfitrión de Airbnb) es quien lo retiene y lo entera a la autoridad fiscal estatal correspondiente. ¿Las plataformas digitales como Airbnb pagan ISH? Sí. Varios estados mexicanos ya contemplan tasas específicas para servicios de hospedaje ofrecidos a través de plataformas digitales. En algunos casos, las tasas son mayores que las aplicables a hoteles tradicionales. ¿Cómo se calcula el Impuesto Sobre Hospedaje? El ISH se calcula aplicando la tasa estatal correspondiente sobre el monto total cobrado por el servicio de hospedaje (sin incluir IVA). Por ejemplo, si la tasa es 3% y el hospedaje cuesta $1,000, el impuesto será de $30. ¿Cada cuánto se presenta la declaración del ISH? La periodicidad varía según el estado. La mayoría requieren declaración mensual (dentro de los primeros 10 a 22 días del mes siguiente), mientras que algunos como Jalisco, Morelos y Oaxaca tienen periodicidad bimestral. ¿Los moteles pagan una tasa diferente de ISH? Sí, en varios estados los moteles tienen una tasa mayor. Por ejemplo, en Baja California los moteles pagan 7%, mientras que los hoteles pagan 5%. En Chiapas, Colima y Durango, los moteles pagan 5% contra 2-3% de los demás establecimientos. ¿El ISH es deducible para el huésped? Si el servicio de hospedaje está relacionado con una actividad económica y se cuenta con el CFDI correspondiente, el gasto total (incluyendo el ISH) puede ser deducible para efectos del ISR.

Nota: La información presentada corresponde al ejercicio fiscal 2026 y se basa en las legislaciones estatales vigentes. Las tasas, plazos y denominaciones pueden cambiar conforme a reformas fiscales locales. Consulta siempre la ley de hacienda de cada estado para confirmar la información más reciente.