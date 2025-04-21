¿Qué es el RFC y para qué sirve? El RFC son las siglas de Registro Federal de Contribuyentes. Es una clave alfanumérica única que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) asigna a todas las personas físicas y morales que realizan actividades económicas en México. Esta clave permite al gobierno identificar a cada contribuyente y dar seguimiento a sus obligaciones fiscales. A través del RFC, el SAT puede conocer qué actividades económicas realizas, con quién tienes relaciones comerciales y cuánto debes pagar de impuestos. El RFC sirve para: Emitir y recibir facturas electrónicas (CFDI) — Sin RFC no puedes facturar ni deducir gastos

— Sin RFC no puedes facturar ni deducir gastos Presentar declaraciones de impuestos — Es tu identificador ante el ISR, IVA y otros impuestos

— Es tu identificador ante el ISR, IVA y otros impuestos Abrir cuentas bancarias empresariales — Los bancos lo requieren para cuentas de negocios

— Los bancos lo requieren para cuentas de negocios Participar en licitaciones gubernamentales — Es requisito obligatorio

— Es requisito obligatorio Realizar trámites oficiales — Muchas dependencias lo solicitan

— Muchas dependencias lo solicitan Acceder a los servicios del SAT — Incluido el portal de contraseña SAT

Estructura del RFC — Cómo se forma RFC de personas físicas (13 caracteres) El RFC de una persona física se compone de 13 caracteres distribuidos así: 1-2 Primera letra del apellido paterno + primera vocal del mismo 3 Primera letra del apellido materno (o X si no tiene) 4 Primera letra del primer nombre 5-6 Últimos dos dígitos del año de nacimiento 7-8 Mes de nacimiento (01-12) 9-10 Día de nacimiento (01-31) 11-13 Homoclave (asignada por el SAT) Ejemplo: Juan Pérez López, nacido el 15 de marzo de 1985

RFC: PELJ850315XXX (la homoclave XXX la asigna el SAT) RFC de personas morales (12 caracteres) El RFC de una empresa se compone de 12 caracteres: 1-3 Siglas o iniciales de la razón social (asignadas por el SAT) 4-5 Últimos dos dígitos del año de constitución 6-7 Mes de constitución (01-12) 8-9 Día de constitución (01-31) 10-12 Homoclave (asignada por el SAT) Importante: Existen combinaciones de letras que pueden formar palabras inapropiadas. En estos casos, el SAT sustituye con una X la letra correspondiente para evitar RFC ofensivos.

¿Quiénes están obligados a tener RFC? Según el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF), deben inscribirse en el RFC: Todas las personas físicas que realicen actividades económicas gravadas

que realicen actividades económicas gravadas Todas las personas morales (empresas, asociaciones, sociedades)

(empresas, asociaciones, sociedades) Los socios y accionistas de personas morales

de personas morales Los asalariados que perciban ingresos por sueldos y salarios

que perciban ingresos por sueldos y salarios Los arrendadores que renten inmuebles

que renten inmuebles Los profesionistas independientes que emitan recibos de honorarios

que emitan recibos de honorarios Los comerciantes que vendan bienes o servicios Desde 2022: Los jóvenes mayores de 18 años deben inscribirse en el RFC aunque no realicen actividades económicas. Esto se conoce como "RFC sin obligaciones fiscales". Sanciones por no tener RFC De acuerdo con el artículo 79 del CFF, no inscribirse en el RFC cuando se está obligado, no actualizar la información o proporcionar datos falsos puede generar multas que van desde $4,480 hasta $13,430 pesos en 2026.

Cómo obtener tu RFC por internet en 2026 La forma más rápida y sencilla de obtener tu RFC es a través del portal del SAT. El trámite es gratuito y puedes completarlo en aproximadamente 15 minutos. Requisitos previos CURP vigente (puedes consultarla en gob.mx/curp)

Correo electrónico activo

Número de teléfono celular

Datos de tu domicilio fiscal

Conocer la actividad económica que realizarás Pasos para obtener el RFC por internet Ingresa al portal del SAT Accede a sat.gob.mx y busca la sección "Trámites del RFC". Selecciona "Obtén tu RFC" o "Inscripción en el RFC". Ingresa tu CURP El sistema te pedirá tu Clave Única de Registro de Población para validar tu identidad. Si no la conoces, puedes consultarla en gob.mx/curp. Verifica tus datos personales El sistema mostrará tus datos precargados desde RENAPO. Verifica que tu nombre completo, fecha y lugar de nacimiento sean correctos. Captura información adicional Proporciona tu correo electrónico, número de teléfono, domicilio fiscal completo y selecciona la actividad económica que realizarás. Crea tu contraseña SAT Genera una contraseña del SAT segura de al menos 8 caracteres. Debe incluir mayúsculas, minúsculas y números. Guárdala en un lugar seguro. Descarga tu Constancia de Situación Fiscal Una vez completado el registro, podrás descargar tu Constancia de Situación Fiscal en PDF. Este documento contiene tu RFC y todos tus datos fiscales. ¿Ya tienes tu RFC? Usa nuestra calculadora de ISR para conocer cuánto debes pagar de impuestos según tus ingresos.

Cómo obtener el RFC en módulos del SAT Si prefieres hacer el trámite de manera presencial o tienes algún problema con el registro en línea, puedes acudir a un módulo del SAT. Requisitos para el trámite presencial Cita agendada — Es obligatorio agendar cita en citas.sat.gob.mx

— Es obligatorio agendar cita en citas.sat.gob.mx CURP — Original o copia de tu CURP

— Original o copia de tu CURP Identificación oficial vigente — INE, pasaporte o cédula profesional

— INE, pasaporte o cédula profesional Comprobante de domicilio — No mayor a 3 meses (luz, agua, teléfono, estado de cuenta)

— No mayor a 3 meses (luz, agua, teléfono, estado de cuenta) Correo electrónico — Debes proporcionar un correo activo

— Debes proporcionar un correo activo Memoria USB — Para guardar tu Constancia de Situación Fiscal Requisitos adicionales según el caso Menores de edad: Acta de nacimiento y presencia del padre, madre o tutor con identificación

Acta de nacimiento y presencia del padre, madre o tutor con identificación Mexicanos naturalizados: Carta de naturalización

Carta de naturalización Extranjeros: Documentación migratoria vigente (FM2, FM3 o tarjeta de residente)

Documentación migratoria vigente (FM2, FM3 o tarjeta de residente) Personas morales: Acta constitutiva y poder notarial del representante legal Tip: Al agendar tu cita, el sistema te indicará exactamente qué documentos llevar según tu situación. Llega 15 minutos antes de tu hora programada.

RFC para personas físicas vs personas morales Personas físicas RFC de 13 caracteres

Se forma con datos personales y fecha de nacimiento

Incluye empleados, profesionistas, arrendadores y comerciantes

Puede tener diferentes regímenes fiscales

Declara impuestos de forma individual

Puede acceder al régimen de deducciones personales Personas morales RFC de 12 caracteres

Se forma con datos de la razón social y fecha de constitución

Incluye empresas, asociaciones y sociedades

Tiene obligaciones fiscales específicas como persona jurídica

Requiere acta constitutiva ante notario

Paga ISR sobre utilidades a tasa fija del 30%

Cómo consultar tu RFC Si ya tienes RFC pero no lo recuerdas o necesitas verificarlo, existen varias formas de consultarlo: 1. Consulta en línea con CURP Ingresa al portal del SAT: sat.gob.mx Busca "Consulta tu RFC" en la sección de trámites Ingresa tu CURP El sistema te mostrará tu RFC si ya estás inscrito 2. Genera tu Constancia de Situación Fiscal Accede al portal del SAT con tu contraseña o e.firma Ve a "Genera tu Constancia de Situación Fiscal" Descarga el PDF que incluye tu RFC completo 3. Otras formas de encontrar tu RFC Recibos de nómina: Tu RFC aparece en cada recibo que te entrega tu patrón

Tu RFC aparece en cada recibo que te entrega tu patrón Facturas recibidas: Cuando te facturan, tu RFC aparece como receptor

Cuando te facturan, tu RFC aparece como receptor Declaraciones anteriores: Todos los acuses incluyen tu RFC

Todos los acuses incluyen tu RFC Tu contador: Si tienes contador, él tiene registrado tu RFC

Cómo corregir errores en tu RFC Si detectas un error en tu RFC (nombre mal escrito, fecha incorrecta, etc.), debes solicitar una corrección ante el SAT. Errores que se pueden corregir Nombre o apellidos mal escritos

Fecha de nacimiento incorrecta

CURP actualizada

Cambio de domicilio fiscal

Actualización de actividades económicas

Cambio de régimen fiscal Proceso de corrección Agenda una cita en el módulo del SAT más cercano Lleva documentos probatorios del dato correcto (acta de nacimiento, INE actualizada, etc.) Presenta tu solicitud de corrección de datos Recibe tu nueva Constancia con los datos corregidos Importante: La corrección de RFC no cambia los primeros 10 caracteres (excepto en casos especiales). La homoclave puede actualizarse si hay duplicidad.

Homoclave — Qué es y cómo funciona La homoclave son los últimos 3 caracteres del RFC. Es asignada únicamente por el SAT mediante un algoritmo que evita que dos contribuyentes tengan el mismo RFC. ¿Por qué existe la homoclave? Como los primeros 10 caracteres del RFC se generan a partir de datos personales (nombre y fecha de nacimiento), es posible que dos personas diferentes tengan los mismos caracteres iniciales. La homoclave garantiza que cada RFC sea único. ¿Puedo calcular mi homoclave? No. Aunque existen "calculadoras de RFC" en internet que pretenden generar la homoclave, estas son incorrectas. Solo el SAT puede asignar la homoclave oficial. Si necesitas tu RFC completo, debes tramitarlo directamente con el SAT. Cuidado con fraudes: Nunca pagues a terceros por "calcular" tu homoclave. El trámite del RFC es gratuito y solo el SAT puede proporcionarte tu RFC válido.

RFC genérico — Cuándo se usa El RFC genérico es una clave especial que se utiliza en situaciones donde el receptor de una factura no tiene RFC o no lo proporciona. RFC genéricos oficiales del SAT XAXX010101000 Público en general (ventas a consumidor final) XEXX010101000 Operaciones con extranjeros ¿Cuándo usar el RFC genérico? Ventas al público en general donde el cliente no solicita factura

Operaciones con extranjeros sin establecimiento en México

Facturas globales de ventas menores Nota: Las facturas con RFC genérico no son deducibles para quien las recibe. Si necesitas deducir un gasto, siempre solicita factura con tu RFC real.