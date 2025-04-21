RFC 2026 — Registro Federal de Contribuyentes
El RFC (Registro Federal de Contribuyentes) es la clave alfanumérica que identifica a todas las personas físicas y morales ante el SAT. En esta guía actualizada a 2026 te explicamos cómo obtenerlo, consultarlo y corregir errores de manera sencilla.
¿Qué es el RFC y para qué sirve?
El RFC son las siglas de Registro Federal de Contribuyentes. Es una clave alfanumérica única que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) asigna a todas las personas físicas y morales que realizan actividades económicas en México.
Esta clave permite al gobierno identificar a cada contribuyente y dar seguimiento a sus obligaciones fiscales. A través del RFC, el SAT puede conocer qué actividades económicas realizas, con quién tienes relaciones comerciales y cuánto debes pagar de impuestos.
El RFC sirve para:
- Emitir y recibir facturas electrónicas (CFDI) — Sin RFC no puedes facturar ni deducir gastos
- Presentar declaraciones de impuestos — Es tu identificador ante el ISR, IVA y otros impuestos
- Abrir cuentas bancarias empresariales — Los bancos lo requieren para cuentas de negocios
- Participar en licitaciones gubernamentales — Es requisito obligatorio
- Realizar trámites oficiales — Muchas dependencias lo solicitan
- Acceder a los servicios del SAT — Incluido el portal de contraseña SAT
Estructura del RFC — Cómo se forma
RFC de personas físicas (13 caracteres)
El RFC de una persona física se compone de 13 caracteres distribuidos así:
RFC:
PELJ850315XXX (la homoclave XXX la asigna el SAT)
RFC de personas morales (12 caracteres)
El RFC de una empresa se compone de 12 caracteres:
¿Quiénes están obligados a tener RFC?
Según el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF), deben inscribirse en el RFC:
- Todas las personas físicas que realicen actividades económicas gravadas
- Todas las personas morales (empresas, asociaciones, sociedades)
- Los socios y accionistas de personas morales
- Los asalariados que perciban ingresos por sueldos y salarios
- Los arrendadores que renten inmuebles
- Los profesionistas independientes que emitan recibos de honorarios
- Los comerciantes que vendan bienes o servicios
Sanciones por no tener RFC
De acuerdo con el artículo 79 del CFF, no inscribirse en el RFC cuando se está obligado, no actualizar la información o proporcionar datos falsos puede generar multas que van desde $4,480 hasta $13,430 pesos en 2026.
Cómo obtener tu RFC por internet en 2026
La forma más rápida y sencilla de obtener tu RFC es a través del portal del SAT. El trámite es gratuito y puedes completarlo en aproximadamente 15 minutos.
Requisitos previos
- CURP vigente (puedes consultarla en gob.mx/curp)
- Correo electrónico activo
- Número de teléfono celular
- Datos de tu domicilio fiscal
- Conocer la actividad económica que realizarás
Pasos para obtener el RFC por internet
- Ingresa al portal del SAT
Accede a sat.gob.mx y busca la sección "Trámites del RFC". Selecciona "Obtén tu RFC" o "Inscripción en el RFC".
- Ingresa tu CURP
El sistema te pedirá tu Clave Única de Registro de Población para validar tu identidad. Si no la conoces, puedes consultarla en gob.mx/curp.
- Verifica tus datos personales
El sistema mostrará tus datos precargados desde RENAPO. Verifica que tu nombre completo, fecha y lugar de nacimiento sean correctos.
- Captura información adicional
Proporciona tu correo electrónico, número de teléfono, domicilio fiscal completo y selecciona la actividad económica que realizarás.
- Crea tu contraseña SAT
Genera una contraseña del SAT segura de al menos 8 caracteres. Debe incluir mayúsculas, minúsculas y números. Guárdala en un lugar seguro.
- Descarga tu Constancia de Situación Fiscal
Una vez completado el registro, podrás descargar tu Constancia de Situación Fiscal en PDF. Este documento contiene tu RFC y todos tus datos fiscales.
¿Ya tienes tu RFC? Usa nuestra calculadora de ISR para conocer cuánto debes pagar de impuestos según tus ingresos.
Cómo obtener el RFC en módulos del SAT
Si prefieres hacer el trámite de manera presencial o tienes algún problema con el registro en línea, puedes acudir a un módulo del SAT.
Requisitos para el trámite presencial
- Cita agendada — Es obligatorio agendar cita en citas.sat.gob.mx
- CURP — Original o copia de tu CURP
- Identificación oficial vigente — INE, pasaporte o cédula profesional
- Comprobante de domicilio — No mayor a 3 meses (luz, agua, teléfono, estado de cuenta)
- Correo electrónico — Debes proporcionar un correo activo
- Memoria USB — Para guardar tu Constancia de Situación Fiscal
Requisitos adicionales según el caso
- Menores de edad: Acta de nacimiento y presencia del padre, madre o tutor con identificación
- Mexicanos naturalizados: Carta de naturalización
- Extranjeros: Documentación migratoria vigente (FM2, FM3 o tarjeta de residente)
- Personas morales: Acta constitutiva y poder notarial del representante legal
RFC para personas físicas vs personas morales
Personas físicas
- RFC de 13 caracteres
- Se forma con datos personales y fecha de nacimiento
- Incluye empleados, profesionistas, arrendadores y comerciantes
- Puede tener diferentes regímenes fiscales
- Declara impuestos de forma individual
- Puede acceder al régimen de deducciones personales
Personas morales
- RFC de 12 caracteres
- Se forma con datos de la razón social y fecha de constitución
- Incluye empresas, asociaciones y sociedades
- Tiene obligaciones fiscales específicas como persona jurídica
- Requiere acta constitutiva ante notario
- Paga ISR sobre utilidades a tasa fija del 30%
Cómo consultar tu RFC
Si ya tienes RFC pero no lo recuerdas o necesitas verificarlo, existen varias formas de consultarlo:
1. Consulta en línea con CURP
- Ingresa al portal del SAT: sat.gob.mx
- Busca "Consulta tu RFC" en la sección de trámites
- Ingresa tu CURP
- El sistema te mostrará tu RFC si ya estás inscrito
2. Genera tu Constancia de Situación Fiscal
- Accede al portal del SAT con tu contraseña o e.firma
- Ve a "Genera tu Constancia de Situación Fiscal"
- Descarga el PDF que incluye tu RFC completo
3. Otras formas de encontrar tu RFC
- Recibos de nómina: Tu RFC aparece en cada recibo que te entrega tu patrón
- Facturas recibidas: Cuando te facturan, tu RFC aparece como receptor
- Declaraciones anteriores: Todos los acuses incluyen tu RFC
- Tu contador: Si tienes contador, él tiene registrado tu RFC
Cómo corregir errores en tu RFC
Si detectas un error en tu RFC (nombre mal escrito, fecha incorrecta, etc.), debes solicitar una corrección ante el SAT.
Errores que se pueden corregir
- Nombre o apellidos mal escritos
- Fecha de nacimiento incorrecta
- CURP actualizada
- Cambio de domicilio fiscal
- Actualización de actividades económicas
- Cambio de régimen fiscal
Proceso de corrección
- Agenda una cita en el módulo del SAT más cercano
- Lleva documentos probatorios del dato correcto (acta de nacimiento, INE actualizada, etc.)
- Presenta tu solicitud de corrección de datos
- Recibe tu nueva Constancia con los datos corregidos
Homoclave — Qué es y cómo funciona
La homoclave son los últimos 3 caracteres del RFC. Es asignada únicamente por el SAT mediante un algoritmo que evita que dos contribuyentes tengan el mismo RFC.
¿Por qué existe la homoclave?
Como los primeros 10 caracteres del RFC se generan a partir de datos personales (nombre y fecha de nacimiento), es posible que dos personas diferentes tengan los mismos caracteres iniciales. La homoclave garantiza que cada RFC sea único.
¿Puedo calcular mi homoclave?
No. Aunque existen "calculadoras de RFC" en internet que pretenden generar la homoclave, estas son incorrectas. Solo el SAT puede asignar la homoclave oficial. Si necesitas tu RFC completo, debes tramitarlo directamente con el SAT.
RFC genérico — Cuándo se usa
El RFC genérico es una clave especial que se utiliza en situaciones donde el receptor de una factura no tiene RFC o no lo proporciona.
RFC genéricos oficiales del SAT
XAXX010101000 Público en general (ventas a consumidor final)
XEXX010101000 Operaciones con extranjeros
¿Cuándo usar el RFC genérico?
- Ventas al público en general donde el cliente no solicita factura
- Operaciones con extranjeros sin establecimiento en México
- Facturas globales de ventas menores
Preguntas frecuentes sobre el RFC
¿Qué es el RFC?
El RFC (Registro Federal de Contribuyentes) es una clave alfanumérica única que el SAT asigna a todas las personas físicas y morales que realizan actividades económicas en México. Se utiliza para identificar a los contribuyentes en sus trámites fiscales.
¿Cómo obtengo mi RFC por internet?
Para obtener tu RFC por internet en 2026: 1) Ingresa al portal del SAT (sat.gob.mx), 2) Ve a "Trámites del RFC" y selecciona "Obtén tu RFC", 3) Captura tu CURP y datos personales, 4) Crea tu contraseña del SAT, 5) Descarga tu Constancia de Situación Fiscal en PDF.
¿Cómo consulto mi RFC?
Puedes consultar tu RFC en el portal del SAT usando tu CURP, o accediendo con tu contraseña SAT a la sección "Genera tu Constancia de Situación Fiscal". También aparece en tu Constancia de Situación Fiscal, recibos de nómina y facturas emitidas a tu nombre.
¿Qué documentos necesito para obtener el RFC?
Para obtener el RFC necesitas: CURP vigente, identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional), comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses), y correo electrónico activo. Los menores de edad requieren acta de nacimiento.
¿Cuánto tiempo tarda el trámite del RFC?
El trámite del RFC por internet es inmediato una vez que completas el registro. En módulos del SAT, el trámite tarda aproximadamente 30-45 minutos si llevas todos los documentos completos y tienes cita agendada.
¿El RFC tiene costo?
No, el trámite del RFC es completamente gratuito tanto por internet como en los módulos del SAT. No debes pagar a ningún tercero para obtenerlo. Si alguien te cobra por este servicio, es un fraude.