¿Quiénes pueden aplicar deducciones personales? Las deducciones personales están disponibles para personas físicas que obtengan ingresos por: Sí pueden deducir Sueldos y salarios

Actividades empresariales y profesionales

Plataformas tecnológicas (con declaración anual)

Arrendamiento de inmuebles

Intereses

Dividendos

Enajenación de bienes

Premios No pueden deducir Contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)

Contribuyentes de plataformas digitales sin declaración anual

Lista completa de deducciones personales 2026 El SAT permite deducir los siguientes conceptos en tu declaración anual: 1 Gastos médicos y hospitalarios Honorarios médicos, dentales, psicología, nutrición, hospitalizaciones, análisis clínicos, lentes ópticos. 2 Primas de seguros de gastos médicos Seguros de gastos médicos mayores para ti y tu familia. 3 Colegiaturas Pagos por educación desde preescolar hasta bachillerato en escuelas con RVOE. 4 Transporte escolar obligatorio Cuando la escuela lo establece como requisito en su reglamento. 5 Aportaciones complementarias al retiro Aportaciones voluntarias a tu Afore o planes de retiro. 6 Depósitos en cuentas de ahorro Cuentas especiales para el ahorro con beneficio fiscal. 7 Intereses de créditos hipotecarios Intereses reales pagados por créditos de vivienda (casa habitación). 8 Gastos funerarios Servicios funerarios para familiares directos. 9 Donativos Donaciones a instituciones autorizadas por el SAT.

1. Gastos médicos y hospitalarios Los gastos de salud son una de las deducciones más utilizadas. Incluyen atención médica profesional desde consultas hasta hospitalizaciones. Gastos deducibles Honorarios médicos y dentales

Tratamientos de psicología y nutrición

Gastos hospitalarios y cirugías

Medicinas incluidas en factura de hospital

Análisis clínicos y estudios de laboratorio

Prótesis y aparatos de rehabilitación

Honorarios de enfermería

Lentes ópticos graduados (límite: $2,500 anuales) Familiares que puedes incluir Puedes deducir gastos médicos propios o de tus familiares directos: Cónyuge o concubino(a)

Padres y abuelos

Hijos y nietos Condición: Los familiares no deben percibir ingresos iguales o mayores a $41,283.72 (1 UMA anual) en el ejercicio 2026. Requisitos de facturación RFC correcto del contribuyente

Forma de pago especificada

Uso de CFDI: D01 (honorarios médicos) o D02 (gastos por incapacidad) Caso especial — Incapacidad o discapacidad ≥50%: Se deduce el 100% del gasto sin límite, con certificado de reconocimiento de instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Gastos NO deducibles Medicinas compradas en farmacias

Cuotas de membresías o descuentos médicos

Gastos médicos de mascotas

Coaseguros y deducibles de seguros

2. Primas de seguros de gastos médicos Las primas que pagas por seguros de gastos médicos mayores son deducibles, tanto para ti como para tu familia. Requisitos El seguro debe ser de gastos médicos mayores

Puede cubrir al contribuyente, cónyuge, concubino(a), ascendientes y descendientes

Uso de CFDI: D07 (Primas por seguros de gastos médicos) Nota: Las primas de seguros de gastos médicos se declaran por separado de los gastos médicos. Asegúrate de usar el código D07 en la factura.

3. Colegiaturas Puedes deducir los pagos por servicios educativos desde preescolar hasta bachillerato, siempre que la escuela tenga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Límites de deducción por nivel educativo 2026 Nivel educativo Límite anual Preescolar $14,200 Primaria $12,900 Secundaria $19,900 Profesional técnico $17,100 Bachillerato o equivalente $24,500 Requisitos La escuela debe tener RVOE (validez oficial)

La factura debe especificar que el pago es por servicios educativos

Uso de CFDI: D10 (Pagos por servicios educativos)

(Pagos por servicios educativos) Si tienes varios hijos, cada uno tiene su límite individual No incluye: Inscripciones, reinscripciones, útiles escolares, uniformes, actividades extracurriculares ni transporte (este último tiene su propia categoría).

4. Transporte escolar El transporte escolar es deducible únicamente cuando la escuela lo establece como obligatorio en su reglamento o disposiciones internas. Requisitos El transporte debe ser obligatorio según el reglamento escolar

La factura debe indicar el nombre del alumno

Uso de CFDI: D10

5. Aportaciones complementarias para el retiro Las aportaciones voluntarias que realizas a tu cuenta de Afore o a planes personales de retiro son deducibles. Límite de deducción El límite es el 10% de tus ingresos acumulables o 5 UMAs anuales ($206,418.60), lo que resulte menor. Opciones de ahorro para el retiro Aportaciones voluntarias a tu Afore: Se pueden hacer desde la app de tu Afore o transferencia bancaria

Se pueden hacer desde la app de tu Afore o transferencia bancaria Planes personales de retiro (PPR): Productos de aseguradoras o instituciones financieras autorizadas Uso de CFDI: D04 (Aportaciones voluntarias al SAR) o D05 (Aportaciones complementarias de retiro)

6. Depósitos en cuentas de ahorro especiales Existen cuentas de ahorro con beneficios fiscales que te permiten deducir los depósitos que realices durante el año. Características Deben ser cuentas especiales para el ahorro autorizadas

El dinero debe permanecer invertido por un plazo mínimo

Uso de CFDI: D06 (Depósitos en cuentas para el ahorro) Consulta con tu banco o institución financiera si ofrecen este tipo de productos.

7. Intereses de créditos hipotecarios Si tienes un crédito hipotecario para tu casa habitación, los intereses reales pagados durante el año son deducibles. ¿Qué son los intereses reales? Los intereses reales son los intereses nominales menos la inflación del periodo. Tu banco o institución financiera te proporciona esta información en la constancia anual de intereses. Requisitos El crédito debe ser para casa habitación (donde vives)

(donde vives) El monto del crédito no debe exceder 750,000 UDIs

Debes solicitar la constancia de intereses reales a tu banco

Uso de CFDI: D09 (Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios) Tip: Solicita tu constancia de intereses reales a tu banco antes de abril. La mayoría la emite automáticamente, pero algunos requieren que la solicites. Consulta el INPC actual para calcular intereses reales →

8. Gastos funerarios Los gastos por servicios funerarios son deducibles cuando se realizan para familiares directos. Límite de deducción El límite es 1 UMA anual: $41,283.72 para 2026. Familiares incluidos Cónyuge o concubino(a)

Padres y abuelos

Hijos y nietos Uso de CFDI: D03 (Gastos funerarios)

9. Donativos Las donaciones a instituciones autorizadas por el SAT son deducibles de impuestos. Límites de deducción Donatarias autorizadas: Hasta el 7% de tus ingresos acumulables del ejercicio anterior

Hasta el 7% de tus ingresos acumulables del ejercicio anterior Gobierno Federal, entidades federativas, municipios: Hasta el 4% adicional Requisitos La organización debe estar en el Directorio de Donatarias Autorizadas del SAT

del SAT Debes obtener el comprobante fiscal (CFDI) por la donación

Uso de CFDI: D08 (Donativos) Verifica antes de donar: Consulta el Directorio de Donatarias Autorizadas en el portal del SAT para confirmar que la organización está registrada.

¿Cómo declarar las deducciones personales? Las deducciones personales se aplican en tu declaración anual, que se presenta en abril de cada año por el ejercicio fiscal anterior. 1 Reúne tus facturas Verifica que todas tus facturas del año tengan tu RFC correcto, el Uso de CFDI adecuado y la forma de pago especificada. 2 Consulta el Visor del SAT Ingresa al Visor de Deducciones Personales en el portal del SAT para verificar qué facturas ya están precargadas. 3 Calcula tu límite Determina cuál es menor: $206,418.60 o el 15% de tus ingresos anuales. Ese será tu límite. 4 Presenta tu declaración Incluye todas tus deducciones en la declaración anual y verifica el ahorro calculado antes de enviar. Fechas importantes Abril 2027: Declaración anual del ejercicio 2026

Declaración anual del ejercicio 2026 Personas físicas asalariadas: 1 al 30 de abril

1 al 30 de abril Personas físicas con actividad empresarial: 1 al 30 de abril Consulta el calendario fiscal completo →

¿Qué comprobantes necesitas? Para que tus deducciones sean válidas, las facturas deben cumplir con estos requisitos: RFC correcto Tu RFC debe estar escrito exactamente como aparece en tu Constancia de Situación Fiscal. Uso de CFDI Cada tipo de deducción tiene un código específico (D01, D02, D03, etc.). Solicítalo al momento de pagar. Forma de pago El pago debe hacerse con transferencia, tarjeta o cheque nominativo. No se aceptan pagos en efectivo. Cuenta a tu nombre El pago debe salir de una cuenta bancaria o tarjeta que esté a tu nombre. Códigos de Uso de CFDI para deducciones Código Descripción D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad D03 Gastos funerarios D04 Donativos D05 Intereses reales por créditos hipotecarios D06 Aportaciones voluntarias al SAR D07 Primas de seguros de gastos médicos D08 Gastos de transportación escolar obligatoria D09 Depósitos en cuentas para el ahorro D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas)

Errores comunes al declarar deducciones Evita estos errores frecuentes que pueden hacer que pierdas tus deducciones: ❌ Pagar en efectivo Los pagos en efectivo no son deducibles, aunque tengas factura. Siempre paga con transferencia, tarjeta o cheque nominativo. ❌ RFC incorrecto en la factura Si tu RFC tiene errores, la factura no es válida para deducir. Verifica siempre antes de irte del consultorio o negocio. ❌ Uso de CFDI equivocado Si la factura dice "G03 - Gastos en general" en lugar del código D correspondiente, puede tener problemas al deducir. ❌ Deducir medicinas de farmacia Las medicinas compradas en farmacias no son deducibles, solo las incluidas en facturas de hospitalización. ❌ Exceder el límite Si intentas deducir más de $206,418.60 o el 15% de tus ingresos, solo se aplicará el límite permitido. ❌ Olvidar solicitar constancias Para intereses hipotecarios necesitas la constancia del banco. Solicítala con anticipación.

Deducciones que más aprovechan los contribuyentes Según datos del SAT, estas son las deducciones personales más utilizadas por los mexicanos: 1° Gastos médicos y dentales La deducción más común. Incluye consultas, tratamientos y hospitalizaciones. 2° Colegiaturas Padres de familia que pagan escuelas privadas aprovechan este beneficio. 3° Intereses hipotecarios Quienes tienen crédito de vivienda pueden deducir los intereses reales. 4° Aportaciones al retiro Aportaciones voluntarias a Afore o PPR dan doble beneficio: ahorro e impuestos. 5° Seguros de gastos médicos Las primas de seguros médicos mayores son totalmente deducibles.