Deducciones Personales 2026
Lista completa de gastos deducibles y límites del SAT
Las deducciones personales son gastos que la legislación fiscal mexicana permite restar de tus ingresos en la declaración anual, reduciendo legalmente tu pago de ISR. Incluyen consultas médicas, colegiaturas, seguros, créditos hipotecarios y más.
Para el ejercicio fiscal 2026, el límite máximo de deducciones es de $206,418.60 (5 UMAs anuales) o el 15% de tus ingresos, lo que resulte menor.
Límite máximo de deducciones 2026
$206,418.60
(5 UMAs anuales) o el 15% de tus ingresos anuales — el que resulte menor
¿Quiénes pueden aplicar deducciones personales?
Las deducciones personales están disponibles para personas físicas que obtengan ingresos por:
Sí pueden deducir
- Sueldos y salarios
- Actividades empresariales y profesionales
- Plataformas tecnológicas (con declaración anual)
- Arrendamiento de inmuebles
- Intereses
- Dividendos
- Enajenación de bienes
- Premios
No pueden deducir
- Contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)
- Contribuyentes de plataformas digitales sin declaración anual
Lista completa de deducciones personales 2026
El SAT permite deducir los siguientes conceptos en tu declaración anual:
Gastos médicos y hospitalarios
Honorarios médicos, dentales, psicología, nutrición, hospitalizaciones, análisis clínicos, lentes ópticos.
Primas de seguros de gastos médicos
Seguros de gastos médicos mayores para ti y tu familia.
Colegiaturas
Pagos por educación desde preescolar hasta bachillerato en escuelas con RVOE.
Transporte escolar obligatorio
Cuando la escuela lo establece como requisito en su reglamento.
Aportaciones complementarias al retiro
Aportaciones voluntarias a tu Afore o planes de retiro.
Depósitos en cuentas de ahorro
Cuentas especiales para el ahorro con beneficio fiscal.
Intereses de créditos hipotecarios
Intereses reales pagados por créditos de vivienda (casa habitación).
Gastos funerarios
Servicios funerarios para familiares directos.
Donativos
Donaciones a instituciones autorizadas por el SAT.
1. Gastos médicos y hospitalarios
Los gastos de salud son una de las deducciones más utilizadas. Incluyen atención médica profesional desde consultas hasta hospitalizaciones.
Gastos deducibles
- Honorarios médicos y dentales
- Tratamientos de psicología y nutrición
- Gastos hospitalarios y cirugías
- Medicinas incluidas en factura de hospital
- Análisis clínicos y estudios de laboratorio
- Prótesis y aparatos de rehabilitación
- Honorarios de enfermería
- Lentes ópticos graduados (límite: $2,500 anuales)
Familiares que puedes incluir
Puedes deducir gastos médicos propios o de tus familiares directos:
- Cónyuge o concubino(a)
- Padres y abuelos
- Hijos y nietos
Condición: Los familiares no deben percibir ingresos iguales o mayores a $41,283.72 (1 UMA anual) en el ejercicio 2026.
Requisitos de facturación
- RFC correcto del contribuyente
- Forma de pago especificada
- Uso de CFDI: D01 (honorarios médicos) o D02 (gastos por incapacidad)
Caso especial — Incapacidad o discapacidad ≥50%:
Se deduce el 100% del gasto sin límite, con certificado de reconocimiento de instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
Gastos NO deducibles
- Medicinas compradas en farmacias
- Cuotas de membresías o descuentos médicos
- Gastos médicos de mascotas
- Coaseguros y deducibles de seguros
2. Primas de seguros de gastos médicos
Las primas que pagas por seguros de gastos médicos mayores son deducibles, tanto para ti como para tu familia.
Requisitos
- El seguro debe ser de gastos médicos mayores
- Puede cubrir al contribuyente, cónyuge, concubino(a), ascendientes y descendientes
- Uso de CFDI: D07 (Primas por seguros de gastos médicos)
Nota: Las primas de seguros de gastos médicos se declaran por separado de los gastos médicos. Asegúrate de usar el código D07 en la factura.
3. Colegiaturas
Puedes deducir los pagos por servicios educativos desde preescolar hasta bachillerato, siempre que la escuela tenga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
Límites de deducción por nivel educativo 2026
|Nivel educativo
|Límite anual
|Preescolar
|$14,200
|Primaria
|$12,900
|Secundaria
|$19,900
|Profesional técnico
|$17,100
|Bachillerato o equivalente
|$24,500
Requisitos
- La escuela debe tener RVOE (validez oficial)
- La factura debe especificar que el pago es por servicios educativos
- Uso de CFDI: D10 (Pagos por servicios educativos)
- Si tienes varios hijos, cada uno tiene su límite individual
No incluye: Inscripciones, reinscripciones, útiles escolares, uniformes, actividades extracurriculares ni transporte (este último tiene su propia categoría).
4. Transporte escolar
El transporte escolar es deducible únicamente cuando la escuela lo establece como obligatorio en su reglamento o disposiciones internas.
Requisitos
- El transporte debe ser obligatorio según el reglamento escolar
- La factura debe indicar el nombre del alumno
- Uso de CFDI: D10
5. Aportaciones complementarias para el retiro
Las aportaciones voluntarias que realizas a tu cuenta de Afore o a planes personales de retiro son deducibles.
Límite de deducción
El límite es el 10% de tus ingresos acumulables o 5 UMAs anuales ($206,418.60), lo que resulte menor.
Opciones de ahorro para el retiro
- Aportaciones voluntarias a tu Afore: Se pueden hacer desde la app de tu Afore o transferencia bancaria
- Planes personales de retiro (PPR): Productos de aseguradoras o instituciones financieras autorizadas
Uso de CFDI: D04 (Aportaciones voluntarias al SAR) o D05 (Aportaciones complementarias de retiro)
6. Depósitos en cuentas de ahorro especiales
Existen cuentas de ahorro con beneficios fiscales que te permiten deducir los depósitos que realices durante el año.
Características
- Deben ser cuentas especiales para el ahorro autorizadas
- El dinero debe permanecer invertido por un plazo mínimo
- Uso de CFDI: D06 (Depósitos en cuentas para el ahorro)
Consulta con tu banco o institución financiera si ofrecen este tipo de productos.
7. Intereses de créditos hipotecarios
Si tienes un crédito hipotecario para tu casa habitación, los intereses reales pagados durante el año son deducibles.
¿Qué son los intereses reales?
Los intereses reales son los intereses nominales menos la inflación del periodo. Tu banco o institución financiera te proporciona esta información en la constancia anual de intereses.
Requisitos
- El crédito debe ser para casa habitación (donde vives)
- El monto del crédito no debe exceder 750,000 UDIs
- Debes solicitar la constancia de intereses reales a tu banco
- Uso de CFDI: D09 (Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios)
Tip: Solicita tu constancia de intereses reales a tu banco antes de abril. La mayoría la emite automáticamente, pero algunos requieren que la solicites.
8. Gastos funerarios
Los gastos por servicios funerarios son deducibles cuando se realizan para familiares directos.
Límite de deducción
El límite es 1 UMA anual: $41,283.72 para 2026.
Familiares incluidos
- Cónyuge o concubino(a)
- Padres y abuelos
- Hijos y nietos
Uso de CFDI: D03 (Gastos funerarios)
9. Donativos
Las donaciones a instituciones autorizadas por el SAT son deducibles de impuestos.
Límites de deducción
- Donatarias autorizadas: Hasta el 7% de tus ingresos acumulables del ejercicio anterior
- Gobierno Federal, entidades federativas, municipios: Hasta el 4% adicional
Requisitos
- La organización debe estar en el Directorio de Donatarias Autorizadas del SAT
- Debes obtener el comprobante fiscal (CFDI) por la donación
- Uso de CFDI: D08 (Donativos)
Verifica antes de donar: Consulta el Directorio de Donatarias Autorizadas en el portal del SAT para confirmar que la organización está registrada.
¿Cómo declarar las deducciones personales?
Las deducciones personales se aplican en tu declaración anual, que se presenta en abril de cada año por el ejercicio fiscal anterior.
Reúne tus facturas
Verifica que todas tus facturas del año tengan tu RFC correcto, el Uso de CFDI adecuado y la forma de pago especificada.
Consulta el Visor del SAT
Ingresa al Visor de Deducciones Personales en el portal del SAT para verificar qué facturas ya están precargadas.
Calcula tu límite
Determina cuál es menor: $206,418.60 o el 15% de tus ingresos anuales. Ese será tu límite.
Presenta tu declaración
Incluye todas tus deducciones en la declaración anual y verifica el ahorro calculado antes de enviar.
Fechas importantes
- Abril 2027: Declaración anual del ejercicio 2026
- Personas físicas asalariadas: 1 al 30 de abril
- Personas físicas con actividad empresarial: 1 al 30 de abril
¿Qué comprobantes necesitas?
Para que tus deducciones sean válidas, las facturas deben cumplir con estos requisitos:
RFC correcto
Tu RFC debe estar escrito exactamente como aparece en tu Constancia de Situación Fiscal.
Uso de CFDI
Cada tipo de deducción tiene un código específico (D01, D02, D03, etc.). Solicítalo al momento de pagar.
Forma de pago
El pago debe hacerse con transferencia, tarjeta o cheque nominativo. No se aceptan pagos en efectivo.
Cuenta a tu nombre
El pago debe salir de una cuenta bancaria o tarjeta que esté a tu nombre.
Códigos de Uso de CFDI para deducciones
|Código
|Descripción
|D01
|Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios
|D02
|Gastos médicos por incapacidad o discapacidad
|D03
|Gastos funerarios
|D04
|Donativos
|D05
|Intereses reales por créditos hipotecarios
|D06
|Aportaciones voluntarias al SAR
|D07
|Primas de seguros de gastos médicos
|D08
|Gastos de transportación escolar obligatoria
|D09
|Depósitos en cuentas para el ahorro
|D10
|Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
Errores comunes al declarar deducciones
Evita estos errores frecuentes que pueden hacer que pierdas tus deducciones:
Pagar en efectivo
Los pagos en efectivo no son deducibles, aunque tengas factura. Siempre paga con transferencia, tarjeta o cheque nominativo.
RFC incorrecto en la factura
Si tu RFC tiene errores, la factura no es válida para deducir. Verifica siempre antes de irte del consultorio o negocio.
Uso de CFDI equivocado
Si la factura dice "G03 - Gastos en general" en lugar del código D correspondiente, puede tener problemas al deducir.
Deducir medicinas de farmacia
Las medicinas compradas en farmacias no son deducibles, solo las incluidas en facturas de hospitalización.
Exceder el límite
Si intentas deducir más de $206,418.60 o el 15% de tus ingresos, solo se aplicará el límite permitido.
Olvidar solicitar constancias
Para intereses hipotecarios necesitas la constancia del banco. Solicítala con anticipación.
Deducciones que más aprovechan los contribuyentes
Según datos del SAT, estas son las deducciones personales más utilizadas por los mexicanos:
Gastos médicos y dentales
La deducción más común. Incluye consultas, tratamientos y hospitalizaciones.
Colegiaturas
Padres de familia que pagan escuelas privadas aprovechan este beneficio.
Intereses hipotecarios
Quienes tienen crédito de vivienda pueden deducir los intereses reales.
Aportaciones al retiro
Aportaciones voluntarias a Afore o PPR dan doble beneficio: ahorro e impuestos.
Seguros de gastos médicos
Las primas de seguros médicos mayores son totalmente deducibles.
Preguntas frecuentes sobre deducciones personales
¿Cuál es el límite de deducciones personales para 2026?
El límite máximo de deducciones personales para 2026 es de $206,418.60 (equivalente a 5 UMAs anuales) o el 15% del total de tus ingresos anuales, lo que resulte menor.
¿Qué gastos son deducibles en la declaración anual 2026?
Son deducibles: gastos médicos y hospitalarios, primas de seguros de gastos médicos, colegiaturas, transporte escolar obligatorio, aportaciones para el retiro, depósitos en cuentas de ahorro especiales, intereses de créditos hipotecarios, gastos funerarios y donativos a instituciones autorizadas.
¿Quiénes pueden aplicar deducciones personales?
Pueden aplicar deducciones las personas físicas con ingresos por sueldos, actividades empresariales, plataformas tecnológicas (con declaración), arrendamiento, intereses, dividendos y otros ingresos. No aplica para contribuyentes del RESICO.
¿Cuánto puedo deducir por colegiaturas en 2026?
Los límites por nivel educativo son: Preescolar $14,200, Primaria $12,900, Secundaria $19,900, Profesional técnico $17,100, y Bachillerato $24,500 anuales.
¿Qué requisitos deben cumplir las facturas para deducir?
Las facturas deben incluir: RFC correcto, forma de pago especificada, Uso de CFDI adecuado, y el pago debe realizarse mediante transferencia electrónica, tarjeta o cheque nominativo desde una cuenta a tu nombre.
¿Puedo deducir gastos médicos de mis familiares?
Sí, puedes deducir gastos médicos de tu cónyuge, concubino(a), padres, abuelos, hijos y nietos, siempre que no perciban ingresos iguales o mayores a $41,283.72 en el ejercicio.