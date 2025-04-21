Última hora

Reforma al ISR 2027: Diputados confirma excepción a armadoras y gasolineras
El proceso legislativo terminó y la reforma solo espera su publicación en el DOF. Las empresas fuera de la excepción deben ajustar sus pagos provisionales desde enero.
Las noticias fiscales más recientes
El proceso legislativo terminó y la reforma solo espera su publicación en el DOF. Las empresas fuera de la excepción deben ajustar sus pagos provisionales desde enero.
¿Tienes una idea de emprendimiento y te gustaría llevarla a nivel global? Descubre cómo la carrera de Negocios Internacionales puede ayudarte a lograr tu objetivo.
La nueva disposición ya está vigente, pero su aplicación depende de que el SAT publique el estándar técnico. Así se contará el plazo de 30 días naturales.
El índice de precios de octubre ya está publicado y es el que aplica para actualizaciones fiscales de noviembre. Consulta los componentes y el dato exacto.
Identifica qué plazo le corresponde a tu empresa o despacho: personas morales, dictaminadas y personas físicas tienen fechas distintas, y el catálogo también tiene reglas.
Conoce las reglas publicadas en el DOF el 30 de octubre: suspensión del registro por inactividad, verificación de socios, descuento en sanciones y plazos contables.
Ubica tu fecha de pago con la letra del apellido del titular de la tarjeta, conoce los montos bimestrales de secundaria y los pasos oficiales si el depósito no aparece.