Lunes, 21 de abril de 2025
USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14 USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14
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Tablas ISR 2020

Tablas ISR 2020 - Impuesto Sobre la Renta

Conoce las tablas ISR 2020 y las de los subsidios aplicables para saber cuanto ISR pagaras durante 2020.

Las tablas ISR 2020 no experimentaron ningún cambio respecto a las de 2019, pues la inflación acumulada desde el último cambio no excedió el 10%.

I.- Retenciones periódicas de ISR

1.- Tablas ISR 2020: retención diaria

Tarifa de ISR diaria

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$19.03$0.001.92%
$19.04$161.52$0.376.40%
$161.53$283.86$9.4810.88%
$283.87$329.97$22.7916.00%
$329.98$395.06$30.1717.92%
$395.07$796.79$41.8421.36%
$796.80$1,255.85$127.6523.52%
$1,255.86$2,397.62$235.6230.00%
$2,397.63$3,196.82$578.1532.00%
$3,196.83$9,590.46$833.8934.00%
$9,590.47En adelante$3,007.7335.00%

Subsidio para el empleo diario

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio diario
$0.01$58.19$13.39
$58.20$87.28$13.38
$87.29$114.24$13.38
$114.25$116.38$12.92
$116.39$146.25$12.58
$146.26$155.17$11.65
$155.18$175.51$10.69
$175.52$204.76$9.69
$204.77$234.01$8.34
$234.02$242.84$7.16
$242.85En adelante$0.00

2.- Tablas ISR 2020: retenciones semanales

Tarifa de ISR semanal

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$133.21$0.001.92%
$133.22$1,130.64$2.596.40%
$1,130.65$1,987.02$66.3610.88%
$1,987.03$2,309.79$159.5316.00%
$2,309.80$2,765.42$211.1917.92%
$2,765.43$5,577.53$292.8821.36%
$5,577.54$8,790.95$893.5523.52%
$8,790.96$16,783.34$1,649.3430.00%
$16,783.35$22,377.74$4,047.0532.00%
$22,377.75$67,133.22$5,837.2334.00%
$67,133.23En adelante$21,054.1135.00%

Subsidio para el empleo semanal

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio semanal
$0.01$407.33$93.73
$407.34$610.96$93.66
$610.97$799.68$93.66
$799.69$814.66$90.44
$814.67$1,023.75$88.06
$1,023.76$1,086.19$81.55
$1,086.20$1,228.57$74.83
$1,228.58$1,433.32$67.83
$1,433.33$1,638.07$58.38
$1,638.08$1,699.88$50.12
$1,699.89En adelante$0.00

3.- Tablas ISR 2020: retenciones decenales

Tarifa de ISR decenal

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$190.30$0.001.92%
$190.31$1,615.20$3.706.40%
$1,615.21$2,838.60$94.8010.88%
$2,838.61$3,299.70$227.9016.00%
$3,299.71$3,950.60$301.7017.92%
$3,950.61$7,967.90$418.4021.36%
$7,967.91$12,558.50$1,276.5023.52%
$12,558.51$23,976.20$2,356.2030.00%
$23,976.21$31,968.20$5,781.5032.00%
$31,968.21$95,904.60$8,338.9034.00%
$95,904.61En adelante$30,077.3035.00%

Subsidio para el empleo decenal

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio decenal
$0.01$581.90$133.90
$581.91$872.80$133.80
$872.81$1,142.40$133.80
$1,142.41$1,163.80$129.20
$1,163.81$1,462.50$125.80
$1,462.51$1,551.70$116.50
$1,551.71$1,755.10$106.90
$1,755.11$2,047.60$96.90
$2,047.61$2,340.10$83.40
$2,340.11$2,428.40$71.60
$2,428.41En adelante$0.00

4.- Tablas ISR 2020: pagos quincenales

Tarifa de ISR quincenal

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$285.45$0.001.92%
$285.46$2,422.80$5.556.40%
$2,422.81$4,257.90$142.2010.88%
$4,257.91$4,949.55$341.8516.00%
$4,949.56$5,925.90$452.5517.92%
$5,925.91$11,951.85$627.6021.36%
$11,951.86$18,837.75$1,914.7523.52%
$18,837.76$35,964.30$3,534.3030.00%
$35,964.31$47,952.30$8,672.2532.00%
$47,952.31$143,856.90$12,508.3534.00%
$143,856.91En adelante$45,115.9535.00%

Subsidio para el empleo quincenal

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio quincenal
$0.01$872.85$200.85
$872.86$1,309.20$200.70
$1,309.21$1,713.60$200.70
$1,713.61$1,745.70$193.80
$1,745.71$2,193.75$188.70
$2,193.76$2,327.55$174.75
$2,327.56$2,632.65$160.35
$2,632.66$3,071.40$145.35
$3,071.41$3,510.15$125.10
$3,510.16$3,642.60$107.40
$3,642.61En adelante$0.00

5.- Tablas ISR 2020: pagos mensuales

Tarifa de ISR mensual

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$578.52$0.001.92%
$578.53$4,910.18$11.116.40%
$4,910.19$8,629.20$288.3310.88%
$8,629.21$10,031.07$692.9616.00%
$10,031.08$12,009.94$917.2617.92%
$12,009.95$24,222.31$1,271.8721.36%
$24,222.32$38,177.69$3,880.4423.52%
$38,177.70$72,887.50$7,162.7430.00%
$72,887.51$97,183.33$17,575.6932.00%
$97,183.34$291,550.00$25,350.3534.00%
$291,550.01En adelante$91,435.0235.00%

Subsidio para el empleo mensual

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio mensual
$0.01$1,768.96$407.02
$1,768.97$2,653.38$406.83
$2,653.39$3,472.84$406.62
$3,472.85$3,537.87$392.77
$3,537.88$4,446.15$382.46
$4,446.16$4,717.18$354.23
$4,717.19$5,335.42$324.87
$5,335.43$6,224.67$294.63
$6,224.68$7,113.90$253.54
$7,113.91$7,382.33$217.61
$7,382.34En adelante$0.00

6.- Tablas ISR 2020: anual

Tarifa de ISR anual

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$6,942.20$0.001.92%
$6,942.21$58,922.16$133.286.40%
$58,922.17$103,550.44$3,460.0110.88%
$103,550.45$120,372.83$8,315.5716.00%
$120,372.84$144,119.23$11,007.1417.92%
$144,119.24$290,667.75$15,262.4921.36%
$290,667.76$458,132.29$46,565.2623.52%
$458,132.30$874,650.00$85,952.9230.00%
$874,650.01$1,166,200.00$210,908.2332.00%
$1,166,200.01$3,498,600.00$304,204.2134.00%
$3,498,600.01En adelante$1,097,220.2135.00%

II.- Tarifas mensuales de pagos provisionales de ISR para personas físicas con actividad empresarial

1.- Tablas ISR 2020: enero

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$578.52$0.001.92%
$578.53$4,910.18$11.116.40%
$4,910.19$8,629.20$288.3310.88%
$8,629.21$10,031.07$692.9616.00%
$10,031.08$12,009.94$917.2617.92%
$12,009.95$24,222.31$1,271.8721.36%
$24,222.32$38,177.69$3,880.4423.52%
$38,177.70$72,887.50$7,162.7430.00%
$72,887.51$97,183.33$17,575.6932.00%
$97,183.34$291,550.00$25,350.3534.00%
$291,550.01En adelante$91,435.0235.00%

2.- Tablas ISR 2020: febrero

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$1,157.04$0.001.92%
$1,157.05$9,820.36$22.226.40%
$9,820.37$17,258.40$576.6610.88%
$17,258.41$20,062.14$1,385.9216.00%
$20,062.15$24,019.88$1,834.5217.92%
$24,019.89$48,444.62$2,543.7421.36%
$48,444.63$76,355.38$7,760.8823.52%
$76,355.39$145,775.00$14,325.4830.00%
$145,775.01$194,366.66$35,151.3832.00%
$194,366.67$583,100.00$50,700.7034.00%
$583,100.01En adelante$182,870.0435.00%

3.- Tablas ISR 2020: marzo

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$1,735.56$0.001.92%
$1,735.57$14,730.54$33.336.40%
$14,730.55$25,887.60$864.9910.88%
$25,887.61$30,093.21$2,078.8816.00%
$30,093.22$36,029.82$2,751.7817.92%
$36,029.83$72,666.93$3,815.6121.36%
$72,666.94$114,533.07$11,641.3223.52%
$114,533.08$218,662.50$21,488.2230.00%
$218,662.51$291,549.99$52,727.0732.00%
$291,550.00$874,650.00$76,051.0534.00%
$874,650.01En adelante$274,305.0635.00%

4.- Tablas ISR 2020: abril

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$2,314.08$0.001.92%
$2,314.09$19,640.72$44.446.40%
$19,640.73$34,516.80$1,153.3210.88%
$34,516.81$40,124.28$2,771.8416.00%
$40,124.29$48,039.76$3,669.0417.92%
$48,039.77$96,889.24$5,087.4821.36%
$96,889.25$152,710.76$15,521.7623.52%
$152,710.77$291,550.00$28,650.9630.00%
$291,550.01$388,733.32$70,302.7632.00%
$388,733.33$1,166,200.00$101,401.4034.00%
$1,166,200.01En adelante$365,740.0835.00%

5.- Tablas ISR 2020: mayo

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$2,892.60$0.001.92%
$2,892.61$24,550.90$55.556.40%
$24,550.91$43,146.00$1,441.6510.88%
$43,146.01$50,155.35$3,464.8016.00%
$50,155.36$60,049.70$4,586.3017.92%
$60,049.71$121,111.55$6,359.3521.36%
$121,111.56$190,888.45$19,402.2023.52%
$190,888.46$364,437.50$35,813.7030.00%
$364,437.51$485,916.65$87,878.4532.00%
$485,916.66$1,457,750.00$126,751.7534.00%
$1,457,750.01En adelante$457,175.1035.00%

6.- Tablas ISR 2020: junio

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$3,471.12$0.001.92%
$3,471.13$29,461.08$66.666.40%
$29,461.09$51,775.20$1,729.9810.88%
$51,775.21$60,186.42$4,157.7616.00%
$60,186.43$72,059.64$5,503.5617.92%
$72,059.65$145,333.86$7,631.2221.36%
$145,333.87$229,066.14$23,282.6423.52%
$229,066.15$437,325.00$42,976.4430.00%
$437,325.01$583,099.98$105,454.1432.00%
$583,099.99$1,749,300.00$152,102.1034.00%
$1,749,300.01En adelante$548,610.1235.00%

7.- Tablas ISR 2020: julio

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$4,049.64$0.001.92%
$4,049.65$34,371.26$77.776.40%
$34,371.27$60,404.40$2,018.3110.88%
$60,404.41$70,217.49$4,850.7216.00%
$70,217.50$84,069.58$6,420.8217.92%
$84,069.59$169,556.17$8,903.0921.36%
$169,556.18$267,243.83$27,163.0823.52%
$267,243.84$510,212.50$50,139.1830.00%
$510,212.51$680,283.31$123,029.8332.00%
$680,283.32$2,040,850.00$177,452.4534.00%
$2,040,850.01En adelante$640,045.1435.00%

8.- Tablas ISR 2020: agosto

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$4,628.16$0.001.92%
$4,628.17$39,281.44$88.886.40%
$39,281.45$69,033.60$2,306.6410.88%
$69,033.61$80,248.56$5,543.6816.00%
$80,248.57$96,079.52$7,338.0817.92%
$96,079.53$193,778.48$10,174.9621.36%
$193,778.49$305,421.52$31,043.5223.52%
$305,421.53$583,100.00$57,301.9230.00%
$583,100.01$777,466.64$140,605.5232.00%
$777,466.65$2,332,400.00$202,802.8034.00%
$2,332,400.01En adelante$731,480.1635.00%

9.- Tablas ISR 2020: septiembre

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$5,206.68$0.001.92%
$5,206.69$44,191.62$99.996.40%
$44,191.63$77,662.80$2,594.9710.88%
$77,662.81$90,279.63$6,236.6416.00%
$90,279.64$108,089.46$8,255.3417.92%
$108,089.47$218,000.79$11,446.8321.36%
$218,000.80$343,599.21$34,923.9623.52%
$343,599.22$655,987.50$64,464.6630.00%
$655,987.51$874,649.97$158,181.2132.00%
$874,649.98$2,623,950.00$228,153.1534.00%
$2,623,950.01En adelante$822,915.1835.00%

10.- Tablas ISR 2020: octubre

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$5,785.20$0.001.92%
$5,785.21$49,101.80$111.106.40%
$49,101.81$86,292.00$2,883.3010.88%
$86,292.01$100,310.70$6,929.6016.00%
$100,310.71$120,099.40$9,172.6017.92%
$120,099.41$242,223.10$12,718.7021.36%
$242,223.11$381,776.90$38,804.4023.52%
$381,776.91$728,875.00$71,627.4030.00%
$728,875.01$971,833.30$175,756.9032.00%
$971,833.31$2,915,500.00$253,503.5034.00%
$2,915,500.01En adelante$914,350.2035.00%

11.- Tablas ISR 2020: noviembre

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$6,363.72$0.001.92%
$6,363.73$54,011.98$122.216.40%
$54,011.99$94,921.20$3,171.6310.88%
$94,921.21$110,341.77$7,622.5616.00%
$110,341.78$132,109.34$10,089.8617.92%
$132,109.35$266,445.41$13,990.5721.36%
$266,445.42$419,954.59$42,684.8423.52%
$419,954.60$801,762.50$78,790.1430.00%
$801,762.51$1,069,016.63$193,332.5932.00%
$1,069,016.64$3,207,050.00$278,853.8534.00%
$3,207,050.01En adelante$1,005,785.2235.00%

12.- Tablas ISR 2020: diciembre

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$6,942.20$0.001.92%
$6,942.21$58,922.16$133.286.40%
$58,922.17$103,550.44$3,460.0110.88%
$103,550.45$120,372.83$8,315.5716.00%
$120,372.84$144,119.23$11,007.1417.92%
$144,119.24$290,667.75$15,262.4921.36%
$290,667.76$458,132.29$46,565.2623.52%
$458,132.30$874,650.00$85,952.9230.00%
$874,650.01$1,166,200.00$210,908.2332.00%
$1,166,200.01$3,498,600.00$304,204.2134.00%
$3,498,600.01En adelante$1,097,220.2135.00%

III.- Tarifas bimestrales para los RIF

1.- Enero-febrero

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$1,157.04$0.001.92%
$1,157.05$9,820.36$22.226.40%
$9,820.37$17,258.40$576.6610.88%
$17,258.41$20,062.14$1,385.9216.00%
$20,062.15$24,019.88$1,834.5217.92%
$24,019.89$48,444.62$2,543.7421.36%
$48,444.63$76,355.38$7,760.8823.52%
$76,355.39$145,775.00$14,325.4830.00%
$145,775.01$194,366.66$35,151.3832.00%
$194,366.67$583,100.00$50,700.7034.00%
$583,100.01En adelante$182,870.0435.00%

2.- Marzo-abril

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$2,314.08$0.001.92%
$2,314.09$19,640.72$44.446.40%
$19,640.73$34,516.80$1,153.3210.88%
$34,516.81$40,124.28$2,771.8416.00%
$40,124.29$48,039.76$3,669.0417.92%
$48,039.77$96,889.24$5,087.4821.36%
$96,889.25$152,710.76$15,521.7623.52%
$152,710.77$291,550.00$28,650.9630.00%
$291,550.01$388,733.32$70,302.7632.00%
$388,733.33$1,166,200.00$101,401.4034.00%
$1,166,200.01En adelante$365,740.0835.00%

3.- Mayo-junio

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$3,471.12$0.001.92%
$3,471.13$29,461.08$66.666.40%
$29,461.09$51,775.20$1,729.9810.88%
$51,775.21$60,186.42$4,157.7616.00%
$60,186.43$72,059.64$5,503.5617.92%
$72,059.65$145,333.86$7,631.2221.36%
$145,333.87$229,066.14$23,282.6423.52%
$229,066.15$437,325.00$42,976.4430.00%
$437,325.01$583,099.98$105,454.1432.00%
$583,099.99$1,749,300.00$152,102.1034.00%
$1,749,300.01En adelante$548,610.1235.00%

4.- Julio-agosto

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$4,628.16$0.001.92%
$4,628.17$39,281.44$88.886.40%
$39,281.45$69,033.60$2,306.6410.88%
$69,033.61$80,248.56$5,543.6816.00%
$80,248.57$96,079.52$7,338.0817.92%
$96,079.53$193,778.48$10,174.9621.36%
$193,778.49$305,421.52$31,043.5223.52%
$305,421.53$583,100.00$57,301.9230.00%
$583,100.01$777,466.64$140,605.5232.00%
$777,466.65$2,332,400.00$202,802.8034.00%
$2,332,400.01En adelante$731,480.1635.00%

5.- Septiembre-octubre

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$5,785.20$0.001.92%
$5,785.21$49,101.80$111.106.40%
$49,101.81$86,292.00$2,883.3010.88%
$86,292.01$100,310.70$6,929.6016.00%
$100,310.71$120,099.40$9,172.6017.92%
$120,099.41$242,223.10$12,718.7021.36%
$242,223.11$381,776.90$38,804.4023.52%
$381,776.91$728,875.00$71,627.4030.00%
$728,875.01$971,833.30$175,756.9032.00%
$971,833.31$2,915,500.00$253,503.5034.00%
$2,915,500.01En adelante$914,350.2035.00%

6.- Noviembre-diciembre

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$6,942.20$0.001.92%
$6,942.21$58,922.16$133.286.40%
$58,922.17$103,550.44$3,460.0110.88%
$103,550.45$120,372.83$8,315.5716.00%
$120,372.84$144,119.23$11,007.1417.92%
$144,119.24$290,667.75$15,262.4921.36%
$290,667.76$458,132.29$46,565.2623.52%
$458,132.30$874,650.00$85,952.9230.00%
$874,650.01$1,166,200.00$210,908.2332.00%
$1,166,200.01$3,498,600.00$304,204.2134.00%
$3,498,600.01En adelante$1,097,220.2135.00%

IV.- Tarifas provisionales para personas físicas con ingresos por arrendamiento, o por otorgar uso o goce temporal de bienes

1.- Tablas ISR 2020: mensual

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$578.52$0.001.92%
$578.53$4,910.18$11.116.40%
$4,910.19$8,629.20$288.3310.88%
$8,629.21$10,031.07$692.9616.00%
$10,031.08$12,009.94$917.2617.92%
$12,009.95$24,222.31$1,271.8721.36%
$24,222.32$38,177.69$3,880.4423.52%
$38,177.70$72,887.50$7,162.7430.00%
$72,887.51$97,183.33$17,575.6932.00%
$97,183.34$291,550.00$25,350.3534.00%
$291,550.01En adelante$91,435.0235.00%

2.- Tablas ISR 2020: trimestral

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$1,735.56$0.001.92%
$1,735.57$14,730.54$33.336.40%
$14,730.55$25,887.60$864.9910.88%
$25,887.61$30,093.21$2,078.8816.00%
$30,093.22$36,029.82$2,751.7817.92%
$36,029.83$72,666.93$3,815.6121.36%
$72,666.94$114,533.07$11,641.3223.52%
$114,533.08$218,662.50$21,488.2230.00%
$218,662.51$291,549.99$52,727.0732.00%
$291,550.00$874,650.00$76,051.0534.00%
$874,650.01En adelante$274,305.0635.00%

V.- Tarifas semestrales para personas morales con actividades agrícolas y ganaderas

1.- Tablas ISR 2020: primer semestre

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$3,471.12$0.001.92%
$3,471.13$29,461.08$66.666.40%
$29,461.09$51,775.20$1,729.9810.88%
$51,775.21$60,186.42$4,157.7616.00%
$60,186.43$72,059.64$5,503.5617.92%
$72,059.65$145,333.86$7,631.2221.36%
$145,333.87$229,066.14$23,282.6423.52%
$229,066.15$437,325.00$42,976.4430.00%
$437,325.01$583,099.98$105,454.1432.00%
$583,099.99$1,749,300.00$152,102.1034.00%
$1,749,300.01En adelante$548,610.1235.00%

2.- Tablas ISR 2020: segundo semestre

Limite inferior Limite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$6,942.20$0.001.92%
$6,942.21$58,922.16$133.286.40%
$58,922.17$103,550.44$3,460.0110.88%
$103,550.45$120,372.83$8,315.5716.00%
$120,372.84$144,119.23$11,007.1417.92%
$144,119.24$290,667.75$15,262.4921.36%
$290,667.76$458,132.29$46,565.2623.52%
$458,132.30$874,650.00$85,952.9230.00%
$874,650.01$1,166,200.00$210,908.2332.00%
$1,166,200.01$3,498,600.00$304,204.2134.00%
$3,498,600.01En adelante$1,097,220.2135.00%
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