Tablas ISR 2020 - Impuesto Sobre la Renta

Lunes, 21 de abril de 2025
USD/MXN 17.2340 ▲ EUR/MXN 18.9120 ▼ UDI 8.1234 ▲ TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 ▲ WTI USD 82.14 ▲ USD/MXN 17.2340 ▲ EUR/MXN 18.9120 ▼ UDI 8.1234 ▲ TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 ▲ WTI USD 82.14 ▲
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I.- Retenciones periódicas de ISR
1.- Tablas ISR 2020: retención diaria
Tarifa de ISR diaria
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$19.03
|$0.00
|1.92%
|$19.04
|$161.52
|$0.37
|6.40%
|$161.53
|$283.86
|$9.48
|10.88%
|$283.87
|$329.97
|$22.79
|16.00%
|$329.98
|$395.06
|$30.17
|17.92%
|$395.07
|$796.79
|$41.84
|21.36%
|$796.80
|$1,255.85
|$127.65
|23.52%
|$1,255.86
|$2,397.62
|$235.62
|30.00%
|$2,397.63
|$3,196.82
|$578.15
|32.00%
|$3,196.83
|$9,590.46
|$833.89
|34.00%
|$9,590.47
|En adelante
|$3,007.73
|35.00%
Subsidio para el empleo diario
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio diario
|$0.01
|$58.19
|$13.39
|$58.20
|$87.28
|$13.38
|$87.29
|$114.24
|$13.38
|$114.25
|$116.38
|$12.92
|$116.39
|$146.25
|$12.58
|$146.26
|$155.17
|$11.65
|$155.18
|$175.51
|$10.69
|$175.52
|$204.76
|$9.69
|$204.77
|$234.01
|$8.34
|$234.02
|$242.84
|$7.16
|$242.85
|En adelante
|$0.00
2.- Tablas ISR 2020: retenciones semanales
Tarifa de ISR semanal
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$133.21
|$0.00
|1.92%
|$133.22
|$1,130.64
|$2.59
|6.40%
|$1,130.65
|$1,987.02
|$66.36
|10.88%
|$1,987.03
|$2,309.79
|$159.53
|16.00%
|$2,309.80
|$2,765.42
|$211.19
|17.92%
|$2,765.43
|$5,577.53
|$292.88
|21.36%
|$5,577.54
|$8,790.95
|$893.55
|23.52%
|$8,790.96
|$16,783.34
|$1,649.34
|30.00%
|$16,783.35
|$22,377.74
|$4,047.05
|32.00%
|$22,377.75
|$67,133.22
|$5,837.23
|34.00%
|$67,133.23
|En adelante
|$21,054.11
|35.00%
Subsidio para el empleo semanal
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio semanal
|$0.01
|$407.33
|$93.73
|$407.34
|$610.96
|$93.66
|$610.97
|$799.68
|$93.66
|$799.69
|$814.66
|$90.44
|$814.67
|$1,023.75
|$88.06
|$1,023.76
|$1,086.19
|$81.55
|$1,086.20
|$1,228.57
|$74.83
|$1,228.58
|$1,433.32
|$67.83
|$1,433.33
|$1,638.07
|$58.38
|$1,638.08
|$1,699.88
|$50.12
|$1,699.89
|En adelante
|$0.00
3.- Tablas ISR 2020: retenciones decenales
Tarifa de ISR decenal
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$190.30
|$0.00
|1.92%
|$190.31
|$1,615.20
|$3.70
|6.40%
|$1,615.21
|$2,838.60
|$94.80
|10.88%
|$2,838.61
|$3,299.70
|$227.90
|16.00%
|$3,299.71
|$3,950.60
|$301.70
|17.92%
|$3,950.61
|$7,967.90
|$418.40
|21.36%
|$7,967.91
|$12,558.50
|$1,276.50
|23.52%
|$12,558.51
|$23,976.20
|$2,356.20
|30.00%
|$23,976.21
|$31,968.20
|$5,781.50
|32.00%
|$31,968.21
|$95,904.60
|$8,338.90
|34.00%
|$95,904.61
|En adelante
|$30,077.30
|35.00%
Subsidio para el empleo decenal
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio decenal
|$0.01
|$581.90
|$133.90
|$581.91
|$872.80
|$133.80
|$872.81
|$1,142.40
|$133.80
|$1,142.41
|$1,163.80
|$129.20
|$1,163.81
|$1,462.50
|$125.80
|$1,462.51
|$1,551.70
|$116.50
|$1,551.71
|$1,755.10
|$106.90
|$1,755.11
|$2,047.60
|$96.90
|$2,047.61
|$2,340.10
|$83.40
|$2,340.11
|$2,428.40
|$71.60
|$2,428.41
|En adelante
|$0.00
4.- Tablas ISR 2020: pagos quincenales
Tarifa de ISR quincenal
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$285.45
|$0.00
|1.92%
|$285.46
|$2,422.80
|$5.55
|6.40%
|$2,422.81
|$4,257.90
|$142.20
|10.88%
|$4,257.91
|$4,949.55
|$341.85
|16.00%
|$4,949.56
|$5,925.90
|$452.55
|17.92%
|$5,925.91
|$11,951.85
|$627.60
|21.36%
|$11,951.86
|$18,837.75
|$1,914.75
|23.52%
|$18,837.76
|$35,964.30
|$3,534.30
|30.00%
|$35,964.31
|$47,952.30
|$8,672.25
|32.00%
|$47,952.31
|$143,856.90
|$12,508.35
|34.00%
|$143,856.91
|En adelante
|$45,115.95
|35.00%
Subsidio para el empleo quincenal
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio quincenal
|$0.01
|$872.85
|$200.85
|$872.86
|$1,309.20
|$200.70
|$1,309.21
|$1,713.60
|$200.70
|$1,713.61
|$1,745.70
|$193.80
|$1,745.71
|$2,193.75
|$188.70
|$2,193.76
|$2,327.55
|$174.75
|$2,327.56
|$2,632.65
|$160.35
|$2,632.66
|$3,071.40
|$145.35
|$3,071.41
|$3,510.15
|$125.10
|$3,510.16
|$3,642.60
|$107.40
|$3,642.61
|En adelante
|$0.00
5.- Tablas ISR 2020: pagos mensuales
Tarifa de ISR mensual
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$578.52
|$0.00
|1.92%
|$578.53
|$4,910.18
|$11.11
|6.40%
|$4,910.19
|$8,629.20
|$288.33
|10.88%
|$8,629.21
|$10,031.07
|$692.96
|16.00%
|$10,031.08
|$12,009.94
|$917.26
|17.92%
|$12,009.95
|$24,222.31
|$1,271.87
|21.36%
|$24,222.32
|$38,177.69
|$3,880.44
|23.52%
|$38,177.70
|$72,887.50
|$7,162.74
|30.00%
|$72,887.51
|$97,183.33
|$17,575.69
|32.00%
|$97,183.34
|$291,550.00
|$25,350.35
|34.00%
|$291,550.01
|En adelante
|$91,435.02
|35.00%
Subsidio para el empleo mensual
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio mensual
|$0.01
|$1,768.96
|$407.02
|$1,768.97
|$2,653.38
|$406.83
|$2,653.39
|$3,472.84
|$406.62
|$3,472.85
|$3,537.87
|$392.77
|$3,537.88
|$4,446.15
|$382.46
|$4,446.16
|$4,717.18
|$354.23
|$4,717.19
|$5,335.42
|$324.87
|$5,335.43
|$6,224.67
|$294.63
|$6,224.68
|$7,113.90
|$253.54
|$7,113.91
|$7,382.33
|$217.61
|$7,382.34
|En adelante
|$0.00
6.- Tablas ISR 2020: anual
Tarifa de ISR anual
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$6,942.20
|$0.00
|1.92%
|$6,942.21
|$58,922.16
|$133.28
|6.40%
|$58,922.17
|$103,550.44
|$3,460.01
|10.88%
|$103,550.45
|$120,372.83
|$8,315.57
|16.00%
|$120,372.84
|$144,119.23
|$11,007.14
|17.92%
|$144,119.24
|$290,667.75
|$15,262.49
|21.36%
|$290,667.76
|$458,132.29
|$46,565.26
|23.52%
|$458,132.30
|$874,650.00
|$85,952.92
|30.00%
|$874,650.01
|$1,166,200.00
|$210,908.23
|32.00%
|$1,166,200.01
|$3,498,600.00
|$304,204.21
|34.00%
|$3,498,600.01
|En adelante
|$1,097,220.21
|35.00%
II.- Tarifas mensuales de pagos provisionales de ISR para personas físicas con actividad empresarial
1.- Tablas ISR 2020: enero
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$578.52
|$0.00
|1.92%
|$578.53
|$4,910.18
|$11.11
|6.40%
|$4,910.19
|$8,629.20
|$288.33
|10.88%
|$8,629.21
|$10,031.07
|$692.96
|16.00%
|$10,031.08
|$12,009.94
|$917.26
|17.92%
|$12,009.95
|$24,222.31
|$1,271.87
|21.36%
|$24,222.32
|$38,177.69
|$3,880.44
|23.52%
|$38,177.70
|$72,887.50
|$7,162.74
|30.00%
|$72,887.51
|$97,183.33
|$17,575.69
|32.00%
|$97,183.34
|$291,550.00
|$25,350.35
|34.00%
|$291,550.01
|En adelante
|$91,435.02
|35.00%
2.- Tablas ISR 2020: febrero
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$1,157.04
|$0.00
|1.92%
|$1,157.05
|$9,820.36
|$22.22
|6.40%
|$9,820.37
|$17,258.40
|$576.66
|10.88%
|$17,258.41
|$20,062.14
|$1,385.92
|16.00%
|$20,062.15
|$24,019.88
|$1,834.52
|17.92%
|$24,019.89
|$48,444.62
|$2,543.74
|21.36%
|$48,444.63
|$76,355.38
|$7,760.88
|23.52%
|$76,355.39
|$145,775.00
|$14,325.48
|30.00%
|$145,775.01
|$194,366.66
|$35,151.38
|32.00%
|$194,366.67
|$583,100.00
|$50,700.70
|34.00%
|$583,100.01
|En adelante
|$182,870.04
|35.00%
3.- Tablas ISR 2020: marzo
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$1,735.56
|$0.00
|1.92%
|$1,735.57
|$14,730.54
|$33.33
|6.40%
|$14,730.55
|$25,887.60
|$864.99
|10.88%
|$25,887.61
|$30,093.21
|$2,078.88
|16.00%
|$30,093.22
|$36,029.82
|$2,751.78
|17.92%
|$36,029.83
|$72,666.93
|$3,815.61
|21.36%
|$72,666.94
|$114,533.07
|$11,641.32
|23.52%
|$114,533.08
|$218,662.50
|$21,488.22
|30.00%
|$218,662.51
|$291,549.99
|$52,727.07
|32.00%
|$291,550.00
|$874,650.00
|$76,051.05
|34.00%
|$874,650.01
|En adelante
|$274,305.06
|35.00%
4.- Tablas ISR 2020: abril
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$2,314.08
|$0.00
|1.92%
|$2,314.09
|$19,640.72
|$44.44
|6.40%
|$19,640.73
|$34,516.80
|$1,153.32
|10.88%
|$34,516.81
|$40,124.28
|$2,771.84
|16.00%
|$40,124.29
|$48,039.76
|$3,669.04
|17.92%
|$48,039.77
|$96,889.24
|$5,087.48
|21.36%
|$96,889.25
|$152,710.76
|$15,521.76
|23.52%
|$152,710.77
|$291,550.00
|$28,650.96
|30.00%
|$291,550.01
|$388,733.32
|$70,302.76
|32.00%
|$388,733.33
|$1,166,200.00
|$101,401.40
|34.00%
|$1,166,200.01
|En adelante
|$365,740.08
|35.00%
5.- Tablas ISR 2020: mayo
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$2,892.60
|$0.00
|1.92%
|$2,892.61
|$24,550.90
|$55.55
|6.40%
|$24,550.91
|$43,146.00
|$1,441.65
|10.88%
|$43,146.01
|$50,155.35
|$3,464.80
|16.00%
|$50,155.36
|$60,049.70
|$4,586.30
|17.92%
|$60,049.71
|$121,111.55
|$6,359.35
|21.36%
|$121,111.56
|$190,888.45
|$19,402.20
|23.52%
|$190,888.46
|$364,437.50
|$35,813.70
|30.00%
|$364,437.51
|$485,916.65
|$87,878.45
|32.00%
|$485,916.66
|$1,457,750.00
|$126,751.75
|34.00%
|$1,457,750.01
|En adelante
|$457,175.10
|35.00%
6.- Tablas ISR 2020: junio
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$3,471.12
|$0.00
|1.92%
|$3,471.13
|$29,461.08
|$66.66
|6.40%
|$29,461.09
|$51,775.20
|$1,729.98
|10.88%
|$51,775.21
|$60,186.42
|$4,157.76
|16.00%
|$60,186.43
|$72,059.64
|$5,503.56
|17.92%
|$72,059.65
|$145,333.86
|$7,631.22
|21.36%
|$145,333.87
|$229,066.14
|$23,282.64
|23.52%
|$229,066.15
|$437,325.00
|$42,976.44
|30.00%
|$437,325.01
|$583,099.98
|$105,454.14
|32.00%
|$583,099.99
|$1,749,300.00
|$152,102.10
|34.00%
|$1,749,300.01
|En adelante
|$548,610.12
|35.00%
7.- Tablas ISR 2020: julio
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$4,049.64
|$0.00
|1.92%
|$4,049.65
|$34,371.26
|$77.77
|6.40%
|$34,371.27
|$60,404.40
|$2,018.31
|10.88%
|$60,404.41
|$70,217.49
|$4,850.72
|16.00%
|$70,217.50
|$84,069.58
|$6,420.82
|17.92%
|$84,069.59
|$169,556.17
|$8,903.09
|21.36%
|$169,556.18
|$267,243.83
|$27,163.08
|23.52%
|$267,243.84
|$510,212.50
|$50,139.18
|30.00%
|$510,212.51
|$680,283.31
|$123,029.83
|32.00%
|$680,283.32
|$2,040,850.00
|$177,452.45
|34.00%
|$2,040,850.01
|En adelante
|$640,045.14
|35.00%
8.- Tablas ISR 2020: agosto
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$4,628.16
|$0.00
|1.92%
|$4,628.17
|$39,281.44
|$88.88
|6.40%
|$39,281.45
|$69,033.60
|$2,306.64
|10.88%
|$69,033.61
|$80,248.56
|$5,543.68
|16.00%
|$80,248.57
|$96,079.52
|$7,338.08
|17.92%
|$96,079.53
|$193,778.48
|$10,174.96
|21.36%
|$193,778.49
|$305,421.52
|$31,043.52
|23.52%
|$305,421.53
|$583,100.00
|$57,301.92
|30.00%
|$583,100.01
|$777,466.64
|$140,605.52
|32.00%
|$777,466.65
|$2,332,400.00
|$202,802.80
|34.00%
|$2,332,400.01
|En adelante
|$731,480.16
|35.00%
9.- Tablas ISR 2020: septiembre
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$5,206.68
|$0.00
|1.92%
|$5,206.69
|$44,191.62
|$99.99
|6.40%
|$44,191.63
|$77,662.80
|$2,594.97
|10.88%
|$77,662.81
|$90,279.63
|$6,236.64
|16.00%
|$90,279.64
|$108,089.46
|$8,255.34
|17.92%
|$108,089.47
|$218,000.79
|$11,446.83
|21.36%
|$218,000.80
|$343,599.21
|$34,923.96
|23.52%
|$343,599.22
|$655,987.50
|$64,464.66
|30.00%
|$655,987.51
|$874,649.97
|$158,181.21
|32.00%
|$874,649.98
|$2,623,950.00
|$228,153.15
|34.00%
|$2,623,950.01
|En adelante
|$822,915.18
|35.00%
10.- Tablas ISR 2020: octubre
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$5,785.20
|$0.00
|1.92%
|$5,785.21
|$49,101.80
|$111.10
|6.40%
|$49,101.81
|$86,292.00
|$2,883.30
|10.88%
|$86,292.01
|$100,310.70
|$6,929.60
|16.00%
|$100,310.71
|$120,099.40
|$9,172.60
|17.92%
|$120,099.41
|$242,223.10
|$12,718.70
|21.36%
|$242,223.11
|$381,776.90
|$38,804.40
|23.52%
|$381,776.91
|$728,875.00
|$71,627.40
|30.00%
|$728,875.01
|$971,833.30
|$175,756.90
|32.00%
|$971,833.31
|$2,915,500.00
|$253,503.50
|34.00%
|$2,915,500.01
|En adelante
|$914,350.20
|35.00%
11.- Tablas ISR 2020: noviembre
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$6,363.72
|$0.00
|1.92%
|$6,363.73
|$54,011.98
|$122.21
|6.40%
|$54,011.99
|$94,921.20
|$3,171.63
|10.88%
|$94,921.21
|$110,341.77
|$7,622.56
|16.00%
|$110,341.78
|$132,109.34
|$10,089.86
|17.92%
|$132,109.35
|$266,445.41
|$13,990.57
|21.36%
|$266,445.42
|$419,954.59
|$42,684.84
|23.52%
|$419,954.60
|$801,762.50
|$78,790.14
|30.00%
|$801,762.51
|$1,069,016.63
|$193,332.59
|32.00%
|$1,069,016.64
|$3,207,050.00
|$278,853.85
|34.00%
|$3,207,050.01
|En adelante
|$1,005,785.22
|35.00%
12.- Tablas ISR 2020: diciembre
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$6,942.20
|$0.00
|1.92%
|$6,942.21
|$58,922.16
|$133.28
|6.40%
|$58,922.17
|$103,550.44
|$3,460.01
|10.88%
|$103,550.45
|$120,372.83
|$8,315.57
|16.00%
|$120,372.84
|$144,119.23
|$11,007.14
|17.92%
|$144,119.24
|$290,667.75
|$15,262.49
|21.36%
|$290,667.76
|$458,132.29
|$46,565.26
|23.52%
|$458,132.30
|$874,650.00
|$85,952.92
|30.00%
|$874,650.01
|$1,166,200.00
|$210,908.23
|32.00%
|$1,166,200.01
|$3,498,600.00
|$304,204.21
|34.00%
|$3,498,600.01
|En adelante
|$1,097,220.21
|35.00%
III.- Tarifas bimestrales para los RIF
1.- Enero-febrero
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$1,157.04
|$0.00
|1.92%
|$1,157.05
|$9,820.36
|$22.22
|6.40%
|$9,820.37
|$17,258.40
|$576.66
|10.88%
|$17,258.41
|$20,062.14
|$1,385.92
|16.00%
|$20,062.15
|$24,019.88
|$1,834.52
|17.92%
|$24,019.89
|$48,444.62
|$2,543.74
|21.36%
|$48,444.63
|$76,355.38
|$7,760.88
|23.52%
|$76,355.39
|$145,775.00
|$14,325.48
|30.00%
|$145,775.01
|$194,366.66
|$35,151.38
|32.00%
|$194,366.67
|$583,100.00
|$50,700.70
|34.00%
|$583,100.01
|En adelante
|$182,870.04
|35.00%
2.- Marzo-abril
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$2,314.08
|$0.00
|1.92%
|$2,314.09
|$19,640.72
|$44.44
|6.40%
|$19,640.73
|$34,516.80
|$1,153.32
|10.88%
|$34,516.81
|$40,124.28
|$2,771.84
|16.00%
|$40,124.29
|$48,039.76
|$3,669.04
|17.92%
|$48,039.77
|$96,889.24
|$5,087.48
|21.36%
|$96,889.25
|$152,710.76
|$15,521.76
|23.52%
|$152,710.77
|$291,550.00
|$28,650.96
|30.00%
|$291,550.01
|$388,733.32
|$70,302.76
|32.00%
|$388,733.33
|$1,166,200.00
|$101,401.40
|34.00%
|$1,166,200.01
|En adelante
|$365,740.08
|35.00%
3.- Mayo-junio
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$3,471.12
|$0.00
|1.92%
|$3,471.13
|$29,461.08
|$66.66
|6.40%
|$29,461.09
|$51,775.20
|$1,729.98
|10.88%
|$51,775.21
|$60,186.42
|$4,157.76
|16.00%
|$60,186.43
|$72,059.64
|$5,503.56
|17.92%
|$72,059.65
|$145,333.86
|$7,631.22
|21.36%
|$145,333.87
|$229,066.14
|$23,282.64
|23.52%
|$229,066.15
|$437,325.00
|$42,976.44
|30.00%
|$437,325.01
|$583,099.98
|$105,454.14
|32.00%
|$583,099.99
|$1,749,300.00
|$152,102.10
|34.00%
|$1,749,300.01
|En adelante
|$548,610.12
|35.00%
4.- Julio-agosto
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$4,628.16
|$0.00
|1.92%
|$4,628.17
|$39,281.44
|$88.88
|6.40%
|$39,281.45
|$69,033.60
|$2,306.64
|10.88%
|$69,033.61
|$80,248.56
|$5,543.68
|16.00%
|$80,248.57
|$96,079.52
|$7,338.08
|17.92%
|$96,079.53
|$193,778.48
|$10,174.96
|21.36%
|$193,778.49
|$305,421.52
|$31,043.52
|23.52%
|$305,421.53
|$583,100.00
|$57,301.92
|30.00%
|$583,100.01
|$777,466.64
|$140,605.52
|32.00%
|$777,466.65
|$2,332,400.00
|$202,802.80
|34.00%
|$2,332,400.01
|En adelante
|$731,480.16
|35.00%
5.- Septiembre-octubre
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$5,785.20
|$0.00
|1.92%
|$5,785.21
|$49,101.80
|$111.10
|6.40%
|$49,101.81
|$86,292.00
|$2,883.30
|10.88%
|$86,292.01
|$100,310.70
|$6,929.60
|16.00%
|$100,310.71
|$120,099.40
|$9,172.60
|17.92%
|$120,099.41
|$242,223.10
|$12,718.70
|21.36%
|$242,223.11
|$381,776.90
|$38,804.40
|23.52%
|$381,776.91
|$728,875.00
|$71,627.40
|30.00%
|$728,875.01
|$971,833.30
|$175,756.90
|32.00%
|$971,833.31
|$2,915,500.00
|$253,503.50
|34.00%
|$2,915,500.01
|En adelante
|$914,350.20
|35.00%
6.- Noviembre-diciembre
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$6,942.20
|$0.00
|1.92%
|$6,942.21
|$58,922.16
|$133.28
|6.40%
|$58,922.17
|$103,550.44
|$3,460.01
|10.88%
|$103,550.45
|$120,372.83
|$8,315.57
|16.00%
|$120,372.84
|$144,119.23
|$11,007.14
|17.92%
|$144,119.24
|$290,667.75
|$15,262.49
|21.36%
|$290,667.76
|$458,132.29
|$46,565.26
|23.52%
|$458,132.30
|$874,650.00
|$85,952.92
|30.00%
|$874,650.01
|$1,166,200.00
|$210,908.23
|32.00%
|$1,166,200.01
|$3,498,600.00
|$304,204.21
|34.00%
|$3,498,600.01
|En adelante
|$1,097,220.21
|35.00%
IV.- Tarifas provisionales para personas físicas con ingresos por arrendamiento, o por otorgar uso o goce temporal de bienes
1.- Tablas ISR 2020: mensual
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$578.52
|$0.00
|1.92%
|$578.53
|$4,910.18
|$11.11
|6.40%
|$4,910.19
|$8,629.20
|$288.33
|10.88%
|$8,629.21
|$10,031.07
|$692.96
|16.00%
|$10,031.08
|$12,009.94
|$917.26
|17.92%
|$12,009.95
|$24,222.31
|$1,271.87
|21.36%
|$24,222.32
|$38,177.69
|$3,880.44
|23.52%
|$38,177.70
|$72,887.50
|$7,162.74
|30.00%
|$72,887.51
|$97,183.33
|$17,575.69
|32.00%
|$97,183.34
|$291,550.00
|$25,350.35
|34.00%
|$291,550.01
|En adelante
|$91,435.02
|35.00%
2.- Tablas ISR 2020: trimestral
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$1,735.56
|$0.00
|1.92%
|$1,735.57
|$14,730.54
|$33.33
|6.40%
|$14,730.55
|$25,887.60
|$864.99
|10.88%
|$25,887.61
|$30,093.21
|$2,078.88
|16.00%
|$30,093.22
|$36,029.82
|$2,751.78
|17.92%
|$36,029.83
|$72,666.93
|$3,815.61
|21.36%
|$72,666.94
|$114,533.07
|$11,641.32
|23.52%
|$114,533.08
|$218,662.50
|$21,488.22
|30.00%
|$218,662.51
|$291,549.99
|$52,727.07
|32.00%
|$291,550.00
|$874,650.00
|$76,051.05
|34.00%
|$874,650.01
|En adelante
|$274,305.06
|35.00%
V.- Tarifas semestrales para personas morales con actividades agrícolas y ganaderas
1.- Tablas ISR 2020: primer semestre
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$3,471.12
|$0.00
|1.92%
|$3,471.13
|$29,461.08
|$66.66
|6.40%
|$29,461.09
|$51,775.20
|$1,729.98
|10.88%
|$51,775.21
|$60,186.42
|$4,157.76
|16.00%
|$60,186.43
|$72,059.64
|$5,503.56
|17.92%
|$72,059.65
|$145,333.86
|$7,631.22
|21.36%
|$145,333.87
|$229,066.14
|$23,282.64
|23.52%
|$229,066.15
|$437,325.00
|$42,976.44
|30.00%
|$437,325.01
|$583,099.98
|$105,454.14
|32.00%
|$583,099.99
|$1,749,300.00
|$152,102.10
|34.00%
|$1,749,300.01
|En adelante
|$548,610.12
|35.00%
2.- Tablas ISR 2020: segundo semestre
|Limite inferior
|Limite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$6,942.20
|$0.00
|1.92%
|$6,942.21
|$58,922.16
|$133.28
|6.40%
|$58,922.17
|$103,550.44
|$3,460.01
|10.88%
|$103,550.45
|$120,372.83
|$8,315.57
|16.00%
|$120,372.84
|$144,119.23
|$11,007.14
|17.92%
|$144,119.24
|$290,667.75
|$15,262.49
|21.36%
|$290,667.76
|$458,132.29
|$46,565.26
|23.52%
|$458,132.30
|$874,650.00
|$85,952.92
|30.00%
|$874,650.01
|$1,166,200.00
|$210,908.23
|32.00%
|$1,166,200.01
|$3,498,600.00
|$304,204.21
|34.00%
|$3,498,600.01
|En adelante
|$1,097,220.21
|35.00%