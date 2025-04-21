Tablas ISR 2024 - Impuesto Sobre la Renta

Estas son las nuevas tarifas ISR 2024 y las de los subsidios aplicables para saber cuánto ISR pagar durante 2024.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado las nuevas tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que serán aplicables en el año 2024. Es parte de las medidas fiscales anuales que busca adaptar la carga tributaria a las condiciones económicas actuales y mantener la equidad fiscal.