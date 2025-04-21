Tablas ISR 2024 - Impuesto Sobre la Renta

Estas son las nuevas tarifas ISR 2024 y las de los subsidios aplicables para saber cuánto ISR pagar durante 2024.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado las nuevas tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que serán aplicables en el año 2024. Es parte de las medidas fiscales anuales que busca adaptar la carga tributaria a las condiciones económicas actuales y mantener la equidad fiscal.
Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2024
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$8,952.49
$0.00
1.92%
$8,952.50
$75,984.55
$171.88
6.40%
$75,984.56
$133,536.07
$4,461.94
10.88%
$133,536.08
$155,229.80
$10,723.55
16.00%
$155,229.81
$185,852.57
$14,194.54
17.92%
$185,852.58
$374,837.88
$19,682.13
21.36%
$374,837.89
$590,795.99
$60,049.40
23.52%
$590,796.00
$1,127,926.84
$110,842.74
30.00%
$1,127,926.85
$1,503,902.46
$271,981.99
32.00%
$1,503,902.47
$4,511,707.37
$392,294.17
34.00%
$4,511,707.38
En adelante
$1,414,947.85
35.00%
I.- Retenciones periódicas de ISR
1.- Tarifas ISR 2024: retención diaria
Tarifa de ISR diaria
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$24.54
$0.00
1.92%
$24.54
$208.29
$0.47
6.40%
$208.30
$366.05
$12.23
10.88%
$366.06
$425.52
$29.40
16.00%
$425.53
$509.46
$38.91
17.92%
$509.47
$1,027.52
$53.95
21.36%
$1,027.53
$1,619.51
$164.61
23.52%
$1,619.52
$3,091.90
$303.85
30.00%
$3,091.91
$4,122.54
$745.56
32.00%
$4,122.55
$12,367.62
$1,075.37
34.00%
$12,367.63
En adelante
$3,878.69
35.00%
Subsidio para el empleo diario
Para ingresos de
Hasta ingresos de
Subsidio diario
$0.01
$58.19
$13.39
$58.20
$87.28
$13.38
$87.29
$114.24
$13.38
$114.25
$116.38
$12.92
$116.39
$146.25
$12.58
$146.26
$155.17
$11.65
$155.18
$175.51
$10.69
$175.52
$204.76
$9.69
$204.77
$234.01
$8.34
$234.02
$242.84
$7.16
$242.85
En adelante
$0.00
2.- Tarifas ISR 2024: retenciónes semanales
Tarifa de ISR semanal
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$171.78
$0.00
1.92%
$171.79
$1,458.03
$3.29
6.40%
$1,458.04
$2,562.35
$85.61
10.88%
$2,562.36
$2,978.64
$205.80
16.00%
$2,978.65
$3,566.22
$272.37
17.92%
$3,566.23
$7,192.64
$377.65
21.36%
$7,192.65
$11,336.57
$1,152.27
23.52%
$11,336.58
$21,643.30
$2,126.95
30.00%
$21,643.31
$28,857.78
$5,218.92
32.00%
$28,857.79
$86,573.34
$7,527.59
34.00%
$86,573.35
En adelante
$27,150.83
35.00%
Subsidio para el empleo semanal
Para ingresos de
Hasta ingresos de
Subsidio semanal
$0.01
$407.33
$93.73
$407.34
$610.96
$93.66
$610.97
$799.68
$93.66
$799.69
$814.66
$90.44
$814.67
$1,023.75
$88.06
$1,023.76
$1,086.19
$81.55
$1,086.20
$1,228.57
$74.83
$1,228.58
$1,433.32
$67.83
$1,433.33
$1,638.07
$58.38
$1,638.08
$1,699.88
$50.12
$1,699.89
En adelante
$0.00
3.- Tarifas ISR 2024: retenciónes decenales
Tarifa de ISR decenal
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$245.40
$0.00
1.92%
$245.41
$2,082.90
$4.71
6.40%
$2,082.91
$3,660.50
$122.31
10.88%
$3,660.51
$4,255.20
$294.00
16.00%
$4,255.21
$5,094.60
$389.10
17.92%
$5,094.61
$10,275.20
$539.50
21.36%
$10,275.21
$16,195.10
$1,646.10
23.52%
$16,195.11
$30,919.00
$3,038.50
30.00%
$30,919.01
$41,225.40
$7,455.60
32.00%
$41,225.41
$123,676.20
$10,753.70
34.00%
$123,676.21
En adelante
$38,786.90
35.00%
Subsidio para el empleo decenal
Para ingresos de
Hasta ingresos de
Subsidio decenal
$0.01
$581.90
$133.90
$581.91
$872.80
$133.80
$872.81
$1,142.40
$133.80
$1,142.41
$1,163.80
$129.20
$1,163.81
$1,462.50
$125.80
$1,462.51
$1,551.70
$116.50
$1,551.71
$1,755.10
$106.90
$1,755.11
$2,047.60
$96.90
$2,047.61
$2,340.10
$83.40
$2,340.11
$2,428.40
$71.60
$2,428.41
En adelante
$0.00
4.- Tarifas ISR 2024: pagos quincenales
Tarifa de ISR quincenal
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$368.10
$0.00
1.92%
$368.11
$3,124.35
$7.05
6.40%
$3,124.36
$5,490.75
$183.45
10.88%
$5,490.76
$6,382.80
$441.00
16.00%
$6,382.81
$7,641.90
$583.65
17.92%
$7,641.91
$15,412.80
$809.25
21.36%
$15,412.81
$24,292.65
$2,469.15
23.52%
$24,292.66
$46,378.50
$4,557.75
30.00%
$46,378.51
$61,838.10
$11,183.40
32.00%
$61,838.11
$185,514.30
$16,130.55
34.00%
$185,514.31
En adelante
$58,180.35
35.00%
Subsidio para el empleo quincenal
Para ingresos de
Hasta ingresos de
Subsidio quincenal
$0.01
$872.85
$200.85
$872.86
$1,309.20
$200.70
$1,309.21
$1,713.60
$200.70
$1,713.61
$1,745.70
$193.80
$1,745.71
$2,193.75
$188.70
$2,193.76
$2,327.55
$174.75
$2,327.56
$2,632.65
$160.35
$2,632.66
$3,071.40
$145.35
$3,071.41
$3,510.15
$125.10
$3,510.16
$3,642.60
$107.40
$3,642.61
En adelante
$0.00
5.- Tarifas ISR 2024: pagos mensuales
Tarifa de ISR mensual
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$746.04
$0.00
1.92%
$746.05
$6,332.05
$14.32
6.40%
$6,332.06
$11,128.01
$371.83
10.88%
$11,128.02
$12,935.82
$893.63
16.00%
$12,935.83
$15,487.71
$1,182.88
17.92%
$15,487.72
$31,236.49
$1,640.18
21.36%
$31,236.50
$49,233.00
$5,004.12
23.52%
$49,233.01
$93,993.90
$9,236.89
30.00%
$93,993.91
$125,325.20
$22,665.17
32.00%
$125,325.21
$375,975.61
$32,691.18
34.00%
$375,975.62
En adelante
$117,912.32
35.00%
Subsidio para el empleo mensual
Para ingresos de
Hasta ingresos de
Subsidio mensual
$0.01
$1,768.96
$407.02
$1,768.97
$2,653.38
$406.83
$2,653.39
$3,472.84
$406.62
$3,472.85
$3,537.87
$392.77
$3,537.88
$4,446.15
$382.46
$4,446.16
$4,717.18
$354.23
$4,717.19
$5,335.42
$324.87
$5,335.43
$6,224.67
$294.63
$6,224.68
$7,113.90
$253.54
$7,113.91
$7,382.33
$217.61
$7,382.34
En adelante
$0.00
6.- Tarifas ISR 2024: anual
Tarifa de ISR anual
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$8,952.49
$0.00
1.92%
$8,952.50
$75,984.55
$171.88
6.40%
$75,984.56
$133,536.07
$4,461.94
10.88%
$133,536.08
$155,229.80
$10,723.55
16.00%
$155,229.81
$185,852.57
$14,194.54
17.92%
$185,852.58
$374,837.88
$19,682.13
21.36%
$374,837.89
$590,795.99
$60,049.40
23.52%
$590,796.00
$1,127,926.84
$110,842.74
30.00%
$1,127,926.85
$1,503,902.46
$271,981.99
32.00%
$1,503,902.47
$4,511,707.37
$392,294.17
34.00%
$4,511,707.38
En adelante
$1,414,947.85
35.00%
Subsidio para el empleo anual
Para ingresos de
Hasta ingresos de
Subsidio anual
$0.01
$21,227.52
$4,884.24
$21,227.53
$31,840.56
$4,881.96
$31,840.57
$41,674.08
$4,879.44
$41,674.09
$42,454.44
$4,713.24
$42,454.45
$53,353.80
$4,589.52
$53,353.81
$56,606.16
$4,250.76
$56,606.17
$64,025.04
$3,898.44
$64,025.05
$74,696.04
$3,535.56
$74,696.05
$85,366.80
$3,042.48
$85,366.81
$88,587.96
$2,611.32
$88,587.97
En adelante
$0.00
II.- Tarifas mensuales de pagos provisionales de ISR para personas físicas con actividad empresarial
1.- Tarifas ISR 2024: enero
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$746.04
$0.00
1.92%
$746.05
$6,332.05
$14.32
6.40%
$6,332.06
$11,128.01
$371.83
10.88%
$11,128.02
$12,935.82
$893.63
16.00%
$12,935.83
$15,487.71
$1,182.88
17.92%
$15,487.72
$31,236.49
$1,640.18
21.36%
$31,236.50
$49,233.00
$5,004.12
23.52%
$49,233.01
$93,993.90
$9,236.89
30.00%
$93,993.91
$125,325.20
$22,665.17
32.00%
$125,325.21
$375,975.61
$32,691.18
34.00%
$375,975.62
En adelante
$117,912.32
35.00%
2.- Tarifas ISR 2024: febrero
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$1,492.08
$0.00
1.92%
$1,492.09
$12,664.10
$28.64
6.40%
$12,664.11
$22,256.02
$743.66
10.88%
$22,256.03
$25,871.64
$1,787.26
16.00%
$25,871.65
$30,975.42
$2,365.76
17.92%
$30,975.43
$62,472.98
$3,280.36
21.36%
$62,472.99
$98,466.00
$10,008.24
23.52%
$98,466.01
$187,987.80
$18,473.78
30.00%
$187,987.81
$250,650.40
$45,330.34
32.00%
$250,650.41
$751,951.22
$65,382.36
34.00%
$751,951.23
En adelante
$235,824.64
35.00%
3.- Tarifas ISR 2024: marzo
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$2,238.12
$0.00
1.92%
$2,238.13
$18,996.15
$42.96
6.40%
$18,996.16
$33,384.03
$1,115.49
10.88%
$33,384.04
$38,807.46
$2,680.89
16.00%
$38,807.47
$46,463.13
$3,548.64
17.92%
$46,463.14
$93,709.47
$4,920.54
21.36%
$93,709.48
$147,699.00
$15,012.36
23.52%
$147,699.01
$281,981.70
$27,710.67
30.00%
$281,981.71
$375,975.60
$67,995.51
32.00%
$375,975.61
$1,127,926.83
$98,073.54
34.00%
$1,127,926.84
En adelante
$353,736.96
35.00%
4.- Tarifas ISR 2024: abril
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$2,984.16
$0.00
1.92%
$2,984.17
$25,328.20
$57.28
6.40%
$25,328.21
$44,512.04
$1,487.32
10.88%
$44,512.05
$51,743.28
$3,574.52
16.00%
$51,743.29
$61,950.84
$4,731.52
17.92%
$61,950.85
$124,945.96
$6,560.72
21.36%
$124,945.97
$196,932.00
$20,016.48
23.52%
$196,932.01
$375,975.60
$36,947.56
30.00%
$375,975.61
$501,300.80
$90,660.68
32.00%
$501,300.81
$1,503,902.44
$130,764.72
34.00%
$1,503,902.45
En adelante
$471,649.28
35.00%
5.- Tarifas ISR 2024: mayo
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$3,730.20
$0.00
1.92%
$3,730.21
$31,660.25
$71.60
6.40%
$31,660.26
$55,640.05
$1,859.15
10.88%
$55,640.06
$64,679.10
$4,468.15
16.00%
$64,679.11
$77,438.55
$5,914.40
17.92%
$77,438.56
$156,182.45
$8,200.90
21.36%
$156,182.46
$246,165.00
$25,020.60
23.52%
$246,165.01
$469,969.50
$46,184.45
30.00%
$469,969.51
$626,626.00
$113,325.85
32.00%
$626,626.01
$1,879,878.05
$163,455.90
34.00%
$1,879,878.06
En adelante
$589,561.60
35.00%
6.- Tarifas ISR 2024: junio
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$4,476.24
$0.00
1.92%
$4,476.25
$37,992.30
$85.92
6.40%
$37,992.31
$66,768.06
$2,230.98
10.88%
$66,768.07
$77,614.92
$5,361.78
16.00%
$77,614.93
$92,926.26
$7,097.28
17.92%
$92,926.27
$187,418.94
$9,841.08
21.36%
$187,418.95
$295,398.00
$30,024.72
23.52%
$295,398.01
$563,963.40
$55,421.34
30.00%
$563,963.41
$751,951.20
$135,991.02
32.00%
$751,951.21
$2,255,853.66
$196,147.08
34.00%
$2,255,853.67
En adelante
$707,473.92
35.00%
7.- Tarifas ISR 2024: julio
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$5,222.28
$0.00
1.92%
$5,222.29
$44,324.35
$100.24
6.40%
$44,324.36
$77,896.07
$2,602.81
10.88%
$77,896.08
$90,550.74
$6,255.41
16.00%
$90,550.75
$108,413.97
$8,280.16
17.92%
$108,413.98
$218,655.43
$11,481.26
21.36%
$218,655.44
$344,631.00
$35,028.84
23.52%
$344,631.01
$657,957.30
$64,658.23
30.00%
$657,957.31
$877,276.40
$158,656.19
32.00%
$877,276.41
$2,631,829.27
$228,838.26
34.00%
$2,631,829.28
En adelante
$825,386.24
35.00%
8.- Tarifas ISR 2024: agosto
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$5,968.32
$0.00
1.92%
$5,968.33
$50,656.40
$114.56
6.40%
$50,656.41
$89,024.08
$2,974.64
10.88%
$89,024.09
$103,486.56
$7,149.04
16.00%
$103,486.57
$123,901.68
$9,463.04
17.92%
$123,901.69
$249,891.92
$13,121.44
21.36%
$249,891.93
$393,864.00
$40,032.96
23.52%
$393,864.01
$751,951.20
$73,895.12
30.00%
$751,951.21
$1,002,601.60
$181,321.36
32.00%
$1,002,601.61
$3,007,804.88
$261,529.44
34.00%
$3,007,804.89
En adelante
$943,298.56
35.00%
9.- Tarifas ISR 2024: septiembre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$6,714.36
$0.00
1.92%
$6,714.37
$56,988.45
$128.88
6.40%
$56,988.46
$100,152.09
$3,346.47
10.88%
$100,152.10
$116,422.38
$8,042.67
16.00%
$116,422.39
$139,389.39
$10,645.92
17.92%
$139,389.40
$281,128.41
$14,761.62
21.36%
$281,128.42
$443,097.00
$45,037.08
23.52%
$443,097.01
$845,945.10
$83,132.01
30.00%
$845,945.11
$1,127,926.80
$203,986.53
32.00%
$1,127,926.81
$3,383,780.49
$294,220.62
34.00%
$3,383,780.50
En adelante
$1,061,210.88
35.00%
10.- Tarifas ISR 2024: octubre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$7,460.40
$0.00
1.92%
$7,460.41
$63,320.50
$143.20
6.40%
$63,320.51
$111,280.10
$3,718.30
10.88%
$111,280.11
$129,358.20
$8,936.30
16.00%
$129,358.21
$154,877.10
$11,828.80
17.92%
$154,877.11
$312,364.90
$16,401.80
21.36%
$312,364.91
$492,330.00
$50,041.20
23.52%
$492,330.01
$939,939.00
$92,368.90
30.00%
$939,939.01
$1,253,252.00
$226,651.70
32.00%
$1,253,252.01
$3,759,756.10
$326,911.80
34.00%
$3,759,756.11
En adelante
$1,179,123.20
35.00%
11.- Tarifas ISR 2024: noviembre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$8,206.44
$0.00
1.92%
$8,206.45
$69,652.55
$157.52
6.40%
$69,652.56
$122,408.11
$4,090.13
10.88%
$122,408.12
$142,294.02
$9,829.93
16.00%
$142,294.03
$170,364.81
$13,011.68
17.92%
$170,364.82
$343,601.39
$18,041.98
21.36%
$343,601.40
$541,563.00
$55,045.32
23.52%
$541,563.01
$1,033,932.90
$101,605.79
30.00%
$1,033,932.91
$1,378,577.20
$249,316.87
32.00%
$1,378,577.21
$4,135,731.71
$359,602.98
34.00%
$4,135,731.72
En adelante
$1,297,035.52
35.00%
12.- Tarifas ISR 2024: diciembre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$8,952.49
$0.00
1.92%
$8,952.50
$75,984.55
$171.88
6.40%
$75,984.56
$133,536.07
$4,461.94
10.88%
$133,536.08
$155,229.80
$10,723.55
16.00%
$155,229.81
$185,852.57
$14,194.54
17.92%
$185,852.58
$374,837.88
$19,682.13
21.36%
$374,837.89
$590,795.99
$60,049.40
23.52%
$590,796.00
$1,127,926.84
$110,842.74
30.00%
$1,127,926.85
$1,503,902.46
$271,981.99
32.00%
$1,503,902.47
$4,511,707.37
$392,294.17
34.00%
$4,511,707.38
En adelante
$1,414,947.85
35.00%
III.- Tarifas bimestrales para los RIF
1.- Enero-febrero 2024 - 1er Bimestre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$1,492.08
$0.00
1.92%
$1,492.09
$12,664.10
$28.64
6.40%
$12,664.11
$22,256.02
$743.66
10.88%
$22,256.03
$25,871.64
$1,787.26
16.00%
$25,871.65
$30,975.42
$2,365.76
17.92%
$30,975.43
$62,472.98
$3,280.36
21.36%
$62,472.99
$98,466.00
$10,008.24
23.52%
$98,466.01
$187,987.80
$18,473.78
30.00%
$187,987.81
$250,650.40
$45,330.34
32.00%
$250,650.41
$751,951.22
$65,382.36
34.00%
$751,951.23
En adelante
$235,824.64
35.00%
2.- Marzo-abril 2024 - 2do Bimestre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$2,984.16
$0.00
1.92%
$2,984.17
$25,328.20
$57.28
6.40%
$25,328.21
$44,512.04
$1,487.32
10.88%
$44,512.05
$51,743.28
$3,574.52
16.00%
$51,743.29
$61,950.84
$4,731.52
17.92%
$61,950.85
$124,945.96
$6,560.72
21.36%
$124,945.97
$196,932.00
$20,016.48
23.52%
$196,932.01
$375,975.60
$36,947.56
30.00%
$375,975.61
$501,300.80
$90,660.68
32.00%
$501,300.81
$1,503,902.44
$130,764.72
34.00%
$1,503,902.45
En adelante
$471,649.28
35.00%
3.- Mayo-junio 2024 - 3er Bimestre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$4,476.24
$0.00
1.92%
$4,476.25
$37,992.30
$85.92
6.40%
$37,992.31
$66,768.06
$2,230.98
10.88%
$66,768.07
$77,614.92
$5,361.78
16.00%
$77,614.93
$92,926.26
$7,097.28
17.92%
$92,926.27
$187,418.94
$9,841.08
21.36%
$187,418.95
$295,398.00
$30,024.72
23.52%
$295,398.01
$563,963.40
$55,421.34
30.00%
$563,963.41
$751,951.20
$135,991.02
32.00%
$751,951.21
$2,255,853.66
$196,147.08
34.00%
$2,255,853.67
En adelante
$707,473.92
35.00%
4.- Julio-agosto 2024 - 4to Bimestre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$5,968.32
$0.00
1.92%
$5,968.33
$50,656.40
$114.56
6.40%
$50,656.41
$89,024.08
$2,974.64
10.88%
$89,024.09
$103,486.56
$7,149.04
16.00%
$103,486.57
$123,901.68
$9,463.04
17.92%
$123,901.69
$249,891.92
$13,121.44
21.36%
$249,891.93
$393,864.00
$40,032.96
23.52%
$393,864.01
$751,951.20
$73,895.12
30.00%
$751,951.21
$1,002,601.60
$181,321.36
32.00%
$1,002,601.61
$3,007,804.88
$261,529.44
34.00%
$3,007,804.89
En adelante
$943,298.56
35.00%
5.- Septiembre-octubre 2024 - 5to Bimestre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$7,460.40
$0.00
1.92%
$7,460.41
$63,320.50
$143.20
6.40%
$63,320.51
$111,280.10
$3,718.30
10.88%
$111,280.11
$129,358.20
$8,936.30
16.00%
$129,358.21
$154,877.10
$11,828.80
17.92%
$154,877.11
$312,364.90
$16,401.80
21.36%
$312,364.91
$492,330.00
$50,041.20
23.52%
$492,330.01
$939,939.00
$92,368.90
30.00%
$939,939.01
$1,253,252.00
$226,651.70
32.00%
$1,253,252.01
$3,759,756.10
$326,911.80
34.00%
$3,759,756.11
En adelante
$1,179,123.20
35.00%
6.- Noviembre-diciembre 2024 - 6to Bimestre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$8,952.49
$0.00
1.92%
$8,952.50
$75,984.55
$171.88
6.40%
$75,984.56
$133,536.07
$4,461.94
10.88%
$133,536.08
$155,229.80
$10,723.55
16.00%
$155,229.81
$185,852.57
$14,194.54
17.92%
$185,852.58
$374,837.88
$19,682.13
21.36%
$374,837.89
$590,795.99
$60,049.40
23.52%
$590,796.00
$1,127,926.84
$110,842.74
30.00%
$1,127,926.85
$1,503,902.46
$271,981.99
32.00%
$1,503,902.47
$4,511,707.37
$392,294.17
34.00%
$4,511,707.38
En adelante
$1,414,947.85
35.00%
IV.- Tarifa para enajenación de inmuebles
Tarifa para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar durante 2024, tratándose de la enajenación de inmuebles