Tablas ISR 2022 - Impuesto Sobre la Renta

Lunes, 21 de abril de 2025
USD/MXN 17.2340 ▲ EUR/MXN 18.9120 ▼ UDI 8.1234 ▲ TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 ▲ WTI USD 82.14 ▲ USD/MXN 17.2340 ▲ EUR/MXN 18.9120 ▼ UDI 8.1234 ▲ TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 ▲ WTI USD 82.14 ▲
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I.- Retenciones periódicas de ISR
1.- Tablas ISR 2022: retención diaria
Tarifa de ISR diaria
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$21.20
|$0.00
|1.92%
|$21.21
|$179.96
|$0.41
|6.40%
|$179.97
|$316.27
|$10.57
|10.88%
|$316.28
|$367.65
|$25.40
|16.00%
|$367.66
|$440.18
|$33.62
|17.92%
|$440.19
|$887.78
|$46.62
|21.36%
|$887.79
|$1,399.26
|$142.22
|23.52%
|$1,399.27
|$2,671.42
|$262.52
|30.00%
|$2,671.43
|$3,561.90
|$644.17
|32.00%
|$3,561.91
|$10,685.69
|$929.12
|34.00%
|$10,685.70
|En adelante
|$3,351.21
|35.00%
Subsidio para el empleo diario
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio diario
|$0.01
|$58.19
|$13.39
|$58.20
|$87.28
|$13.38
|$87.29
|$114.24
|$13.38
|$114.25
|$116.38
|$12.92
|$116.39
|$146.25
|$12.58
|$146.26
|$155.17
|$11.65
|$155.18
|$175.51
|$10.69
|$175.52
|$204.76
|$9.69
|$204.77
|$234.01
|$8.34
|$234.02
|$242.84
|$7.16
|$242.85
|En adelante
|$0.00
2.- Tablas ISR 2022: retenciónes semanales
Tarifa de ISR semanal
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$148.40
|$0.00
|1.92%
|$148.41
|$1,259.72
|$2.87
|6.40%
|$1,259.73
|$2,213.89
|$73.99
|10.88%
|$2,213.90
|$2,573.55
|$177.80
|16.00%
|$2,573.56
|$3,081.26
|$235.34
|17.92%
|$3,081.27
|$6,214.46
|$326.34
|21.36%
|$6,214.47
|$9,794.82
|$995.54
|23.52%
|$9,794.83
|$18,699.94
|$1,837.64
|30.00%
|$18,699.95
|$24,933.30
|$4,509.19
|32.00%
|$24,933.31
|$74,799.83
|$6,503.84
|34.00%
|$74,799.84
|En adelante
|$23,458.47
|35.00%
Subsidio para el empleo semanal
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio semanal
|$0.01
|$407.33
|$93.73
|$407.34
|$610.96
|$93.66
|$610.97
|$799.68
|$93.66
|$799.69
|$814.66
|$90.44
|$814.67
|$1,023.75
|$88.06
|$1,023.76
|$1,086.19
|$81.55
|$1,086.20
|$1,228.57
|$74.83
|$1,228.58
|$1,433.32
|$67.83
|$1,433.33
|$1,638.07
|$58.38
|$1,638.08
|$1,699.88
|$50.12
|$1,699.89
|En adelante
|$0.00
3.- Tablas ISR 2022: retenciónes decenales
Tarifa de ISR decenal
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$212.00
|$0.00
|1.92%
|$212.01
|$1,799.60
|$4.10
|6.40%
|$1,799.61
|$3,162.70
|$105.70
|10.88%
|$3,162.71
|$3,676.50
|$254.00
|16.00%
|$3,676.51
|$4,401.80
|$336.20
|17.92%
|$4,401.81
|$8,877.80
|$466.20
|21.36%
|$8,877.81
|$13,992.60
|$1,422.20
|23.52%
|$13,992.61
|$26,714.20
|$2,625.20
|30.00%
|$26,714.21
|$35,619.00
|$6,441.70
|32.00%
|$35,619.01
|$106,856.90
|$9,291.20
|34.00%
|$106,856.91
|En adelante
|$33,512.10
|35.00%
Subsidio para el empleo decenal
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio decenal
|$0.01
|$581.90
|$133.90
|$581.91
|$872.80
|$133.80
|$872.81
|$1,142.40
|$133.80
|$1,142.41
|$1,163.80
|$129.20
|$1,163.81
|$1,462.50
|$125.80
|$1,462.51
|$1,551.70
|$116.50
|$1,551.71
|$1,755.10
|$106.90
|$1,755.11
|$2,047.60
|$96.90
|$2,047.61
|$2,340.10
|$83.40
|$2,340.11
|$2,428.40
|$71.60
|$2,428.41
|En adelante
|$0.00
4.- Tablas ISR 2022: pagos quincenales
Tarifa de ISR quincenal
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$318.00
|$0.00
|1.92%
|$318.01
|$2,699.40
|$6.15
|6.40%
|$2,699.41
|$4,744.05
|$158.55
|10.88%
|$4,744.06
|$5,514.75
|$381.00
|16.00%
|$5,514.76
|$6,602.70
|$504.30
|17.92%
|$6,602.71
|$13,316.70
|$699.30
|21.36%
|$13,316.71
|$20,988.90
|$2,133.30
|23.52%
|$20,988.91
|$40,071.30
|$3,937.80
|30.00%
|$40,071.31
|$53,428.50
|$9,662.55
|32.00%
|$53,428.51
|$160,285.35
|$13,936.80
|34.00%
|$160,285.36
|En adelante
|$50,268.15
|35.00%
Subsidio para el empleo quincenal
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio quincenal
|$0.01
|$872.85
|$200.85
|$872.86
|$1,309.20
|$200.70
|$1,309.21
|$1,713.60
|$200.70
|$1,713.61
|$1,745.70
|$193.80
|$1,745.71
|$2,193.75
|$188.70
|$2,193.76
|$2,327.55
|$174.75
|$2,327.56
|$2,632.65
|$160.35
|$2,632.66
|$3,071.40
|$145.35
|$3,071.41
|$3,510.15
|$125.10
|$3,510.16
|$3,642.60
|$107.40
|$3,642.61
|En adelante
|$0.00
5.- Tablas ISR 2022: pagos mensuales
Tarifa de ISR mensual
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$644.58
|$0.00
|1.92%
|$644.59
|$5,470.92
|$12.38
|6.40%
|$5,470.93
|$9,614.66
|$321.26
|10.88%
|$9,614.67
|$11,176.62
|$772.10
|16.00%
|$11,176.63
|$13,381.47
|$1,022.01
|17.92%
|$13,381.48
|$26,988.50
|$1,417.12
|21.36%
|$26,988.51
|$42,537.58
|$4,323.58
|23.52%
|$42,537.59
|$81,211.25
|$7,980.73
|30.00%
|$81,211.26
|$108,281.67
|$19,582.83
|32.00%
|$108,281.68
|$324,845.01
|$28,245.36
|34.00%
|$324,845.02
|En adelante
|$101,876.90
|35.00%
Subsidio para el empleo mensual
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio mensual
|$0.01
|$1,768.96
|$407.02
|$1,768.97
|$2,653.38
|$406.83
|$2,653.39
|$3,472.84
|$406.62
|$3,472.85
|$3,537.87
|$392.77
|$3,537.88
|$4,446.15
|$382.46
|$4,446.16
|$4,717.18
|$354.23
|$4,717.19
|$5,335.42
|$324.87
|$5,335.43
|$6,224.67
|$294.63
|$6,224.68
|$7,113.90
|$253.54
|$7,113.91
|$7,382.33
|$217.61
|$7,382.34
|En adelante
|$0.00
6.- Tablas ISR 2022: anual
Tarifa de ISR anual
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$7,735.00
|$0.00
|1.92%
|$7,735.01
|$65,651.07
|$148.51
|6.40%
|$65,651.08
|$115,375.90
|$3,855.14
|10.88%
|$115,375.91
|$134,119.41
|$9,265.20
|16.00%
|$134,119.42
|$160,577.65
|$12,264.16
|17.92%
|$160,577.66
|$323,862.00
|$17,005.47
|21.36%
|$323,862.01
|$510,451.00
|$51,883.01
|23.52%
|$510,451.01
|$974,535.03
|$95,768.74
|30.00%
|$974,535.04
|$1,299,380.04
|$234,993.95
|32.00%
|$1,299,380.05
|$3,898,140.12
|$338,944.34
|34.00%
|$3,898,140.13
|En adelante
|$1,222,522.76
|35.00%
II.- Tarifas mensuales de pagos provisionales de ISR para personas físicas con actividad empresarial
1.- Tablas ISR 2022: enero
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$644.58
|$0.00
|1.92%
|$644.59
|$5,470.92
|$12.38
|6.40%
|$5,470.93
|$9,614.66
|$321.26
|10.88%
|$9,614.67
|$11,176.62
|$772.10
|16.00%
|$11,176.63
|$13,381.47
|$1,022.01
|17.92%
|$13,381.48
|$26,988.50
|$1,417.12
|21.36%
|$26,988.51
|$42,537.58
|$4,323.58
|23.52%
|$42,537.59
|$81,211.25
|$7,980.73
|30.00%
|$81,211.26
|$108,281.67
|$19,582.83
|32.00%
|$108,281.68
|$324,845.01
|$28,245.36
|34.00%
|$324,845.02
|En adelante
|$101,876.90
|35.00%
2.- Tablas ISR 2022: febrero
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$1,289.16
|$0.00
|1.92%
|$1,289.17
|$10,941.84
|$24.76
|6.40%
|$10,941.85
|$19,229.32
|$642.52
|10.88%
|$19,229.33
|$22,353.24
|$1,544.20
|16.00%
|$22,353.25
|$26,762.94
|$2,044.02
|17.92%
|$26,762.95
|$53,977.00
|$2,834.24
|21.36%
|$53,977.01
|$85,075.16
|$8,647.16
|23.52%
|$85,075.17
|$162,422.50
|$15,961.46
|30.00%
|$162,422.51
|$216,563.34
|$39,165.66
|32.00%
|$216,563.35
|$649,690.02
|$56,490.72
|34.00%
|$649,690.03
|En adelante
|$203,753.80
|35.00%
3.- Tablas ISR 2022: marzo
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$1,933.74
|$0.00
|1.92%
|$1,933.75
|$16,412.76
|$37.14
|6.40%
|$16,412.77
|$28,843.98
|$963.78
|10.88%
|$28,843.99
|$33,529.86
|$2,316.30
|16.00%
|$33,529.87
|$40,144.41
|$3,066.03
|17.92%
|$40,144.42
|$80,965.50
|$4,251.36
|21.36%
|$80,965.51
|$127,612.74
|$12,970.74
|23.52%
|$127,612.75
|$243,633.75
|$23,942.19
|30.00%
|$243,633.76
|$324,845.01
|$58,748.49
|32.00%
|$324,845.02
|$974,535.03
|$84,736.08
|34.00%
|$974,535.04
|En adelante
|$305,630.70
|35.00%
4.- Tablas ISR 2022: abril
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$2,578.32
|$0.00
|1.92%
|$2,578.33
|$21,883.68
|$49.52
|6.40%
|$21,883.69
|$38,458.64
|$1,285.04
|10.88%
|$38,458.65
|$44,706.48
|$3,088.40
|16.00%
|$44,706.49
|$53,525.88
|$4,088.04
|17.92%
|$53,525.89
|$107,954.00
|$5,668.48
|21.36%
|$107,954.01
|$170,150.32
|$17,294.32
|23.52%
|$170,150.33
|$324,845.00
|$31,922.92
|30.00%
|$324,845.01
|$433,126.68
|$78,331.32
|32.00%
|$433,126.69
|$1,299,380.04
|$112,981.44
|34.00%
|$1,299,380.05
|En adelante
|$407,507.60
|35.00%
5.- Tablas ISR 2022: mayo
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$3,222.90
|$0.00
|1.92%
|$3,222.91
|$27,354.60
|$61.90
|6.40%
|$27,354.61
|$48,073.30
|$1,606.30
|10.88%
|$48,073.31
|$55,883.10
|$3,860.50
|16.00%
|$55,883.11
|$66,907.35
|$5,110.05
|17.92%
|$66,907.36
|$134,942.50
|$7,085.60
|21.36%
|$134,942.51
|$212,687.90
|$21,617.90
|23.52%
|$212,687.91
|$406,056.25
|$39,903.65
|30.00%
|$406,056.26
|$541,408.35
|$97,914.15
|32.00%
|$541,408.36
|$1,624,225.05
|$141,226.80
|34.00%
|$1,624,225.06
|En adelante
|$509,384.50
|35.00%
6.- Tablas ISR 2022: junio
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$3,867.48
|$0.00
|1.92%
|$3,867.49
|$32,825.52
|$74.28
|6.40%
|$32,825.53
|$57,687.96
|$1,927.56
|10.88%
|$57,687.97
|$67,059.72
|$4,632.60
|16.00%
|$67,059.73
|$80,288.82
|$6,132.06
|17.92%
|$80,288.83
|$161,931.00
|$8,502.72
|21.36%
|$161,931.01
|$255,225.48
|$25,941.48
|23.52%
|$255,225.49
|$487,267.50
|$47,884.38
|30.00%
|$487,267.51
|$649,690.02
|$117,496.98
|32.00%
|$649,690.03
|$1,949,070.06
|$169,472.16
|34.00%
|$1,949,070.07
|En adelante
|$611,261.40
|35.00%
7.- Tablas ISR 2022: julio
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$4,512.06
|$0.00
|1.92%
|$4,512.07
|$38,296.44
|$86.66
|6.40%
|$38,296.45
|$67,302.62
|$2,248.82
|10.88%
|$67,302.63
|$78,236.34
|$5,404.70
|16.00%
|$78,236.35
|$93,670.29
|$7,154.07
|17.92%
|$93,670.30
|$188,919.50
|$9,919.84
|21.36%
|$188,919.51
|$297,763.06
|$30,265.06
|23.52%
|$297,763.07
|$568,478.75
|$55,865.11
|30.00%
|$568,478.76
|$757,971.69
|$137,079.81
|32.00%
|$757,971.70
|$2,273,915.07
|$197,717.52
|34.00%
|$2,273,915.08
|En adelante
|$713,138.30
|35.00%
8.- Tablas ISR 2022: agosto
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$5,156.64
|$0.00
|1.92%
|$5,156.65
|$43,767.36
|$99.04
|6.40%
|$43,767.37
|$76,917.28
|$2,570.08
|10.88%
|$76,917.29
|$89,412.96
|$6,176.80
|16.00%
|$89,412.97
|$107,051.76
|$8,176.08
|17.92%
|$107,051.77
|$215,908.00
|$11,336.96
|21.36%
|$215,908.01
|$340,300.64
|$34,588.64
|23.52%
|$340,300.65
|$649,690.00
|$63,845.84
|30.00%
|$649,690.01
|$866,253.36
|$156,662.64
|32.00%
|$866,253.37
|$2,598,760.08
|$225,962.88
|34.00%
|$2,598,760.09
|En adelante
|$815,015.20
|35.00%
9.- Tablas ISR 2022: septiembre
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$5,801.22
|$0.00
|1.92%
|$5,801.23
|$49,238.28
|$111.42
|6.40%
|$49,238.29
|$86,531.94
|$2,891.34
|10.88%
|$86,531.95
|$100,589.58
|$6,948.90
|16.00%
|$100,589.59
|$120,433.23
|$9,198.09
|17.92%
|$120,433.24
|$242,896.50
|$12,754.08
|21.36%
|$242,896.51
|$382,838.22
|$38,912.22
|23.52%
|$382,838.23
|$730,901.25
|$71,826.57
|30.00%
|$730,901.26
|$974,535.03
|$176,245.47
|32.00%
|$974,535.04
|$2,923,605.09
|$254,208.24
|34.00%
|$2,923,605.10
|En adelante
|$916,892.10
|35.00%
10.- Tablas ISR 2022: octubre
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$6,445.80
|$0.00
|1.92%
|$6,445.81
|$54,709.20
|$123.80
|6.40%
|$54,709.21
|$96,146.60
|$3,212.60
|10.88%
|$96,146.61
|$111,766.20
|$7,721.00
|16.00%
|$111,766.21
|$133,814.70
|$10,220.10
|17.92%
|$133,814.71
|$269,885.00
|$14,171.20
|21.36%
|$269,885.01
|$425,375.80
|$43,235.80
|23.52%
|$425,375.81
|$812,112.50
|$79,807.30
|30.00%
|$812,112.51
|$1,082,816.70
|$195,828.30
|32.00%
|$1,082,816.71
|$3,248,450.10
|$282,453.60
|34.00%
|$3,248,450.11
|En adelante
|$1,018,769.00
|35.00%
11.- Tablas ISR 2022: noviembre
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$7,090.38
|$0.00
|1.92%
|$7,090.39
|$60,180.12
|$136.18
|6.40%
|$60,180.13
|$105,761.26
|$3,533.86
|10.88%
|$105,761.27
|$122,942.82
|$8,493.10
|16.00%
|$122,942.83
|$147,196.17
|$11,242.11
|17.92%
|$147,196.18
|$296,873.50
|$15,588.32
|21.36%
|$296,873.51
|$467,913.38
|$47,559.38
|23.52%
|$467,913.39
|$893,323.75
|$87,788.03
|30.00%
|$893,323.76
|$1,191,098.37
|$215,411.13
|32.00%
|$1,191,098.38
|$3,573,295.11
|$310,698.96
|34.00%
|$3,573,295.12
|En adelante
|$1,120,645.90
|35.00%
12.- Tablas ISR 2022: diciembre
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$7,735.00
|$0.00
|1.92%
|$7,735.01
|$65,651.07
|$148.51
|6.40%
|$65,651.08
|$115,375.90
|$3,855.14
|10.88%
|$115,375.91
|$134,119.41
|$9,265.20
|16.00%
|$134,119.42
|$160,577.65
|$12,264.16
|17.92%
|$160,577.66
|$323,862.00
|$17,005.47
|21.36%
|$323,862.01
|$510,451.00
|$51,883.01
|23.52%
|$510,451.01
|$974,535.03
|$95,768.74
|30.00%
|$974,535.04
|$1,299,380.04
|$234,993.95
|32.00%
|$1,299,380.05
|$3,898,140.12
|$338,944.34
|34.00%
|$3,898,140.13
|En adelante
|$1,222,522.76
|35.00%
III.- Tarifas bimestrales para los RIF
1.- Enero-febrero 2022
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$1,289.16
|$0.00
|1.92%
|$1,289.17
|$10,941.84
|$24.76
|6.40%
|$10,941.85
|$19,229.32
|$642.52
|10.88%
|$19,229.33
|$22,353.24
|$1,544.20
|16.00%
|$22,353.25
|$26,762.94
|$2,044.02
|17.92%
|$26,762.95
|$53,977.00
|$2,834.24
|21.36%
|$53,977.01
|$85,075.16
|$8,647.16
|23.52%
|$85,075.17
|$162,422.50
|$15,961.46
|30.00%
|$162,422.51
|$216,563.34
|$39,165.66
|32.00%
|$216,563.35
|$649,690.02
|$56,490.72
|34.00%
|$649,690.03
|En adelante
|$203,753.80
|35.00%
2.- Marzo-abril 2022
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$2,578.32
|$0.00
|1.92%
|$2,578.33
|$21,883.68
|$49.52
|6.40%
|$21,883.69
|$38,458.64
|$1,285.04
|10.88%
|$38,458.65
|$44,706.48
|$3,088.40
|16.00%
|$44,706.49
|$53,525.88
|$4,088.04
|17.92%
|$53,525.89
|$107,954.00
|$5,668.48
|21.36%
|$107,954.01
|$170,150.32
|$17,294.32
|23.52%
|$170,150.33
|$324,845.00
|$31,922.92
|30.00%
|$324,845.01
|$433,126.68
|$78,331.32
|32.00%
|$433,126.69
|$1,299,380.04
|$112,981.44
|34.00%
|$1,299,380.05
|En adelante
|$407,507.60
|35.00%
3.- Mayo-junio 2022
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$3,867.48
|$0.00
|1.92%
|$3,867.49
|$32,825.52
|$74.28
|6.40%
|$32,825.53
|$57,687.96
|$1,927.56
|10.88%
|$57,687.97
|$67,059.72
|$4,632.60
|16.00%
|$67,059.73
|$80,288.82
|$6,132.06
|17.92%
|$80,288.83
|$161,931.00
|$8,502.72
|21.36%
|$161,931.01
|$255,225.48
|$25,941.48
|23.52%
|$255,225.49
|$487,267.50
|$47,884.38
|30.00%
|$487,267.51
|$649,690.02
|$117,496.98
|32.00%
|$649,690.03
|$1,949,070.06
|$169,472.16
|34.00%
|$1,949,070.07
|En adelante
|$611,261.40
|35.00%
4.- Julio-agosto 2022
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$5,156.64
|$0.00
|1.92%
|$5,156.65
|$43,767.36
|$99.04
|6.40%
|$43,767.37
|$76,917.28
|$2,570.08
|10.88%
|$76,917.29
|$89,412.96
|$6,176.80
|16.00%
|$89,412.97
|$107,051.76
|$8,176.08
|17.92%
|$107,051.77
|$215,908.00
|$11,336.96
|21.36%
|$215,908.01
|$340,300.64
|$34,588.64
|23.52%
|$340,300.65
|$649,690.00
|$63,845.84
|30.00%
|$649,690.01
|$866,253.36
|$156,662.64
|32.00%
|$866,253.37
|$2,598,760.08
|$225,962.88
|34.00%
|$2,598,760.09
|En adelante
|$815,015.20
|35.00%
5.- Septiembre-octubre 2022
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$6,445.80
|$0.00
|1.92%
|$6,445.81
|$54,709.20
|$123.80
|6.40%
|$54,709.21
|$96,146.60
|$3,212.60
|10.88%
|$96,146.61
|$111,766.20
|$7,721.00
|16.00%
|$111,766.21
|$133,814.70
|$10,220.10
|17.92%
|$133,814.71
|$269,885.00
|$14,171.20
|21.36%
|$269,885.01
|$425,375.80
|$43,235.80
|23.52%
|$425,375.81
|$812,112.50
|$79,807.30
|30.00%
|$812,112.51
|$1,082,816.70
|$195,828.30
|32.00%
|$1,082,816.71
|$3,248,450.10
|$282,453.60
|34.00%
|$3,248,450.11
|En adelante
|$1,018,769.00
|35.00%
6.- Noviembre-diciembre 2022
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$7,735.00
|$0.00
|1.92%
|$7,735.01
|$65,651.07
|$148.51
|6.40%
|$65,651.08
|$115,375.90
|$3,855.14
|10.88%
|$115,375.91
|$134,119.41
|$9,265.20
|16.00%
|$134,119.42
|$160,577.65
|$12,264.16
|17.92%
|$160,577.66
|$323,862.00
|$17,005.47
|21.36%
|$323,862.01
|$510,451.00
|$51,883.01
|23.52%
|$510,451.01
|$974,535.03
|$95,768.74
|30.00%
|$974,535.04
|$1,299,380.04
|$234,993.95
|32.00%
|$1,299,380.05
|$3,898,140.12
|$338,944.34
|34.00%
|$3,898,140.13
|En adelante
|$1,222,522.76
|35.00%
IV.- Tarifa para el cálculo de pagos provisionales tratándose de la enajenación de inmuebles
Tarifa aplicable para 2022
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$7,735.00
|$0.00
|1.92%
|$7,735.01
|$65,651.07
|$148.51
|6.40%
|$65,651.08
|$115,375.90
|$3,855.14
|10.88%
|$115,375.91
|$134,119.41
|$9,265.20
|16.00%
|$134,119.42
|$160,577.65
|$12,264.16
|17.92%
|$160,577.66
|$323,862.00
|$17,005.47
|21.36%
|$323,862.01
|$510,451.00
|$51,883.01
|23.52%
|$510,451.01
|$974,535.03
|$95,768.74
|30.00%
|$974,535.04
|$1,299,380.04
|$234,993.95
|32.00%
|$1,299,380.05
|$3,898,140.12
|$338,944.34
|34.00%
|$3,898,140.13
|En adelante
|$1,222,522.76
|35.00%