Tablas ISR 2025 - Impuesto Sobre la Renta

Estas son las nuevas tarifas ISR 2025 y las de los subsidios aplicables para saber cuánto ISR pagar durante 2025.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha actualizado las tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 2025. Estas medidas buscan ajustar la carga tributaria a las condiciones económicas actuales, promoviendo una mayor equidad fiscal.