Tablas ISR 2025 - Impuesto Sobre la Renta

Estas son las nuevas tarifas ISR 2025 y las de los subsidios aplicables para saber cuánto ISR pagar durante 2025.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha actualizado las tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 2025. Estas medidas buscan ajustar la carga tributaria a las condiciones económicas actuales, promoviendo una mayor equidad fiscal.
Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2025
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$8,952.49
$0.00
1.92%
$8,952.50
$75,984.55
$171.88
6.40%
$75,984.56
$133,536.07
$4,461.94
10.88%
$133,536.08
$155,229.80
$10,723.55
16.00%
$155,229.81
$185,852.57
$14,194.54
17.92%
$185,852.58
$374,837.88
$19,682.13
21.36%
$374,837.89
$590,795.99
$60,049.40
23.52%
$590,796.00
$1,127,926.84
$110,842.74
30.00%
$1,127,926.85
$1,503,902.46
$271,981.99
32.00%
$1,503,902.47
$4,511,707.37
$392,294.17
34.00%
$4,511,707.38
En adelante
$1,414,947.85
35.00%
I.- Retenciones periódicas de ISR
1.- Tarifas ISR 2025: retención diaria
Tarifa de ISR diaria
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$24.54
$0.00
1.92%
$24.54
$208.29
$0.47
6.40%
$208.30
$366.05
$12.23
10.88%
$366.06
$425.52
$29.40
16.00%
$425.53
$509.46
$38.91
17.92%
$509.47
$1,027.52
$53.95
21.36%
$1,027.53
$1,619.51
$164.61
23.52%
$1,619.52
$3,091.90
$303.85
30.00%
$3,091.91
$4,122.54
$745.56
32.00%
$4,122.55
$12,367.62
$1,075.37
34.00%
$12,367.63
En adelante
$3,878.69
35.00%
Subsidio para el empleo diario
Para ingresos de
Hasta ingresos de
Subsidio diario
$0.01
$58.19
$13.39
$58.20
$87.28
$13.38
$87.29
$114.24
$13.38
$114.25
$116.38
$12.92
$116.39
$146.25
$12.58
$146.26
$155.17
$11.65
$155.18
$175.51
$10.69
$175.52
$204.76
$9.69
$204.77
$234.01
$8.34
$234.02
$242.84
$7.16
$242.85
En adelante
$0.00
2.- Tarifas ISR 2025: retenciónes semanales
Tarifa de ISR semanal
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$171.78
$0.00
1.92%
$171.79
$1,458.03
$3.29
6.40%
$1,458.04
$2,562.35
$85.61
10.88%
$2,562.36
$2,978.64
$205.80
16.00%
$2,978.65
$3,566.22
$272.37
17.92%
$3,566.23
$7,192.64
$377.65
21.36%
$7,192.65
$11,336.57
$1,152.27
23.52%
$11,336.58
$21,643.30
$2,126.95
30.00%
$21,643.31
$28,857.78
$5,218.92
32.00%
$28,857.79
$86,573.34
$7,527.59
34.00%
$86,573.35
En adelante
$27,150.83
35.00%
Subsidio para el empleo semanal
Para ingresos de
Hasta ingresos de
Subsidio semanal
$0.01
$407.33
$93.73
$407.34
$610.96
$93.66
$610.97
$799.68
$93.66
$799.69
$814.66
$90.44
$814.67
$1,023.75
$88.06
$1,023.76
$1,086.19
$81.55
$1,086.20
$1,228.57
$74.83
$1,228.58
$1,433.32
$67.83
$1,433.33
$1,638.07
$58.38
$1,638.08
$1,699.88
$50.12
$1,699.89
En adelante
$0.00
3.- Tarifas ISR 2025: retenciónes decenales
Tarifa de ISR decenal
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$245.40
$0.00
1.92%
$245.41
$2,082.90
$4.70
6.40%
$2,082.91
$3,660.50
$122.30
10.88%
$3,660.51
$4,255.20
$294.00
16.00%
$4,255.21
$5,094.60
$389.10
17.92%
$5,094.61
$10,275.20
$539.50
21.36%
$10,275.21
$16,195.10
$1,646.10
23.52%
$16,195.11
$30,919.00
$3,038.50
30.00%
$30,919.01
$41,225.40
$7,455.60
32.00%
$41,225.41
$123,676.20
$10,753.70
34.00%
$123,676.21
En adelante
$38,786.90
35.00%
Subsidio para el empleo decenal
Para ingresos de
Hasta ingresos de
Subsidio decenal
$0.01
$581.90
$133.90
$581.91
$872.80
$133.80
$872.81
$1,142.40
$133.80
$1,142.41
$1,163.80
$129.20
$1,163.81
$1,462.50
$125.80
$1,462.51
$1,551.70
$116.50
$1,551.71
$1,755.10
$106.90
$1,755.11
$2,047.60
$96.90
$2,047.61
$2,340.10
$83.40
$2,340.11
$2,428.40
$71.60
$2,428.41
En adelante
$0.00
4.- Tarifas ISR 2025: pagos quincenales
Tarifa de ISR quincenal
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$368.10
$0.00
1.92%
$368.11
$3,124.35
$7.05
6.40%
$3,124.36
$5,490.75
$183.45
10.88%
$5,490.76
$6,382.80
$441.00
16.00%
$6,382.81
$7,641.90
$583.65
17.92%
$7,641.91
$15,412.80
$809.25
21.36%
$15,412.81
$24,292.65
$2,469.15
23.52%
$24,292.66
$46,378.50
$4,557.75
30.00%
$46,378.51
$61,838.10
$11,183.40
32.00%
$61,838.11
$185,514.30
$16,130.55
34.00%
$185,514.31
En adelante
$58,180.35
35.00%
Subsidio para el empleo quincenal
Para ingresos de
Hasta ingresos de
Subsidio quincenal
$0.01
$872.85
$200.85
$872.86
$1,309.20
$200.70
$1,309.21
$1,713.60
$200.70
$1,713.61
$1,745.70
$193.80
$1,745.71
$2,193.75
$188.70
$2,193.76
$2,327.55
$174.75
$2,327.56
$2,632.65
$160.35
$2,632.66
$3,071.40
$145.35
$3,071.41
$3,510.15
$125.10
$3,510.16
$3,642.60
$107.40
$3,642.61
En adelante
$0.00
5.- Tarifas ISR 2025: pagos mensuales
Tarifa de ISR mensual
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$746.04
$0.00
1.92%
$746.05
$6,332.05
$14.32
6.40%
$6,332.06
$11,128.01
$371.83
10.88%
$11,128.02
$12,935.82
$893.63
16.00%
$12,935.83
$15,487.71
$1,182.88
17.92%
$15,487.72
$31,236.49
$1,640.18
21.36%
$31,236.50
$49,233.00
$5,004.12
23.52%
$49,233.01
$93,993.90
$9,236.89
30.00%
$93,993.91
$125,325.20
$22,665.17
32.00%
$125,325.21
$375,975.61
$32,691.18
34.00%
$375,975.62
En adelante
$117,912.32
35.00%
Subsidio para el empleo mensual
Para ingresos de
Hasta ingresos de
Subsidio mensual
$0.01
$1,768.96
$407.02
$1,768.97
$2,653.38
$406.83
$2,653.39
$3,472.84
$406.62
$3,472.85
$3,537.87
$392.77
$3,537.88
$4,446.15
$382.46
$4,446.16
$4,717.18
$354.23
$4,717.19
$5,335.42
$324.87
$5,335.43
$6,224.67
$294.63
$6,224.68
$7,113.90
$253.54
$7,113.91
$7,382.33
$217.61
$7,382.34
En adelante
$0.00
6.- Tarifas ISR 2025: anual
Tarifa de ISR anual
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$8,952.49
$0.00
1.92%
$8,952.50
$75,984.55
$171.88
6.40%
$75,984.56
$133,536.07
$4,461.94
10.88%
$133,536.08
$155,229.80
$10,723.55
16.00%
$155,229.81
$185,852.57
$14,194.54
17.92%
$185,852.58
$374,837.88
$19,682.13
21.36%
$374,837.89
$590,795.99
$60,049.40
23.52%
$590,796.00
$1,127,926.84
$110,842.74
30.00%
$1,127,926.85
$1,503,902.46
$271,981.99
32.00%
$1,503,902.47
$4,511,707.37
$392,294.17
34.00%
$4,511,707.38
En adelante
$1,414,947.85
35.00%
Subsidio para el empleo anual
Para ingresos de
Hasta ingresos de
Subsidio anual
$0.01
$21,227.52
$4,884.24
$21,227.53
$31,840.56
$4,881.96
$31,840.57
$41,674.08
$4,879.44
$41,674.09
$42,454.44
$4,713.24
$42,454.45
$53,353.80
$4,589.52
$53,353.81
$56,606.16
$4,250.76
$56,606.17
$64,025.04
$3,898.44
$64,025.05
$74,696.04
$3,535.56
$74,696.05
$85,366.80
$3,042.48
$85,366.81
$88,587.96
$2,611.32
$88,587.97
En adelante
$0.00
II.- Tarifas mensuales de pagos provisionales de ISR para personas físicas con actividad empresarial
1.- Tarifas ISR 2025: enero
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$746.04
$0.00
1.92%
$746.05
$6,332.05
$14.32
6.40%
$6,332.06
$11,128.01
$371.83
10.88%
$11,128.02
$12,935.82
$893.63
16.00%
$12,935.83
$15,487.71
$1,182.88
17.92%
$15,487.72
$31,236.49
$1,640.18
21.36%
$31,236.50
$49,233.00
$5,004.12
23.52%
$49,233.01
$93,993.90
$9,236.89
30.00%
$93,993.91
$125,325.20
$22,665.17
32.00%
$125,325.21
$375,975.61
$32,691.18
34.00%
$375,975.62
En adelante
$117,912.32
35.00%
2.- Tarifas ISR 2025: febrero
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$1,492.08
$0.00
1.92%
$1,492.09
$12,664.10
$28.64
6.40%
$12,664.11
$22,256.02
$743.66
10.88%
$22,256.03
$25,871.64
$1,787.26
16.00%
$25,871.65
$30,975.42
$2,365.76
17.92%
$30,975.43
$62,472.98
$3,280.36
21.36%
$62,472.99
$98,466.00
$10,008.24
23.52%
$98,466.01
$187,987.80
$18,473.78
30.00%
$187,987.81
$250,650.40
$45,330.34
32.00%
$250,650.41
$751,951.22
$65,382.36
34.00%
$751,951.23
En adelante
$235,824.64
35.00%
3.- Tarifas ISR 2025: marzo
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$2,238.12
$0.00
1.92%
$2,238.13
$18,996.15
$42.96
6.40%
$18,996.16
$33,384.03
$1,115.49
10.88%
$33,384.04
$38,807.46
$2,680.89
16.00%
$38,807.47
$46,463.13
$3,548.64
17.92%
$46,463.14
$93,709.47
$4,920.54
21.36%
$93,709.48
$147,699.00
$15,012.36
23.52%
$147,699.01
$281,981.70
$27,710.67
30.00%
$281,981.71
$375,975.60
$67,995.51
32.00%
$375,975.61
$1,127,926.83
$98,073.54
34.00%
$1,127,926.84
En adelante
$353,736.96
35.00%
4.- Tarifas ISR 2025: abril
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$2,984.16
$0.00
1.92%
$2,984.17
$25,328.20
$57.28
6.40%
$25,328.21
$44,512.04
$1,487.32
10.88%
$44,512.05
$51,743.28
$3,574.52
16.00%
$51,743.29
$61,950.84
$4,731.52
17.92%
$61,950.85
$124,945.96
$6,560.72
21.36%
$124,945.97
$196,932.00
$20,016.48
23.52%
$196,932.01
$375,975.60
$36,947.56
30.00%
$375,975.61
$501,300.80
$90,660.68
32.00%
$501,300.81
$1,503,902.44
$130,764.72
34.00%
$1,503,902.45
En adelante
$471,649.28
35.00%
5.- Tarifas ISR 2025: mayo
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$3,730.20
$0.00
1.92%
$3,730.21
$31,660.25
$71.60
6.40%
$31,660.26
$55,640.05
$1,859.15
10.88%
$55,640.06
$64,679.10
$4,468.15
16.00%
$64,679.11
$77,438.55
$5,914.40
17.92%
$77,438.56
$156,182.45
$8,200.90
21.36%
$156,182.46
$246,165.00
$25,020.60
23.52%
$246,165.01
$469,969.50
$46,184.45
30.00%
$469,969.51
$626,626.00
$113,325.85
32.00%
$626,626.01
$1,879,878.05
$163,455.90
34.00%
$1,879,878.06
En adelante
$589,561.60
35.00%
6.- Tarifas ISR 2025: junio
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$4,476.24
$0.00
1.92%
$4,476.25
$37,992.30
$85.92
6.40%
$37,992.31
$66,768.06
$2,230.98
10.88%
$66,768.07
$77,614.92
$5,361.78
16.00%
$77,614.93
$92,926.26
$7,097.28
17.92%
$92,926.27
$187,418.94
$9,841.08
21.36%
$187,418.95
$295,398.00
$30,024.72
23.52%
$295,398.01
$563,963.40
$55,421.34
30.00%
$563,963.41
$751,951.20
$135,991.02
32.00%
$751,951.21
$2,255,853.66
$196,147.08
34.00%
$2,255,853.67
En adelante
$707,473.92
35.00%
7.- Tarifas ISR 2025: julio
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$5,222.28
$0.00
1.92%
$5,222.29
$44,324.35
$100.24
6.40%
$44,324.36
$77,896.07
$2,602.81
10.88%
$77,896.08
$90,550.74
$6,255.41
16.00%
$90,550.75
$108,413.97
$8,280.16
17.92%
$108,413.98
$218,655.43
$11,481.26
21.36%
$218,655.44
$344,631.00
$35,028.84
23.52%
$344,631.01
$657,957.30
$64,658.23
30.00%
$657,957.31
$877,276.40
$158,656.19
32.00%
$877,276.41
$2,631,829.27
$228,838.26
34.00%
$2,631,829.28
En adelante
$825,386.24
35.00%
8.- Tarifas ISR 2025: agosto
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$5,968.32
$0.00
1.92%
$5,968.33
$50,656.40
$114.56
6.40%
$50,656.41
$89,024.08
$2,974.64
10.88%
$89,024.09
$103,486.56
$7,149.04
16.00%
$103,486.57
$123,901.68
$9,463.04
17.92%
$123,901.69
$249,891.92
$13,121.44
21.36%
$249,891.93
$393,864.00
$40,032.96
23.52%
$393,864.01
$751,951.20
$73,895.12
30.00%
$751,951.21
$1,002,601.60
$181,321.36
32.00%
$1,002,601.61
$3,007,804.88
$261,529.44
34.00%
$3,007,804.89
En adelante
$943,298.56
35.00%
9.- Tarifas ISR 2025: septiembre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$6,714.36
$0.00
1.92%
$6,714.37
$56,988.45
$128.88
6.40%
$56,988.46
$100,152.09
$3,346.47
10.88%
$100,152.10
$116,422.38
$8,042.67
16.00%
$116,422.39
$139,389.39
$10,645.92
17.92%
$139,389.40
$281,128.41
$14,761.62
21.36%
$281,128.42
$443,097.00
$45,037.08
23.52%
$443,097.01
$845,945.10
$83,132.01
30.00%
$845,945.11
$1,127,926.80
$203,986.53
32.00%
$1,127,926.81
$3,383,780.49
$294,220.62
34.00%
$3,383,780.50
En adelante
$1,061,210.88
35.00%
10.- Tarifas ISR 2025: octubre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$7,460.40
$0.00
1.92%
$7,460.41
$63,320.50
$143.20
6.40%
$63,320.51
$111,280.10
$3,718.30
10.88%
$111,280.11
$129,358.20
$8,936.30
16.00%
$129,358.21
$154,877.10
$11,828.80
17.92%
$154,877.11
$312,364.90
$16,401.80
21.36%
$312,364.91
$492,330.00
$50,041.20
23.52%
$492,330.01
$939,939.00
$92,368.90
30.00%
$939,939.01
$1,253,252.00
$226,651.70
32.00%
$1,253,252.01
$3,759,756.10
$326,911.80
34.00%
$3,759,756.11
En adelante
$1,179,123.20
35.00%
11.- Tarifas ISR 2025: noviembre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$8,206.44
$0.00
1.92%
$8,206.45
$69,652.55
$157.52
6.40%
$69,652.56
$122,408.11
$4,090.13
10.88%
$122,408.12
$142,294.02
$9,829.93
16.00%
$142,294.03
$170,364.81
$13,011.68
17.92%
$170,364.82
$343,601.39
$18,041.98
21.36%
$343,601.40
$541,563.00
$55,045.32
23.52%
$541,563.01
$1,033,932.90
$101,605.79
30.00%
$1,033,932.91
$1,378,577.20
$249,316.87
32.00%
$1,378,577.21
$4,135,731.71
$359,602.98
34.00%
$4,135,731.72
En adelante
$1,297,035.52
35.00%
12.- Tarifas ISR 2025: diciembre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$8,952.49
$0.00
1.92%
$8,952.50
$75,984.55
$171.88
6.40%
$75,984.56
$133,536.07
$4,461.94
10.88%
$133,536.08
$155,229.80
$10,723.55
16.00%
$155,229.81
$185,852.57
$14,194.54
17.92%
$185,852.58
$374,837.88
$19,682.13
21.36%
$374,837.89
$590,795.99
$60,049.40
23.52%
$590,796.00
$1,127,926.84
$110,842.74
30.00%
$1,127,926.85
$1,503,902.46
$271,981.99
32.00%
$1,503,902.47
$4,511,707.37
$392,294.17
34.00%
$4,511,707.38
En adelante
$1,414,947.85
35.00%
III.- Tarifas bimestrales para los RIF
1.- Enero-febrero 2025 - 1er Bimestre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$1,492.08
$0.00
1.92%
$1,492.09
$12,664.10
$28.64
6.40%
$12,664.11
$22,256.02
$743.66
10.88%
$22,256.03
$25,871.64
$1,787.26
16.00%
$25,871.65
$30,975.42
$2,365.76
17.92%
$30,975.43
$62,472.98
$3,280.36
21.36%
$62,472.99
$98,466.00
$10,008.24
23.52%
$98,466.01
$187,987.80
$18,473.78
30.00%
$187,987.81
$250,650.40
$45,330.34
32.00%
$250,650.41
$751,951.22
$65,382.36
34.00%
$751,951.23
En adelante
$235,824.64
35.00%
2.- Marzo-abril 2025 - 2do Bimestre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$2,984.16
$0.00
1.92%
$2,984.17
$25,328.20
$57.28
6.40%
$25,328.21
$44,512.04
$1,487.32
10.88%
$44,512.05
$51,743.28
$3,574.52
16.00%
$51,743.29
$61,950.84
$4,731.52
17.92%
$61,950.85
$124,945.96
$6,560.72
21.36%
$124,945.97
$196,932.00
$20,016.48
23.52%
$196,932.01
$375,975.60
$36,947.56
30.00%
$375,975.61
$501,300.80
$90,660.68
32.00%
$501,300.81
$1,503,902.44
$130,764.72
34.00%
$1,503,902.45
En adelante
$471,649.28
35.00%
3.- Mayo-junio 2025 - 3er Bimestre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$4,476.24
$0.00
1.92%
$4,476.25
$37,992.30
$85.92
6.40%
$37,992.31
$66,768.06
$2,230.98
10.88%
$66,768.07
$77,614.92
$5,361.78
16.00%
$77,614.93
$92,926.26
$7,097.28
17.92%
$92,926.27
$187,418.94
$9,841.08
21.36%
$187,418.95
$295,398.00
$30,024.72
23.52%
$295,398.01
$563,963.40
$55,421.34
30.00%
$563,963.41
$751,951.20
$135,991.02
32.00%
$751,951.21
$2,255,853.66
$196,147.08
34.00%
$2,255,853.67
En adelante
$707,473.92
35.00%
4.- Julio-agosto 2025 - 4to Bimestre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$5,968.32
$0.00
1.92%
$5,968.33
$50,656.40
$114.56
6.40%
$50,656.41
$89,024.08
$2,974.64
10.88%
$89,024.09
$103,486.56
$7,149.04
16.00%
$103,486.57
$123,901.68
$9,463.04
17.92%
$123,901.69
$249,891.92
$13,121.44
21.36%
$249,891.93
$393,864.00
$40,032.96
23.52%
$393,864.01
$751,951.20
$73,895.12
30.00%
$751,951.21
$1,002,601.60
$181,321.36
32.00%
$1,002,601.61
$3,007,804.88
$261,529.44
34.00%
$3,007,804.89
En adelante
$943,298.56
35.00%
5.- Septiembre-octubre 2025 - 5to Bimestre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$7,460.40
$0.00
1.92%
$7,460.41
$63,320.50
$143.20
6.40%
$63,320.51
$111,280.10
$3,718.30
10.88%
$111,280.11
$129,358.20
$8,936.30
16.00%
$129,358.21
$154,877.10
$11,828.80
17.92%
$154,877.11
$312,364.90
$16,401.80
21.36%
$312,364.91
$492,330.00
$50,041.20
23.52%
$492,330.01
$939,939.00
$92,368.90
30.00%
$939,939.01
$1,253,252.00
$226,651.70
32.00%
$1,253,252.01
$3,759,756.10
$326,911.80
34.00%
$3,759,756.11
En adelante
$1,179,123.20
35.00%
6.- Noviembre-diciembre 2025 - 6to Bimestre
Límite inferior
Límite superior
Cuota fija
% sobre excedente
$0.01
$8,952.49
$0.00
1.92%
$8,952.50
$75,984.55
$171.88
6.40%
$75,984.56
$133,536.07
$4,461.94
10.88%
$133,536.08
$155,229.80
$10,723.55
16.00%
$155,229.81
$185,852.57
$14,194.54
17.92%
$185,852.58
$374,837.88
$19,682.13
21.36%
$374,837.89
$590,795.99
$60,049.40
23.52%
$590,796.00
$1,127,926.84
$110,842.74
30.00%
$1,127,926.85
$1,503,902.46
$271,981.99
32.00%
$1,503,902.47
$4,511,707.37
$392,294.17
34.00%
$4,511,707.38
En adelante
$1,414,947.85
35.00%
IV.- Tarifa para enajenación de inmuebles
Tarifa para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar durante 2025, tratándose de la enajenación de inmuebles