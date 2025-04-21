Tablas ISR 2026 - Impuesto Sobre la Renta

Estas son las nuevas tarifas ISR 2026 y las de los subsidios aplicables para saber cuánto ISR pagar durante el 2026.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha actualizado las tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 2026. Estas medidas buscan ajustar la carga tributaria a las condiciones económicas actuales, promoviendo una mayor equidad fiscal.