Tablas ISR 2026 - Impuesto Sobre la Renta

Lunes, 21 de abril de 2025
USD/MXN 17.2340 ▲ EUR/MXN 18.9120 ▼ UDI 8.1234 ▲ TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 ▲ WTI USD 82.14 ▲ USD/MXN 17.2340 ▲ EUR/MXN 18.9120 ▼ UDI 8.1234 ▲ TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 ▲ WTI USD 82.14 ▲ Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2026
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $10,135.11 $0.00 1.92% $10,135.12 $86,022.11 $194.59 6.40% $86,022.12 $151,176.19 $5,051.37 10.88% $151,176.20 $175,735.66 $12,140.13 16.00% $175,735.67 $210,403.69 $16,069.64 17.92% $210,403.70 $424,353.97 $22,282.14 21.36% $424,353.98 $668,840.14 $67,981.92 23.52% $668,840.15 $1,276,925.98 $125,485.07 30.00% $1,276,925.99 $1,702,567.97 $307,910.81 32.00% $1,702,567.98 $5,107,703.92 $444,116.23 34.00% $5,107,703.93 En adelante $1,601,862.46 35.00% I.- Retenciones periódicas de ISR 1.- Tarifas ISR 2026: retención diaria Tarifa de ISR diaria
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $27.78 $0.00 1.92% $27.79 $235.81 $0.53 6.40% $235.82 $414.41 $13.85 10.88% $414.42 $481.73 $33.28 16.00% $481.74 $576.76 $44.05 17.92% $576.77 $1,163.25 $61.08 21.36% $1,163.26 $1,833.44 $186.35 23.52% $1,833.45 $3,500.35 $343.98 30.00% $3,500.36 $4,667.13 $844.05 32.00% $4,667.14 $14,001.38 $1,217.42 34.00% $14,001.39 En adelante $4,391.07 35.00% Subsidio para el empleo diario
Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio diario $0.01 $58.19 $13.39 $58.20 $87.28 $13.38 $87.29 $114.24 $13.38 $114.25 $116.38 $12.92 $116.39 $146.25 $12.58 $146.26 $155.17 $11.65 $155.18 $175.51 $10.69 $175.52 $204.76 $9.69 $204.77 $234.01 $8.34 $234.02 $242.84 $7.16 $242.85 En adelante $0.00 2.- Tarifas ISR 2026: retenciónes semanales Tarifa de ISR semanal
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $194.46 $0.00 1.92% $194.47 $1,650.67 $3.71 6.40% $1,650.68 $2,900.87 $96.95 10.88% $2,900.88 $3,372.11 $232.96 16.00% $3,372.12 $4,037.32 $308.35 17.92% $4,037.33 $8,142.75 $427.56 21.36% $8,142.76 $12,834.08 $1,304.45 23.52% $12,834.09 $24,502.45 $2,407.86 30.00% $24,502.46 $32,669.91 $5,908.35 32.00% $32,669.92 $98,009.66 $8,521.94 34.00% $98,009.67 En adelante $30,737.49 35.00% Subsidio para el empleo semanal
Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio semanal $0.01 $407.33 $93.73 $407.34 $610.96 $93.66 $610.97 $799.68 $93.66 $799.69 $814.66 $90.44 $814.67 $1,023.75 $88.06 $1,023.76 $1,086.19 $81.55 $1,086.20 $1,228.57 $74.83 $1,228.58 $1,433.32 $67.83 $1,433.33 $1,638.07 $58.38 $1,638.08 $1,699.88 $50.12 $1,699.89 En adelante $0.00 3.- Tarifas ISR 2026: retenciónes decenales Tarifa de ISR decenal
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $277.80 $0.00 1.92% $277.81 $2,358.10 $5.30 6.40% $2,358.11 $4,144.10 $138.50 10.88% $4,144.11 $4,817.30 $332.80 16.00% $4,817.31 $5,767.60 $440.50 17.92% $5,767.61 $11,632.50 $610.80 21.36% $11,632.51 $18,334.40 $1,863.50 23.52% $18,334.41 $35,003.50 $3,439.80 30.00% $35,003.51 $46,671.30 $8,440.50 32.00% $46,671.31 $140,013.80 $12,174.20 34.00% $140,013.81 En adelante $43,910.70 35.00% Subsidio para el empleo decenal
Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio decenal $0.01 $581.90 $133.90 $581.91 $872.80 $133.80 $872.81 $1,142.40 $133.80 $1,142.41 $1,163.80 $129.20 $1,163.81 $1,462.50 $125.80 $1,462.51 $1,551.70 $116.50 $1,551.71 $1,755.10 $106.90 $1,755.11 $2,047.60 $96.90 $2,047.61 $2,340.10 $83.40 $2,340.11 $2,428.40 $71.60 $2,428.41 En adelante $0.00 4.- Tarifas ISR 2026: pagos quincenales Tarifa de ISR quincenal
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $416.70 $0.00 1.92% $416.71 $3,537.15 $7.95 6.40% $3,537.16 $6,216.15 $207.75 10.88% $6,216.16 $7,225.95 $499.20 16.00% $7,225.96 $8,651.40 $660.75 17.92% $8,651.41 $17,448.75 $916.20 21.36% $17,448.76 $27,501.60 $2,795.25 23.52% $27,501.61 $52,505.25 $5,159.70 30.00% $52,505.26 $70,006.95 $12,660.75 32.00% $70,006.96 $210,020.70 $18,261.30 34.00% $210,020.71 En adelante $65,866.05 35.00% Subsidio para el empleo quincenal
Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio quincenal $0.01 $872.85 $200.85 $872.86 $1,309.20 $200.70 $1,309.21 $1,713.60 $200.70 $1,713.61 $1,745.70 $193.80 $1,745.71 $2,193.75 $188.70 $2,193.76 $2,327.55 $174.75 $2,327.56 $2,632.65 $160.35 $2,632.66 $3,071.40 $145.35 $3,071.41 $3,510.15 $125.10 $3,510.16 $3,642.60 $107.40 $3,642.61 En adelante $0.00 5.- Tarifas ISR 2026: pagos mensuales Tarifa de ISR mensual
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $844.59 $0.00 1.92% $844.60 $7,168.51 $16.22 6.40% $7,168.52 $12,598.02 $420.95 10.88% $12,598.03 $14,644.64 $1,011.68 16.00% $14,644.65 $17,533.63 $1,339.14 17.92% $17,533.64 $35,362.83 $1,856.84 21.36% $35,362.84 $55,736.68 $5,665.16 23.52% $55,736.69 $106,410.50 $10,457.09 30.00% $106,410.51 $141,880.66 $25,659.23 32.00% $141,880.67 $425,641.99 $37,009.69 34.00% $425,642.00 En adelante $133,488.54 35.00% Subsidio para el empleo mensual
Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio mensual $0.01 $1,768.96 $407.02 $1,768.97 $2,653.38 $406.83 $2,653.39 $3,472.84 $406.62 $3,472.85 $3,537.87 $392.77 $3,537.88 $4,446.15 $382.46 $4,446.16 $4,717.18 $354.23 $4,717.19 $5,335.42 $324.87 $5,335.43 $6,224.67 $294.63 $6,224.68 $7,113.90 $253.54 $7,113.91 $7,382.33 $217.61 $7,382.34 En adelante $0.00 6.- Tarifas ISR 2026: bimestral Tarifa de ISR bimestral
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $1,689.18 $0.00 1.92% $1,689.19 $14,337.02 $32.44 6.40% $14,337.03 $25,196.04 $841.90 10.88% $25,196.05 $29,289.28 $2,023.36 16.00% $29,289.29 $35,067.28 $2,678.28 17.92% $35,067.29 $70,725.66 $3,713.68 21.36% $70,725.67 $111,473.36 $11,330.32 23.52% $111,473.37 $212,821.00 $20,914.18 30.00% $212,821.01 $283,761.32 $51,318.46 32.00% $283,761.33 $851,283.98 $74,019.38 34.00% $851,283.99 En adelante $266,977.08 35.00% II.- Tarifas mensuales de pagos provisionales de ISR para personas físicas con actividad empresarial 1.- Tarifas ISR 2026: enero
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $844.59 $0.00 1.92% $844.60 $7,168.51 $16.22 6.40% $7,168.52 $12,598.02 $420.95 10.88% $12,598.03 $14,644.64 $1,011.68 16.00% $14,644.65 $17,533.64 $1,339.14 17.92% $17,533.65 $35,362.83 $1,856.84 21.36% $35,362.84 $55,736.68 $5,665.16 23.52% $55,736.69 $106,410.50 $10,457.09 30.00% $106,410.51 $141,880.66 $25,659.23 32.00% $141,880.67 $425,641.99 $37,009.69 34.00% $425,642.00 En adelante $133,488.54 35.00% 2.- Tarifas ISR 2026: febrero
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $1,689.18 $0.00 1.92% $1,689.19 $14,337.02 $32.44 6.40% $14,337.03 $25,196.04 $841.90 10.88% $25,196.05 $29,289.28 $2,023.36 16.00% $29,289.29 $35,067.28 $2,678.28 17.92% $35,067.29 $70,725.66 $3,713.68 21.36% $70,725.67 $111,473.36 $11,330.32 23.52% $111,473.37 $212,821.00 $20,914.18 30.00% $212,821.01 $283,761.32 $51,318.46 32.00% $283,761.33 $851,283.98 $74,019.38 34.00% $851,283.99 En adelante $266,977.08 35.00% 3.- Tarifas ISR 2026: marzo
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $2,533.77 $0.00 1.92% $2,533.78 $21,505.53 $48.66 6.40% $21,505.54 $37,794.06 $1,262.85 10.88% $37,794.07 $43,933.92 $3,035.04 16.00% $43,933.93 $52,600.92 $4,017.42 17.92% $52,600.93 $106,088.49 $5,570.52 21.36% $106,088.50 $167,210.04 $16,995.48 23.52% $167,210.05 $319,231.50 $31,371.27 30.00% $319,231.51 $425,641.98 $76,977.69 32.00% $425,641.99 $1,276,925.97 $111,029.07 34.00% $1,276,925.98 En adelante $400,465.62 35.00% 4.- Tarifas ISR 2026: abril
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $3,378.36 $0.00 1.92% $3,378.37 $28,674.04 $64.88 6.40% $28,674.05 $50,392.08 $1,683.80 10.88% $50,392.09 $58,578.56 $4,046.72 16.00% $58,578.57 $70,134.56 $5,356.56 17.92% $70,134.57 $141,451.32 $7,427.36 21.36% $141,451.33 $222,946.72 $22,660.64 23.52% $222,946.73 $425,642.00 $41,828.36 30.00% $425,642.01 $567,522.64 $102,636.92 32.00% $567,522.65 $1,702,567.96 $148,038.76 34.00% $1,702,567.97 En adelante $533,954.16 35.00% 5.- Tarifas ISR 2026: mayo
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $4,222.95 $0.00 1.92% $4,222.96 $35,842.55 $81.10 6.40% $35,842.56 $62,990.10 $2,104.75 10.88% $62,990.11 $73,223.20 $5,058.40 16.00% $73,223.21 $87,668.20 $6,695.70 17.92% $87,668.21 $176,814.15 $9,284.20 21.36% $176,814.16 $278,683.40 $28,325.80 23.52% $278,683.41 $532,052.50 $52,285.45 30.00% $532,052.51 $709,403.30 $128,296.15 32.00% $709,403.31 $2,128,209.95 $185,048.45 34.00% $2,128,209.96 En adelante $667,442.70 35.00% 6.- Tarifas ISR 2026: junio
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $5,067.54 $0.00 1.92% $5,067.55 $43,011.06 $97.32 6.40% $43,011.07 $75,588.12 $2,525.70 10.88% $75,588.13 $87,867.84 $6,070.08 16.00% $87,867.85 $105,201.84 $8,034.84 17.92% $105,201.85 $212,176.98 $11,141.04 21.36% $212,176.99 $334,420.08 $33,990.96 23.52% $334,420.09 $638,463.00 $62,742.54 30.00% $638,463.01 $851,283.96 $153,955.38 32.00% $851,283.97 $2,553,851.94 $222,058.14 34.00% $2,553,851.95 En adelante $800,931.24 35.00% 7.- Tarifas ISR 2026: julio
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $5,912.13 $0.00 1.92% $5,912.14 $50,179.57 $113.54 6.40% $50,179.58 $88,186.14 $2,946.65 10.88% $88,186.15 $102,512.48 $7,081.76 16.00% $102,512.49 $122,735.48 $9,373.98 17.92% $122,735.49 $247,539.81 $12,997.88 21.36% $247,539.82 $390,156.76 $39,656.12 23.52% $390,156.77 $744,873.50 $73,199.63 30.00% $744,873.51 $993,164.62 $179,614.61 32.00% $993,164.63 $2,979,493.93 $259,067.83 34.00% $2,979,493.94 En adelante $934,419.78 35.00% 8.- Tarifas ISR 2026: agosto
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $6,756.72 $0.00 1.92% $6,756.73 $57,348.08 $129.76 6.40% $57,348.09 $100,784.16 $3,367.60 10.88% $100,784.17 $117,157.12 $8,093.44 16.00% $117,157.13 $140,269.12 $10,713.12 17.92% $140,269.13 $282,902.64 $14,854.72 21.36% $282,902.65 $445,893.44 $45,321.28 23.52% $445,893.45 $851,284.00 $83,656.72 30.00% $851,284.01 $1,135,045.28 $205,273.84 32.00% $1,135,045.29 $3,405,135.92 $296,077.52 34.00% $3,405,135.93 En adelante $1,067,908.32 35.00% 9.- Tarifas ISR 2026: septiembre
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $7,601.31 $0.00 1.92% $7,601.32 $64,516.59 $145.98 6.40% $64,516.60 $113,382.18 $3,788.55 10.88% $113,382.19 $131,801.76 $9,105.12 16.00% $131,801.77 $157,802.76 $12,052.26 17.92% $157,802.77 $318,265.47 $16,711.56 21.36% $318,265.48 $501,630.12 $50,986.44 23.52% $501,630.13 $957,694.50 $94,113.81 30.00% $957,694.51 $1,276,925.94 $230,933.07 32.00% $1,276,925.95 $3,830,777.91 $333,087.21 34.00% $3,830,777.92 En adelante $1,201,396.86 35.00% 10.- Tarifas ISR 2026: octubre
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $8,445.90 $0.00 1.92% $8,445.91 $71,685.10 $162.20 6.40% $71,685.11 $125,980.20 $4,209.50 10.88% $125,980.21 $146,446.40 $10,116.80 16.00% $146,446.41 $175,336.40 $13,391.40 17.92% $175,336.41 $353,628.30 $18,568.40 21.36% $353,628.31 $557,366.80 $56,651.60 23.52% $557,366.81 $1,064,105.00 $104,570.90 30.00% $1,064,105.01 $1,418,806.60 $256,592.30 32.00% $1,418,806.61 $4,256,419.90 $370,096.90 34.00% $4,256,419.91 En adelante $1,334,885.40 35.00% 11.- Tarifas ISR 2026: noviembre
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $9,290.49 $0.00 1.92% $9,290.50 $78,853.61 $178.42 6.40% $78,853.62 $138,578.22 $4,630.45 10.88% $138,578.23 $161,091.04 $11,128.48 16.00% $161,091.05 $192,870.04 $14,730.54 17.92% $192,870.05 $388,991.13 $20,425.24 21.36% $388,991.14 $613,103.48 $62,316.76 23.52% $613,103.49 $1,170,515.50 $115,027.99 30.00% $1,170,515.51 $1,560,687.26 $282,251.53 32.00% $1,560,687.27 $4,682,061.89 $407,106.59 34.00% $4,682,061.90 En adelante $1,468,373.94 35.00% 12.- Tarifas ISR 2026: diciembre
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $10,135.11 $0.00 1.92% $10,135.12 $86,022.11 $194.59 6.40% $86,022.12 $151,176.19 $5,051.37 10.88% $151,176.20 $175,735.66 $12,140.13 16.00% $175,735.67 $210,403.69 $16,069.64 17.92% $210,403.70 $424,353.97 $22,282.14 21.36% $424,353.98 $668,840.14 $67,981.92 23.52% $668,840.15 $1,276,925.98 $125,485.07 30.00% $1,276,925.99 $1,702,567.97 $307,910.81 32.00% $1,702,567.98 $5,107,703.92 $444,116.23 34.00% $5,107,703.93 En adelante $1,601,862.46 35.00% III.- Tarifas bimestrales para los RIF 1.- Tarifas ISR 2026: enero-febrero
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $1,689.18 $0.00 1.92% $1,689.19 $14,337.02 $32.44 6.40% $14,337.03 $25,196.04 $841.90 10.88% $25,196.05 $29,289.28 $2,023.36 16.00% $29,289.29 $35,067.28 $2,678.28 17.92% $35,067.29 $70,725.66 $3,713.68 21.36% $70,725.67 $111,473.36 $11,330.32 23.52% $111,473.37 $212,821.00 $20,914.18 30.00% $212,821.01 $283,761.32 $51,318.46 32.00% $283,761.33 $851,283.98 $74,019.38 34.00% $851,283.99 En adelante $266,977.08 35.00% 2.- Tarifas ISR 2026: marzo-abril
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $3,378.36 $0.00 1.92% $3,378.37 $28,674.04 $64.88 6.40% $28,674.05 $50,392.08 $1,683.80 10.88% $50,392.09 $58,578.56 $4,046.72 16.00% $58,578.57 $70,134.56 $5,356.56 17.92% $70,134.57 $141,451.32 $7,427.36 21.36% $141,451.33 $222,946.72 $22,660.64 23.52% $222,946.73 $425,642.00 $41,828.36 30.00% $425,642.01 $567,522.64 $102,636.92 32.00% $567,522.65 $1,702,567.96 $148,038.76 34.00% $1,702,567.97 En adelante $533,954.16 35.00% 3.- Tarifas ISR 2026: mayo-junio
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $5,067.54 $0.00 1.92% $5,067.55 $43,011.06 $97.32 6.40% $43,011.07 $75,588.12 $2,525.70 10.88% $75,588.13 $87,867.84 $6,070.08 16.00% $87,867.85 $105,201.84 $8,034.84 17.92% $105,201.85 $212,176.98 $11,141.04 21.36% $212,176.99 $334,420.08 $33,990.96 23.52% $334,420.09 $638,463.00 $62,742.54 30.00% $638,463.01 $851,283.96 $153,955.38 32.00% $851,283.97 $2,553,851.94 $222,058.14 34.00% $2,553,851.95 En adelante $800,931.24 35.00% 4.- Tarifas ISR 2026: julio-agosto
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $6,756.72 $0.00 1.92% $6,756.73 $57,348.08 $129.76 6.40% $57,348.09 $100,784.16 $3,367.60 10.88% $100,784.17 $117,157.12 $8,093.44 16.00% $117,157.13 $140,269.12 $10,713.12 17.92% $140,269.13 $282,902.64 $14,854.72 21.36% $282,902.65 $445,893.44 $45,321.28 23.52% $445,893.45 $851,284.00 $83,656.72 30.00% $851,284.01 $1,135,045.28 $205,273.84 32.00% $1,135,045.29 $3,405,135.92 $296,077.52 34.00% $3,405,135.93 En adelante $1,067,908.32 35.00% 5.- Tarifas ISR 2026: septiembre-octubre
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $8,445.90 $0.00 1.92% $8,445.91 $71,685.10 $162.20 6.40% $71,685.11 $125,980.20 $4,209.50 10.88% $125,980.21 $146,446.40 $10,116.80 16.00% $146,446.41 $175,336.40 $13,391.40 17.92% $175,336.41 $353,628.30 $18,568.40 21.36% $353,628.31 $557,366.80 $56,651.60 23.52% $557,366.81 $1,064,105.00 $104,570.90 30.00% $1,064,105.01 $1,418,806.60 $256,592.30 32.00% $1,418,806.61 $4,256,419.90 $370,096.90 34.00% $4,256,419.91 En adelante $1,334,885.40 35.00% 6.- Tarifas ISR 2026: noviembre-diciembre
Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente $0.01 $10,135.11 $0.00 1.92% $10,135.12 $86,022.11 $194.59 6.40% $86,022.12 $151,176.19 $5,051.37 10.88% $151,176.20 $175,735.66 $12,140.13 16.00% $175,735.67 $210,403.69 $16,069.64 17.92% $210,403.70 $424,353.97 $22,282.14 21.36% $424,353.98 $668,840.14 $67,981.92 23.52% $668,840.15 $1,276,925.98 $125,485.07 30.00% $1,276,925.99 $1,702,567.97 $307,910.81 32.00% $1,702,567.98 $5,107,703.92 $444,116.23 34.00% $5,107,703.93 En adelante $1,601,862.46 35.00% Saltar al contenido