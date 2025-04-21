Lunes, 21 de abril de 2025
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Tablas ISR 2026

Tablas ISR 2026 - Impuesto Sobre la Renta

Estas son las nuevas tarifas ISR 2026 y las de los subsidios aplicables para saber cuánto ISR pagar durante el 2026.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha actualizado las tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 2026. Estas medidas buscan ajustar la carga tributaria a las condiciones económicas actuales, promoviendo una mayor equidad fiscal.

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Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$10,135.11$0.001.92%
$10,135.12$86,022.11$194.596.40%
$86,022.12$151,176.19$5,051.3710.88%
$151,176.20$175,735.66$12,140.1316.00%
$175,735.67$210,403.69$16,069.6417.92%
$210,403.70$424,353.97$22,282.1421.36%
$424,353.98$668,840.14$67,981.9223.52%
$668,840.15$1,276,925.98$125,485.0730.00%
$1,276,925.99$1,702,567.97$307,910.8132.00%
$1,702,567.98$5,107,703.92$444,116.2334.00%
$5,107,703.93En adelante$1,601,862.4635.00%

I.- Retenciones periódicas de ISR

1.- Tarifas ISR 2026: retención diaria

Tarifa de ISR diaria

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$27.78$0.001.92%
$27.79$235.81$0.536.40%
$235.82$414.41$13.8510.88%
$414.42$481.73$33.2816.00%
$481.74$576.76$44.0517.92%
$576.77$1,163.25$61.0821.36%
$1,163.26$1,833.44$186.3523.52%
$1,833.45$3,500.35$343.9830.00%
$3,500.36$4,667.13$844.0532.00%
$4,667.14$14,001.38$1,217.4234.00%
$14,001.39En adelante$4,391.0735.00%

Subsidio para el empleo diario

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio diario
$0.01$58.19$13.39
$58.20$87.28$13.38
$87.29$114.24$13.38
$114.25$116.38$12.92
$116.39$146.25$12.58
$146.26$155.17$11.65
$155.18$175.51$10.69
$175.52$204.76$9.69
$204.77$234.01$8.34
$234.02$242.84$7.16
$242.85En adelante$0.00

2.- Tarifas ISR 2026: retenciónes semanales

Tarifa de ISR semanal

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$194.46$0.001.92%
$194.47$1,650.67$3.716.40%
$1,650.68$2,900.87$96.9510.88%
$2,900.88$3,372.11$232.9616.00%
$3,372.12$4,037.32$308.3517.92%
$4,037.33$8,142.75$427.5621.36%
$8,142.76$12,834.08$1,304.4523.52%
$12,834.09$24,502.45$2,407.8630.00%
$24,502.46$32,669.91$5,908.3532.00%
$32,669.92$98,009.66$8,521.9434.00%
$98,009.67En adelante$30,737.4935.00%

Subsidio para el empleo semanal

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio semanal
$0.01$407.33$93.73
$407.34$610.96$93.66
$610.97$799.68$93.66
$799.69$814.66$90.44
$814.67$1,023.75$88.06
$1,023.76$1,086.19$81.55
$1,086.20$1,228.57$74.83
$1,228.58$1,433.32$67.83
$1,433.33$1,638.07$58.38
$1,638.08$1,699.88$50.12
$1,699.89En adelante$0.00

3.- Tarifas ISR 2026: retenciónes decenales

Tarifa de ISR decenal

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$277.80$0.001.92%
$277.81$2,358.10$5.306.40%
$2,358.11$4,144.10$138.5010.88%
$4,144.11$4,817.30$332.8016.00%
$4,817.31$5,767.60$440.5017.92%
$5,767.61$11,632.50$610.8021.36%
$11,632.51$18,334.40$1,863.5023.52%
$18,334.41$35,003.50$3,439.8030.00%
$35,003.51$46,671.30$8,440.5032.00%
$46,671.31$140,013.80$12,174.2034.00%
$140,013.81En adelante$43,910.7035.00%

Subsidio para el empleo decenal

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio decenal
$0.01$581.90$133.90
$581.91$872.80$133.80
$872.81$1,142.40$133.80
$1,142.41$1,163.80$129.20
$1,163.81$1,462.50$125.80
$1,462.51$1,551.70$116.50
$1,551.71$1,755.10$106.90
$1,755.11$2,047.60$96.90
$2,047.61$2,340.10$83.40
$2,340.11$2,428.40$71.60
$2,428.41En adelante$0.00

4.- Tarifas ISR 2026: pagos quincenales

Tarifa de ISR quincenal

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$416.70$0.001.92%
$416.71$3,537.15$7.956.40%
$3,537.16$6,216.15$207.7510.88%
$6,216.16$7,225.95$499.2016.00%
$7,225.96$8,651.40$660.7517.92%
$8,651.41$17,448.75$916.2021.36%
$17,448.76$27,501.60$2,795.2523.52%
$27,501.61$52,505.25$5,159.7030.00%
$52,505.26$70,006.95$12,660.7532.00%
$70,006.96$210,020.70$18,261.3034.00%
$210,020.71En adelante$65,866.0535.00%

Subsidio para el empleo quincenal

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio quincenal
$0.01$872.85$200.85
$872.86$1,309.20$200.70
$1,309.21$1,713.60$200.70
$1,713.61$1,745.70$193.80
$1,745.71$2,193.75$188.70
$2,193.76$2,327.55$174.75
$2,327.56$2,632.65$160.35
$2,632.66$3,071.40$145.35
$3,071.41$3,510.15$125.10
$3,510.16$3,642.60$107.40
$3,642.61En adelante$0.00

5.- Tarifas ISR 2026: pagos mensuales

Tarifa de ISR mensual

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$844.59$0.001.92%
$844.60$7,168.51$16.226.40%
$7,168.52$12,598.02$420.9510.88%
$12,598.03$14,644.64$1,011.6816.00%
$14,644.65$17,533.63$1,339.1417.92%
$17,533.64$35,362.83$1,856.8421.36%
$35,362.84$55,736.68$5,665.1623.52%
$55,736.69$106,410.50$10,457.0930.00%
$106,410.51$141,880.66$25,659.2332.00%
$141,880.67$425,641.99$37,009.6934.00%
$425,642.00En adelante$133,488.5435.00%

Subsidio para el empleo mensual

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio mensual
$0.01$1,768.96$407.02
$1,768.97$2,653.38$406.83
$2,653.39$3,472.84$406.62
$3,472.85$3,537.87$392.77
$3,537.88$4,446.15$382.46
$4,446.16$4,717.18$354.23
$4,717.19$5,335.42$324.87
$5,335.43$6,224.67$294.63
$6,224.68$7,113.90$253.54
$7,113.91$7,382.33$217.61
$7,382.34En adelante$0.00

6.- Tarifas ISR 2026: bimestral

Tarifa de ISR bimestral

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$1,689.18$0.001.92%
$1,689.19$14,337.02$32.446.40%
$14,337.03$25,196.04$841.9010.88%
$25,196.05$29,289.28$2,023.3616.00%
$29,289.29$35,067.28$2,678.2817.92%
$35,067.29$70,725.66$3,713.6821.36%
$70,725.67$111,473.36$11,330.3223.52%
$111,473.37$212,821.00$20,914.1830.00%
$212,821.01$283,761.32$51,318.4632.00%
$283,761.33$851,283.98$74,019.3834.00%
$851,283.99En adelante$266,977.0835.00%

II.- Tarifas mensuales de pagos provisionales de ISR para personas físicas con actividad empresarial

1.- Tarifas ISR 2026: enero

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$844.59$0.001.92%
$844.60$7,168.51$16.226.40%
$7,168.52$12,598.02$420.9510.88%
$12,598.03$14,644.64$1,011.6816.00%
$14,644.65$17,533.64$1,339.1417.92%
$17,533.65$35,362.83$1,856.8421.36%
$35,362.84$55,736.68$5,665.1623.52%
$55,736.69$106,410.50$10,457.0930.00%
$106,410.51$141,880.66$25,659.2332.00%
$141,880.67$425,641.99$37,009.6934.00%
$425,642.00En adelante$133,488.5435.00%

2.- Tarifas ISR 2026: febrero

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$1,689.18$0.001.92%
$1,689.19$14,337.02$32.446.40%
$14,337.03$25,196.04$841.9010.88%
$25,196.05$29,289.28$2,023.3616.00%
$29,289.29$35,067.28$2,678.2817.92%
$35,067.29$70,725.66$3,713.6821.36%
$70,725.67$111,473.36$11,330.3223.52%
$111,473.37$212,821.00$20,914.1830.00%
$212,821.01$283,761.32$51,318.4632.00%
$283,761.33$851,283.98$74,019.3834.00%
$851,283.99En adelante$266,977.0835.00%

3.- Tarifas ISR 2026: marzo

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$2,533.77$0.001.92%
$2,533.78$21,505.53$48.666.40%
$21,505.54$37,794.06$1,262.8510.88%
$37,794.07$43,933.92$3,035.0416.00%
$43,933.93$52,600.92$4,017.4217.92%
$52,600.93$106,088.49$5,570.5221.36%
$106,088.50$167,210.04$16,995.4823.52%
$167,210.05$319,231.50$31,371.2730.00%
$319,231.51$425,641.98$76,977.6932.00%
$425,641.99$1,276,925.97$111,029.0734.00%
$1,276,925.98En adelante$400,465.6235.00%

4.- Tarifas ISR 2026: abril

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$3,378.36$0.001.92%
$3,378.37$28,674.04$64.886.40%
$28,674.05$50,392.08$1,683.8010.88%
$50,392.09$58,578.56$4,046.7216.00%
$58,578.57$70,134.56$5,356.5617.92%
$70,134.57$141,451.32$7,427.3621.36%
$141,451.33$222,946.72$22,660.6423.52%
$222,946.73$425,642.00$41,828.3630.00%
$425,642.01$567,522.64$102,636.9232.00%
$567,522.65$1,702,567.96$148,038.7634.00%
$1,702,567.97En adelante$533,954.1635.00%

5.- Tarifas ISR 2026: mayo

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$4,222.95$0.001.92%
$4,222.96$35,842.55$81.106.40%
$35,842.56$62,990.10$2,104.7510.88%
$62,990.11$73,223.20$5,058.4016.00%
$73,223.21$87,668.20$6,695.7017.92%
$87,668.21$176,814.15$9,284.2021.36%
$176,814.16$278,683.40$28,325.8023.52%
$278,683.41$532,052.50$52,285.4530.00%
$532,052.51$709,403.30$128,296.1532.00%
$709,403.31$2,128,209.95$185,048.4534.00%
$2,128,209.96En adelante$667,442.7035.00%

6.- Tarifas ISR 2026: junio

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$5,067.54$0.001.92%
$5,067.55$43,011.06$97.326.40%
$43,011.07$75,588.12$2,525.7010.88%
$75,588.13$87,867.84$6,070.0816.00%
$87,867.85$105,201.84$8,034.8417.92%
$105,201.85$212,176.98$11,141.0421.36%
$212,176.99$334,420.08$33,990.9623.52%
$334,420.09$638,463.00$62,742.5430.00%
$638,463.01$851,283.96$153,955.3832.00%
$851,283.97$2,553,851.94$222,058.1434.00%
$2,553,851.95En adelante$800,931.2435.00%

7.- Tarifas ISR 2026: julio

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$5,912.13$0.001.92%
$5,912.14$50,179.57$113.546.40%
$50,179.58$88,186.14$2,946.6510.88%
$88,186.15$102,512.48$7,081.7616.00%
$102,512.49$122,735.48$9,373.9817.92%
$122,735.49$247,539.81$12,997.8821.36%
$247,539.82$390,156.76$39,656.1223.52%
$390,156.77$744,873.50$73,199.6330.00%
$744,873.51$993,164.62$179,614.6132.00%
$993,164.63$2,979,493.93$259,067.8334.00%
$2,979,493.94En adelante$934,419.7835.00%

8.- Tarifas ISR 2026: agosto

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$6,756.72$0.001.92%
$6,756.73$57,348.08$129.766.40%
$57,348.09$100,784.16$3,367.6010.88%
$100,784.17$117,157.12$8,093.4416.00%
$117,157.13$140,269.12$10,713.1217.92%
$140,269.13$282,902.64$14,854.7221.36%
$282,902.65$445,893.44$45,321.2823.52%
$445,893.45$851,284.00$83,656.7230.00%
$851,284.01$1,135,045.28$205,273.8432.00%
$1,135,045.29$3,405,135.92$296,077.5234.00%
$3,405,135.93En adelante$1,067,908.3235.00%

9.- Tarifas ISR 2026: septiembre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$7,601.31$0.001.92%
$7,601.32$64,516.59$145.986.40%
$64,516.60$113,382.18$3,788.5510.88%
$113,382.19$131,801.76$9,105.1216.00%
$131,801.77$157,802.76$12,052.2617.92%
$157,802.77$318,265.47$16,711.5621.36%
$318,265.48$501,630.12$50,986.4423.52%
$501,630.13$957,694.50$94,113.8130.00%
$957,694.51$1,276,925.94$230,933.0732.00%
$1,276,925.95$3,830,777.91$333,087.2134.00%
$3,830,777.92En adelante$1,201,396.8635.00%

10.- Tarifas ISR 2026: octubre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$8,445.90$0.001.92%
$8,445.91$71,685.10$162.206.40%
$71,685.11$125,980.20$4,209.5010.88%
$125,980.21$146,446.40$10,116.8016.00%
$146,446.41$175,336.40$13,391.4017.92%
$175,336.41$353,628.30$18,568.4021.36%
$353,628.31$557,366.80$56,651.6023.52%
$557,366.81$1,064,105.00$104,570.9030.00%
$1,064,105.01$1,418,806.60$256,592.3032.00%
$1,418,806.61$4,256,419.90$370,096.9034.00%
$4,256,419.91En adelante$1,334,885.4035.00%

11.- Tarifas ISR 2026: noviembre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$9,290.49$0.001.92%
$9,290.50$78,853.61$178.426.40%
$78,853.62$138,578.22$4,630.4510.88%
$138,578.23$161,091.04$11,128.4816.00%
$161,091.05$192,870.04$14,730.5417.92%
$192,870.05$388,991.13$20,425.2421.36%
$388,991.14$613,103.48$62,316.7623.52%
$613,103.49$1,170,515.50$115,027.9930.00%
$1,170,515.51$1,560,687.26$282,251.5332.00%
$1,560,687.27$4,682,061.89$407,106.5934.00%
$4,682,061.90En adelante$1,468,373.9435.00%

12.- Tarifas ISR 2026: diciembre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$10,135.11$0.001.92%
$10,135.12$86,022.11$194.596.40%
$86,022.12$151,176.19$5,051.3710.88%
$151,176.20$175,735.66$12,140.1316.00%
$175,735.67$210,403.69$16,069.6417.92%
$210,403.70$424,353.97$22,282.1421.36%
$424,353.98$668,840.14$67,981.9223.52%
$668,840.15$1,276,925.98$125,485.0730.00%
$1,276,925.99$1,702,567.97$307,910.8132.00%
$1,702,567.98$5,107,703.92$444,116.2334.00%
$5,107,703.93En adelante$1,601,862.4635.00%

III.- Tarifas bimestrales para los RIF

1.- Tarifas ISR 2026: enero-febrero

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$1,689.18$0.001.92%
$1,689.19$14,337.02$32.446.40%
$14,337.03$25,196.04$841.9010.88%
$25,196.05$29,289.28$2,023.3616.00%
$29,289.29$35,067.28$2,678.2817.92%
$35,067.29$70,725.66$3,713.6821.36%
$70,725.67$111,473.36$11,330.3223.52%
$111,473.37$212,821.00$20,914.1830.00%
$212,821.01$283,761.32$51,318.4632.00%
$283,761.33$851,283.98$74,019.3834.00%
$851,283.99En adelante$266,977.0835.00%

2.- Tarifas ISR 2026: marzo-abril

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$3,378.36$0.001.92%
$3,378.37$28,674.04$64.886.40%
$28,674.05$50,392.08$1,683.8010.88%
$50,392.09$58,578.56$4,046.7216.00%
$58,578.57$70,134.56$5,356.5617.92%
$70,134.57$141,451.32$7,427.3621.36%
$141,451.33$222,946.72$22,660.6423.52%
$222,946.73$425,642.00$41,828.3630.00%
$425,642.01$567,522.64$102,636.9232.00%
$567,522.65$1,702,567.96$148,038.7634.00%
$1,702,567.97En adelante$533,954.1635.00%

3.- Tarifas ISR 2026: mayo-junio

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$5,067.54$0.001.92%
$5,067.55$43,011.06$97.326.40%
$43,011.07$75,588.12$2,525.7010.88%
$75,588.13$87,867.84$6,070.0816.00%
$87,867.85$105,201.84$8,034.8417.92%
$105,201.85$212,176.98$11,141.0421.36%
$212,176.99$334,420.08$33,990.9623.52%
$334,420.09$638,463.00$62,742.5430.00%
$638,463.01$851,283.96$153,955.3832.00%
$851,283.97$2,553,851.94$222,058.1434.00%
$2,553,851.95En adelante$800,931.2435.00%

4.- Tarifas ISR 2026: julio-agosto

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$6,756.72$0.001.92%
$6,756.73$57,348.08$129.766.40%
$57,348.09$100,784.16$3,367.6010.88%
$100,784.17$117,157.12$8,093.4416.00%
$117,157.13$140,269.12$10,713.1217.92%
$140,269.13$282,902.64$14,854.7221.36%
$282,902.65$445,893.44$45,321.2823.52%
$445,893.45$851,284.00$83,656.7230.00%
$851,284.01$1,135,045.28$205,273.8432.00%
$1,135,045.29$3,405,135.92$296,077.5234.00%
$3,405,135.93En adelante$1,067,908.3235.00%

5.- Tarifas ISR 2026: septiembre-octubre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$8,445.90$0.001.92%
$8,445.91$71,685.10$162.206.40%
$71,685.11$125,980.20$4,209.5010.88%
$125,980.21$146,446.40$10,116.8016.00%
$146,446.41$175,336.40$13,391.4017.92%
$175,336.41$353,628.30$18,568.4021.36%
$353,628.31$557,366.80$56,651.6023.52%
$557,366.81$1,064,105.00$104,570.9030.00%
$1,064,105.01$1,418,806.60$256,592.3032.00%
$1,418,806.61$4,256,419.90$370,096.9034.00%
$4,256,419.91En adelante$1,334,885.4035.00%

6.- Tarifas ISR 2026: noviembre-diciembre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$10,135.11$0.001.92%
$10,135.12$86,022.11$194.596.40%
$86,022.12$151,176.19$5,051.3710.88%
$151,176.20$175,735.66$12,140.1316.00%
$175,735.67$210,403.69$16,069.6417.92%
$210,403.70$424,353.97$22,282.1421.36%
$424,353.98$668,840.14$67,981.9223.52%
$668,840.15$1,276,925.98$125,485.0730.00%
$1,276,925.99$1,702,567.97$307,910.8132.00%
$1,702,567.98$5,107,703.92$444,116.2334.00%
$5,107,703.93En adelante$1,601,862.4635.00%
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