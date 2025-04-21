Lunes, 21 de abril de 2025
USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14 USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14
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Tablas ISR 2023

Tablas ISR 2023 - Impuesto Sobre la Renta

Conoce las tarifas ISR 2023 y las de los subsidios aplicables para saber cuánto ISR pagar durante 2023.

Las tarifas ISR 2023 tienen varios cambios respecto al año pasado, pues la inflación acumulada desde el último cambio ya excedió el 10%.

Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2023

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$8,952.49$0.001.92%
$8,952.50$75,984.55$171.886.40%
$75,984.56$133,536.07$4,461.9410.88%
$133,536.08$155,229.80$10,723.5516.00%
$155,229.81$185,852.57$14,194.5417.92%
$185,852.58$374,837.88$19,682.1321.36%
$374,837.89$590,795.99$60,049.4023.52%
$590,796.00$1,127,926.84$110,842.7430.00%
$1,127,926.85$1,503,902.46$271,981.9932.00%
$1,503,902.47$4,511,707.37$392,294.1734.00%
$4,511,707.38En adelante$1,414,947.8535.00%

I.- Retenciones periódicas de ISR

1.- Tablas ISR 2023: retención diaria

Tarifa de ISR diaria

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$24.54$0.001.92%
$24.54$208.29$0.476.40%
$208.30$366.05$12.2310.88%
$366.06$425.52$29.4016.00%
$425.53$509.46$38.9117.92%
$509.47$1,027.52$53.9521.36%
$1,027.53$1,619.51$164.6123.52%
$1,619.52$3,091.90$303.8530.00%
$3,091.91$4,122.54$745.5632.00%
$4,122.55$12,367.62$1,075.3734.00%
$12,367.63En adelante$3,878.6935.00%

Subsidio para el empleo diario

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio diario
$0.01$58.19$13.39
$58.20$87.28$13.38
$87.29$114.24$13.38
$114.25$116.38$12.92
$116.39$146.25$12.58
$146.26$155.17$11.65
$155.18$175.51$10.69
$175.52$204.76$9.69
$204.77$234.01$8.34
$234.02$242.84$7.16
$242.85En adelante$0.00

2.- Tablas ISR 2023: retenciónes semanales

Tarifa de ISR semanal

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$171.78$0.001.92%
$171.79$1,458.03$3.296.40%
$1,458.04$2,562.35$85.6110.88%
$2,562.36$2,978.64$205.8016.00%
$2,978.65$3,566.22$272.3717.92%
$3,566.23$7,192.64$377.6521.36%
$7,192.65$11,336.57$1,152.2723.52%
$11,336.58$21,643.30$2,126.9530.00%
$21,643.31$28,857.78$5,218.9232.00%
$28,857.79$86,573.34$7,527.5934.00%
$86,573.35En adelante$27,150.8335.00%

Subsidio para el empleo semanal

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio semanal
$0.01$407.33$93.73
$407.34$610.96$93.66
$610.97$799.68$93.66
$799.69$814.66$90.44
$814.67$1,023.75$88.06
$1,023.76$1,086.19$81.55
$1,086.20$1,228.57$74.83
$1,228.58$1,433.32$67.83
$1,433.33$1,638.07$58.38
$1,638.08$1,699.88$50.12
$1,699.89En adelante$0.00

3.- Tablas ISR 2023: retenciónes decenales

Tarifa de ISR decenal

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$245.40$0.001.92%
$245.41$2,082.90$4.706.40%
$2,082.91$3,660.50$122.3010.88%
$3,660.51$4,255.20$294.0016.00%
$4,255.21$5,094.60$389.1017.92%
$5,094.61$10,275.20$539.5021.36%
$10,275.21$16,195.10$1,646.1023.52%
$16,195.11$30,919.00$3,038.5030.00%
$30,919.01$41,225.40$7,455.6032.00%
$41,225.41$123,676.20$10,753.7034.00%
$123,676.21En adelante$38,786.9035.00%

Subsidio para el empleo decenal

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio decenal
$0.01$581.90$133.90
$581.91$872.80$133.80
$872.81$1,142.40$133.80
$1,142.41$1,163.80$129.20
$1,163.81$1,462.50$125.80
$1,462.51$1,551.70$116.50
$1,551.71$1,755.10$106.90
$1,755.11$2,047.60$96.90
$2,047.61$2,340.10$83.40
$2,340.11$2,428.40$71.60
$2,428.41En adelante$0.00

4.- Tablas ISR 2023: pagos quincenales

Tarifa de ISR quincenal

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$368.10$0.001.92%
$368.11$3,124.35$7.056.40%
$3,124.36$5,490.75$183.4510.88%
$5,490.76$6,382.80$441.0016.00%
$6,382.81$7,641.90$583.6517.92%
$7,641.91$15,412.80$809.2521.36%
$15,412.81$24,292.65$2,469.1523.52%
$24,292.66$46,378.50$4,557.7530.00%
$46,378.51$61,838.10$11,183.4032.00%
$61,838.11$185,514.30$16,130.5534.00%
$185,514.31En adelante$58,180.3535.00%

Subsidio para el empleo quincenal

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio quincenal
$0.01$872.85$200.85
$872.86$1,309.20$200.70
$1,309.21$1,713.60$200.70
$1,713.61$1,745.70$193.80
$1,745.71$2,193.75$188.70
$2,193.76$2,327.55$174.75
$2,327.56$2,632.65$160.35
$2,632.66$3,071.40$145.35
$3,071.41$3,510.15$125.10
$3,510.16$3,642.60$107.40
$3,642.61En adelante$0.00

5.- Tablas ISR 2023: pagos mensuales

Tarifa de ISR mensual

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$746.04$0.001.92%
$746.05$6,332.05$14.326.40%
$6,332.06$11,128.01$371.8310.88%
$11,128.02$12,935.82$893.6316.00%
$12,935.83$15,487.71$1,182.8817.92%
$15,487.72$31,236.49$1,640.1821.36%
$31,236.50$49,233.00$5,004.1223.52%
$49,233.01$93,993.90$9,236.8930.00%
$93,993.91$125,325.20$22,665.1732.00%
$125,325.21$375,975.61$32,691.1834.00%
$375,975.62En adelante$117,912.3235.00%

Subsidio para el empleo mensual

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio mensual
$0.01$1,768.96$407.02
$1,768.97$2,653.38$406.83
$2,653.39$3,472.84$406.62
$3,472.85$3,537.87$392.77
$3,537.88$4,446.15$382.46
$4,446.16$4,717.18$354.23
$4,717.19$5,335.42$324.87
$5,335.43$6,224.67$294.63
$6,224.68$7,113.90$253.54
$7,113.91$7,382.33$217.61
$7,382.34En adelante$0.00

6.- Tablas ISR 2023: anual

Tarifa de ISR anual

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$8,952.49$0.001.92%
$8,952.50$75,984.55$171.886.40%
$75,984.56$133,536.07$4,461.9410.88%
$133,536.08$155,229.80$10,723.5516.00%
$155,229.81$185,852.57$14,194.5417.92%
$185,852.58$374,837.88$19,682.1321.36%
$374,837.89$590,795.99$60,049.4023.52%
$590,796.00$1,127,926.84$110,842.7430.00%
$1,127,926.85$1,503,902.46$271,981.9932.00%
$1,503,902.47$4,511,707.37$392,294.1734.00%
$4,511,707.38En adelante$1,414,947.8535.00%

II.- Tarifas mensuales de pagos provisionales de ISR para personas físicas con actividad empresarial

1.- Tablas ISR 2023: enero

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$746.04$0.001.92%
$746.05$6,332.05$14.326.40%
$6,332.06$11,128.01$371.8310.88%
$11,128.02$12,935.82$893.6316.00%
$12,935.83$15,487.71$1,182.8817.92%
$15,487.72$31,236.49$1,640.1821.36%
$31,236.50$49,233.00$5,004.1223.52%
$49,233.01$93,993.90$9,236.8930.00%
$93,993.91$125,325.20$22,665.1732.00%
$125,325.21$375,975.61$32,691.1834.00%
$375,975.62En adelante$117,912.3235.00%

2.- Tablas ISR 2023: febrero

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$1,492.08$0.001.92%
$1,492.09$12,664.10$28.646.40%
$12,664.11$22,256.02$743.6610.88%
$22,256.03$25,871.64$1,787.2616.00%
$25,871.65$30,975.42$2,365.7617.92%
$30,975.43$62,472.98$3,280.3621.36%
$62,472.99$98,466.00$10,008.2423.52%
$98,466.01$187,987.80$18,473.7830.00%
$187,987.81$250,650.40$45,330.3432.00%
$250,650.41$751,951.22$65,382.3634.00%
$751,951.23En adelante$235,824.6435.00%

3.- Tablas ISR 2023: marzo

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$2,238.12$0.001.92%
$2,238.13$18,996.15$42.966.40%
$18,996.16$33,384.03$1,115.4910.88%
$33,384.04$38,807.46$2,680.8916.00%
$38,807.47$46,463.13$3,548.6417.92%
$46,463.14$93,709.47$4,920.5421.36%
$93,709.48$147,699.00$15,012.3623.52%
$147,699.01$281,981.70$27,710.6730.00%
$281,981.71$375,975.60$67,995.5132.00%
$375,975.61$1,127,926.83$98,073.5434.00%
$1,127,926.84En adelante$353,736.9635.00%

4.- Tablas ISR 2023: abril

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$2,984.16$0.001.92%
$2,984.17$25,328.20$57.286.40%
$25,328.21$44,512.04$1,487.3210.88%
$44,512.05$51,743.28$3,574.5216.00%
$51,743.29$61,950.84$4,731.5217.92%
$61,950.85$124,945.96$6,560.7221.36%
$124,945.97$196,932.00$20,016.4823.52%
$196,932.01$375,975.60$36,947.5630.00%
$375,975.61$501,300.80$90,660.6832.00%
$501,300.81$1,503,902.44$130,764.7234.00%
$1,503,902.45En adelante$471,649.2835.00%

5.- Tablas ISR 2023: mayo

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$3,730.20$0.001.92%
$3,730.21$31,660.25$71.606.40%
$31,660.26$55,640.05$1,859.1510.88%
$55,640.06$64,679.10$4,468.1516.00%
$64,679.11$77,438.55$5,914.4017.92%
$77,438.56$156,182.45$8,200.9021.36%
$156,182.46$246,165.00$25,020.6023.52%
$246,165.01$469,969.50$46,184.4530.00%
$469,969.51$626,626.00$113,325.8532.00%
$626,626.01$1,879,878.05$163,455.9034.00%
$1,879,878.06En adelante$589,561.6035.00%

6.- Tablas ISR 2023: junio

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$4,476.24$0.001.92%
$4,476.25$37,992.30$85.926.40%
$37,992.31$66,768.06$2,230.9810.88%
$66,768.07$77,614.92$5,361.7816.00%
$77,614.93$92,926.26$7,097.2817.92%
$92,926.27$187,418.94$9,841.0821.36%
$187,418.95$295,398.00$30,024.7223.52%
$295,398.01$563,963.40$55,421.3430.00%
$563,963.41$751,951.20$135,991.0232.00%
$751,951.21$2,255,853.66$196,147.0834.00%
$2,255,853.67En adelante$707,473.9235.00%

7.- Tablas ISR 2023: julio

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$5,222.28$0.001.92%
$5,222.29$44,324.35$100.246.40%
$44,324.36$77,896.07$2,602.8110.88%
$77,896.08$90,550.74$6,255.4116.00%
$90,550.75$108,413.97$8,280.1617.92%
$108,413.98$218,655.43$11,481.2621.36%
$218,655.44$344,631.00$35,028.8423.52%
$344,631.01$657,957.30$64,658.2330.00%
$657,957.31$877,276.40$158,656.1932.00%
$877,276.41$2,631,829.27$228,838.2634.00%
$2,631,829.28En adelante$825,386.2435.00%

8.- Tablas ISR 2023: agosto

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$5,968.32$0.001.92%
$5,968.33$50,656.40$114.566.40%
$50,656.41$89,024.08$2,974.6410.88%
$89,024.09$103,486.56$7,149.0416.00%
$103,486.57$123,901.68$9,463.0417.92%
$123,901.69$249,891.92$13,121.4421.36%
$249,891.93$393,864.00$40,032.9623.52%
$393,864.01$751,951.20$73,895.1230.00%
$751,951.21$1,002,601.60$181,321.3632.00%
$1,002,601.61$3,007,804.88$261,529.4434.00%
$3,007,804.89En adelante$943,298.5635.00%

9.- Tablas ISR 2023: septiembre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$6,714.36$0.001.92%
$6,714.37$56,988.45$128.886.40%
$56,988.46$100,152.09$3,346.4710.88%
$100,152.10$116,422.38$8,042.6716.00%
$116,422.39$139,389.39$10,645.9217.92%
$139,389.40$281,128.41$14,761.6221.36%
$281,128.42$443,097.00$45,037.0823.52%
$443,097.01$845,945.10$83,132.0130.00%
$845,945.11$1,127,926.80$203,986.5332.00%
$1,127,926.81$3,383,780.49$294,220.6234.00%
$3,383,780.50En adelante$1,061,210.8835.00%

10.- Tablas ISR 2023: octubre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$7,460.40$0.001.92%
$7,460.41$63,320.50$143.206.40%
$63,320.51$111,280.10$3,718.3010.88%
$111,280.11$129,358.20$8,936.3016.00%
$129,358.21$154,877.10$11,828.8017.92%
$154,877.11$312,364.90$16,401.8021.36%
$312,364.91$492,330.00$50,041.2023.52%
$492,330.01$939,939.00$92,368.9030.00%
$939,939.01$1,253,252.00$226,651.7032.00%
$1,253,252.01$3,759,756.10$326,911.8034.00%
$3,759,756.11En adelante$1,179,123.2035.00%

11.- Tablas ISR 2023: noviembre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$8,206.44$0.001.92%
$8,206.45$69,652.55$157.526.40%
$69,652.56$122,408.11$4,090.1310.88%
$122,408.12$142,294.02$9,829.9316.00%
$142,294.03$170,364.81$13,011.6817.92%
$170,364.82$343,601.39$18,041.9821.36%
$343,601.40$541,563.00$55,045.3223.52%
$541,563.01$1,033,932.90$101,605.7930.00%
$1,033,932.91$1,378,577.20$249,316.8732.00%
$1,378,577.21$4,135,731.71$359,602.9834.00%
$4,135,731.72En adelante$1,297,035.5235.00%

12.- Tablas ISR 2023: diciembre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$8,952.49$0.001.92%
$8,952.50$75,984.55$171.886.40%
$75,984.56$133,536.07$4,461.9410.88%
$133,536.08$155,229.80$10,723.5516.00%
$155,229.81$185,852.57$14,194.5417.92%
$185,852.58$374,837.88$19,682.1321.36%
$374,837.89$590,795.99$60,049.4023.52%
$590,796.00$1,127,926.84$110,842.7430.00%
$1,127,926.85$1,503,902.46$271,981.9932.00%
$1,503,902.47$4,511,707.37$392,294.1734.00%
$4,511,707.38En adelante$1,414,947.8535.00%

III.- Tarifas bimestrales para los RIF

1.- Enero-febrero 2023 - Primer bimestre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$1,492.08$0.001.92%
$1,492.09$12,664.10$28.646.40%
$12,664.11$22,256.02$743.6610.88%
$22,256.03$25,871.64$1,787.2616.00%
$25,871.65$30,975.42$2,365.7617.92%
$30,975.43$62,472.98$3,280.3621.36%
$62,472.99$98,466.00$10,008.2423.52%
$98,466.01$187,987.80$18,473.7830.00%
$187,987.81$250,650.40$45,330.3432.00%
$250,650.41$751,951.22$65,382.3634.00%
$751,951.23En adelante$235,824.6435.00%

2.- Marzo-abril 2023 - Segundo bimestre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$2,984.16$0.001.92%
$2,984.17$25,328.20$57.286.40%
$25,328.21$44,512.04$1,487.3210.88%
$44,512.05$51,743.28$3,574.5216.00%
$51,743.29$61,950.84$4,731.5217.92%
$61,950.85$124,945.96$6,560.7221.36%
$124,945.97$196,932.00$20,016.4823.52%
$196,932.01$375,975.60$36,947.5630.00%
$375,975.61$501,300.80$90,660.6832.00%
$501,300.81$1,503,902.44$130,764.7234.00%
$1,503,902.45En adelante$471,649.2835.00%

3.- Mayo-junio 2023 - Tercer bimestre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$4,476.24$0.001.92%
$4,476.25$37,992.30$85.926.40%
$37,992.31$66,768.06$2,230.9810.88%
$66,768.07$77,614.92$5,361.7816.00%
$77,614.93$92,926.26$7,097.2817.92%
$92,926.27$187,418.94$9,841.0821.36%
$187,418.95$295,398.00$30,024.7223.52%
$295,398.01$563,963.40$55,421.3430.00%
$563,963.41$751,951.20$135,991.0232.00%
$751,951.21$2,255,853.66$196,147.0834.00%
$2,255,853.67En adelante$707,473.9235.00%

4.- Julio-agosto 2023 - Cuarto bimestre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$5,968.32$0.001.92%
$5,968.33$50,656.40$114.566.40%
$50,656.41$89,024.08$2,974.6410.88%
$89,024.09$103,486.56$7,149.0416.00%
$103,486.57$123,901.68$9,463.0417.92%
$123,901.69$249,891.92$13,121.4421.36%
$249,891.93$393,864.00$40,032.9623.52%
$393,864.01$751,951.20$73,895.1230.00%
$751,951.21$1,002,601.60$181,321.3632.00%
$1,002,601.61$3,007,804.88$261,529.4434.00%
$3,007,804.89En adelante$943,298.5635.00%

5.- Septiembre-octubre 2023 - Quinto bimestre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$7,460.40$0.001.92%
$7,460.41$63,320.50$143.206.40%
$63,320.51$111,280.10$3,718.3010.88%
$111,280.11$129,358.20$8,936.3016.00%
$129,358.21$154,877.10$11,828.8017.92%
$154,877.11$312,364.90$16,401.8021.36%
$312,364.91$492,330.00$50,041.2023.52%
$492,330.01$939,939.00$92,368.9030.00%
$939,939.01$1,253,252.00$226,651.7032.00%
$1,253,252.01$3,759,756.10$326,911.8034.00%
$3,759,756.11En adelante$1,179,123.2035.00%

6.- Noviembre-diciembre 2023 - Sexto bimestre

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$8,952.49$0.001.92%
$8,952.50$75,984.55$171.886.40%
$75,984.56$133,536.07$4,461.9410.88%
$133,536.08$155,229.80$10,723.5516.00%
$155,229.81$185,852.57$14,194.5417.92%
$185,852.58$374,837.88$19,682.1321.36%
$374,837.89$590,795.99$60,049.4023.52%
$590,796.00$1,127,926.84$110,842.7430.00%
$1,127,926.85$1,503,902.46$271,981.9932.00%
$1,503,902.47$4,511,707.37$392,294.1734.00%
$4,511,707.38En adelante$1,414,947.8535.00%

IV.- Tarifa para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar durante 2023, tratándose de la enajenación de inmuebles

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
$0.01$8,952.49$0.001.92%
$8,952.50$75,984.55$171.886.40%
$75,984.56$133,536.07$4,461.9410.88%
$133,536.08$155,229.80$10,723.5516.00%
$155,229.81$185,852.57$14,194.5417.92%
$185,852.58$374,837.88$19,682.1321.36%
$374,837.89$590,795.99$60,049.4023.52%
$590,796.00$1,127,926.84$110,842.7430.00%
$1,127,926.85$1,503,902.46$271,981.9932.00%
$1,503,902.47$4,511,707.37$392,294.1734.00%
$4,511,707.38En adelante$1,414,947.8535.00%

Fuente: Resolución Miscelánea Fiscal 2023 publicada en el Diario Oficial de la Federación.

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