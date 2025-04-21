Tablas ISR 2023 - Impuesto Sobre la Renta

Lunes, 21 de abril de 2025
USD/MXN 17.2340 ▲ EUR/MXN 18.9120 ▼ UDI 8.1234 ▲ TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 ▲ WTI USD 82.14 ▲ USD/MXN 17.2340 ▲ EUR/MXN 18.9120 ▼ UDI 8.1234 ▲ TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 ▲ WTI USD 82.14 ▲
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Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2023
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$8,952.49
|$0.00
|1.92%
|$8,952.50
|$75,984.55
|$171.88
|6.40%
|$75,984.56
|$133,536.07
|$4,461.94
|10.88%
|$133,536.08
|$155,229.80
|$10,723.55
|16.00%
|$155,229.81
|$185,852.57
|$14,194.54
|17.92%
|$185,852.58
|$374,837.88
|$19,682.13
|21.36%
|$374,837.89
|$590,795.99
|$60,049.40
|23.52%
|$590,796.00
|$1,127,926.84
|$110,842.74
|30.00%
|$1,127,926.85
|$1,503,902.46
|$271,981.99
|32.00%
|$1,503,902.47
|$4,511,707.37
|$392,294.17
|34.00%
|$4,511,707.38
|En adelante
|$1,414,947.85
|35.00%
I.- Retenciones periódicas de ISR
1.- Tablas ISR 2023: retención diaria
Tarifa de ISR diaria
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$24.54
|$0.00
|1.92%
|$24.54
|$208.29
|$0.47
|6.40%
|$208.30
|$366.05
|$12.23
|10.88%
|$366.06
|$425.52
|$29.40
|16.00%
|$425.53
|$509.46
|$38.91
|17.92%
|$509.47
|$1,027.52
|$53.95
|21.36%
|$1,027.53
|$1,619.51
|$164.61
|23.52%
|$1,619.52
|$3,091.90
|$303.85
|30.00%
|$3,091.91
|$4,122.54
|$745.56
|32.00%
|$4,122.55
|$12,367.62
|$1,075.37
|34.00%
|$12,367.63
|En adelante
|$3,878.69
|35.00%
Subsidio para el empleo diario
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio diario
|$0.01
|$58.19
|$13.39
|$58.20
|$87.28
|$13.38
|$87.29
|$114.24
|$13.38
|$114.25
|$116.38
|$12.92
|$116.39
|$146.25
|$12.58
|$146.26
|$155.17
|$11.65
|$155.18
|$175.51
|$10.69
|$175.52
|$204.76
|$9.69
|$204.77
|$234.01
|$8.34
|$234.02
|$242.84
|$7.16
|$242.85
|En adelante
|$0.00
2.- Tablas ISR 2023: retenciónes semanales
Tarifa de ISR semanal
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$171.78
|$0.00
|1.92%
|$171.79
|$1,458.03
|$3.29
|6.40%
|$1,458.04
|$2,562.35
|$85.61
|10.88%
|$2,562.36
|$2,978.64
|$205.80
|16.00%
|$2,978.65
|$3,566.22
|$272.37
|17.92%
|$3,566.23
|$7,192.64
|$377.65
|21.36%
|$7,192.65
|$11,336.57
|$1,152.27
|23.52%
|$11,336.58
|$21,643.30
|$2,126.95
|30.00%
|$21,643.31
|$28,857.78
|$5,218.92
|32.00%
|$28,857.79
|$86,573.34
|$7,527.59
|34.00%
|$86,573.35
|En adelante
|$27,150.83
|35.00%
Subsidio para el empleo semanal
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio semanal
|$0.01
|$407.33
|$93.73
|$407.34
|$610.96
|$93.66
|$610.97
|$799.68
|$93.66
|$799.69
|$814.66
|$90.44
|$814.67
|$1,023.75
|$88.06
|$1,023.76
|$1,086.19
|$81.55
|$1,086.20
|$1,228.57
|$74.83
|$1,228.58
|$1,433.32
|$67.83
|$1,433.33
|$1,638.07
|$58.38
|$1,638.08
|$1,699.88
|$50.12
|$1,699.89
|En adelante
|$0.00
3.- Tablas ISR 2023: retenciónes decenales
Tarifa de ISR decenal
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$245.40
|$0.00
|1.92%
|$245.41
|$2,082.90
|$4.70
|6.40%
|$2,082.91
|$3,660.50
|$122.30
|10.88%
|$3,660.51
|$4,255.20
|$294.00
|16.00%
|$4,255.21
|$5,094.60
|$389.10
|17.92%
|$5,094.61
|$10,275.20
|$539.50
|21.36%
|$10,275.21
|$16,195.10
|$1,646.10
|23.52%
|$16,195.11
|$30,919.00
|$3,038.50
|30.00%
|$30,919.01
|$41,225.40
|$7,455.60
|32.00%
|$41,225.41
|$123,676.20
|$10,753.70
|34.00%
|$123,676.21
|En adelante
|$38,786.90
|35.00%
Subsidio para el empleo decenal
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio decenal
|$0.01
|$581.90
|$133.90
|$581.91
|$872.80
|$133.80
|$872.81
|$1,142.40
|$133.80
|$1,142.41
|$1,163.80
|$129.20
|$1,163.81
|$1,462.50
|$125.80
|$1,462.51
|$1,551.70
|$116.50
|$1,551.71
|$1,755.10
|$106.90
|$1,755.11
|$2,047.60
|$96.90
|$2,047.61
|$2,340.10
|$83.40
|$2,340.11
|$2,428.40
|$71.60
|$2,428.41
|En adelante
|$0.00
4.- Tablas ISR 2023: pagos quincenales
Tarifa de ISR quincenal
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$368.10
|$0.00
|1.92%
|$368.11
|$3,124.35
|$7.05
|6.40%
|$3,124.36
|$5,490.75
|$183.45
|10.88%
|$5,490.76
|$6,382.80
|$441.00
|16.00%
|$6,382.81
|$7,641.90
|$583.65
|17.92%
|$7,641.91
|$15,412.80
|$809.25
|21.36%
|$15,412.81
|$24,292.65
|$2,469.15
|23.52%
|$24,292.66
|$46,378.50
|$4,557.75
|30.00%
|$46,378.51
|$61,838.10
|$11,183.40
|32.00%
|$61,838.11
|$185,514.30
|$16,130.55
|34.00%
|$185,514.31
|En adelante
|$58,180.35
|35.00%
Subsidio para el empleo quincenal
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio quincenal
|$0.01
|$872.85
|$200.85
|$872.86
|$1,309.20
|$200.70
|$1,309.21
|$1,713.60
|$200.70
|$1,713.61
|$1,745.70
|$193.80
|$1,745.71
|$2,193.75
|$188.70
|$2,193.76
|$2,327.55
|$174.75
|$2,327.56
|$2,632.65
|$160.35
|$2,632.66
|$3,071.40
|$145.35
|$3,071.41
|$3,510.15
|$125.10
|$3,510.16
|$3,642.60
|$107.40
|$3,642.61
|En adelante
|$0.00
5.- Tablas ISR 2023: pagos mensuales
Tarifa de ISR mensual
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$746.04
|$0.00
|1.92%
|$746.05
|$6,332.05
|$14.32
|6.40%
|$6,332.06
|$11,128.01
|$371.83
|10.88%
|$11,128.02
|$12,935.82
|$893.63
|16.00%
|$12,935.83
|$15,487.71
|$1,182.88
|17.92%
|$15,487.72
|$31,236.49
|$1,640.18
|21.36%
|$31,236.50
|$49,233.00
|$5,004.12
|23.52%
|$49,233.01
|$93,993.90
|$9,236.89
|30.00%
|$93,993.91
|$125,325.20
|$22,665.17
|32.00%
|$125,325.21
|$375,975.61
|$32,691.18
|34.00%
|$375,975.62
|En adelante
|$117,912.32
|35.00%
Subsidio para el empleo mensual
|Para ingresos de
|Hasta ingresos de
|Subsidio mensual
|$0.01
|$1,768.96
|$407.02
|$1,768.97
|$2,653.38
|$406.83
|$2,653.39
|$3,472.84
|$406.62
|$3,472.85
|$3,537.87
|$392.77
|$3,537.88
|$4,446.15
|$382.46
|$4,446.16
|$4,717.18
|$354.23
|$4,717.19
|$5,335.42
|$324.87
|$5,335.43
|$6,224.67
|$294.63
|$6,224.68
|$7,113.90
|$253.54
|$7,113.91
|$7,382.33
|$217.61
|$7,382.34
|En adelante
|$0.00
6.- Tablas ISR 2023: anual
Tarifa de ISR anual
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$8,952.49
|$0.00
|1.92%
|$8,952.50
|$75,984.55
|$171.88
|6.40%
|$75,984.56
|$133,536.07
|$4,461.94
|10.88%
|$133,536.08
|$155,229.80
|$10,723.55
|16.00%
|$155,229.81
|$185,852.57
|$14,194.54
|17.92%
|$185,852.58
|$374,837.88
|$19,682.13
|21.36%
|$374,837.89
|$590,795.99
|$60,049.40
|23.52%
|$590,796.00
|$1,127,926.84
|$110,842.74
|30.00%
|$1,127,926.85
|$1,503,902.46
|$271,981.99
|32.00%
|$1,503,902.47
|$4,511,707.37
|$392,294.17
|34.00%
|$4,511,707.38
|En adelante
|$1,414,947.85
|35.00%
II.- Tarifas mensuales de pagos provisionales de ISR para personas físicas con actividad empresarial
1.- Tablas ISR 2023: enero
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$746.04
|$0.00
|1.92%
|$746.05
|$6,332.05
|$14.32
|6.40%
|$6,332.06
|$11,128.01
|$371.83
|10.88%
|$11,128.02
|$12,935.82
|$893.63
|16.00%
|$12,935.83
|$15,487.71
|$1,182.88
|17.92%
|$15,487.72
|$31,236.49
|$1,640.18
|21.36%
|$31,236.50
|$49,233.00
|$5,004.12
|23.52%
|$49,233.01
|$93,993.90
|$9,236.89
|30.00%
|$93,993.91
|$125,325.20
|$22,665.17
|32.00%
|$125,325.21
|$375,975.61
|$32,691.18
|34.00%
|$375,975.62
|En adelante
|$117,912.32
|35.00%
2.- Tablas ISR 2023: febrero
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$1,492.08
|$0.00
|1.92%
|$1,492.09
|$12,664.10
|$28.64
|6.40%
|$12,664.11
|$22,256.02
|$743.66
|10.88%
|$22,256.03
|$25,871.64
|$1,787.26
|16.00%
|$25,871.65
|$30,975.42
|$2,365.76
|17.92%
|$30,975.43
|$62,472.98
|$3,280.36
|21.36%
|$62,472.99
|$98,466.00
|$10,008.24
|23.52%
|$98,466.01
|$187,987.80
|$18,473.78
|30.00%
|$187,987.81
|$250,650.40
|$45,330.34
|32.00%
|$250,650.41
|$751,951.22
|$65,382.36
|34.00%
|$751,951.23
|En adelante
|$235,824.64
|35.00%
3.- Tablas ISR 2023: marzo
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$2,238.12
|$0.00
|1.92%
|$2,238.13
|$18,996.15
|$42.96
|6.40%
|$18,996.16
|$33,384.03
|$1,115.49
|10.88%
|$33,384.04
|$38,807.46
|$2,680.89
|16.00%
|$38,807.47
|$46,463.13
|$3,548.64
|17.92%
|$46,463.14
|$93,709.47
|$4,920.54
|21.36%
|$93,709.48
|$147,699.00
|$15,012.36
|23.52%
|$147,699.01
|$281,981.70
|$27,710.67
|30.00%
|$281,981.71
|$375,975.60
|$67,995.51
|32.00%
|$375,975.61
|$1,127,926.83
|$98,073.54
|34.00%
|$1,127,926.84
|En adelante
|$353,736.96
|35.00%
4.- Tablas ISR 2023: abril
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$2,984.16
|$0.00
|1.92%
|$2,984.17
|$25,328.20
|$57.28
|6.40%
|$25,328.21
|$44,512.04
|$1,487.32
|10.88%
|$44,512.05
|$51,743.28
|$3,574.52
|16.00%
|$51,743.29
|$61,950.84
|$4,731.52
|17.92%
|$61,950.85
|$124,945.96
|$6,560.72
|21.36%
|$124,945.97
|$196,932.00
|$20,016.48
|23.52%
|$196,932.01
|$375,975.60
|$36,947.56
|30.00%
|$375,975.61
|$501,300.80
|$90,660.68
|32.00%
|$501,300.81
|$1,503,902.44
|$130,764.72
|34.00%
|$1,503,902.45
|En adelante
|$471,649.28
|35.00%
5.- Tablas ISR 2023: mayo
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$3,730.20
|$0.00
|1.92%
|$3,730.21
|$31,660.25
|$71.60
|6.40%
|$31,660.26
|$55,640.05
|$1,859.15
|10.88%
|$55,640.06
|$64,679.10
|$4,468.15
|16.00%
|$64,679.11
|$77,438.55
|$5,914.40
|17.92%
|$77,438.56
|$156,182.45
|$8,200.90
|21.36%
|$156,182.46
|$246,165.00
|$25,020.60
|23.52%
|$246,165.01
|$469,969.50
|$46,184.45
|30.00%
|$469,969.51
|$626,626.00
|$113,325.85
|32.00%
|$626,626.01
|$1,879,878.05
|$163,455.90
|34.00%
|$1,879,878.06
|En adelante
|$589,561.60
|35.00%
6.- Tablas ISR 2023: junio
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$4,476.24
|$0.00
|1.92%
|$4,476.25
|$37,992.30
|$85.92
|6.40%
|$37,992.31
|$66,768.06
|$2,230.98
|10.88%
|$66,768.07
|$77,614.92
|$5,361.78
|16.00%
|$77,614.93
|$92,926.26
|$7,097.28
|17.92%
|$92,926.27
|$187,418.94
|$9,841.08
|21.36%
|$187,418.95
|$295,398.00
|$30,024.72
|23.52%
|$295,398.01
|$563,963.40
|$55,421.34
|30.00%
|$563,963.41
|$751,951.20
|$135,991.02
|32.00%
|$751,951.21
|$2,255,853.66
|$196,147.08
|34.00%
|$2,255,853.67
|En adelante
|$707,473.92
|35.00%
7.- Tablas ISR 2023: julio
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$5,222.28
|$0.00
|1.92%
|$5,222.29
|$44,324.35
|$100.24
|6.40%
|$44,324.36
|$77,896.07
|$2,602.81
|10.88%
|$77,896.08
|$90,550.74
|$6,255.41
|16.00%
|$90,550.75
|$108,413.97
|$8,280.16
|17.92%
|$108,413.98
|$218,655.43
|$11,481.26
|21.36%
|$218,655.44
|$344,631.00
|$35,028.84
|23.52%
|$344,631.01
|$657,957.30
|$64,658.23
|30.00%
|$657,957.31
|$877,276.40
|$158,656.19
|32.00%
|$877,276.41
|$2,631,829.27
|$228,838.26
|34.00%
|$2,631,829.28
|En adelante
|$825,386.24
|35.00%
8.- Tablas ISR 2023: agosto
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$5,968.32
|$0.00
|1.92%
|$5,968.33
|$50,656.40
|$114.56
|6.40%
|$50,656.41
|$89,024.08
|$2,974.64
|10.88%
|$89,024.09
|$103,486.56
|$7,149.04
|16.00%
|$103,486.57
|$123,901.68
|$9,463.04
|17.92%
|$123,901.69
|$249,891.92
|$13,121.44
|21.36%
|$249,891.93
|$393,864.00
|$40,032.96
|23.52%
|$393,864.01
|$751,951.20
|$73,895.12
|30.00%
|$751,951.21
|$1,002,601.60
|$181,321.36
|32.00%
|$1,002,601.61
|$3,007,804.88
|$261,529.44
|34.00%
|$3,007,804.89
|En adelante
|$943,298.56
|35.00%
9.- Tablas ISR 2023: septiembre
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$6,714.36
|$0.00
|1.92%
|$6,714.37
|$56,988.45
|$128.88
|6.40%
|$56,988.46
|$100,152.09
|$3,346.47
|10.88%
|$100,152.10
|$116,422.38
|$8,042.67
|16.00%
|$116,422.39
|$139,389.39
|$10,645.92
|17.92%
|$139,389.40
|$281,128.41
|$14,761.62
|21.36%
|$281,128.42
|$443,097.00
|$45,037.08
|23.52%
|$443,097.01
|$845,945.10
|$83,132.01
|30.00%
|$845,945.11
|$1,127,926.80
|$203,986.53
|32.00%
|$1,127,926.81
|$3,383,780.49
|$294,220.62
|34.00%
|$3,383,780.50
|En adelante
|$1,061,210.88
|35.00%
10.- Tablas ISR 2023: octubre
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$7,460.40
|$0.00
|1.92%
|$7,460.41
|$63,320.50
|$143.20
|6.40%
|$63,320.51
|$111,280.10
|$3,718.30
|10.88%
|$111,280.11
|$129,358.20
|$8,936.30
|16.00%
|$129,358.21
|$154,877.10
|$11,828.80
|17.92%
|$154,877.11
|$312,364.90
|$16,401.80
|21.36%
|$312,364.91
|$492,330.00
|$50,041.20
|23.52%
|$492,330.01
|$939,939.00
|$92,368.90
|30.00%
|$939,939.01
|$1,253,252.00
|$226,651.70
|32.00%
|$1,253,252.01
|$3,759,756.10
|$326,911.80
|34.00%
|$3,759,756.11
|En adelante
|$1,179,123.20
|35.00%
11.- Tablas ISR 2023: noviembre
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$8,206.44
|$0.00
|1.92%
|$8,206.45
|$69,652.55
|$157.52
|6.40%
|$69,652.56
|$122,408.11
|$4,090.13
|10.88%
|$122,408.12
|$142,294.02
|$9,829.93
|16.00%
|$142,294.03
|$170,364.81
|$13,011.68
|17.92%
|$170,364.82
|$343,601.39
|$18,041.98
|21.36%
|$343,601.40
|$541,563.00
|$55,045.32
|23.52%
|$541,563.01
|$1,033,932.90
|$101,605.79
|30.00%
|$1,033,932.91
|$1,378,577.20
|$249,316.87
|32.00%
|$1,378,577.21
|$4,135,731.71
|$359,602.98
|34.00%
|$4,135,731.72
|En adelante
|$1,297,035.52
|35.00%
12.- Tablas ISR 2023: diciembre
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$8,952.49
|$0.00
|1.92%
|$8,952.50
|$75,984.55
|$171.88
|6.40%
|$75,984.56
|$133,536.07
|$4,461.94
|10.88%
|$133,536.08
|$155,229.80
|$10,723.55
|16.00%
|$155,229.81
|$185,852.57
|$14,194.54
|17.92%
|$185,852.58
|$374,837.88
|$19,682.13
|21.36%
|$374,837.89
|$590,795.99
|$60,049.40
|23.52%
|$590,796.00
|$1,127,926.84
|$110,842.74
|30.00%
|$1,127,926.85
|$1,503,902.46
|$271,981.99
|32.00%
|$1,503,902.47
|$4,511,707.37
|$392,294.17
|34.00%
|$4,511,707.38
|En adelante
|$1,414,947.85
|35.00%
III.- Tarifas bimestrales para los RIF
1.- Enero-febrero 2023 - Primer bimestre
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$1,492.08
|$0.00
|1.92%
|$1,492.09
|$12,664.10
|$28.64
|6.40%
|$12,664.11
|$22,256.02
|$743.66
|10.88%
|$22,256.03
|$25,871.64
|$1,787.26
|16.00%
|$25,871.65
|$30,975.42
|$2,365.76
|17.92%
|$30,975.43
|$62,472.98
|$3,280.36
|21.36%
|$62,472.99
|$98,466.00
|$10,008.24
|23.52%
|$98,466.01
|$187,987.80
|$18,473.78
|30.00%
|$187,987.81
|$250,650.40
|$45,330.34
|32.00%
|$250,650.41
|$751,951.22
|$65,382.36
|34.00%
|$751,951.23
|En adelante
|$235,824.64
|35.00%
2.- Marzo-abril 2023 - Segundo bimestre
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$2,984.16
|$0.00
|1.92%
|$2,984.17
|$25,328.20
|$57.28
|6.40%
|$25,328.21
|$44,512.04
|$1,487.32
|10.88%
|$44,512.05
|$51,743.28
|$3,574.52
|16.00%
|$51,743.29
|$61,950.84
|$4,731.52
|17.92%
|$61,950.85
|$124,945.96
|$6,560.72
|21.36%
|$124,945.97
|$196,932.00
|$20,016.48
|23.52%
|$196,932.01
|$375,975.60
|$36,947.56
|30.00%
|$375,975.61
|$501,300.80
|$90,660.68
|32.00%
|$501,300.81
|$1,503,902.44
|$130,764.72
|34.00%
|$1,503,902.45
|En adelante
|$471,649.28
|35.00%
3.- Mayo-junio 2023 - Tercer bimestre
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$4,476.24
|$0.00
|1.92%
|$4,476.25
|$37,992.30
|$85.92
|6.40%
|$37,992.31
|$66,768.06
|$2,230.98
|10.88%
|$66,768.07
|$77,614.92
|$5,361.78
|16.00%
|$77,614.93
|$92,926.26
|$7,097.28
|17.92%
|$92,926.27
|$187,418.94
|$9,841.08
|21.36%
|$187,418.95
|$295,398.00
|$30,024.72
|23.52%
|$295,398.01
|$563,963.40
|$55,421.34
|30.00%
|$563,963.41
|$751,951.20
|$135,991.02
|32.00%
|$751,951.21
|$2,255,853.66
|$196,147.08
|34.00%
|$2,255,853.67
|En adelante
|$707,473.92
|35.00%
4.- Julio-agosto 2023 - Cuarto bimestre
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$5,968.32
|$0.00
|1.92%
|$5,968.33
|$50,656.40
|$114.56
|6.40%
|$50,656.41
|$89,024.08
|$2,974.64
|10.88%
|$89,024.09
|$103,486.56
|$7,149.04
|16.00%
|$103,486.57
|$123,901.68
|$9,463.04
|17.92%
|$123,901.69
|$249,891.92
|$13,121.44
|21.36%
|$249,891.93
|$393,864.00
|$40,032.96
|23.52%
|$393,864.01
|$751,951.20
|$73,895.12
|30.00%
|$751,951.21
|$1,002,601.60
|$181,321.36
|32.00%
|$1,002,601.61
|$3,007,804.88
|$261,529.44
|34.00%
|$3,007,804.89
|En adelante
|$943,298.56
|35.00%
5.- Septiembre-octubre 2023 - Quinto bimestre
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$7,460.40
|$0.00
|1.92%
|$7,460.41
|$63,320.50
|$143.20
|6.40%
|$63,320.51
|$111,280.10
|$3,718.30
|10.88%
|$111,280.11
|$129,358.20
|$8,936.30
|16.00%
|$129,358.21
|$154,877.10
|$11,828.80
|17.92%
|$154,877.11
|$312,364.90
|$16,401.80
|21.36%
|$312,364.91
|$492,330.00
|$50,041.20
|23.52%
|$492,330.01
|$939,939.00
|$92,368.90
|30.00%
|$939,939.01
|$1,253,252.00
|$226,651.70
|32.00%
|$1,253,252.01
|$3,759,756.10
|$326,911.80
|34.00%
|$3,759,756.11
|En adelante
|$1,179,123.20
|35.00%
6.- Noviembre-diciembre 2023 - Sexto bimestre
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$8,952.49
|$0.00
|1.92%
|$8,952.50
|$75,984.55
|$171.88
|6.40%
|$75,984.56
|$133,536.07
|$4,461.94
|10.88%
|$133,536.08
|$155,229.80
|$10,723.55
|16.00%
|$155,229.81
|$185,852.57
|$14,194.54
|17.92%
|$185,852.58
|$374,837.88
|$19,682.13
|21.36%
|$374,837.89
|$590,795.99
|$60,049.40
|23.52%
|$590,796.00
|$1,127,926.84
|$110,842.74
|30.00%
|$1,127,926.85
|$1,503,902.46
|$271,981.99
|32.00%
|$1,503,902.47
|$4,511,707.37
|$392,294.17
|34.00%
|$4,511,707.38
|En adelante
|$1,414,947.85
|35.00%
IV.- Tarifa para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar durante 2023, tratándose de la enajenación de inmuebles
|Límite inferior
|Límite superior
|Cuota fija
|% sobre excedente
|$0.01
|$8,952.49
|$0.00
|1.92%
|$8,952.50
|$75,984.55
|$171.88
|6.40%
|$75,984.56
|$133,536.07
|$4,461.94
|10.88%
|$133,536.08
|$155,229.80
|$10,723.55
|16.00%
|$155,229.81
|$185,852.57
|$14,194.54
|17.92%
|$185,852.58
|$374,837.88
|$19,682.13
|21.36%
|$374,837.89
|$590,795.99
|$60,049.40
|23.52%
|$590,796.00
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