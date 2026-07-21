Si un contribuyente no paga un impuesto dentro del plazo establecido por la ley, el adeudo no permanece igual. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplica dos conceptos adicionales: la actualización, que compensa la pérdida del poder adquisitivo del dinero por la inflación, y los recargos, que funcionan como una indemnización por no haber pagado oportunamente. En 2026, el costo de retrasarse aumentó de forma importante. La tasa de recargos por mora pasó de 1.47% a 2.07% mensual, el primer incremento en ocho años, por lo que ahora los adeudos fiscales crecen con mayor rapidez.

¿Qué son las actualizaciones? La actualización tiene como finalidad evitar que el valor real de las contribuciones se pierda por efecto de la inflación. Para calcularla se utiliza el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI. Consulta los valores actuales en nuestra página de Indicadores del INPC. El procedimiento está previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La fórmula es: Factor de actualización = INPC del mes anterior al pago ÷ INPC del mes anterior al que debió realizarse el pago



Contribución actualizada = Contribución original × Factor de actualización

¿Qué son los recargos? Los recargos son un accesorio de las contribuciones previsto en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Se generan cuando el contribuyente paga un impuesto fuera del plazo establecido y representan una compensación al fisco por ese retraso. Los recargos se calculan sobre la contribución ya actualizada, aplicando la tasa mensual vigente por cada mes o fracción de mes de atraso.

El SAT aumentó la tasa de recargos en 2026 Durante los ejercicios fiscales de 2018 a 2025, la tasa mensual de recargos por mora permaneció sin cambios en 1.47%. Para 2026 el Congreso aprobó un incremento, por lo que ahora la tasa asciende a 2.07% mensual, un aumento de aproximadamente 41% respecto de la anterior. Ejercicio Tasa mensual por mora 2026 2.07% 2025 1.47% 2024 1.47% 2023 1.47% 2022 1.47% 2021 1.47%

Tasas de recargos vigentes en 2026 Concepto Tasa mensual Mora 2.07% Pago en parcialidades hasta 12 meses 1.38% Pago en parcialidades de 13 a 24 meses 1.63% Pago en parcialidades mayores a 24 meses 1.97% Calcula exactamente cuánto debes pagar de recargos con nuestra calculadora gratuita 🧮 Calcular mis recargos →

¿Cómo calcular los recargos? Una vez obtenida la contribución actualizada, se multiplica la tasa mensual por el número de meses de atraso. Por ejemplo, si un contribuyente pagó con cinco meses de retraso, el porcentaje de recargos será: 2.07% × 5 = 10.35%



Recargos = Contribución actualizada × 10.35%

Ejemplo práctico Supongamos que un contribuyente debía pagar un impuesto de 10,000 pesos. Después de aplicar el factor de actualización, el monto actualizado es de 10,239 pesos. Si el pago se realiza cinco meses después del vencimiento: Concepto Importe Contribución original $10,000.00 Actualización $239.00 Recargos $1,059.74 Total $11,298.74 Con la tasa anterior de 1.47% mensual, esos mismos cinco meses de atraso habrían generado un porcentaje de recargos de 7.35%. Con la nueva tasa de 2026, el porcentaje aumenta a 10.35%, por lo que el costo del retraso es considerablemente mayor.

¿Qué pasa si no pago a tiempo? Mientras el adeudo permanezca sin cubrir, continuarán generándose actualizaciones por inflación y recargos conforme a las disposiciones fiscales. Además, el SAT puede iniciar procedimientos de cobro y, en su caso, ejercer facultades para recuperar el crédito fiscal. Por ello, cuando un contribuyente detecta que tiene una obligación pendiente, generalmente resulta menos costoso regularizar su situación lo antes posible que dejar transcurrir más meses, ya que los accesorios seguirán incrementando el monto total a pagar. Usa nuestra calculadora para conocer exactamente cuánto deberías pagar considerando actualizaciones y recargos 🧮 Ir a la calculadora de recargos →