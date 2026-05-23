Cómo agendar tu cita en el portal oficial

El registro se realiza desde el portal oficial: Portal oficial de citas SAT. El SAT recuerda que todos los trámites son gratuitos y nadie puede cobrar por apartar citas.

Para agendarla necesitas:

RFC o CURP

Correo electrónico

Seleccionar estado y módulo

Elegir el trámite

Escoger fecha y horario disponibles

Después recibirás un acuse en tu correo electrónico.

El SAT publica cada lunes la disponibilidad

Cada semana el SAT difunde un reporte con las oficinas y su disponibilidad. Se publica en:

El semáforo funciona así:

🟢 Alta de 1 a 10 días hábiles 🟡 Media de 11 a 20 días hábiles 🔴 Baja más de 21 días hábiles

Consejos para conseguir cita más rápido

Revisar el portal constantemente

Intentar los lunes temprano

Buscar en módulos cercanos aunque sean de otro municipio

Usar la Fila Virtual cuando no haya espacios

Confirmar rápido el correo cuando llegue la asignación

Trámites del SAT que sí requieren cita

Trámite de e.firma

Renovación de e.firma presencial

Inscripción al RFC en algunos casos

Corrección de datos

Cambios complejos de situación fiscal

Atención de requerimientos específicos

Trámites que puedes hacer sin cita

Generación o actualización de contraseña

Orientación fiscal básica

Inscripción al RFC para personas físicas en algunos casos

Entrega de documentación

Asistencia en sala de internet

Aclaraciones simples

El SAT también cuenta con herramientas digitales y Oficina Virtual para ciertos trámites sin acudir presencialmente.

Cuidado con gestores y venta de citas

El SAT insiste en que las citas son completamente gratuitas. No existen gestores autorizados para vender espacios. Si alguien te cobra por una cita del SAT, es un fraude.