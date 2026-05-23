Cómo agendar tu cita en el portal oficial
El registro se realiza desde el portal oficial: Portal oficial de citas SAT. El SAT recuerda que todos los trámites son gratuitos y nadie puede cobrar por apartar citas.
Para agendarla necesitas:
- RFC o CURP
- Correo electrónico
- Seleccionar estado y módulo
- Elegir el trámite
- Escoger fecha y horario disponibles
Después recibirás un acuse en tu correo electrónico.
El SAT publica cada lunes la disponibilidad
Cada semana el SAT difunde un reporte con las oficinas y su disponibilidad. Se publica en:
El semáforo funciona así:
Consejos para conseguir cita más rápido
- Revisar el portal constantemente
- Intentar los lunes temprano
- Buscar en módulos cercanos aunque sean de otro municipio
- Usar la Fila Virtual cuando no haya espacios
- Confirmar rápido el correo cuando llegue la asignación
Trámites del SAT que sí requieren cita
- Trámite de e.firma
- Renovación de e.firma presencial
- Inscripción al RFC en algunos casos
- Corrección de datos
- Cambios complejos de situación fiscal
- Atención de requerimientos específicos
Trámites que puedes hacer sin cita
- Generación o actualización de contraseña
- Orientación fiscal básica
- Inscripción al RFC para personas físicas en algunos casos
- Entrega de documentación
- Asistencia en sala de internet
- Aclaraciones simples
El SAT también cuenta con herramientas digitales y Oficina Virtual para ciertos trámites sin acudir presencialmente.
Cuidado con gestores y venta de citas
El SAT insiste en que las citas son completamente gratuitas. No existen gestores autorizados para vender espacios. Si alguien te cobra por una cita del SAT, es un fraude.
Otras guías fiscales
Verificar CFDI →
Consulta si una factura electrónica es válida ante el SAT
Calendario Fiscal 2026 →
Fechas y obligaciones del SAT mes a mes
Pensión IMSS Ley 97 →
Semanas, edad y tipos de pensión en 2026
Deducciones Personales →
Lista completa y límites del SAT 2026
RFC →
Cómo obtenerlo, consultarlo y corregirlo
Impuesto Sobre Nóminas →
Tasas por estado y cómo calcularlo 2026