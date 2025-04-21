Qué datos necesitas para hacer la consulta

Para verificar un CFDI necesitas tres datos que aparecen dentro del PDF o del archivo XML de la factura:

Folio fiscal (UUID): el identificador único del comprobante, conformado por letras y números.

el identificador único del comprobante, conformado por letras y números. RFC del emisor: el registro fiscal de quien expidió la factura.

el registro fiscal de quien expidió la factura. RFC del receptor: el registro fiscal de quien la recibió.

Si no tienes el XML, solicítalo al proveedor. El PDF es una representación visual del comprobante, pero el documento fiscal oficial es el archivo XML.

Paso 1: Accede al portal de verificación del SAT

La consulta se realiza directamente en el portal oficial de verificación de CFDI del SAT. Puedes acceder en: Verificación de CFDI del SAT.

Una vez en el portal, captura los tres datos requeridos en los campos correspondientes: folio fiscal, RFC emisor y RFC receptor. Después escribe el código captcha de seguridad que aparece en pantalla y da clic en "Verificar CFDI".

Paso 2: Revisa el resultado de la validación

Si la factura es auténtica, el sistema mostrará la información registrada por la autoridad:

Nombre del emisor y del receptor.

Fecha de expedición del comprobante.

Monto del CFDI .

. Estado del comprobante.

Estatus de cancelación.

El campo más importante del resultado es el Estado CFDI. Puede mostrar tres valores:

Vigente: la factura sigue activa y es válida para efectos fiscales.

la factura sigue activa y es válida para efectos fiscales. Cancelado: el CFDI fue cancelado por el emisor y ya no tiene validez.

el fue cancelado por el emisor y ya no tiene validez. No encontrado: el comprobante no existe en los registros del SAT.

Una factura cancelada o no encontrada no sirve para deducir gastos ni para acreditar IVA, aunque el PDF se vea completo y tenga todos los datos correctos.

Errores frecuentes al hacer la consulta

La mayoría de los casos en que el sistema no encuentra el comprobante se deben a errores de captura, no a que la factura sea inválida. Los más comunes son:

Escribir mal el folio fiscal, que es largo y puede tener caracteres similares entre sí.

Incluir espacios al inicio o al final de algún campo.

Confundir el RFC del emisor con el del receptor.

del emisor con el del receptor. Revisar únicamente el PDF sin contrastar con el XML.

Si el sistema no encuentra la factura después de verificar que los datos estén bien capturados, lo más conveniente es pedir nuevamente el XML al proveedor y repetir la consulta con ese archivo como referencia.

Qué revisar antes de deducir una factura

La validación en el portal del SAT confirma que el comprobante existe, pero hay otros elementos que conviene verificar antes de registrar una factura como deducible:

Que el CFDI esté vigente y no haya sido cancelado después de emitirse.

esté y no haya sido cancelado después de emitirse. Que los datos del receptor —nombre y RFC — correspondan exactamente a los tuyos.

— correspondan exactamente a los tuyos. Que el monto del comprobante coincida con el pago realizado.

Que la clave de uso del CFDI sea la correcta para el tipo de gasto.

El SAT cruza información de facturas, pagos y depósitos bancarios tanto en revisiones fiscales como en procesos de devolución de saldo a favor. Un CFDI que no pasa esa validación puede detener una devolución, generar un requerimiento o resultar en una deducción rechazada. La verificación toma menos de un minuto y puede evitar consecuencias que toman mucho más tiempo en resolverse.