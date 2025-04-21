¿Qué es el Impuesto Sobre la Renta (ISR)? El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es un impuesto directo que grava los ingresos de las personas físicas y morales en México. A diferencia del IVA que grava el consumo, el ISR grava directamente las fuentes de riqueza. El ISR se aplica sobre casi todos los tipos de ingresos: Salarios: Ingresos por trabajo subordinado

Ingresos por trabajo subordinado Honorarios: Ingresos por actividades profesionales

Ingresos por actividades profesionales Arrendamiento: Rentas de bienes inmuebles

Rentas de bienes inmuebles Actividad empresarial: Ganancias de negocios

Ganancias de negocios Intereses: Rendimientos de inversiones

Rendimientos de inversiones Dividendos: Ganancias distribuidas por empresas

Ganancias distribuidas por empresas Enajenación de bienes: Venta de propiedades y activos

Venta de propiedades y activos Premios: Loterías, rifas y sorteos Las tasas del ISR varían según el nivel de ingresos. Para personas físicas van del 1.92% al 35%, mientras que para personas morales la tasa es del 30%. Consulta las tablas ISR 2026 para conocer los rangos específicos.

¿Quiénes están obligados a pagar ISR en 2026? La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece tres supuestos de obligación: Residentes en México: Todas las personas físicas y morales que residan en México deben pagar ISR por todos sus ingresos, sin importar dónde se generen (principio de renta mundial). Residentes en el extranjero con establecimiento permanente: Quienes tengan una oficina, sucursal o lugar de negocios en México pagan ISR sobre los ingresos de ese establecimiento. Residentes en el extranjero sin establecimiento: Quienes perciban ingresos de fuentes de riqueza ubicadas en México, aunque no tengan presencia física en el país. Ingresos exentos de ISR Algunos ingresos no pagan ISR según el artículo 93 de la LISR: Prestaciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE)

Jubilaciones y pensiones hasta cierto límite

Indemnizaciones por riesgos de trabajo

Aguinaldo hasta 30 UMAs diarias

Prima vacacional hasta 15 UMAs diarias

PTU hasta 15 UMAs diarias

Herencias y legados

Donativos entre cónyuges, padres e hijos

¿Cómo se calcula el ISR en 2026? El cálculo del ISR depende de si eres persona física o moral, y del régimen fiscal en el que tributes. La fórmula básica es: ISR = (Base gravable - Límite inferior) × Tasa + Cuota fija Para calcular tu ISR necesitas: Determinar tus ingresos acumulables del periodo Restar las deducciones autorizadas para obtener la base gravable Ubicar tu base en la tabla ISR correspondiente Aplicar la fórmula: Restar el límite inferior, multiplicar por la tasa y sumar la cuota fija Restar las retenciones que ya te hayan hecho Usa nuestra calculadora de ISR para obtener el cálculo automático, o consulta todas las tablas ISR por año. Ejemplo: ISR mensual de un salario de $25,000 Ingreso mensual $25,000.00 Límite inferior (tabla 2026) $21,712.49 Excedente sobre límite inferior $3,287.51 Tasa aplicable 21.36% Impuesto marginal $702.21 Cuota fija $3,327.42 ISR a retener $4,029.63

ISR para personas físicas en 2026 Las personas físicas pueden obtener ingresos de diversas fuentes, cada una con reglas específicas para el cálculo del ISR: ISR en salarios Si eres empleado, tu patrón está obligado a retenerte el ISR cada vez que te paga. La retención se calcula usando la tarifa mensual del ISR. Además, si ganas menos de cierta cantidad, puedes recibir el subsidio para el empleo que reduce tu carga fiscal. ISR en honorarios y actividades profesionales Los profesionistas independientes (abogados, médicos, contadores, consultores) pagan ISR sobre sus ingresos menos deducciones. Deben hacer pagos provisionales mensuales y presentar declaración anual. Usa nuestra calculadora de honorarios para estimar tu ISR. ISR en arrendamiento Si rentas un inmueble, debes pagar ISR sobre las rentas cobradas. Puedes optar por la deducción ciega (35% de los ingresos) o deducciones reales (predial, mantenimiento, intereses hipotecarios). Consulta la calculadora de arrendamiento. ISR en actividad empresarial Los pequeños comerciantes y emprendedores pueden tributar en diferentes regímenes según sus ingresos. El RESICO ofrece tasas reducidas para quienes ganan menos de $3.5 millones anuales.

ISR para personas morales en 2026 Las personas morales (empresas, sociedades) pagan ISR con una tasa fija del 30% sobre su utilidad fiscal. El cálculo es diferente al de personas físicas: ISR PM = (Ingresos acumulables - Deducciones autorizadas) × 30% Pagos provisionales Las empresas deben hacer pagos provisionales mensuales a más tardar el día 17 de cada mes. Estos se calculan aplicando un coeficiente de utilidad a los ingresos acumulados del ejercicio. Declaración anual Las personas morales presentan su declaración anual a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. En ella determinan el ISR definitivo del ejercicio y ajustan contra los pagos provisionales realizados. PTU y otras obligaciones Las empresas también deben calcular y pagar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), que equivale al 10% de la utilidad fiscal, con límites establecidos en la ley laboral.

Regímenes fiscales y el ISR en 2026 El régimen fiscal determina cómo calculas y pagas tu ISR. Los principales regímenes para personas físicas son: Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) Diseñado para pequeños contribuyentes con ingresos de hasta $3.5 millones anuales. Ofrece tasas reducidas: 1.00% para ingresos hasta $25,000 mensuales

1.10% para ingresos de $25,001 a $50,000

1.50% para ingresos de $50,001 a $83,333

2.00% para ingresos de $83,334 a $208,333

2.50% para ingresos mayores a $208,333 En RESICO no hay deducciones, se paga directamente sobre los ingresos facturados. Calcula tu impuesto con la calculadora RESICO. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales Para profesionistas y empresarios que prefieren deducir sus gastos. Se aplican las tablas ISR normales (1.92% a 35%) sobre la utilidad (ingresos menos deducciones). Régimen de Sueldos y Salarios Para empleados. El patrón retiene el ISR automáticamente. Si tienes un solo patrón e ingresos menores a $400,000 anuales, puedes no presentar declaración anual. Régimen de Arrendamiento Para quienes obtienen ingresos por rentar inmuebles. Pueden elegir entre deducción ciega (35%) o deducciones comprobadas.

Deducciones para reducir el ISR Las deducciones te permiten restar gastos de tus ingresos antes de calcular el ISR. Existen dos tipos: Deducciones personales (personas físicas) Consulta el listado completo en nuestra página de deducciones personales 2026. Las principales son: Gastos médicos, dentales y hospitalarios

Honorarios médicos y gastos funerarios

Primas de seguros de gastos médicos

Intereses reales de créditos hipotecarios

Colegiaturas (con límites por nivel educativo)

Transporte escolar obligatorio

Aportaciones voluntarias al retiro

Donativos a donatarias autorizadas El límite de deducciones personales es el menor entre 5 UMAs anuales o el 15% de tus ingresos totales. Deducciones autorizadas (actividad empresarial) Compras y gastos estrictamente indispensables

Inversiones (depreciación)

Sueldos y salarios

Cuotas al IMSS, Infonavit, SAR

Arrendamiento de bienes

Intereses pagados

Seguros y fianzas

Declaración anual del ISR 2026 La declaración anual es el cierre del ejercicio fiscal donde determinas tu ISR definitivo. Fechas importantes Personas morales: 1 al 31 de marzo de 2027

1 al 31 de marzo de 2027 Personas físicas: 1 al 30 de abril de 2027

1 al 30 de abril de 2027 Pagos provisionales: Día 17 de cada mes Consulta el calendario fiscal completo para no perder ninguna fecha. Saldo a favor Si pagaste más ISR del que te correspondía (por retenciones o pagos provisionales), tendrás saldo a favor. Puedes: Solicitar devolución: El SAT tiene 40 días hábiles para devolverte

El SAT tiene 40 días hábiles para devolverte Compensar: Aplicarlo contra otros impuestos federales

Aplicarlo contra otros impuestos federales Devolución automática: Si es menor a $150,000 y cumples requisitos Saldo a cargo Si debes ISR adicional, puedes pagarlo en una sola exhibición o solicitar pago en parcialidades (hasta 6 meses). El SAT cobra intereses del 1.26% mensual aproximadamente sobre el saldo diferido. Importante: Aunque no estés obligado a presentar declaración anual, hacerlo puede generarte un saldo a favor por deducciones personales. Revisa si te conviene presentarla.

Preguntas frecuentes sobre el ISR ¿Qué es el ISR y para qué sirve? El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es un impuesto directo que grava los ingresos de las personas físicas y morales en México. Es la principal fuente de recaudación tributaria del país y se utiliza para financiar el gasto público, incluyendo educación, salud, seguridad e infraestructura. ¿Quiénes están obligados a pagar ISR en México? Están obligados a pagar ISR: 1) Las personas físicas y morales residentes en México por todos sus ingresos sin importar su origen, 2) Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, y 3) Los residentes en el extranjero que perciban ingresos de fuentes de riqueza ubicadas en México. ¿Cuánto ISR debo pagar en 2026? El ISR que debes pagar depende de tu nivel de ingresos y régimen fiscal. Para personas físicas, las tasas van del 1.92% al 35% según la tabla de tarifas del SAT. Para personas morales, la tasa general es del 30%. Consulta las tablas ISR 2026 para conocer los rangos específicos. ¿Cuál es la diferencia entre ISR de personas físicas y morales? Las personas morales (empresas) pagan una tasa fija del 30% sobre su utilidad fiscal. Las personas físicas pagan según una tarifa progresiva que va del 1.92% al 35%, donde a mayores ingresos corresponde una tasa mayor. Además, las personas físicas pueden aplicar deducciones personales. ¿Cómo puedo pagar menos ISR legalmente? Puedes reducir tu ISR legalmente mediante: 1) Deducciones personales autorizadas (gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios), 2) Deducciones de actividad empresarial (gastos, inversiones), 3) Elegir el régimen fiscal más conveniente, y 4) Hacer aportaciones voluntarias al retiro. Nunca intentes evadir impuestos. ¿Qué es el saldo a favor de ISR y cómo lo recupero? El saldo a favor ocurre cuando pagaste más ISR del que te correspondía, ya sea por retenciones excesivas o por deducciones. Puedes solicitar su devolución a través del portal del SAT dentro de los 5 años siguientes, o aplicarlo contra otros impuestos (compensación). ¿Cuándo debo presentar mi declaración anual de ISR? Las personas físicas deben presentar su declaración anual durante el mes de abril del año siguiente al ejercicio fiscal. Las personas morales tienen hasta el 31 de marzo. Además, se deben hacer pagos provisionales mensuales a más tardar el día 17 de cada mes. ¿Puedo pagar el ISR en parcialidades? Sí, si tu declaración anual resulta con saldo a cargo, puedes optar por pagarlo hasta en 6 parcialidades mensuales. Solo debes seleccionar esta opción en tu declaración y realizar el primer pago. El SAT cobra intereses sobre el monto diferido. ¿Los depósitos en efectivo pagan ISR? Sí, todo ingreso que incremente tu patrimonio está gravado con ISR, sin importar si es en efectivo o transferencia. Cuando recibes más de $15,000 en depósitos en efectivo en un mes, el banco informa al SAT. Hay excepciones como préstamos documentados y donativos entre familiares. ¿Qué es el régimen RESICO y cómo funciona? El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) es un esquema para personas físicas con ingresos anuales de hasta $3.5 millones de pesos. Ofrece tasas reducidas del 1% al 2.5% sobre ingresos sin deducciones, simplificando el cumplimiento fiscal para pequeños contribuyentes.