¿Qué es la contraseña del SAT?
La contraseña del SAT es una clave secreta de 8 caracteres (letras y números) que los contribuyentes definen para acceder al portal del Servicio de Administración Tributaria y sus aplicaciones electrónicas.
Tu RFC funciona como tu nombre de usuario, y la contraseña de 8 caracteres es tu clave de acceso. Por seguridad, el SAT no permite usar el RFC como contraseña.
¿Para qué sirve la contraseña del SAT?
Con tu contraseña del SAT puedes acceder a servicios como:
- Portal privado del contribuyente
- Buzón Tributario
- Declaraciones y Pagos (DyP)
- DeclaraSAT en línea para tu declaración de ISR
- Declaración Informativa Múltiple
- Consulta de transacciones y comprobantes
- Descarga de Certificados de Sello Digital y e.firma
- Generación de Constancia de Situación Fiscal
- Consulta de citas programadas
- Visor de nómina y facturas
Diferencia entre contraseña SAT y e.firma
Es común confundir la contraseña del SAT con la e.firma (firma electrónica avanzada), pero son herramientas diferentes con distintos niveles de seguridad:
Contraseña del SAT
- Clave de 8 caracteres alfanuméricos
- Sirve para acceso básico al portal
- Vigencia de 4 años
- Se puede generar en línea, en SAT ID o en oficinas
- Útil para consultas y trámites simples
e.firma (Firma Electrónica)
- Archivos digitales .key y .cer
- Equivale a tu firma autógrafa
- Vigencia de 4 años
- Se tramita presencialmente en oficinas del SAT
- Necesaria para facturar y firmar declaraciones
Importante: Para presentar tu declaración anual cuando resulta saldo a favor, necesitarás tanto la contraseña como la e.firma. Revisa las fechas de declaración en el calendario fiscal.
Cómo crear tu contraseña SAT por primera vez en 2026
Si nunca has tenido contraseña del SAT o necesitas generarla por primera vez, tienes tres opciones disponibles:
Opción 1: En el portal del SAT (con e.firma)
Si ya cuentas con e.firma vigente, esta es la forma más rápida:
- Ingresa al portal del SAT
- Selecciona "Otros trámites y servicios" → "Ver más"
- Busca "Identificación y firmado electrónico" → "Genera, actualiza o renueva tu contraseña"
- Da clic en el botón "Iniciar"
- Selecciona "Sí cuento con e.firma"
- Carga tu clave privada (.key) y certificado (.cer)
- Ingresa la contraseña de tu e.firma
- Escribe el código Captcha
- Crea tu nueva contraseña de 8 caracteres (letras y números)
- Confirma tu contraseña
- Proporciona un correo electrónico personal
- Descarga y conserva tu comprobante
Opción 2: Con la aplicación SAT ID
Ideal si no tienes e.firma. Solo necesitas tu INE y un celular:
- Ingresa a SAT ID
- Captura tu RFC a 13 posiciones
- Ingresa tu correo electrónico personal
- Proporciona tu número celular a 10 dígitos
- Sube una foto de tu identificación oficial vigente:
- Credencial para votar (INE) vigente
- Pasaporte vigente
- Cédula profesional con fotografía
- Graba un video corto para confirmar tu identidad
- Firma digitalmente la solicitud
- Espera la aprobación (generalmente en minutos)
- Recibirás instrucciones en tu correo para crear tu contraseña
Opción 3: En oficinas del SAT
Acude personalmente a cualquier oficina del SAT:
- Agenda una cita en citas.sat.gob.mx
- Lleva tu identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula)
- Proporciona un correo electrónico al que tengas acceso
- Crea tu contraseña de 8 caracteres en el momento
- Confirma tu contraseña
- Recibe y conserva tu acuse de generación
Cómo recuperar tu contraseña SAT olvidada en 2026
Si olvidaste tu contraseña del SAT, no te preocupes. Puedes recuperarla de varias formas:
Método 1: Desde el Buzón Tributario
- Ingresa al portal del SAT
- Selecciona "Buzón Tributario"
- Da clic en "¿Olvidaste tu contraseña?"
- Ingresa tu RFC
- Responde las preguntas de seguridad que configuraste
- Recibirás un código de verificación en tu correo registrado
- Ingresa el código y crea tu nueva contraseña
Método 2: Con tu e.firma vigente
- Ingresa al portal del SAT
- Ve a "Otros trámites y servicios" → "Genera, actualiza o renueva tu contraseña"
- Selecciona "Sí cuento con e.firma"
- Carga tus archivos .key y .cer
- Crea tu nueva contraseña
- Confirma y guarda tu comprobante
Método 3: Con SAT ID
- Ingresa a SAT ID
- Selecciona la opción de recuperar contraseña
- Ingresa tu RFC, correo y celular
- Sube tu identificación oficial
- Graba el video de verificación de identidad
- Una vez aprobado, podrás crear tu nueva contraseña
Método 4: En oficinas del SAT
Si ningún método en línea te funciona, acude a una oficina del SAT con tu identificación oficial. Solicita la recuperación de contraseña y te la generarán en el momento.
Cómo cambiar tu contraseña SAT en 2026
Puedes cambiar tu contraseña del SAT en cualquier momento, ya sea por seguridad o porque está próxima a vencer (recuerda que tiene vigencia de 4 años).
Cambiar contraseña con e.firma
- Ingresa al portal del SAT
- Ve a "Otros trámites y servicios"
- Selecciona "Genera, actualiza o renueva tu contraseña"
- Da clic en "Iniciar"
- Usa tu e.firma para autenticarte
- Ingresa tu nueva contraseña de 8 caracteres
- Confirma la contraseña
- Descarga tu comprobante de actualización
Cambiar contraseña con SAT ID
- Ingresa a SAT ID
- Proporciona tu RFC, correo y celular
- Sube tu identificación oficial vigente
- Verifica tu identidad con video
- Una vez aprobado, podrás cambiar tu contraseña
Requisitos y documentos necesarios
Para generar contraseña en línea (con e.firma)
- RFC a 13 posiciones
- Archivo de clave privada (.key) de tu e.firma
- Archivo de certificado (.cer) de tu e.firma
- Contraseña de tu e.firma
- Correo electrónico personal activo
Para generar contraseña con SAT ID
- RFC a 13 posiciones
- Correo electrónico personal
- Número celular a 10 dígitos
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)
- Dispositivo con cámara para grabar video de verificación
Para generar contraseña en oficinas del SAT
- Cita previa en citas.sat.gob.mx
- Identificación oficial vigente original
- Correo electrónico al que tengas acceso
- En caso de representante legal: poder notarial e identificación del representante
Requisitos de la contraseña
- Exactamente 8 caracteres
- Solo letras y números (sin caracteres especiales)
- No puede ser igual a tu RFC
- Sensible a mayúsculas y minúsculas
Problemas frecuentes y cómo resolverlos
Mi contraseña no funciona
Posibles causas:
- Mayúsculas/minúsculas: Verifica que estés escribiendo la contraseña exactamente como la creaste, respetando mayúsculas y minúsculas.
- Bloqueo por intentos fallidos: Después de varios intentos incorrectos, la cuenta se bloquea temporalmente. Espera 24 horas o genera una nueva contraseña.
- Contraseña vencida: Si han pasado más de 4 años desde que la creaste, necesitas renovarla.
No recibo el correo de verificación
- Revisa tu carpeta de spam o correo no deseado
- Verifica que el correo registrado en el SAT sea el correcto
- Espera unos minutos, a veces el servidor tarda en enviar
- Intenta con otro correo electrónico
SAT ID no reconoce mi identificación
- Asegúrate de que tu INE o pasaporte esté vigente
- Toma la foto con buena iluminación, sin reflejos
- La imagen debe ser nítida y mostrar todos los datos
- Si persiste el problema, intenta con otro tipo de identificación
El video de verificación no se procesa
- Graba en un lugar bien iluminado
- Evita fondos con mucho movimiento
- Habla claro y sigue las instrucciones exactamente
- Usa una conexión a internet estable
Mi e.firma está vencida
Si tu e.firma tiene menos de 1 año de vencida, puedes renovarla en línea a través de CertiSAT Web o SAT ID. Si tiene más de 1 año vencida, deberás acudir a las oficinas del SAT para renovarla presencialmente.
Preguntas frecuentes sobre la contraseña del SAT
¿Qué es la contraseña del SAT?
La contraseña del SAT es una clave secreta de 8 caracteres (letras y números) que te permite acceder al portal del SAT y realizar trámites fiscales como presentar declaraciones, consultar tu situación fiscal y descargar comprobantes.
¿Cuál es la diferencia entre la contraseña del SAT y la e.firma?
La contraseña del SAT es una clave simple de 8 caracteres para acceso básico al portal. La e.firma (firma electrónica avanzada) es un archivo digital (.key y .cer) con mayor nivel de seguridad, necesario para trámites que requieren firma legal como facturación electrónica y declaraciones anuales.
¿Cómo puedo recuperar mi contraseña del SAT si la olvidé?
Puedes recuperar tu contraseña del SAT de tres formas: 1) En el portal del SAT usando tu e.firma vigente, 2) A través de la aplicación SAT ID con tu identificación oficial, o 3) Acudiendo a una oficina del SAT con tu INE.
¿Cuánto tiempo tarda en activarse mi contraseña del SAT?
Si generas tu contraseña en el portal del SAT o en SAT ID, la activación es inmediata. Si lo haces en oficinas del SAT, también se activa al momento de completar el trámite.
¿La contraseña del SAT tiene vigencia o caduca?
La contraseña del SAT tiene una vigencia de 4 años a partir de su generación. Después de ese periodo, deberás renovarla usando tu e.firma o acudiendo a las oficinas del SAT.
¿Puedo cambiar mi contraseña del SAT cuando quiera?
Sí, puedes cambiar tu contraseña del SAT en cualquier momento desde el portal del SAT usando tu e.firma vigente, a través de SAT ID, o acudiendo a una oficina del SAT.
¿Qué hago si mi contraseña del SAT está bloqueada?
Si tu contraseña está bloqueada por múltiples intentos fallidos, deberás esperar 24 horas para intentar nuevamente, o puedes generar una nueva contraseña usando tu e.firma o acudiendo a las oficinas del SAT.
¿Necesito la contraseña del SAT para hacer mi declaración anual?
Sí, necesitas la contraseña del SAT para acceder al portal y presentar tu declaración anual. Sin embargo, para firmar y enviar la declaración cuando resulte saldo a favor mayor a cierto monto, necesitarás también tu e.firma.
Mantén tu acceso al SAT siempre activo
Tu contraseña del SAT es esencial para cumplir con tus obligaciones fiscales. Recuerda guardarla en un lugar seguro, no compartirla con nadie y cambiarla periódicamente por seguridad.
Si necesitas calcular tus impuestos, visita nuestra calculadora de ISR o consulta las tablas ISR 2026 para conocer las tarifas vigentes.