¿Qué es la contraseña del SAT? La contraseña del SAT es una clave secreta de 8 caracteres (letras y números) que los contribuyentes definen para acceder al portal del Servicio de Administración Tributaria y sus aplicaciones electrónicas. Tu RFC funciona como tu nombre de usuario, y la contraseña de 8 caracteres es tu clave de acceso. Por seguridad, el SAT no permite usar el RFC como contraseña. ¿Para qué sirve la contraseña del SAT? Con tu contraseña del SAT puedes acceder a servicios como: Portal privado del contribuyente

Buzón Tributario

Declaraciones y Pagos (DyP)

DeclaraSAT en línea para tu declaración de ISR

Declaración Informativa Múltiple

Consulta de transacciones y comprobantes

Descarga de Certificados de Sello Digital y e.firma

Generación de Constancia de Situación Fiscal

Consulta de citas programadas

Visor de nómina y facturas

Diferencia entre contraseña SAT y e.firma Es común confundir la contraseña del SAT con la e.firma (firma electrónica avanzada), pero son herramientas diferentes con distintos niveles de seguridad: Contraseña del SAT Clave de 8 caracteres alfanuméricos

Sirve para acceso básico al portal

Vigencia de 4 años

Se puede generar en línea, en SAT ID o en oficinas

Útil para consultas y trámites simples e.firma (Firma Electrónica) Archivos digitales .key y .cer

Equivale a tu firma autógrafa

Vigencia de 4 años

Se tramita presencialmente en oficinas del SAT

Necesaria para facturar y firmar declaraciones Importante: Para presentar tu declaración anual cuando resulta saldo a favor, necesitarás tanto la contraseña como la e.firma. Revisa las fechas de declaración en el calendario fiscal.

Cómo crear tu contraseña SAT por primera vez en 2026 Si nunca has tenido contraseña del SAT o necesitas generarla por primera vez, tienes tres opciones disponibles: Opción 1: En el portal del SAT (con e.firma) Si ya cuentas con e.firma vigente, esta es la forma más rápida: Ingresa al portal del SAT Selecciona "Otros trámites y servicios" → "Ver más" Busca "Identificación y firmado electrónico" → "Genera, actualiza o renueva tu contraseña" Da clic en el botón "Iniciar" Selecciona "Sí cuento con e.firma" Carga tu clave privada (.key) y certificado (.cer) Ingresa la contraseña de tu e.firma Escribe el código Captcha Crea tu nueva contraseña de 8 caracteres (letras y números) Confirma tu contraseña Proporciona un correo electrónico personal Descarga y conserva tu comprobante Opción 2: Con la aplicación SAT ID Ideal si no tienes e.firma. Solo necesitas tu INE y un celular: Ingresa a SAT ID Captura tu RFC a 13 posiciones Ingresa tu correo electrónico personal Proporciona tu número celular a 10 dígitos Sube una foto de tu identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE) vigente

Pasaporte vigente

Cédula profesional con fotografía Graba un video corto para confirmar tu identidad Firma digitalmente la solicitud Espera la aprobación (generalmente en minutos) Recibirás instrucciones en tu correo para crear tu contraseña Opción 3: En oficinas del SAT Acude personalmente a cualquier oficina del SAT: Agenda una cita en citas.sat.gob.mx Lleva tu identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula) Proporciona un correo electrónico al que tengas acceso Crea tu contraseña de 8 caracteres en el momento Confirma tu contraseña Recibe y conserva tu acuse de generación

Cómo recuperar tu contraseña SAT olvidada en 2026 Si olvidaste tu contraseña del SAT, no te preocupes. Puedes recuperarla de varias formas: Método 1: Desde el Buzón Tributario Ingresa al portal del SAT Selecciona "Buzón Tributario" Da clic en "¿Olvidaste tu contraseña?" Ingresa tu RFC Responde las preguntas de seguridad que configuraste Recibirás un código de verificación en tu correo registrado Ingresa el código y crea tu nueva contraseña Método 2: Con tu e.firma vigente Ingresa al portal del SAT Ve a "Otros trámites y servicios" → "Genera, actualiza o renueva tu contraseña" Selecciona "Sí cuento con e.firma" Carga tus archivos .key y .cer Crea tu nueva contraseña Confirma y guarda tu comprobante Método 3: Con SAT ID Ingresa a SAT ID Selecciona la opción de recuperar contraseña Ingresa tu RFC, correo y celular Sube tu identificación oficial Graba el video de verificación de identidad Una vez aprobado, podrás crear tu nueva contraseña Método 4: En oficinas del SAT Si ningún método en línea te funciona, acude a una oficina del SAT con tu identificación oficial. Solicita la recuperación de contraseña y te la generarán en el momento.

Cómo cambiar tu contraseña SAT en 2026 Puedes cambiar tu contraseña del SAT en cualquier momento, ya sea por seguridad o porque está próxima a vencer (recuerda que tiene vigencia de 4 años). Cambiar contraseña con e.firma Ingresa al portal del SAT Ve a "Otros trámites y servicios" Selecciona "Genera, actualiza o renueva tu contraseña" Da clic en "Iniciar" Usa tu e.firma para autenticarte Ingresa tu nueva contraseña de 8 caracteres Confirma la contraseña Descarga tu comprobante de actualización Cambiar contraseña con SAT ID Ingresa a SAT ID Proporciona tu RFC, correo y celular Sube tu identificación oficial vigente Verifica tu identidad con video Una vez aprobado, podrás cambiar tu contraseña Consejo de seguridad: Cambia tu contraseña del SAT cada año y no uses la misma clave que utilizas en otros sitios. Evita fechas de nacimiento, números consecutivos o datos personales fáciles de adivinar.

Requisitos y documentos necesarios Para generar contraseña en línea (con e.firma) RFC a 13 posiciones

Archivo de clave privada (.key) de tu e.firma

Archivo de certificado (.cer) de tu e.firma

Contraseña de tu e.firma

Correo electrónico personal activo Para generar contraseña con SAT ID RFC a 13 posiciones

Correo electrónico personal

Número celular a 10 dígitos

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)

Dispositivo con cámara para grabar video de verificación Para generar contraseña en oficinas del SAT Cita previa en citas.sat.gob.mx

Identificación oficial vigente original

Correo electrónico al que tengas acceso

En caso de representante legal: poder notarial e identificación del representante Requisitos de la contraseña Exactamente 8 caracteres

Solo letras y números (sin caracteres especiales)

No puede ser igual a tu RFC

Sensible a mayúsculas y minúsculas

Problemas frecuentes y cómo resolverlos Mi contraseña no funciona Posibles causas: Mayúsculas/minúsculas: Verifica que estés escribiendo la contraseña exactamente como la creaste, respetando mayúsculas y minúsculas.

Verifica que estés escribiendo la contraseña exactamente como la creaste, respetando mayúsculas y minúsculas. Bloqueo por intentos fallidos: Después de varios intentos incorrectos, la cuenta se bloquea temporalmente. Espera 24 horas o genera una nueva contraseña.

Después de varios intentos incorrectos, la cuenta se bloquea temporalmente. Espera 24 horas o genera una nueva contraseña. Contraseña vencida: Si han pasado más de 4 años desde que la creaste, necesitas renovarla. No recibo el correo de verificación Revisa tu carpeta de spam o correo no deseado

Verifica que el correo registrado en el SAT sea el correcto

Espera unos minutos, a veces el servidor tarda en enviar

Intenta con otro correo electrónico SAT ID no reconoce mi identificación Asegúrate de que tu INE o pasaporte esté vigente

Toma la foto con buena iluminación, sin reflejos

La imagen debe ser nítida y mostrar todos los datos

Si persiste el problema, intenta con otro tipo de identificación El video de verificación no se procesa Graba en un lugar bien iluminado

Evita fondos con mucho movimiento

Habla claro y sigue las instrucciones exactamente

Usa una conexión a internet estable Mi e.firma está vencida Si tu e.firma tiene menos de 1 año de vencida, puedes renovarla en línea a través de CertiSAT Web o SAT ID. Si tiene más de 1 año vencida, deberás acudir a las oficinas del SAT para renovarla presencialmente. No te quedes sin acceso: Antes de que venza tu e.firma, renuévala para poder seguir generando o recuperando tu contraseña en línea. Consulta el Antes de que venza tu e.firma, renuévala para poder seguir generando o recuperando tu contraseña en línea. Consulta el calendario fiscal para no perder fechas importantes.

Preguntas frecuentes sobre la contraseña del SAT ¿Qué es la contraseña del SAT? La contraseña del SAT es una clave secreta de 8 caracteres (letras y números) que te permite acceder al portal del SAT y realizar trámites fiscales como presentar declaraciones, consultar tu situación fiscal y descargar comprobantes. ¿Cuál es la diferencia entre la contraseña del SAT y la e.firma? La contraseña del SAT es una clave simple de 8 caracteres para acceso básico al portal. La e.firma (firma electrónica avanzada) es un archivo digital (.key y .cer) con mayor nivel de seguridad, necesario para trámites que requieren firma legal como facturación electrónica y declaraciones anuales. ¿Cómo puedo recuperar mi contraseña del SAT si la olvidé? Puedes recuperar tu contraseña del SAT de tres formas: 1) En el portal del SAT usando tu e.firma vigente, 2) A través de la aplicación SAT ID con tu identificación oficial, o 3) Acudiendo a una oficina del SAT con tu INE. ¿Cuánto tiempo tarda en activarse mi contraseña del SAT? Si generas tu contraseña en el portal del SAT o en SAT ID, la activación es inmediata. Si lo haces en oficinas del SAT, también se activa al momento de completar el trámite. ¿La contraseña del SAT tiene vigencia o caduca? La contraseña del SAT tiene una vigencia de 4 años a partir de su generación. Después de ese periodo, deberás renovarla usando tu e.firma o acudiendo a las oficinas del SAT. ¿Puedo cambiar mi contraseña del SAT cuando quiera? Sí, puedes cambiar tu contraseña del SAT en cualquier momento desde el portal del SAT usando tu e.firma vigente, a través de SAT ID, o acudiendo a una oficina del SAT. ¿Qué hago si mi contraseña del SAT está bloqueada? Si tu contraseña está bloqueada por múltiples intentos fallidos, deberás esperar 24 horas para intentar nuevamente, o puedes generar una nueva contraseña usando tu e.firma o acudiendo a las oficinas del SAT. ¿Necesito la contraseña del SAT para hacer mi declaración anual? Sí, necesitas la contraseña del SAT para acceder al portal y presentar tu declaración anual. Sin embargo, para firmar y enviar la declaración cuando resulte saldo a favor mayor a cierto monto, necesitarás también tu e.firma.