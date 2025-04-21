Materialidad: el requisito fiscal que nadie escribió en la ley
Seis tesis publicadas en septiembre de 2026 endurecen la forma en que se valoran tus pruebas.
Artículos de opinión sobre temas fiscales
Seis tesis publicadas en septiembre de 2026 endurecen la forma en que se valoran tus pruebas.
Revisa desde ahora que los expedientes de tus clientes tengan completa la información del beneficiario controlador.
La iniciativa plantea nuevas reglas para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos, que podrían limitar sus deducciones, elevar los pagos provisionales y restringir el uso de pérdidas fi
Imagine una empresa cuyos Certificados de Sello Digital (CSD) fueron cancelados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hace más de cinco años. Desde entonces no ha podido emitir comprobantes fiscales y, en consecuencia, ha visto limitada de manera importante su operación.
El SAT ya cambió la forma de fiscalizar: esto es lo que empresas y contadores deben saber con de las revisiones exprés
Recibir una notificación del SAT suele generar preocupación. Y es entendible.
¿Por qué la autoridad cuestiona una operación entre partes relacionadas si existe contrato, CFDI, pago y estudio de precios de transferencia?
Ayudar a la familia es natural y positivo. Hacerlo con orden también lo es. En materia fiscal, una donación bien documentada vale mucho más que una explicación tardía ante la autoridad
En México vuelve una discusión que desde hace años aparece de forma recurrente en la agenda pública: imponer cargas fiscales a herencias de alto valor, fideicomisos patrimoniales y cambios de residencia fiscal al extranjero.