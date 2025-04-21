¿Puede prescribir la cancelación de un Certificado de Sello Digital?

Imagine una empresa cuyos Certificados de Sello Digital (CSD) fueron cancelados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hace más de cinco años. Desde entonces no ha podido emitir comprobantes fiscales y, en consecuencia, ha visto limitada de manera importante su operación.