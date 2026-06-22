Muchos contribuyentes no saben si están frente a un requerimiento formal, una carta invitación, una auditoría o incluso un acto de cobro inmediato. Esa incertidumbre provoca nerviosismo, decisiones apresuradas y, en algunos casos, errores que pueden complicar la situación fiscal de la persona o empresa.

Uno de los casos más comunes es: las llamadas cartas invitación de vigilancia profunda.

Aunque su nombre puede sonar intimidante, estas cartas no constituyen por sí mismas una auditoría. Tampoco implican, de manera inmediata, la determinación de un crédito fiscal.

Sin embargo, eso no significa que deban tomarse a la ligera.

Las cartas invitación forman parte de las acciones de gestión de la autoridad fiscal, previstas en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Su finalidad es orientar al contribuyente, detectar posibles diferencias y propiciar el cumplimiento voluntario.

En la práctica, el SAT cita al contribuyente a una entrevista, ya sea presencial o por medios electrónicos, para darle a conocer una lista de presuntas inconsistencias. Entre las más frecuentes se encuentran:

Diferencias entre los ingresos facturados y los ingresos declarados .

y los . Retenciones reflejadas en CFDI que no coinciden con las retenciones enteradas .

reflejadas en que no coinciden con las . Deducciones que, a criterio de la autoridad, requieren aclaración.

Ahora bien, una diferencia no siempre significa que exista un impuesto omitido. Ese punto es muy importante.

Existen razones contables, fiscales y legales por las cuales pueden originarse diferencias entre la información que tiene el SAT y lo efectivamente declarado por el contribuyente. Por ejemplo, puede haber ingresos facturados que no necesariamente se acumulan en el mismo momento, CFDI cancelados o sustituidos, errores de timbrado, diferencias temporales, anticipos, notas de crédito, efectos por flujo de efectivo, retenciones mal reflejadas o criterios específicos de acumulación y deducción previstos en la ley.

Además, la autoridad cruza información de forma automatizada y general. Pero no todos los contribuyentes operan igual.

No es lo mismo una empresa que factura al público en general, que una empresa con operaciones a crédito, anticipos, contratos de largo plazo, operaciones con partes relacionadas, efectos cambiarios, cancelaciones posteriores o reglas específicas de acumulación. El cruce automatizado puede detectar una diferencia, pero no siempre explica correctamente el tratamiento fiscal de cada operación.

Por eso, antes de aceptar una diferencia como correcta, debe revisarse su origen. No todo lo que el SAT detecta como inconsistencia representa, automáticamente, una omisión fiscal.

Entonces, ¿por qué el SAT envía estas cartas?

Porque este tipo de actos de gestión le ha funcionado como una herramienta de recaudación y regularización. Muchos contribuyentes, ante el temor de que la carta se convierta en una auditoría, pagan cantidades que quizá no debían pagar. Otros presentan declaraciones complementarias sin analizar si realmente existía una obligación a corregir.

El miedo puede salir caro.

Y precisamente por eso, la atención de estas cartas debe hacerse con estrategia, con revisión técnica y con fundamento legal. El problema real aparece cuando el contribuyente no sabe cómo atender este tipo de actos. En mi experiencia, existen dos errores graves que deben evitarse.

Primer error: hacer caso omiso

La carta invitación no es una auditoría. Tampoco es un cobro inmediato. Pero ignorarla puede ser una mala decisión.

Cuando el SAT detecta diferencias y el contribuyente no las atiende, la autoridad puede considerar que no existe una aclaración suficiente. En algunos casos, esa información puede escalar hacia áreas de auditoría para su análisis y eventual programación de un acto formal de fiscalización.

Es decir, no atender una carta invitación puede convertir un tema preventivo en un problema mayor.

Además, las inconsistencias no aclaradas pueden incrementar el perfil de riesgo del contribuyente. Y si la autoridad considera que se actualiza alguno de los supuestos previstos en el Código Fiscal de la Federación, el asunto podría derivar en medidas más delicadas, como la restricción temporal del Certificado de Sello Digital.

Esto no es un tema menor. Cuando una empresa no puede facturar, se paraliza su operación. No puede emitir CFDI, se afectan sus ventas, su cobranza, sus clientes y su flujo de efectivo. Por eso, aunque jurídicamente no estemos frente a una facultad de comprobación, sí estamos ante una oportunidad para revisar, documentar y definir una estrategia.

La clave no es responder por responder. La clave es analizar.

Segundo error: entregar información de más

Con frecuencia, durante estas entrevistas, algunos funcionarios solicitan papeles de trabajo, integraciones, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios u otra documentación extensa para “tener por aclaradas” las diferencias.

Aquí es importante distinguir. Una carta invitación no es lo mismo que una auditoría. No estamos frente a una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica en términos de las facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación. Por tanto, entregar información sin estrategia puede ser contraproducente.

Muchos contribuyentes y contadores, con la intención de demostrar que todo está correcto, proporcionan todo lo que se les pide sin cuestionar si la autoridad está legalmente facultada para requerir esa información dentro de una simple carta invitación.

Y ese puede ser el verdadero problema. Porque si la información se entrega sin orden, sin explicación técnica y sin una postura jurídica clara, puede terminar siendo utilizada como insumo para una revisión posterior.

Las cartas invitación generalmente son gestionadas por áreas de recaudación. Si de la entrevista o de la información analizada se advierten diferencias relevantes, el asunto puede remitirse a auditoría para valorar el inicio de un acto formal de fiscalización. Y en ese escenario, ahora sí, la autoridad podría determinar créditos fiscales.

Entonces, ¿qué debe hacer el contribuyente?

Lo correcto es revisar el origen de las diferencias, identificar si existe una inconsistencia real o solo una diferencia explicable, preparar una postura técnica y atender la carta invitación con fundamento.

Cada caso debe analizarse con cuidado. No es lo mismo una diferencia por CFDI emitidos y no cobrados, que una diferencia por retenciones mal enteradas. Tampoco es lo mismo una deducción aparentemente improcedente, que una diferencia derivada de errores de timbrado, acumulación, cancelaciones o registros contables.

También debe analizarse si la diferencia tiene una explicación legal. A veces la autoridad cruza información de manera automática, pero ese cruce no necesariamente refleja el tratamiento fiscal correcto de la operación ni aplica de la misma forma para todos los contribuyentes. Por eso, antes de pagar, corregir o entregar documentación, conviene preguntarse:

¿La diferencia realmente existe?

¿Tiene explicación contable o fiscal?

¿La autoridad está considerando correctamente el momento de acumulación , deducción o entero?

, deducción o entero? ¿La información que solicita puede entregarse en esta etapa?

¿Conviene aclarar, corregir o reservar determinada documentación para un eventual acto formal de fiscalización?

La estrategia debe construirse con base en la información que te dan en la entrevista, no durante la entrevista.

Y aquí hay algo que todo contribuyente debe tener claro: a la entrevista se va, principalmente, a escuchar.

No tienes que dar una respuesta en ese momento.

No tienes que aceptar diferencias de inmediato.

No tienes que entregar documentación sin revisar antes sus efectos.

Lo correcto es conocer qué observaciones tiene la autoridad, pedir claridad sobre las diferencias señaladas, analizar la información con calma y preparar una respuesta técnica, ordenada y con fundamentos.

Porque una mala respuesta, una explicación incompleta o la entrega excesiva de información puede aumentar el riesgo fiscal.

Atiende la carta, pero con estrategia

Si recibes una carta invitación de vigilancia profunda del SAT, no entres en pánico. Pero tampoco la guardes en un cajón. Revísala, analiza las diferencias, define qué información conviene presentar, qué información no debe entregarse en esa etapa y cuál será la postura técnica y jurídica del contribuyente.

No pagues solo por miedo.

No corrijas solo por presión.

Y no entregues información sin saber primero qué consecuencias puede tener.

Recuerda: a la entrevista vas a escuchar. Después se analiza la información, se revisan los datos de la autoridad y se responde con estrategia y fundamentos.

En materia fiscal, la mejor defensa comienza con la prevención.