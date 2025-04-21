Calculadora de Salario Base de Cotización (SBC) 2026

Cómo se calcula el salario base de cotización

El cálculo tiene dos pasos. Primero se obtiene el factor de integración, que reparte entre los 365 días del año lo que el trabajador recibe por aguinaldo y por prima vacacional. Después se multiplica el salario diario por ese factor.

FI = 1 + (días de aguinaldo ÷ 365) + (días de vacaciones × prima vacacional ÷ 365) SBC diario = salario diario × FI

Con las prestaciones mínimas de ley —15 días de aguinaldo (Art. 87 LFT) y 25% de prima vacacional (Art. 80 LFT)— el factor solo depende de los días de vacaciones, y esos suben con la antigüedad según el Art. 76 de la LFT reformado. El factor se expresa a cuatro decimales, que es como se reporta al IMSS.

Tabla de factores de integración 2026 (prestaciones mínimas de ley)

Años de antigüedad Días de vacaciones Factor de integración 1 12 1.0493 2 14 1.0507 3 16 1.0521 4 18 1.0534 5 20 1.0548 6 a 10 22 1.0562 11 a 15 24 1.0575 16 a 20 26 1.0589 21 a 25 28 1.0603 26 a 30 30 1.0616 31 a 35 32 1.0630

Los días de vacaciones aumentan dos por año durante los primeros cinco y después dos por cada quinquenio. Si la empresa otorga más aguinaldo, más prima o más vacaciones que el mínimo, el factor sube: captúralo en los campos editables de la calculadora.