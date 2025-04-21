Calculadora de Salario Base de Cotización (SBC) 2026
El salario base de cotización (SBC) es el salario con el que un trabajador queda registrado ante el IMSS. No es el sueldo que recibe: es el sueldo diario más la parte proporcional de las prestaciones que la ley obliga a integrar —aguinaldo, vacaciones y prima vacacional—, expresada en un factor de integración. Sobre el SBC se calculan las cuotas obrero-patronales del IMSS, las aportaciones al INFONAVIT, los subsidios por incapacidad y, a la larga, la pensión.
Solo cambia el salario mínimo que se usa como piso: $315.04 diarios.
Mínimo de ley: 15 (Art. 87 LFT)
Mínimo de ley: 25% (Art. 80 LFT)
Según antigüedad (Art. 76 LFT). Edítalos si la empresa da más.
Captura el salario para ver el factor de integración y el SBC.
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Cómo se calcula el salario base de cotización
El cálculo tiene dos pasos. Primero se obtiene el factor de integración, que reparte entre los 365 días del año lo que el trabajador recibe por aguinaldo y por prima vacacional. Después se multiplica el salario diario por ese factor.
FI = 1 + (días de aguinaldo ÷ 365) + (días de vacaciones × prima vacacional ÷ 365)
SBC diario = salario diario × FI
Con las prestaciones mínimas de ley —15 días de aguinaldo (Art. 87 LFT) y 25% de prima vacacional (Art. 80 LFT)— el factor solo depende de los días de vacaciones, y esos suben con la antigüedad según el Art. 76 de la LFT reformado. El factor se expresa a cuatro decimales, que es como se reporta al IMSS.
Tabla de factores de integración 2026 (prestaciones mínimas de ley)
|Años de antigüedad
|Días de vacaciones
|Factor de integración
|1
|12
|1.0493
|2
|14
|1.0507
|3
|16
|1.0521
|4
|18
|1.0534
|5
|20
|1.0548
|6 a 10
|22
|1.0562
|11 a 15
|24
|1.0575
|16 a 20
|26
|1.0589
|21 a 25
|28
|1.0603
|26 a 30
|30
|1.0616
|31 a 35
|32
|1.0630
Los días de vacaciones aumentan dos por año durante los primeros cinco y después dos por cada quinquenio. Si la empresa otorga más aguinaldo, más prima o más vacaciones que el mínimo, el factor sube: captúralo en los campos editables de la calculadora.
Tope y piso del SBC
El Art. 28 de la Ley del Seguro Social pone dos límites al salario base de cotización. El SBC no puede exceder 25 veces la UMA, es decir $2,932.75 diarios en 2026 (25 × $117.31). Quien gane más sigue cotizando sobre ese tope. Y el SBC no puede ser menor al salario mínimo general de la zona: $315.04 diarios en el área general y $440.87 diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte.
En la práctica el piso solo se activa cuando el sueldo capturado ya está por debajo del salario mínimo vigente, porque el factor de integración siempre levanta el resultado. Si eso ocurre, la calculadora lo avisa: el problema está en el sueldo, no en el cálculo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el salario base de cotización?
El salario base de cotización (SBC) es el salario con el que un trabajador queda registrado ante el IMSS. No es el sueldo que recibe: es el sueldo diario más la parte proporcional de las prestaciones que la ley obliga a integrar —aguinaldo, vacaciones y prima vacacional—, expresada en un factor de integración. Sobre el SBC se calculan las cuotas obrero-patronales del IMSS, las aportaciones al INFONAVIT, los subsidios por incapacidad y, a la larga, la pensión.
¿Qué es el factor de integración?
Es el multiplicador que convierte el salario diario en salario base de cotización. Resume en un solo número la proporción diaria de las prestaciones de ley. Con las prestaciones mínimas de ley (15 días de aguinaldo y 25% de prima vacacional) y un año de antigüedad, el factor de integración es 1.0493.
¿Qué prestaciones integran el SBC?
Siempre integran el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Además, el Art. 27 de la Ley del Seguro Social señala que integran los pagos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. El mismo artículo excluye, entre otros, los instrumentos de trabajo como herramientas y ropa, el fondo de ahorro cuando el patrón aporta igual que el trabajador, las aportaciones al INFONAVIT, la participación de utilidades, las despensas y los premios de asistencia y puntualidad dentro de los límites que el artículo fija. Esta calculadora cubre las prestaciones de ley.
¿Cuál es el tope del SBC en 2026?
El Art. 28 de la Ley del Seguro Social limita el salario base de cotización a 25 veces la UMA. Con la UMA 2026 de $117.31 diarios, el tope es de $2,932.75 diarios. Un trabajador que gane más sigue cotizando sobre ese tope.
¿Por qué cambia el SBC cada año?
Porque en cada aniversario del trabajador aumentan sus días de vacaciones y, por tanto, sube el factor de integración. El patrón debe presentar la modificación de salario ante el IMSS. El SBC también cambia cuando sube el sueldo, cuando se modifican las prestaciones o cuando se actualiza la UMA y con ella el tope.
¿Si doy más aguinaldo o más prima vacacional, sube el SBC?
Sí. Todo lo que se entregue por encima del mínimo de ley aumenta el factor de integración y, con él, el salario base de cotización y las cuotas. Usa los campos editables de días de aguinaldo, prima vacacional y días de vacaciones de la calculadora para ver el efecto exacto.
Herramientas relacionadas
Esta calculadora es orientativa y no sustituye la determinación del patrón ni la asesoría de su contador. Fundamento: artículos 27 y 28 de la Ley del Seguro Social y artículos 76, 80 y 87 de la Ley Federal del Trabajo. Parámetros 2026: UMA diaria $117.31, salario mínimo general $315.04 y Zona Libre de la Frontera Norte $440.87.