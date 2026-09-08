Lunes, 21 de abril de 2025
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Calendario Escolar 2026-2027

Secretaría de Educación Pública (SEP)

Para educación preescolar, primaria y secundaria — Escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional

185 días de clases efectivos

Actualizado el

Fechas clave del ciclo escolar

Lunes 31 de agosto de 2026 Inicio de clases
21 dic 2026 - 5 ene 2027 Vacaciones de invierno
1 - 12 de febrero de 2027 Preinscripciones
22 mar - 2 abr de 2027 Vacaciones de primavera
Viernes 9 de julio de 2027 Fin de clases

Calendario mensual 2026-2027

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Suspensiones de labores docentes

Días oficiales en que no hay clases por festividades cívicas:

Fecha Motivo
16 de septiembre de 2026 Día de la Independencia
2 de noviembre de 2026 Día de Muertos
16 de noviembre de 2026 Aniversario de la Revolución Mexicana
25 de diciembre de 2026 Navidad
1 de enero de 2027 Año Nuevo
6 de enero de 2027 Día de Reyes
1 de febrero de 2027 Día de la Constitución
15 de marzo de 2027 Natalicio de Benito Juárez
5 de mayo de 2027 Batalla de Puebla
9 de julio de 2027 Último día del ciclo escolar

Si eres contribuyente, consulta también el calendario fiscal para conocer las fechas de tus obligaciones tributarias.

Sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE)

Fechas programadas para las sesiones del CTE durante el ciclo escolar:

Fecha Tipo de sesión
24 - 28 de agosto de 2026 Fase intensiva
25 de septiembre de 2026 Sesión ordinaria
30 de octubre de 2026 Sesión ordinaria
27 de noviembre de 2026 Sesión ordinaria
29 de enero de 2027 Sesión ordinaria
26 de febrero de 2027 Sesión ordinaria
30 de abril de 2027 Sesión ordinaria
28 de mayo de 2027 Sesión ordinaria
25 de junio de 2027 Sesión ordinaria

Leyenda de eventos

Inicio / Fin de clases
Suspensión de labores
Vacaciones
Receso de clases
CTE fase intensiva
CTE sesión ordinaria
Registro y comunicación de evaluación
Preinscripciones
Registro de calificaciones
Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil (7 de septiembre de 2026)

Preguntas frecuentes

¿Cuándo inician las clases del ciclo escolar 2026-2027?

Las clases del ciclo escolar 2026-2027 inician el lunes 31 de agosto de 2026 para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno del ciclo 2026-2027?

Las vacaciones de invierno van del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Las clases se reanudan el 7 de enero de 2027, porque el 6 de enero es día de suspensión de labores docentes.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2026-2027?

El ciclo escolar 2026-2027 termina el viernes 9 de julio de 2027. Después inicia el receso de verano, del 10 al 31 de julio de 2027.

¿Cuántos días de clases tiene el ciclo escolar 2026-2027?

El calendario escolar 2026-2027 de la SEP para educación básica contempla 185 días de clases efectivos, además de 10 días de suspensión de labores docentes y las sesiones del Consejo Técnico Escolar.