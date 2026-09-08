¿Cuándo inician las clases del ciclo escolar 2026-2027? Las clases del ciclo escolar 2026-2027 inician el lunes 31 de agosto de 2026 para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno del ciclo 2026-2027? Las vacaciones de invierno van del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Las clases se reanudan el 7 de enero de 2027, porque el 6 de enero es día de suspensión de labores docentes.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2026-2027? El ciclo escolar 2026-2027 termina el viernes 9 de julio de 2027. Después inicia el receso de verano, del 10 al 31 de julio de 2027.