Calendario Escolar 2026-2027
Secretaría de Educación Pública (SEP)
Para educación preescolar, primaria y secundaria — Escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional
185 días de clases efectivos
Actualizado el
Fechas clave del ciclo escolar
Calendario mensual 2026-2027
Suspensiones de labores docentes
Días oficiales en que no hay clases por festividades cívicas:
|Fecha
|Motivo
|16 de septiembre de 2026
|Día de la Independencia
|2 de noviembre de 2026
|Día de Muertos
|16 de noviembre de 2026
|Aniversario de la Revolución Mexicana
|25 de diciembre de 2026
|Navidad
|1 de enero de 2027
|Año Nuevo
|6 de enero de 2027
|Día de Reyes
|1 de febrero de 2027
|Día de la Constitución
|15 de marzo de 2027
|Natalicio de Benito Juárez
|5 de mayo de 2027
|Batalla de Puebla
|9 de julio de 2027
|Último día del ciclo escolar
Si eres contribuyente, consulta también el calendario fiscal para conocer las fechas de tus obligaciones tributarias.
Sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE)
Fechas programadas para las sesiones del CTE durante el ciclo escolar:
|Fecha
|Tipo de sesión
|24 - 28 de agosto de 2026
|Fase intensiva
|25 de septiembre de 2026
|Sesión ordinaria
|30 de octubre de 2026
|Sesión ordinaria
|27 de noviembre de 2026
|Sesión ordinaria
|29 de enero de 2027
|Sesión ordinaria
|26 de febrero de 2027
|Sesión ordinaria
|30 de abril de 2027
|Sesión ordinaria
|28 de mayo de 2027
|Sesión ordinaria
|25 de junio de 2027
|Sesión ordinaria
Leyenda de eventos
Preguntas frecuentes
¿Cuándo inician las clases del ciclo escolar 2026-2027?
Las clases del ciclo escolar 2026-2027 inician el lunes 31 de agosto de 2026 para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.
¿Cuándo son las vacaciones de invierno del ciclo 2026-2027?
Las vacaciones de invierno van del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Las clases se reanudan el 7 de enero de 2027, porque el 6 de enero es día de suspensión de labores docentes.
¿Cuándo termina el ciclo escolar 2026-2027?
El ciclo escolar 2026-2027 termina el viernes 9 de julio de 2027. Después inicia el receso de verano, del 10 al 31 de julio de 2027.
¿Cuántos días de clases tiene el ciclo escolar 2026-2027?
El calendario escolar 2026-2027 de la SEP para educación básica contempla 185 días de clases efectivos, además de 10 días de suspensión de labores docentes y las sesiones del Consejo Técnico Escolar.