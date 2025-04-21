Lunes, 21 de abril de 2025
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Nuevas Auditorías Exprés del SAT 2026

Nuevas Auditorías Exprés del SAT 2026

📹 Grabación disponible 4 horas En línea por Zoom
$599.00 MXN
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¿Qué aprenderás en este taller?

Un taller práctico y completo para contadores, empresarios y contribuyentes que necesitan entender y prepararse ante las nuevas auditorías exprés del SAT en 2026.

Temario del Taller de Nuevas Auditorías Exprés del SAT 2026
  • Del papel al algoritmo: cómo usa el SAT la inteligencia fiscal y los datos para detectarte
  • Cruces de información: CFDI, declaraciones, depósitos bancarios y terceros relacionados
  • Plan Maestro de Fiscalización 2026 y Acuerdo 68/2026: sectores y conductas de mayor riesgo
  • Diferencia entre cartas invitación, vigilancia profunda y facultades de comprobación
  • Visita domiciliaria exprés (Art. 49 Bis CFF): procedimiento, plazos y restricción de certificados de sello digital
  • Primeras líneas de defensa ante una auditoría: legalidad, competencia, materialidad y valor probatorio
  • Diagnóstico fiscal preventivo: expediente de materialidad y trazabilidad de operaciones
  • Defensa fiscal: recurso de revocación, juicio contencioso y acuerdos conclusivos ante PRODECON
  • Ruta práctica de actuación y matriz de riesgos fiscales ante una revisión del SAT
📚 Incluye material de apoyo
Descargar temario completo (PDF)

Sobre el instructor

L.C. y L.D. Miguel Ángel García Piña

Licenciado en Contaduría | Licenciado en Derecho

Especialista en materia fiscal con amplia experiencia en defensa fiscal, cumplimiento tributario y atención de actos de autoridad ante el SAT.

¿A quién va dirigido?

  • 👤 Contribuyentes que quieren prevenir y atender auditorías del SAT
  • 👤 Contadores que asesoran clientes ante revisiones fiscales
  • 👤 Empresarios y administradores responsables del cumplimiento fiscal
  • 👤 Abogados fiscalistas que atienden actos de autoridad

Detalles del taller

📹 Formato Grabación en video (bajo demanda)
💻 Acceso Link y código enviados por correo al comprar
⏱️ Duración 4 horas (incluye sesión de preguntas y respuestas)

¿Qué aprenderás en este curso?

Conocerás los nuevos criterios, herramientas y conductas de fiscalización del SAT para la detección de riesgos fiscales. Identificarás los principales cruces de información, presunciones y actos de fiscalización, y contarás con elementos prácticos para atender requerimientos, preparar documentación preventiva y valorar posibles medios de defensa.

Módulo I — Del papel al algoritmo: ¿qué es la inteligencia fiscal del SAT?

  • Evolución de la fiscalización tradicional a la fiscalización basada en datos
  • Qué debe entenderse por inteligencia fiscal y cuáles son sus límites jurídicos
  • Herramientas utilizadas por el SAT para la detección de riesgos
  • Qué es un algoritmo y cómo puede utilizarse en materia fiscal
  • Nodos, redes de relación y patrones de riesgo
  • Diferencia entre detección de riesgo y determinación de contribuciones

Módulo II — ¿Cómo te detecta el SAT?

  • Cruces de información derivados de modelos de riesgo
  • CFDI, declaraciones, pagos, contabilidad electrónica y terceros relacionados
  • Inconsistencias entre ingresos declarados, depósitos, CFDI emitidos y recibidos
  • Operaciones con proveedores, clientes, partes relacionadas y contribuyentes de riesgo
  • Presunciones fiscales relevantes
  • Alertas que pueden detonar cartas invitación, vigilancia profunda o facultades de comprobación

Módulo III — Plan Maestro de Fiscalización 2026 y nuevos criterios de revisión

  • Principales rubros que estará revisando el SAT
  • Sectores, operaciones y conductas de mayor riesgo fiscal
  • Nuevos criterios y lineamientos de fiscalización
  • Acuerdo 68/2026: alcance, efectos e implicaciones prácticas
  • Principales observaciones de la autoridad: presunción de ingresos, rechazo de deducciones, falta de materialidad, operaciones inexistentes o simuladas, inconsistencias en CFDI

Módulo IV — Diferencia entre actos de gestión, control y fiscalización

  • Actos de gestión y asistencia al contribuyente
  • Comunicados, correos, cartas invitación y exhortos
  • Vigilancia profunda
  • Requerimientos de información
  • Facultades de comprobación
  • Diferencia práctica entre atender, aclarar, corregir o controvertir
  • Riesgos de responder sin estrategia

Módulo V — Visita domiciliaria exprés y restricción de certificados de sello digital

  • La "visita exprés" y el artículo 49 Bis del CFF
  • Vigencia a partir de 2026 y efectos prácticos
  • Restricción de certificados de sello digital desde el día 1
  • Procedimiento aplicable y documentación que debe prepararse desde el inicio
  • Plazos relevantes y consecuencias de una atención tardía
  • Primeras líneas de defensa: legalidad, competencia, fundamentación, materialidad y valor probatorio

Módulo VI — Prevención: cómo prepararse antes de ser auditado

  • Diagnóstico fiscal preventivo
  • Revisión de riesgos por CFDI, declaraciones y contabilidad
  • Expediente de materialidad
  • Trazabilidad de las operaciones

Módulo VII — Defensa fiscal frente a auditorías y actos del SAT

  • Estrategia inicial ante actos de autoridad
  • Atención de requerimientos y revisiones
  • Aclaraciones, promociones y ofrecimiento de pruebas
  • Recurso de revocación
  • Juicio contencioso administrativo
  • Acuerdos conclusivos ante PRODECON
  • Casos de éxito y lecciones prácticas
  • Errores comunes en la defensa fiscal

Cierre del curso

  • Ruta práctica de actuación ante una revisión del SAT
  • Matriz de riesgos fiscales y prioridades de atención
  • Recomendaciones finales para contribuyentes y asesores
📄 Descargar temario completo (PDF)

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Inversión: $599 MXN

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