Nuevas Auditorías Exprés del SAT 2026
¿Qué aprenderás en este taller?
Un taller práctico y completo para contadores, empresarios y contribuyentes que necesitan entender y prepararse ante las nuevas auditorías exprés del SAT en 2026.
- ✓ Del papel al algoritmo: cómo usa el SAT la inteligencia fiscal y los datos para detectarte
- ✓ Cruces de información: CFDI, declaraciones, depósitos bancarios y terceros relacionados
- ✓ Plan Maestro de Fiscalización 2026 y Acuerdo 68/2026: sectores y conductas de mayor riesgo
- ✓ Diferencia entre cartas invitación, vigilancia profunda y facultades de comprobación
- ✓ Visita domiciliaria exprés (Art. 49 Bis CFF): procedimiento, plazos y restricción de certificados de sello digital
- ✓ Primeras líneas de defensa ante una auditoría: legalidad, competencia, materialidad y valor probatorio
- ✓ Diagnóstico fiscal preventivo: expediente de materialidad y trazabilidad de operaciones
- ✓ Defensa fiscal: recurso de revocación, juicio contencioso y acuerdos conclusivos ante PRODECON
- ✓ Ruta práctica de actuación y matriz de riesgos fiscales ante una revisión del SAT
Sobre el instructor
L.C. y L.D. Miguel Ángel García Piña
Licenciado en Contaduría | Licenciado en Derecho
Especialista en materia fiscal con amplia experiencia en defensa fiscal, cumplimiento tributario y atención de actos de autoridad ante el SAT.
¿A quién va dirigido?
- 👤 Contribuyentes que quieren prevenir y atender auditorías del SAT
- 👤 Contadores que asesoran clientes ante revisiones fiscales
- 👤 Empresarios y administradores responsables del cumplimiento fiscal
- 👤 Abogados fiscalistas que atienden actos de autoridad
Detalles del taller
¿Qué aprenderás en este curso?
Conocerás los nuevos criterios, herramientas y conductas de fiscalización del SAT para la detección de riesgos fiscales. Identificarás los principales cruces de información, presunciones y actos de fiscalización, y contarás con elementos prácticos para atender requerimientos, preparar documentación preventiva y valorar posibles medios de defensa.
Módulo I — Del papel al algoritmo: ¿qué es la inteligencia fiscal del SAT?
- Evolución de la fiscalización tradicional a la fiscalización basada en datos
- Qué debe entenderse por inteligencia fiscal y cuáles son sus límites jurídicos
- Herramientas utilizadas por el SAT para la detección de riesgos
- Qué es un algoritmo y cómo puede utilizarse en materia fiscal
- Nodos, redes de relación y patrones de riesgo
- Diferencia entre detección de riesgo y determinación de contribuciones
Módulo II — ¿Cómo te detecta el SAT?
- Cruces de información derivados de modelos de riesgo
- CFDI, declaraciones, pagos, contabilidad electrónica y terceros relacionados
- Inconsistencias entre ingresos declarados, depósitos, CFDI emitidos y recibidos
- Operaciones con proveedores, clientes, partes relacionadas y contribuyentes de riesgo
- Presunciones fiscales relevantes
- Alertas que pueden detonar cartas invitación, vigilancia profunda o facultades de comprobación
Módulo III — Plan Maestro de Fiscalización 2026 y nuevos criterios de revisión
- Principales rubros que estará revisando el SAT
- Sectores, operaciones y conductas de mayor riesgo fiscal
- Nuevos criterios y lineamientos de fiscalización
- Acuerdo 68/2026: alcance, efectos e implicaciones prácticas
- Principales observaciones de la autoridad: presunción de ingresos, rechazo de deducciones, falta de materialidad, operaciones inexistentes o simuladas, inconsistencias en CFDI
Módulo IV — Diferencia entre actos de gestión, control y fiscalización
- Actos de gestión y asistencia al contribuyente
- Comunicados, correos, cartas invitación y exhortos
- Vigilancia profunda
- Requerimientos de información
- Facultades de comprobación
- Diferencia práctica entre atender, aclarar, corregir o controvertir
- Riesgos de responder sin estrategia
Módulo V — Visita domiciliaria exprés y restricción de certificados de sello digital
- La "visita exprés" y el artículo 49 Bis del CFF
- Vigencia a partir de 2026 y efectos prácticos
- Restricción de certificados de sello digital desde el día 1
- Procedimiento aplicable y documentación que debe prepararse desde el inicio
- Plazos relevantes y consecuencias de una atención tardía
- Primeras líneas de defensa: legalidad, competencia, fundamentación, materialidad y valor probatorio
Módulo VI — Prevención: cómo prepararse antes de ser auditado
- Diagnóstico fiscal preventivo
- Revisión de riesgos por CFDI, declaraciones y contabilidad
- Expediente de materialidad
- Trazabilidad de las operaciones
Módulo VII — Defensa fiscal frente a auditorías y actos del SAT
- Estrategia inicial ante actos de autoridad
- Atención de requerimientos y revisiones
- Aclaraciones, promociones y ofrecimiento de pruebas
- Recurso de revocación
- Juicio contencioso administrativo
- Acuerdos conclusivos ante PRODECON
- Casos de éxito y lecciones prácticas
- Errores comunes en la defensa fiscal
Cierre del curso
- Ruta práctica de actuación ante una revisión del SAT
- Matriz de riesgos fiscales y prioridades de atención
- Recomendaciones finales para contribuyentes y asesores
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