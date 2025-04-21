Impacto de la modernización financiera en la estructura de las organizaciones mercantiles
La modernización financiera transformó la estructura interna de muchas organizaciones mercantiles
Noticias generales de interés fiscal
La modernización financiera transformó la estructura interna de muchas organizaciones mercantiles
Monterrey y su zona metropolitana continúan liderando la absorción de espacios.
El uso de estas herramientas permite a las entidades mexicanas y regionales cumplir automáticamente con las regulaciones de "Conoce a tu Cliente" (KYC)
Con la nueva LFT, las horas extra al triple no dependen de cuántas se trabajaron en un día, sino de superar el límite semanal. Revisa cómo funciona el cálculo
El Congreso mexicano pospuso la votación para imponer aranceles a las importaciones procedentes de China. Según información oficial, la medida será revisada nuevamente el 23 de noviembre, con el fi...
La mayoría de los hogares cuenta con un sector dedicado al almacenamiento de libros, pues los constituyen un elemento fundamental en cualquier vivienda. Más allá del almacenamiento de documentos y...
El dolor de hombro puede ser causado por una lesión en músculos, ligamentos o tendones de la zona. Por lo general, cuando esto ocurre, la molestia es más fuerte cuando se mueve el brazo, lo que res...
Las plataformas de comercio de criptomonedas han proliferado en los últimos años, pero la mayoría se enfoca estrechamente en activos digitales. Estos intercambios centrados en criptomonedas atiende...
En la investigación científica, los estudios de laboratorio juegan un papel fundamental en el avance del conocimiento y descubrimiento de nuevas ideas. Estos estudios nos permiten explorar y compre...
Comprar y vender una casa puede no ser tan sencillo a pesar de que ahora usamos apps y webs para hacerlo, que en realidad no son más que una especie de periódicos de anuncios 2.0, como los que habí...
Hay dos condiciones fundamentales que deben cumplirse al mismo tiempo.