Salario Mínimo 2026 — Tabla General y Profesional

El salario mínimo general para 2026 fue publicado en el DOF el 09-Dic-2025. Aplica a todos los trabajadores del país, con una tarifa diferenciada para la Zona Libre de la Frontera Norte.

México se divide en zonas geográficas para la aplicación del salario mínimo. Cada estado tiene municipios clasificados en Zona A, B o C según su ubicación y características económicas.

Los salarios mínimos profesionales aplican a trabajadores de oficios específicos. Son superiores al salario mínimo general y se actualizan anualmente por la CONASAMI.

¿Qué es el salario mínimo?

El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir un trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. En México, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) es el organismo encargado de fijar los salarios mínimos generales y profesionales.

¿Cuánto aumentó el salario mínimo en 2026?

El salario mínimo 2026 en México es de $315.04 pesos diarios para el área geográfica general, lo que equivale a $9451.20 pesos mensuales. Para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el salario es de $440.87 pesos diarios.

Salario mensual aproximado: Área General: $9451.20 pesos/mes

ZLFN: $13226.10 pesos/mes

¿Qué es la Zona Libre de la Frontera Norte?

La Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) es una franja de territorio mexicano que colinda con Estados Unidos, donde aplican condiciones especiales de salario mínimo, impuestos y aranceles. Incluye municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Qué son los salarios mínimos profesionales?

Los salarios mínimos profesionales son tarifas especiales para 61 profesiones y oficios específicos. Estos salarios son superiores al mínimo general y reconocen las habilidades especializadas requeridas en cada ocupación. Van desde $316.85 (manejador en granja avícola) hasta $705.46 (reportero de prensa).

Preguntas frecuentes

¿Cuándo entra en vigor el salario mínimo 2026?

El salario mínimo 2026 entró en vigor el 1 de enero de 2026. Fue aprobado por la CONASAMI y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09-Dic-2025.

¿El salario mínimo incluye prestaciones?

No. El salario mínimo es únicamente el pago base por jornada laboral. Las prestaciones de ley (aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, seguro social) se calculan y pagan por separado.

¿Puedo ganar menos del salario mínimo?

No. Ningún trabajador puede percibir un salario menor al mínimo vigente. Si tu patrón te paga menos, puedes denunciarlo ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).