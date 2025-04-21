Calculadora de UMA 2026
La Unidad de Medida y Actualización (UMA) se usa para calcular multas, sanciones, prestaciones y obligaciones fiscales en México. Ingresa el número de UMAs y obtén el equivalente en pesos al instante.
Valores UMA 2026 publicados por el INEGI
UMA diaria: $117.31 | Mensual: $3,566.22 | Anual: $42,794.64
¿Qué es la UMA?
La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México. Fue creada en 2016 para desvincular el salario mínimo de conceptos ajenos a su naturaleza como unidad de ingreso.
¿Para qué se usa la UMA?
La UMA se utiliza para calcular multas, créditos del Infonavit, aportaciones de seguridad social, límites de deducciones fiscales, cuotas del IMSS y muchas otras obligaciones legales. Por ejemplo, las multas de tránsito, créditos hipotecarios del Infonavit y límites de deducciones personales se expresan en UMAs.
¿Cuánto es 25 UMA? Calcula tu SBC
Veinticinco veces la UMA ($2,932.75 diarios en 2026) es el tope del salario base de cotización ante el IMSS: ningún trabajador puede registrarse con un salario mayor, por alto que sea su sueldo. Si lo que necesitas es el SBC de un trabajador —con su factor de integración por aguinaldo, vacaciones y prima vacacional—, usa la calculadora de salario base de cotización.
¿Cuál es la diferencia entre UMA y salario mínimo?
El salario mínimo es el ingreso mínimo que debe recibir un trabajador, mientras que la UMA es una unidad de referencia para cálculos legales. El salario mínimo puede aumentar más que la UMA porque su objetivo es mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, mientras que la UMA se actualiza con base en la inflación del año anterior.