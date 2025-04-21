Calculadora de UMA 2026

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) se usa para calcular multas, sanciones, prestaciones y obligaciones fiscales en México. Ingresa el número de UMAs y obtén el equivalente en pesos al instante.

¿Qué es la UMA? La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México. Fue creada en 2016 para desvincular el salario mínimo de conceptos ajenos a su naturaleza como unidad de ingreso.

¿Para qué se usa la UMA? La UMA se utiliza para calcular multas, créditos del Infonavit, aportaciones de seguridad social, límites de deducciones fiscales, cuotas del IMSS y muchas otras obligaciones legales. Por ejemplo, las multas de tránsito, créditos hipotecarios del Infonavit y límites de deducciones personales se expresan en UMAs.

¿Cuánto es 25 UMA? Calcula tu SBC Veinticinco veces la UMA ($2,932.75 diarios en 2026) es el tope del salario base de cotización ante el IMSS: ningún trabajador puede registrarse con un salario mayor, por alto que sea su sueldo. Si lo que necesitas es el SBC de un trabajador —con su factor de integración por aguinaldo, vacaciones y prima vacacional—, usa la calculadora de salario base de cotización.