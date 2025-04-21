Wilfredo Fabián García

Contador Público y Maestro en Impuestos

Wilfredo Fabián García es un destacado contador público y especialista mexicano en derecho tributario. Como socio fundador de la firma WF Asesoría y capacitador externo autorizado por la STPS, se ha consolidado como expositor nacional y conferencista. Además, colabora activamente como articulista en reconocidos medios especializados. Es autor del libro Régimen Fiscal de las Plataformas Digitales, una guía clave sobre el cumplimiento tributario en aplicaciones como Uber, Airbnb y Mercado Libre.