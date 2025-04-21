Lunes, 21 de abril de 2025
USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14 USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14
En vivo
Suscribirme gratis
Wilfredo Fabián García

Wilfredo Fabián García

Contador Público y Maestro en Impuestos

Wilfredo Fabián García es un destacado contador público y especialista mexicano en derecho tributario. Como socio fundador de la firma WF Asesoría y capacitador externo autorizado por la STPS, se ha consolidado como expositor nacional y conferencista. Además, colabora activamente como articulista en reconocidos medios especializados. Es autor del libro Régimen Fiscal de las Plataformas Digitales, una guía clave sobre el cumplimiento tributario en aplicaciones como Uber, Airbnb y Mercado Libre.

Artículos de Wilfredo Fabián García (0)

Este autor no tiene artículos publicados aún.

Publicidad