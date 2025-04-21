Deducciones personales con IVA: lo que el SAT no acepta pero la ley no prohíbe
Acreditar el IVA de deducciones personales tiene base legal, pero el SAT lo rechaza en revisiones. Evalúa el costo-beneficio antes de aplicarlo
Acreditar el IVA de deducciones personales tiene base legal, pero el SAT lo rechaza en revisiones. Evalúa el costo-beneficio antes de aplicarlo
El Servicio de Administracion Tributaria publico este viernes las nuevas disposiciones para la facturacion electronica que entraran en vigor en julio de 2026.