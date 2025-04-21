Lunes, 21 de abril de 2025
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Cuotas Obrero Patronales 2026

Las cuotas obrero patronales son las aportaciones que realizan tanto el patrón como el trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e INFONAVIT. Conocer las tasas vigentes es fundamental para calcular correctamente la nómina y cumplir con las obligaciones de seguridad social.

Tabla de cuotas obrero patronales 2026

Aplicable de enero 2026 a diciembre 2026.

Ramo de Seguro Base de Cotización Salario Tope Tasas Patrón Tasas Trabajador
Riesgo de Trabajo SBC 25 Determinado por el patrón
Enfermedad y Maternidad — En Especie
Salario menor a 3 SMDF 1 SMDF 1 20.400% 0.000%
Salario mayor a 3 SMDF (SBC) - (3 SMDF) 22 1.100% 0.400%
Enfermedad y Maternidad — En Dinero
SBC 25 0.700% 0.250%
Invalidez y Vida SBC 25 1.750% 0.625%
Retiro SBC 25 2.000%
Cesantía y Vejez SBC 25 3.150% [Ver tabla] 1.125%
Guarderías SBC 25 1.000%
Pensionados SBC 25 1.050% 0.375%
Infonavit SBC 25 5.000%

Tasas progresivas de Cesantía y Vejez

La cuota patronal de Cesantía y Vejez varía según el salario base de cotización del trabajador, conforme a la siguiente tabla:

Salario base de cotización Cuota patronal 2026
1.00 SM 3.150%
1.01 SM a 1.50 UMA 3.676%
1.51 a 2.00 UMA 4.851%
2.01 a 2.50 UMA 5.556%
2.51 a 3.00 UMA 6.026%
3.01 a 3.50 UMA 6.361%
3.51 a 4.00 UMA 6.613%
4.01 UMA en adelante 7.513%

Fundamento legal

SBC = Salario Base de Cotización

Artículo 2° Transitorio de la Ley del Seguro Social publicado en el DOF el 21 de noviembre de 1996, y Artículo 19 Transitorio de la Ley del Seguro Social publicado en el DOF el 21 de diciembre de 1995.

Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2020.

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