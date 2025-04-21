Cuotas Obrero Patronales 2026
Las cuotas obrero patronales son las aportaciones que realizan tanto el patrón como el trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e INFONAVIT. Conocer las tasas vigentes es fundamental para calcular correctamente la nómina y cumplir con las obligaciones de seguridad social.
Tabla de cuotas obrero patronales 2026
Aplicable de enero 2026 a diciembre 2026.
|Ramo de Seguro
|Base de Cotización
|Salario Tope
|Tasas Patrón
|Tasas Trabajador
|Riesgo de Trabajo
|SBC
|25
|Determinado por el patrón
|—
|Enfermedad y Maternidad — En Especie
|Salario menor a 3 SMDF
|1 SMDF
|1
|20.400%
|0.000%
|Salario mayor a 3 SMDF
|(SBC) - (3 SMDF)
|22
|1.100%
|0.400%
|Enfermedad y Maternidad — En Dinero
|SBC
|25
|0.700%
|0.250%
|Invalidez y Vida
|SBC
|25
|1.750%
|0.625%
|Retiro
|SBC
|25
|2.000%
|—
|Cesantía y Vejez
|SBC
|25
|3.150% [Ver tabla]
|1.125%
|Guarderías
|SBC
|25
|1.000%
|—
|Pensionados
|SBC
|25
|1.050%
|0.375%
|Infonavit
|SBC
|25
|5.000%
|—
Tasas progresivas de Cesantía y Vejez
La cuota patronal de Cesantía y Vejez varía según el salario base de cotización del trabajador, conforme a la siguiente tabla:
|Salario base de cotización
|Cuota patronal 2026
|1.00 SM
|3.150%
|1.01 SM a 1.50 UMA
|3.676%
|1.51 a 2.00 UMA
|4.851%
|2.01 a 2.50 UMA
|5.556%
|2.51 a 3.00 UMA
|6.026%
|3.01 a 3.50 UMA
|6.361%
|3.51 a 4.00 UMA
|6.613%
|4.01 UMA en adelante
|7.513%
Fundamento legal
SBC = Salario Base de Cotización
Artículo 2° Transitorio de la Ley del Seguro Social publicado en el DOF el 21 de noviembre de 1996, y Artículo 19 Transitorio de la Ley del Seguro Social publicado en el DOF el 21 de diciembre de 1995.
Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2020.