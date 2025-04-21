Cuotas Obrero Patronales 2026

La cuota patronal de Cesantía y Vejez varía según el salario base de cotización del trabajador, conforme a la siguiente tabla:

Fundamento legal

SBC = Salario Base de Cotización

Artículo 2° Transitorio de la Ley del Seguro Social publicado en el DOF el 21 de noviembre de 1996, y Artículo 19 Transitorio de la Ley del Seguro Social publicado en el DOF el 21 de diciembre de 1995.

Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2020.