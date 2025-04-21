Actualización Laboral 2027
Jornada de 40 horas · Salarios y UMA · Plataformas digitales · Ley Silla · NOM-037
Lunes 23 de noviembre 4:00 PM – 8:00 PM 4 horas En línea por Zoom
$999.00 MXN $799.00 MXN Válido hasta el 19 de noviembre de 2026Inscribirme ahora
¿Qué aprenderás en este curso?
Conoce e implementa las principales actualizaciones laborales que aplicarán a partir de 2027 —jornada de 40 horas, salarios y UMA, plataformas digitales, y condiciones de seguridad y salud en el trabajo— con un enfoque preventivo y de cumplimiento normativo.
- ✓ Reducción de la jornada laboral
- ✓ Reloj checador
- ✓ Cómo ajustar jornadas y turnos
- ✓ Salarios mínimos y UMA
- ✓ Cambios en nómina y salario base
- ✓ Efectos en nómina y seguridad social
- ✓ Régimen laboral de plataformas digitales
- ✓ Las obligaciones relacionadas con plataformas
- ✓ Ley Silla y NOM-037
- ✓ Checklist integral de cumplimiento
📚 Incluye material descargable, grabación del curso, constancia de participación y casos prácticosDescargar temario completo (PDF)
Programa del curso
1. Panorama general de la actualización laboral rumbo a 2027
- Reforma constitucional al artículo 123 (DOF 3 de marzo de 2026)
- Reforma a la LFT (DOF 1 de mayo de 2026)
- Calendario de implementación 2026-2030: el 1 de enero de 2027 como primer punto de quiebre
- Reformas ya consolidadas: Vacaciones Dignas, Ley Silla y plataformas digitales
- Agenda legislativa pendiente: licencias de maternidad y paternidad, propinas y NOM-037
- Riesgos y oportunidades
2. Reducción de la jornada a 40 horas: lo que aplica desde 2027
- Calendario escalonado: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030
- Sin afectación al salario ni a las prestaciones
- Un día de descanso por cada seis de trabajo
- Horas extraordinarias y rediseño de turnos
- Inspección de la STPS durante la transición
- Caso práctico: de 48 a 46 horas sin afectar percepciones
3. Salarios, UMA y prestaciones para 2027
- Resolución del salario mínimo por la CONASAMI
- El salario mínimo 2026 como referencia: $315.04 general y $440.87 en la zona libre de la frontera norte
- UMA 2027 y su vigencia desde el 1 de febrero
- Efecto en el salario base de cotización, el aguinaldo y la PTU
- Iniciativas de licencia de paternidad (de 5 a 20 días) y de maternidad (de 12 a 18 semanas)
- Regulación de propinas
4. Trabajadores de plataformas digitales: consolidación 2026-2027
- Marco legal
- Cierre del piloto del IMSS y régimen obligatorio de afiliación
- Salario base de cotización variable
- PTU: salario mínimo mensual y 288 horas conectadas al año
- Desconexión algorítmica y transparencia
- Inspecciones de la STPS
5. Seguridad, salud y condiciones de trabajo
- Ley Silla: asientos con respaldo y periodos de descanso
- Vigencia y exigibilidad de la Ley Silla
- NOM-037 de teletrabajo y su actualización esperada
- Relación con la NOM-035 y la NOM-036
- Desconexión digital y compensación de gastos
- Checklist para home office, esquema híbrido o presencial
6. Cierre, checklist integral y agenda 2027
- Calendario de obligaciones para el cierre de 2026 y el arranque de 2027
- Ajustes a contratos, tabuladores y políticas internas
- Actualización de nómina: salario base de cotización, cuotas IMSS-INFONAVIT e ISR de sueldos
- Riesgos y criterios de sanción de la STPS y el IMSS
- Checklist integral
Sobre el instructor
Mtro. Miguel Alarcón Díaz
Contador Público | Licenciado en Derecho | Maestro en Impuestos
Consultor fiscal y capacitador. Acompaña a despachos, empresas y personas físicas en el cumplimiento fiscal, laboral y de seguridad social, con seguimiento puntual a las reformas y a las iniciativas que se discuten en el Congreso.
¿A quién va dirigido?
- 👤 Contadores públicos y despachos que llevan la nómina y el cumplimiento laboral de sus clientes
- 👤 Responsables de recursos humanos, nómina y administración de personal
- 👤 Empresarios y directivos que deben ajustar jornadas, turnos y costos laborales para 2027
- 👤 Abogados laborales y asesores en seguridad social
Detalles del curso
📅 Fecha Lunes 23 de noviembre de 2026
🕓 Horario 4:00 PM – 8:00 PM (CDMX)
💻 Formato En línea por Zoom
⏱️ Duración 4 horas
🎥 Grabación Acceso durante 15 días
Regístrate al curso
$999.00 MXN $799.00 MXN Válido hasta el 19 de noviembre de 2026