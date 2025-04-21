Mtro. Miguel Alarcón Díaz

Contador Público | Licenciado en Derecho | Maestro en Impuestos

Consultor fiscal y capacitador. Acompaña a despachos, empresas y personas físicas en el cumplimiento fiscal, laboral y de seguridad social, con seguimiento puntual a las reformas y a las iniciativas que se discuten en el Congreso.