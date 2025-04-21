Lunes, 21 de abril de 2025
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Curso Actualización Laboral 2027

Actualización Laboral 2027

Jornada de 40 horas · Salarios y UMA · Plataformas digitales · Ley Silla · NOM-037

Lunes 23 de noviembre 4:00 PM – 8:00 PM 4 horas En línea por Zoom
$999.00 MXN $799.00 MXN Válido hasta el 19 de noviembre de 2026
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¿Qué aprenderás en este curso?

Conoce e implementa las principales actualizaciones laborales que aplicarán a partir de 2027 —jornada de 40 horas, salarios y UMA, plataformas digitales, y condiciones de seguridad y salud en el trabajo— con un enfoque preventivo y de cumplimiento normativo.

Temario del curso Actualización Laboral 2027
  • Reducción de la jornada laboral
  • Reloj checador
  • Cómo ajustar jornadas y turnos
  • Salarios mínimos y UMA
  • Cambios en nómina y salario base
  • Efectos en nómina y seguridad social
  • Régimen laboral de plataformas digitales
  • Las obligaciones relacionadas con plataformas
  • Ley Silla y NOM-037
  • Checklist integral de cumplimiento
📚 Incluye material descargable, grabación del curso, constancia de participación y casos prácticos
Descargar temario completo (PDF)

Programa del curso

1. Panorama general de la actualización laboral rumbo a 2027

  • Reforma constitucional al artículo 123 (DOF 3 de marzo de 2026)
  • Reforma a la LFT (DOF 1 de mayo de 2026)
  • Calendario de implementación 2026-2030: el 1 de enero de 2027 como primer punto de quiebre
  • Reformas ya consolidadas: Vacaciones Dignas, Ley Silla y plataformas digitales
  • Agenda legislativa pendiente: licencias de maternidad y paternidad, propinas y NOM-037
  • Riesgos y oportunidades

2. Reducción de la jornada a 40 horas: lo que aplica desde 2027

  • Calendario escalonado: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030
  • Sin afectación al salario ni a las prestaciones
  • Un día de descanso por cada seis de trabajo
  • Horas extraordinarias y rediseño de turnos
  • Inspección de la STPS durante la transición
  • Caso práctico: de 48 a 46 horas sin afectar percepciones

3. Salarios, UMA y prestaciones para 2027

  • Resolución del salario mínimo por la CONASAMI
  • El salario mínimo 2026 como referencia: $315.04 general y $440.87 en la zona libre de la frontera norte
  • UMA 2027 y su vigencia desde el 1 de febrero
  • Efecto en el salario base de cotización, el aguinaldo y la PTU
  • Iniciativas de licencia de paternidad (de 5 a 20 días) y de maternidad (de 12 a 18 semanas)
  • Regulación de propinas

4. Trabajadores de plataformas digitales: consolidación 2026-2027

  • Marco legal
  • Cierre del piloto del IMSS y régimen obligatorio de afiliación
  • Salario base de cotización variable
  • PTU: salario mínimo mensual y 288 horas conectadas al año
  • Desconexión algorítmica y transparencia
  • Inspecciones de la STPS

5. Seguridad, salud y condiciones de trabajo

  • Ley Silla: asientos con respaldo y periodos de descanso
  • Vigencia y exigibilidad de la Ley Silla
  • NOM-037 de teletrabajo y su actualización esperada
  • Relación con la NOM-035 y la NOM-036
  • Desconexión digital y compensación de gastos
  • Checklist para home office, esquema híbrido o presencial

6. Cierre, checklist integral y agenda 2027

  • Calendario de obligaciones para el cierre de 2026 y el arranque de 2027
  • Ajustes a contratos, tabuladores y políticas internas
  • Actualización de nómina: salario base de cotización, cuotas IMSS-INFONAVIT e ISR de sueldos
  • Riesgos y criterios de sanción de la STPS y el IMSS
  • Checklist integral

Sobre el instructor

Mtro. Miguel Alarcón Díaz

Contador Público | Licenciado en Derecho | Maestro en Impuestos

Consultor fiscal y capacitador. Acompaña a despachos, empresas y personas físicas en el cumplimiento fiscal, laboral y de seguridad social, con seguimiento puntual a las reformas y a las iniciativas que se discuten en el Congreso.

¿A quién va dirigido?

  • 👤 Contadores públicos y despachos que llevan la nómina y el cumplimiento laboral de sus clientes
  • 👤 Responsables de recursos humanos, nómina y administración de personal
  • 👤 Empresarios y directivos que deben ajustar jornadas, turnos y costos laborales para 2027
  • 👤 Abogados laborales y asesores en seguridad social

Detalles del curso

📅 Fecha Lunes 23 de noviembre de 2026
🕓 Horario 4:00 PM – 8:00 PM (CDMX)
💻 Formato En línea por Zoom
⏱️ Duración 4 horas
🎥 Grabación Acceso durante 15 días

Regístrate al curso

$999.00 MXN $799.00 MXN Válido hasta el 19 de noviembre de 2026

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