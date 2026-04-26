El Servicio de Administracion Tributaria publico este viernes las nuevas disposiciones para la facturacion electronica que entraran en vigor en julio de 2026.

Los contribuyentes tendran hasta el 30 de junio para adaptarse a los cambios

Nuevas disposiciones del SAT

El Servicio de Administracion Tributaria (SAT) publico este viernes en el Diario Oficial de la Federacion las nuevas reglas para la emision de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que entraran en vigor a partir del 1 de julio de 2026.

Principales cambios

Los cambios mas importantes incluyen:

Validacion de RFC receptor - Ahora sera obligatorio validar el RFC del receptor antes de emitir cualquier factura. Nuevos campos obligatorios - Se agregan campos adicionales para detallar el tipo de operacion. Plazos de implementacion - Los contribuyentes tendran hasta el 30 de junio para actualizar sus sistemas.

Que deben hacer los contribuyentes?

Los contribuyentes deberan actualizar sus sistemas de facturacion para cumplir con las nuevas disposiciones. Se recomienda:

Verificar compatibilidad de software con los nuevos requisitos

Capacitar al personal en los cambios

Realizar pruebas antes del deadline

Conclusion

Es fundamental que las empresas comiencen a prepararse desde ahora para evitar contratiempos cuando entren en vigor las nuevas disposiciones.

Fuente: Diario Oficial de la Federacion, 26 de abril de 2026