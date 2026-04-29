Acreditar el IVA de deducciones personales tiene base legal, pero el SAT lo rechaza en revisiones. Evalúa el costo-beneficio antes de aplicarlo

Las personas físicas que tributan por actividades empresariales, profesionales o arrendamiento pueden deducir ciertos gastos personales en su declaración anual del ISR. Muchos de esos gastos llevan IVA. La pregunta que surge con frecuencia es si ese impuesto trasladado puede acreditarse, dado que el contribuyente realiza actividades por las que sí está obligado al pago del IVA.

La respuesta depende de a quién le preguntes. La norma y el criterio del SAT no apuntan en la misma dirección, y esa diferencia tiene consecuencias prácticas que conviene entender antes de decidir cómo tratar ese IVA.

Qué dice el Artículo 5 de la Ley del IVA

El Artículo 5, fracción I de la Ley del IVA establece que el impuesto es acreditable cuando ha sido trasladado al contribuyente y pagado efectivamente, siempre que corresponda a bienes o servicios estrictamente indispensables para las actividades por las que se deba pagar el impuesto.

El mismo artículo define qué se entiende por estrictamente indispensable: son las erogaciones que sean deducibles para efectos del ISR, aunque no se esté obligado al pago de ese impuesto. Esa definición es relevante porque las deducciones personales —gastos médicos, hospitalarios, seguros de salud— sí son deducibles para efectos del ISR, conforme al Artículo 151 de la Ley del ISR.

Bajo esa lectura, el IVA contenido en una deducción personal podría ser acreditable si el contribuyente realiza actividades gravadas, tiene el comprobante con IVA desglosado y cumple con los demás requisitos de forma del artículo 5.

Por qué el SAT no lo acepta

El criterio de la autoridad va en sentido contrario. El SAT considera que los gastos personales no están vinculados directamente con la actividad económica generadora del IVA y, por tanto, no cumplen con el requisito de estricta indispensabilidad. Bajo ese enfoque, el IVA de una consulta médica o de una prima de seguro de gastos médicos no es acreditable, independientemente de que el gasto sea deducible para el ISR.

Este criterio no siempre aparece en una norma oficial publicada, pero se aplica en revisiones. Si el contribuyente acredita ese IVA y el SAT detecta la operación, puede rechazar el acreditamiento y determinar un crédito fiscal.

Cuándo se podría acreditar y qué se necesita

Si el contribuyente decide acreditar el IVA con base en la lectura literal del Artículo 5, el acreditamiento debe realizarse en el mes en que se pague el gasto, no en la declaración anual. Para que proceda, deben cumplirse tres condiciones:

El contribuyente debe haber causado IVA en ese mismo periodo.

en ese mismo periodo. El IVA trasladado debe haberse pagado efectivamente.

trasladado debe haberse pagado efectivamente. El CFDI debe estar vigente, ser correcto y tener el IVA desglosado.

Adicionalmente, el pago debe estar bancarizado y el gasto debe tener soporte documental suficiente para acreditar también su deducibilidad para el ISR.

El caso especial de los reembolsos de aseguradora

Cuando un gasto médico es reembolsado por una aseguradora, el tratamiento del IVA ya acreditado cambia. Si el contribuyente acreditó el IVA del gasto y después recibe el reembolso, la parte del IVA contenida en ese reembolso se convierte en ingreso acumulable para efectos del ISR.

Si en cambio no se acreditó el IVA y el gasto se dedujo de forma íntegra como deducción personal, no se genera ingreso acumulable adicional. Se pierde el beneficio del acreditamiento, pero también se evita la complicación de ajustar la base del ISR cuando llega el reembolso.

Cómo evaluar si conviene acreditarlo

La decisión no es solo técnica: también es estratégica. Hay tres preguntas que ayudan a enmarcarla:

¿El monto del IVA en juego justifica el riesgo de una controversia con el SAT ?

en juego justifica el riesgo de una controversia con el ? ¿Es más conveniente incluir ese IVA como parte del total del gasto deducible en la declaración anual?

como parte del total del gasto deducible en la declaración anual? ¿Existe documentación sólida para defender el acreditamiento si la autoridad lo cuestiona?

Para contribuyentes con montos bajos de IVA en deducciones personales, la opción conservadora —no acreditar e incluir el total del gasto como deducción personal— suele ser más práctica. Para contribuyentes con volúmenes significativos de gastos médicos con IVA, el argumento legal existe y puede sostenerse, pero requiere documentación impecable y disposición para defender la postura ante una revisión.

En cualquier caso, mezclar criterios dentro del mismo ejercicio —acreditar algunos gastos y no otros sin una justificación clara— es el escenario que más expone al contribuyente frente a la autoridad.