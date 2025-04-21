Claves de Obligaciones Fiscales del SAT
Las claves de obligaciones fiscales son los códigos que el SAT asigna a cada tipo de contribuyente y régimen fiscal. Estas claves son necesarias para presentar declaraciones, trámites y cumplir con las obligaciones ante la autoridad fiscal.
Mostrando 202 de 202 claves
|CLAVE
|ACTIVIDAD
|A3
|Impuesto al Activo
|O24
|Impuestos Sustitutivo del Crédito al Salario
|O31
|Arrendador cuyos ingresos no exceden los 10 SMG elevados al mes
|R17
|Retención ISR salarios
|R18
|Retención ISR asimilados a salarios
|R19
|Retención ISR honorarios
|S2
|MORAL Organismo descentralizado del municipio con actividad empresarial Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas.
|S3
|MORAL Institución de crédito Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas.
|S7
|MORAL Fideicomiso con actividad empresarial Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas.
|S9
|MORAL Organismo descentralizado, fondo o fideicomiso público o empresa de participación estatal mayoritaria de la federación Personas morales con fines no lucrativos.
|S10
|MORAL Asociacion religiosa Personas morales con fines no lucrativos.
|S11
|MORAL Dependencia o entidad de estado de la república o distrito federal o su órgano desconcentrado Personas morales con fines no lucrativos.
|S12
|MORAL Municipio o su órgano desconcentrado Personas morales con fines no lucrativos.
|S13
|MORAL Dependencia o entidad de la federación o su órgano desconcentrado Personas morales con fines no lucrativos.
|S14
|MORAL Sociedad de inversion especializada de fondos para el retiro Personas morales con fines no lucrativos.
|S15
|MORAL Sociedad de inversión en instrumentos de deuda Personas morales con fines no lucrativos.
|S16
|MORAL Sociedad cooperativa de consumo Personas morales con fines no lucrativos.
|S18
|MORAL Actividad agricola Régimen Simplificado de Ley
|S20
|MORAL Actividad ganadera Régimen Simplificado de Ley
|S22
|MORAL Actividad silvícola Régimen Simplificado de Ley
|S24
|MORAL Actividad pesquera Régimen Simplificado de Ley
|S33
|MORAL Empresa integradora Régimen Simplificado de Ley
|S39
|FÍSICA Actividad empresarial asimilado a salarios Régimen de Salarios.
|S40
|FÍSICA Asalariado obligado a presentar declaración anual Régimen de Salarios.
|S54
|FÍSICA Actividad empresarial Actividades Empresariales y Profesionales
|S127
|FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente.
|S129
|FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias u otras formas de retiro a través de representante legal Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente.
|S131
|FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente.
|S135
|FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos que deriven de un contrato de servicio turístico de tiempo compartido a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente.
|S135
|MORAL Residentes en el extranjero con ingresos que deriven de un contrato de servicio turístico de tiempo compartido a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S137
|FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por enajenación de inmuebles a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente.
|S137
|MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por enajenación de inmuebles a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S139
|FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por enajenación de acciones o títulos de valor que representen la propiedad de bienes a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente.
|S139
|MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por enajenación de acciones o títulos de valor que representen la propiedad de bienes a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S141
|FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por intercambio de deuda pública por capital efectuadas por residentes en el extranjero distintos del acreedor original a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S141
|MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por intercambio de deuda pública por capital efectuadas por residentes en el extranjero distintos del acreedor original a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S143
|FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por operaciones financieras derivadas de capital a que se refiere el artículo 48 de la Ley de ISR a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S143
|MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por operaciones financieras derivadas de capital a que se refiere el artículo 48 de la Ley de ISR a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S145
|FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por servicios de construcción de obra, instalación, mantenimiento o, montaje de bienes inmuebles, o por actividades de e inspección o supervisión relacionados con ellos. Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S145
|MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por servicios de construcción de obra, instalación, mantenimiento o, montaje de bienes inmuebles, o por actividades de e inspección o supervisión relacionados con ellos. Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S147
|FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por actividad artística o deportiva, o de la realización o presentación de espectáculos públicos. Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S147
|MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por actividad artística o deportiva, o de la realización o presentación de espectáculos públicos. Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S154
|MORAL Sociedad controladora Régimen de consolidación fiscal
|S155
|MORAL Sociedad controlada Régimen de consolidación fiscal
|S156
|MORAL Partido o asociación política legalmente reconocida Personas morales con fines no lucrativos
|S189
|FÍSICA Socios o accionistas de personas morales. Régimen de socios y accionistas
|S189
|MORAL Socios o accionistas de personas morales. Régimen de socios y accionistas
|S190
|MORAL Asociación en Participación. Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S194
|FÍSICA Residentes en el extranjero con otros ingresos no específicados en campos anteriores a traves de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S194
|MORAL Residentes en el extranjero con otros ingresos no específicados en campos anteriores a traves de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S200
|MORAL Sociedad mercantil u otra persona moral Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S203
|MORAL Institución para el depósito de valores Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S204
|MORAL Organismo descentralizado, fondo o fideicomiso público o empresa de participación estatal mayoritaria de la federación, con actividad empresarial. Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S205
|MORAL Organismo descentralizado, fondo o fideicomiso público o empresa de participación estatal mayoritaria de las entidades Federativas, con actividad empresarial. Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S207
|MORAL Institución de seguros Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S208
|MORAL Línea aérea extranjera, con establecimiento permanente en el país. Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S209
|MORAL Línea naviera extranjera, con establecimiento permanente en el país. Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S210
|MORAL Residente en el extranjero que realice actividades empresariales a través de un fideicomiso Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S211
|MORAL Otra Institución, agrupación, organismo, sociedad o asociación civil con fines no lucrativos Personas morales con fines no lucrativos
|S212
|MORAL Organismo descentralizado, fondo o fideicomiso público o empresa de participación estatal mayoritaria del municipio Personas morales con fines no lucrativos
|S213
|MORAL Organismo descentralizado, fondo o fideicomiso público o empresa de participación estatal mayoritaria de las entidades federativas. Personas morales con fines no lucrativos
|S214
|MORAL Asociación u organismo que agrupe a las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de crédito. Personas morales con fines no lucrativos
|S215
|MORAL Sociedad mutualista que no opere con terceros, siempre que no realice gastos para la adquisición de negocios. Personas morales con fines no lucrativos
|S216
|MORAL Sociedad Cooperativa de Autotransportistas terrestres de carga Régimen Simplificado de Ley
|S217
|MORAL Sociedad Cooperativa de Autotransportistas terrestres de pasajeros. Régimen Simplificado de Ley
|S218
|MORAL Persona moral de derecho agrario con actividades de agricultura Régimen Simplificado de Ley
|S219
|MORAL Persona moral de derecho agrario con actividades de ganadería Régimen Simplificado de Ley
|S220
|MORAL Persona moral de derecho agrario con activities de silvicultura Régimen Simplificado de Ley
|S221
|FÍSICA Otros ingresos por sueldos y salarios o ingresos asimilados a salarios Régimen de Salarios
|S222
|MORAL Coordinado de autotransporte terrestre de carga Régimen Simplificado de Ley
|S223
|MORAL Coordinado de autotransporte terrestre de pasajeros Régimen Simplificado de Ley
|S227
|FÍSICA Ingresos por salarios de fuente de riqueza en el extranjero, embajada, organismo internacional o de personas no obligadas a efectuar retenciones por este concepto Régimen de Salarios
|S231
|FÍSICA Servicios profesionales en forma habitual. Actividades Empresariales y Profesionales
|S232
|FÍSICA Servicios profesionales en forma esporádica. Actividades Empresariales y Profesionales
|S233
|FÍSICA Fedatario Público Actividades Empresariales y Profesionales
|S234
|FÍSICA Ingresos por derechos de autor Actividades Empresariales y Profesionales
|S235
|FÍSICA Además de percibir ingresos por derechos de autor, recibe pagos de la misma persona por concepto de sueldos y salarios o ingresos asimilados a salarios. Actividades Empresariales y Profesionales
|S236
|FÍSICA Además de percibir ingresos por derechos de autor, recibe pagos de la misma persona por concepto de ingresos como socio o accionista; ingresos por ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos distintivos, etc.; y/o ingresos por la explotación de sus obras, provenientes de realizar actividades empresariales distintas a la enajenación al público, o en la prestación de servicios Actividades Empresariales y Profesionales
|S237
|MORAL Institución de fianzas Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S238
|FÍSICA Ingresos por concepto de premios por loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta y concursos Ingresos por la obtención de premios
|S239
|FÍSICA Obtiene ingresos por arrendamiento exclusivamente a través de un fideicomiso (fideicomitente/fideicomisario) Régimen de Arrendamiento
|S240
|FÍSICA Arrendador, subarrendador o en general otorga el uso o goce temporal de inmuebles destinados a casa habitación. Régimen de Arrendamiento
|S241
|FÍSICA Arrendador, subarrendador o en general otorga el uso o goce temporal de inmuebles destinados a usos distintos de casa habitación. Régimen de Arrendamiento
|S242
|FÍSICA Representante común de la copropiedad o sociedad conyugal, con actividad empresarial Actividades Empresariales y Profesionales
|S242
|FÍSICA Representante común de la copropiedad o sociedad conyugal, con actividad empresarial Régimen de Pequeños Contribuyentes
|S242
|FÍSICA Representante común de la copropiedad o sociedad conyugal, con actividad empresarial Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S243
|FÍSICA Representado de la copropiedad o sociedad conyugal, con actividad empresarial Actividades Empresariales y Profesionales
|S243
|FÍSICA Representado de la copropiedad o sociedad conyugal, con actividad empresarial Régimen de Pequeños Contribuyentes
|S243
|FÍSICA Representado de la copropiedad o sociedad conyugal, con actividad empresarial Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S244
|FÍSICA Enajenante de bienes (muebles o inmuebles de acuerdo con el Capítulo IV Título IV de la LISR). Régimen de Enajenación y Adquisición de bienes
|S245
|FÍSICA Adquirente de bienes (muebles o inmuebles de acuerdo con el Capítulo V Título IV de la LISR). Régimen de Enajenación y Adquisición de bienes
|S246
|MORAL Sociedad de inversión de capital Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S247
|MORAL Almacén general de depósito Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S248
|MORAL Administradora de fondos para el retiro Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S249
|FÍSICA Agricultura Actividades Empresariales y Profesionales
|S249
|FÍSICA Agricultura Régimen de Pequeños Contribuyentes
|S249
|FÍSICA Agricultura Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S250
|FÍSICA Ganadería Actividades Empresariales y Profesionales
|S250
|FÍSICA Ganadería Régimen de Pequeños Contribuyentes
|S250
|FÍSICA Ganadería Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S251
|FÍSICA Silvicultura Actividades Empresariales y Profesionales
|S251
|FÍSICA Silvicultura Régimen de Pequeños Contribuyentes
|S251
|FÍSICA Silvicultura Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S252
|FÍSICA Pesca Actividades Empresariales y Profesionales
|S252
|FÍSICA Pesca Régimen de Pequeños Contribuyentes
|S252
|FÍSICA Pesca Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S253
|MORAL Arrendadora financiera Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S255
|FÍSICA Autotransporte terrestre de carga integrante de un coordinado o de otra persona moral que paga sus impuestos a través del coordinado o de otra persona moral Actividades Empresariales y Profesionales
|S255
|FÍSICA Autotransporte terrestre de carga integrante de un coordinado o de otra persona moral que paga sus impuestos a través del coordinado o de otra persona moral Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S255
|MORAL Autotransporte terrestre de carga integrante de un coordinado o de otra persona moral que paga sus impuestos a través del coordinado o de otra persona moral Régimen Simplificado de Ley
|S256
|MORAL Unión de crédito Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S257
|MORAL Sociedad financiera popular Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S258
|FÍSICA Actividades empresariales Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S260
|MORAL Empresa de factoraje financiero Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S261
|MORAL Bolsa de valores Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S262
|MORAL Casa de bolsa Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S263
|MORAL Casa de cambio Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S264
|FÍSICA Autotransporte terrestre de carga Actividades Empresariales y Profesionales
|S264
|FÍSICA Autotransporte terrestre de carga Régimen de Pequeños Contribuyentes
|S264
|FÍSICA Autotransporte terrestre de carga Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S264
|MORAL Autotransporte terrestre de carga Régimen Simplificado de Ley
|S265
|FÍSICA Autotransporte terrestre de pasajeros. Actividades Empresariales y Profesionales
|S265
|FÍSICA Autotransporte terrestre de pasajeros. Régimen de Pequeños Contribuyentes
|S265
|FÍSICA Autotransporte terrestre de pasajeros. Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S265
|MORAL Autotransporte terrestre de pasajeros. Régimen Simplificado de Ley
|S266
|FÍSICA Ingresos por deudas perdonadas o pagadas por terceros en forma periódica. Régimen de los demás ingresos
|S267
|FÍSICA Ingresos por ganancia cambiaria o intereses obtenidos por préstamos otorgados Régimen de los demás ingresos
|S268
|FÍSICA Prestaciones que se obtengan con motivo del otorgamiento de fianzas o avales en forma periódica. Régimen de los demás ingresos
|S269
|FÍSICA Ingresos procedentes de inversiones hechas en sociedades residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país en forma periódica. Régimen de los demás ingresos
|S270
|FÍSICA Ingresos procedentes de inversiones hechas en sociedades residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país proveniente de TEREFIP. Régimen de los demás ingresos
|S271
|FÍSICA Dividendos o utilidades procedentes de sociedades residentes en el extranjero en forma periódica. Régimen de los demás ingresos
|S272
|FÍSICA Dividendos o utilidades procedentes de sociedades residentes en el extranjero proveniente de TEREFIP. Régimen de los demás ingresos
|S273
|FÍSICA Ingresos por explotación de concesiones, permisos, autorizaciones y contratos otorgados por la Federación, las Entidades Federativas y Municipios, así como los derechos amparados por las solicitudes en trámite en forma periódica Régimen de los demás ingresos
|S274
|FÍSICA Ingresos por contratos para la explotación del subsuelo en forma periódica Régimen de los demás ingresos
|S275
|FÍSICA Ingresos por contratos para la explotación del subsuelo proveniente de TEREFIP. Régimen de los demás ingresos
|S276
|FÍSICA Ingresos por participación en los productos del subsuelo en forma periódica Régimen de los demás ingresos
|S277
|FÍSICA Ingresos por participación en los productos del subsuelo proveniente de TEREFIP Régimen de los demás ingresos
|S278
|FÍSICA Intereses moratorios, indemnizaciones por perjuicios, así como los ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales en forma periódica Régimen de los demás ingresos
|S279
|FÍSICA Ingresos por remanente distribuible proveniente de personas morales no contribuyentes del Impuesto sobre la Renta en forma periódica Régimen de los demás ingresos
|S280
|FÍSICA Ingresos por derechos de autor percibidos por persona distinta a su titular en forma periódica Régimen de los demás ingresos
|S281
|FÍSICA Ingresos por retiros de cuentas especiales para el ahorro, que sean acumulables en forma periódica Régimen de los demás ingresos
|S282
|FÍSICA Ingresos derivados de inmuebles destinados al hospedaje, percibidos por el condómino o fideicomisario, cuando el bien sea otorgado en administración a un tercero en forma periódica Régimen de los demás ingresos
|S283
|FÍSICA Ingresos derivados de inmuebles destinados al hospedaje, percibidos por el condómino o fideicomisario, cuando el bien sea otorgado en administración a un tercero proveniente de TEREFIP. Régimen de los demás ingresos
|S284
|FÍSICA Ingresos por operaciones financieras derivadas en forma periódica Régimen de los demás ingresos
|S285
|FÍSICA Ingresos por operaciones financieras derivadas proveniente de TEREFIP Régimen de los demás ingresos
|S286
|FÍSICA Otros ingresos no especificados en campos anteriores en forma periódica Régimen de los demás ingresos
|S287
|FÍSICA Otros ingresos no especificados en campos anteriores proveniente de TEREFIP. Régimen de los demás ingresos
|S288
|MORAL Sociedad financiera de objeto limitado Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S289
|FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por obtención de premios através de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S289
|MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por obtención de premios através de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S290
|FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por obtener el derecho a participar en un negocio, inversión o cualquier pago para celebrar o participar en actos jurídicos de cualquier naturaleza a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S290
|MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por obtener el derecho a participar en un negocio, inversión o cualquier pago para celebrar o participar en actos jurídicos de cualquier naturaleza a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S291
|FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos que deriven de las indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S291
|MORAL Residentes en el extranjero con ingresos que deriven de las indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S292
|FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos que deriven de la enajenación del crédito comercial a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S292
|MORAL Residentes en el extranjero con ingresos que deriven de la enajenación del crédito comercial a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|S293
|MORAL Sociedad de ahorro y préstamo Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S294
|MORAL Entidad o intermediario financiero distinto a lo señalados en recuadros anteriores Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S295
|MORAL Sociedad de inversión de renta variable Personas morales con fines no lucrativos
|S296
|FÍSICA Actividades empresariales Régimen de Pequeños Contribuyentes
|S298
|FÍSICA Autotransporte terrestre de pasaje integrante de un coordinado o de otra persona moral que paga sus impuestos a través del coordinado o de otra persona moral Actividades Empresariales y Profesionales
|S298
|FÍSICA Autotransporte terrestre de pasaje integrante de un coordinado o de otra persona moral que paga sus impuestos a través del coordinado o de otra persona moral Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S298
|MORAL Autotransporte terrestre de pasaje integrante de un coordinado o de otra persona moral que paga sus impuestos a través del coordinado o de otra persona moral Régimen Simplificado de Ley
|S299
|FÍSICA Agricultura Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Actividades Empresariales y Profesionales
|S299
|FÍSICA Agricultura Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S299
|MORAL Agricultura Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Régimen Simplificado de Ley
|S300
|FÍSICA Ganadería Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Actividades Empresariales y Profesionales
|S300
|FÍSICA Ganadería Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S300
|MORAL Ganadería Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Régimen Simplificado de Ley
|S301
|FÍSICA Silvicultura Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Actividades Empresariales y Profesionales
|S301
|FÍSICA Silvicultura Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S301
|MORAL Silvicultura Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Régimen Simplificado de Ley
|S302
|FÍSICA Pesca Integrante de una persona moral Actividades Empresariales y Profesionales
|S302
|FÍSICA Pesca Integrante de una persona moral Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S302
|MORAL Pesca Integrante de una persona moral Régimen Simplificado de Ley
|S303
|FÍSICA Socio de una empresa integradora Actividades Empresariales y Profesionales
|S303
|FÍSICA Socio de una empresa integradora Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales
|S303
|MORAL Socio de una empresa integradora Régimen Simplificado de Ley
|S304
|FÍSICA Personas Físicas con ingresos por intereses Régimen de intereses
|S305
|FÍSICA Asociante de asociación en participación Régimen de socios y accionistas
|S305
|MORAL Asociante de asociación en participación Régimen de socios y accionistas
|S306
|FÍSICA Asociado de asociación en participación Régimen de socios y accionistas
|S306
|MORAL Asociado de asociación en participación Régimen de socios y accionistas
|S308
|FÍSICA Representante común de la copropiedad o sociedad conyugal de bienes Régimen de Arrendamiento
|S308
|FÍSICA Representante común de la copropiedad o sociedad conyugal de bienes Régimen de Enajenación y Adquisición de bienes
|S308
|FÍSICA Representante común de la copropiedad o sociedad conyugal de bienes Régimen de los demás ingresos
|S309
|FÍSICA Representado de la copropiedad o sociedad conyugal de bienes Régimen de Arrendamiento
|S309
|FÍSICA Representado de la copropiedad o sociedad conyugal de bienes Régimen de Enajenación y Adquisición de bienes
|S309
|FÍSICA Representado de la copropiedad o sociedad conyugal de bienes Régimen de los demás ingresos
|S310
|MORAL Operadora de Sociedades de Inversión Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S311
|MORAL Fideicomiso no empresarial Personas morales con fines no lucrativos
|S312
|MORAL Sociedad de inversión de objeto limitado Personas morales con fines no lucrativos
|S312
|MORAL Sociedad de inversión de objeto limitado Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas
|S313
|MORAL Embajada u organismo internacional Personas morales con fines no lucrativos
|S314
|MORAL Oficina de representación en México Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
|V2
|Impuesto al Valor Agregado exento
|V5
|Impuesto al Valor Agregado
|V6
|Impuesto al Valor Agregado sujeto exento del pago del impuesto
|V7
|Pitex
|V8
|Retención de iva
|V9
|Maquiladora
|V10
|Opta por no presentar declaraciones de pagos provisionales y anual (si realiza actividades agrícolas, ganaderas y/o pesqueras)
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