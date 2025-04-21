Claves de Obligaciones Fiscales del SAT

A3 Impuesto al Activo

O24 Impuestos Sustitutivo del Crédito al Salario

O31 Arrendador cuyos ingresos no exceden los 10 SMG elevados al mes

R17 Retención ISR salarios

R18 Retención ISR asimilados a salarios

R19 Retención ISR honorarios

S2 MORAL Organismo descentralizado del municipio con actividad empresarial Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas.

S3 MORAL Institución de crédito Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas.

S7 MORAL Fideicomiso con actividad empresarial Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas.

S9 MORAL Organismo descentralizado, fondo o fideicomiso público o empresa de participación estatal mayoritaria de la federación Personas morales con fines no lucrativos.

S10 MORAL Asociacion religiosa Personas morales con fines no lucrativos.

S11 MORAL Dependencia o entidad de estado de la república o distrito federal o su órgano desconcentrado Personas morales con fines no lucrativos.

S12 MORAL Municipio o su órgano desconcentrado Personas morales con fines no lucrativos.

S13 MORAL Dependencia o entidad de la federación o su órgano desconcentrado Personas morales con fines no lucrativos.

S14 MORAL Sociedad de inversion especializada de fondos para el retiro Personas morales con fines no lucrativos.

S15 MORAL Sociedad de inversión en instrumentos de deuda Personas morales con fines no lucrativos.

S16 MORAL Sociedad cooperativa de consumo Personas morales con fines no lucrativos.

S18 MORAL Actividad agricola Régimen Simplificado de Ley

S20 MORAL Actividad ganadera Régimen Simplificado de Ley

S22 MORAL Actividad silvícola Régimen Simplificado de Ley

S24 MORAL Actividad pesquera Régimen Simplificado de Ley

S33 MORAL Empresa integradora Régimen Simplificado de Ley

S39 FÍSICA Actividad empresarial asimilado a salarios Régimen de Salarios.

S40 FÍSICA Asalariado obligado a presentar declaración anual Régimen de Salarios.

S54 FÍSICA Actividad empresarial Actividades Empresariales y Profesionales

S127 FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente.

S129 FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias u otras formas de retiro a través de representante legal Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente.

S131 FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente.

S135 FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos que deriven de un contrato de servicio turístico de tiempo compartido a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente.

S135 MORAL Residentes en el extranjero con ingresos que deriven de un contrato de servicio turístico de tiempo compartido a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S137 FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por enajenación de inmuebles a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente.

S137 MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por enajenación de inmuebles a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S139 FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por enajenación de acciones o títulos de valor que representen la propiedad de bienes a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente.

S139 MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por enajenación de acciones o títulos de valor que representen la propiedad de bienes a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S141 FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por intercambio de deuda pública por capital efectuadas por residentes en el extranjero distintos del acreedor original a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S141 MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por intercambio de deuda pública por capital efectuadas por residentes en el extranjero distintos del acreedor original a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S143 FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por operaciones financieras derivadas de capital a que se refiere el artículo 48 de la Ley de ISR a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S143 MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por operaciones financieras derivadas de capital a que se refiere el artículo 48 de la Ley de ISR a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S145 FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por servicios de construcción de obra, instalación, mantenimiento o, montaje de bienes inmuebles, o por actividades de e inspección o supervisión relacionados con ellos. Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S145 MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por servicios de construcción de obra, instalación, mantenimiento o, montaje de bienes inmuebles, o por actividades de e inspección o supervisión relacionados con ellos. Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S147 FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por actividad artística o deportiva, o de la realización o presentación de espectáculos públicos. Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S147 MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por actividad artística o deportiva, o de la realización o presentación de espectáculos públicos. Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S154 MORAL Sociedad controladora Régimen de consolidación fiscal

S155 MORAL Sociedad controlada Régimen de consolidación fiscal

S156 MORAL Partido o asociación política legalmente reconocida Personas morales con fines no lucrativos

S189 FÍSICA Socios o accionistas de personas morales. Régimen de socios y accionistas

S189 MORAL Socios o accionistas de personas morales. Régimen de socios y accionistas

S190 MORAL Asociación en Participación. Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S194 FÍSICA Residentes en el extranjero con otros ingresos no específicados en campos anteriores a traves de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S194 MORAL Residentes en el extranjero con otros ingresos no específicados en campos anteriores a traves de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S200 MORAL Sociedad mercantil u otra persona moral Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S203 MORAL Institución para el depósito de valores Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S204 MORAL Organismo descentralizado, fondo o fideicomiso público o empresa de participación estatal mayoritaria de la federación, con actividad empresarial. Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S205 MORAL Organismo descentralizado, fondo o fideicomiso público o empresa de participación estatal mayoritaria de las entidades Federativas, con actividad empresarial. Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S207 MORAL Institución de seguros Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S208 MORAL Línea aérea extranjera, con establecimiento permanente en el país. Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S209 MORAL Línea naviera extranjera, con establecimiento permanente en el país. Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S210 MORAL Residente en el extranjero que realice actividades empresariales a través de un fideicomiso Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S211 MORAL Otra Institución, agrupación, organismo, sociedad o asociación civil con fines no lucrativos Personas morales con fines no lucrativos

S212 MORAL Organismo descentralizado, fondo o fideicomiso público o empresa de participación estatal mayoritaria del municipio Personas morales con fines no lucrativos

S213 MORAL Organismo descentralizado, fondo o fideicomiso público o empresa de participación estatal mayoritaria de las entidades federativas. Personas morales con fines no lucrativos

S214 MORAL Asociación u organismo que agrupe a las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de crédito. Personas morales con fines no lucrativos

S215 MORAL Sociedad mutualista que no opere con terceros, siempre que no realice gastos para la adquisición de negocios. Personas morales con fines no lucrativos

S216 MORAL Sociedad Cooperativa de Autotransportistas terrestres de carga Régimen Simplificado de Ley

S217 MORAL Sociedad Cooperativa de Autotransportistas terrestres de pasajeros. Régimen Simplificado de Ley

S218 MORAL Persona moral de derecho agrario con actividades de agricultura Régimen Simplificado de Ley

S219 MORAL Persona moral de derecho agrario con actividades de ganadería Régimen Simplificado de Ley

S220 MORAL Persona moral de derecho agrario con activities de silvicultura Régimen Simplificado de Ley

S221 FÍSICA Otros ingresos por sueldos y salarios o ingresos asimilados a salarios Régimen de Salarios

S222 MORAL Coordinado de autotransporte terrestre de carga Régimen Simplificado de Ley

S223 MORAL Coordinado de autotransporte terrestre de pasajeros Régimen Simplificado de Ley

S227 FÍSICA Ingresos por salarios de fuente de riqueza en el extranjero, embajada, organismo internacional o de personas no obligadas a efectuar retenciones por este concepto Régimen de Salarios

S231 FÍSICA Servicios profesionales en forma habitual. Actividades Empresariales y Profesionales

S232 FÍSICA Servicios profesionales en forma esporádica. Actividades Empresariales y Profesionales

S233 FÍSICA Fedatario Público Actividades Empresariales y Profesionales

S234 FÍSICA Ingresos por derechos de autor Actividades Empresariales y Profesionales

S235 FÍSICA Además de percibir ingresos por derechos de autor, recibe pagos de la misma persona por concepto de sueldos y salarios o ingresos asimilados a salarios. Actividades Empresariales y Profesionales

S236 FÍSICA Además de percibir ingresos por derechos de autor, recibe pagos de la misma persona por concepto de ingresos como socio o accionista; ingresos por ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos distintivos, etc.; y/o ingresos por la explotación de sus obras, provenientes de realizar actividades empresariales distintas a la enajenación al público, o en la prestación de servicios Actividades Empresariales y Profesionales

S237 MORAL Institución de fianzas Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S238 FÍSICA Ingresos por concepto de premios por loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta y concursos Ingresos por la obtención de premios

S239 FÍSICA Obtiene ingresos por arrendamiento exclusivamente a través de un fideicomiso (fideicomitente/fideicomisario) Régimen de Arrendamiento

S240 FÍSICA Arrendador, subarrendador o en general otorga el uso o goce temporal de inmuebles destinados a casa habitación. Régimen de Arrendamiento

S241 FÍSICA Arrendador, subarrendador o en general otorga el uso o goce temporal de inmuebles destinados a usos distintos de casa habitación. Régimen de Arrendamiento

S242 FÍSICA Representante común de la copropiedad o sociedad conyugal, con actividad empresarial Actividades Empresariales y Profesionales

S242 FÍSICA Representante común de la copropiedad o sociedad conyugal, con actividad empresarial Régimen de Pequeños Contribuyentes

S242 FÍSICA Representante común de la copropiedad o sociedad conyugal, con actividad empresarial Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S243 FÍSICA Representado de la copropiedad o sociedad conyugal, con actividad empresarial Actividades Empresariales y Profesionales

S243 FÍSICA Representado de la copropiedad o sociedad conyugal, con actividad empresarial Régimen de Pequeños Contribuyentes

S243 FÍSICA Representado de la copropiedad o sociedad conyugal, con actividad empresarial Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S244 FÍSICA Enajenante de bienes (muebles o inmuebles de acuerdo con el Capítulo IV Título IV de la LISR). Régimen de Enajenación y Adquisición de bienes

S245 FÍSICA Adquirente de bienes (muebles o inmuebles de acuerdo con el Capítulo V Título IV de la LISR). Régimen de Enajenación y Adquisición de bienes

S246 MORAL Sociedad de inversión de capital Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S247 MORAL Almacén general de depósito Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S248 MORAL Administradora de fondos para el retiro Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S249 FÍSICA Agricultura Actividades Empresariales y Profesionales

S249 FÍSICA Agricultura Régimen de Pequeños Contribuyentes

S249 FÍSICA Agricultura Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S250 FÍSICA Ganadería Actividades Empresariales y Profesionales

S250 FÍSICA Ganadería Régimen de Pequeños Contribuyentes

S250 FÍSICA Ganadería Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S251 FÍSICA Silvicultura Actividades Empresariales y Profesionales

S251 FÍSICA Silvicultura Régimen de Pequeños Contribuyentes

S251 FÍSICA Silvicultura Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S252 FÍSICA Pesca Actividades Empresariales y Profesionales

S252 FÍSICA Pesca Régimen de Pequeños Contribuyentes

S252 FÍSICA Pesca Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S253 MORAL Arrendadora financiera Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S255 FÍSICA Autotransporte terrestre de carga integrante de un coordinado o de otra persona moral que paga sus impuestos a través del coordinado o de otra persona moral Actividades Empresariales y Profesionales

S255 FÍSICA Autotransporte terrestre de carga integrante de un coordinado o de otra persona moral que paga sus impuestos a través del coordinado o de otra persona moral Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S255 MORAL Autotransporte terrestre de carga integrante de un coordinado o de otra persona moral que paga sus impuestos a través del coordinado o de otra persona moral Régimen Simplificado de Ley

S256 MORAL Unión de crédito Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S257 MORAL Sociedad financiera popular Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S258 FÍSICA Actividades empresariales Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S260 MORAL Empresa de factoraje financiero Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S261 MORAL Bolsa de valores Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S262 MORAL Casa de bolsa Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S263 MORAL Casa de cambio Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S264 FÍSICA Autotransporte terrestre de carga Actividades Empresariales y Profesionales

S264 FÍSICA Autotransporte terrestre de carga Régimen de Pequeños Contribuyentes

S264 FÍSICA Autotransporte terrestre de carga Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S264 MORAL Autotransporte terrestre de carga Régimen Simplificado de Ley

S265 FÍSICA Autotransporte terrestre de pasajeros. Actividades Empresariales y Profesionales

S265 FÍSICA Autotransporte terrestre de pasajeros. Régimen de Pequeños Contribuyentes

S265 FÍSICA Autotransporte terrestre de pasajeros. Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S265 MORAL Autotransporte terrestre de pasajeros. Régimen Simplificado de Ley

S266 FÍSICA Ingresos por deudas perdonadas o pagadas por terceros en forma periódica. Régimen de los demás ingresos

S267 FÍSICA Ingresos por ganancia cambiaria o intereses obtenidos por préstamos otorgados Régimen de los demás ingresos

S268 FÍSICA Prestaciones que se obtengan con motivo del otorgamiento de fianzas o avales en forma periódica. Régimen de los demás ingresos

S269 FÍSICA Ingresos procedentes de inversiones hechas en sociedades residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país en forma periódica. Régimen de los demás ingresos

S270 FÍSICA Ingresos procedentes de inversiones hechas en sociedades residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país proveniente de TEREFIP. Régimen de los demás ingresos

S271 FÍSICA Dividendos o utilidades procedentes de sociedades residentes en el extranjero en forma periódica. Régimen de los demás ingresos

S272 FÍSICA Dividendos o utilidades procedentes de sociedades residentes en el extranjero proveniente de TEREFIP. Régimen de los demás ingresos

S273 FÍSICA Ingresos por explotación de concesiones, permisos, autorizaciones y contratos otorgados por la Federación, las Entidades Federativas y Municipios, así como los derechos amparados por las solicitudes en trámite en forma periódica Régimen de los demás ingresos

S274 FÍSICA Ingresos por contratos para la explotación del subsuelo en forma periódica Régimen de los demás ingresos

S275 FÍSICA Ingresos por contratos para la explotación del subsuelo proveniente de TEREFIP. Régimen de los demás ingresos

S276 FÍSICA Ingresos por participación en los productos del subsuelo en forma periódica Régimen de los demás ingresos

S277 FÍSICA Ingresos por participación en los productos del subsuelo proveniente de TEREFIP Régimen de los demás ingresos

S278 FÍSICA Intereses moratorios, indemnizaciones por perjuicios, así como los ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales en forma periódica Régimen de los demás ingresos

S279 FÍSICA Ingresos por remanente distribuible proveniente de personas morales no contribuyentes del Impuesto sobre la Renta en forma periódica Régimen de los demás ingresos

S280 FÍSICA Ingresos por derechos de autor percibidos por persona distinta a su titular en forma periódica Régimen de los demás ingresos

S281 FÍSICA Ingresos por retiros de cuentas especiales para el ahorro, que sean acumulables en forma periódica Régimen de los demás ingresos

S282 FÍSICA Ingresos derivados de inmuebles destinados al hospedaje, percibidos por el condómino o fideicomisario, cuando el bien sea otorgado en administración a un tercero en forma periódica Régimen de los demás ingresos

S283 FÍSICA Ingresos derivados de inmuebles destinados al hospedaje, percibidos por el condómino o fideicomisario, cuando el bien sea otorgado en administración a un tercero proveniente de TEREFIP. Régimen de los demás ingresos

S284 FÍSICA Ingresos por operaciones financieras derivadas en forma periódica Régimen de los demás ingresos

S285 FÍSICA Ingresos por operaciones financieras derivadas proveniente de TEREFIP Régimen de los demás ingresos

S286 FÍSICA Otros ingresos no especificados en campos anteriores en forma periódica Régimen de los demás ingresos

S287 FÍSICA Otros ingresos no especificados en campos anteriores proveniente de TEREFIP. Régimen de los demás ingresos

S288 MORAL Sociedad financiera de objeto limitado Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S289 FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por obtención de premios através de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S289 MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por obtención de premios através de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S290 FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos por obtener el derecho a participar en un negocio, inversión o cualquier pago para celebrar o participar en actos jurídicos de cualquier naturaleza a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S290 MORAL Residentes en el extranjero con ingresos por obtener el derecho a participar en un negocio, inversión o cualquier pago para celebrar o participar en actos jurídicos de cualquier naturaleza a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S291 FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos que deriven de las indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S291 MORAL Residentes en el extranjero con ingresos que deriven de las indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S292 FÍSICA Residentes en el extranjero con ingresos que deriven de la enajenación del crédito comercial a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S292 MORAL Residentes en el extranjero con ingresos que deriven de la enajenación del crédito comercial a través de representante Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

S293 MORAL Sociedad de ahorro y préstamo Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S294 MORAL Entidad o intermediario financiero distinto a lo señalados en recuadros anteriores Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S295 MORAL Sociedad de inversión de renta variable Personas morales con fines no lucrativos

S296 FÍSICA Actividades empresariales Régimen de Pequeños Contribuyentes

S298 FÍSICA Autotransporte terrestre de pasaje integrante de un coordinado o de otra persona moral que paga sus impuestos a través del coordinado o de otra persona moral Actividades Empresariales y Profesionales

S298 FÍSICA Autotransporte terrestre de pasaje integrante de un coordinado o de otra persona moral que paga sus impuestos a través del coordinado o de otra persona moral Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S298 MORAL Autotransporte terrestre de pasaje integrante de un coordinado o de otra persona moral que paga sus impuestos a través del coordinado o de otra persona moral Régimen Simplificado de Ley

S299 FÍSICA Agricultura Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Actividades Empresariales y Profesionales

S299 FÍSICA Agricultura Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S299 MORAL Agricultura Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Régimen Simplificado de Ley

S300 FÍSICA Ganadería Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Actividades Empresariales y Profesionales

S300 FÍSICA Ganadería Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S300 MORAL Ganadería Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Régimen Simplificado de Ley

S301 FÍSICA Silvicultura Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Actividades Empresariales y Profesionales

S301 FÍSICA Silvicultura Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S301 MORAL Silvicultura Integrante de una persona moral o de persona moral de derecho agrario Régimen Simplificado de Ley

S302 FÍSICA Pesca Integrante de una persona moral Actividades Empresariales y Profesionales

S302 FÍSICA Pesca Integrante de una persona moral Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S302 MORAL Pesca Integrante de una persona moral Régimen Simplificado de Ley

S303 FÍSICA Socio de una empresa integradora Actividades Empresariales y Profesionales

S303 FÍSICA Socio de una empresa integradora Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales

S303 MORAL Socio de una empresa integradora Régimen Simplificado de Ley

S304 FÍSICA Personas Físicas con ingresos por intereses Régimen de intereses

S305 FÍSICA Asociante de asociación en participación Régimen de socios y accionistas

S305 MORAL Asociante de asociación en participación Régimen de socios y accionistas

S306 FÍSICA Asociado de asociación en participación Régimen de socios y accionistas

S306 MORAL Asociado de asociación en participación Régimen de socios y accionistas

S308 FÍSICA Representante común de la copropiedad o sociedad conyugal de bienes Régimen de Arrendamiento

S308 FÍSICA Representante común de la copropiedad o sociedad conyugal de bienes Régimen de Enajenación y Adquisición de bienes

S308 FÍSICA Representante común de la copropiedad o sociedad conyugal de bienes Régimen de los demás ingresos

S309 FÍSICA Representado de la copropiedad o sociedad conyugal de bienes Régimen de Arrendamiento

S309 FÍSICA Representado de la copropiedad o sociedad conyugal de bienes Régimen de Enajenación y Adquisición de bienes

S309 FÍSICA Representado de la copropiedad o sociedad conyugal de bienes Régimen de los demás ingresos

S310 MORAL Operadora de Sociedades de Inversión Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S311 MORAL Fideicomiso no empresarial Personas morales con fines no lucrativos

S312 MORAL Sociedad de inversión de objeto limitado Personas morales con fines no lucrativos

S312 MORAL Sociedad de inversión de objeto limitado Régimen General de Ley Régimen de socios y accionistas

S313 MORAL Embajada u organismo internacional Personas morales con fines no lucrativos

S314 MORAL Oficina de representación en México Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente

V2 Impuesto al Valor Agregado exento

V5 Impuesto al Valor Agregado

V6 Impuesto al Valor Agregado sujeto exento del pago del impuesto

V7 Pitex

V8 Retención de iva

V9 Maquiladora