Utilidad Fiscal 2026

¿Qué es la utilidad fiscal? La utilidad fiscal es la ganancia que obtiene una persona moral después de restar a sus ingresos acumulables las deducciones autorizadas y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada durante el ejercicio. Este concepto está definido en el artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y es la base sobre la cual el SAT calcula el ISR que las empresas deben pagar. Es importante distinguir que: Utilidad fiscal: cuando el resultado es positivo (ingresos mayores que gastos)

cuando el resultado es positivo (ingresos mayores que gastos) Pérdida fiscal: cuando el resultado es negativo (gastos mayores que ingresos)

Diferencia entre utilidad fiscal y utilidad contable Es común confundir la utilidad fiscal con la utilidad contable, pero son conceptos diferentes: Utilidad Contable Utilidad Fiscal Se calcula según las Normas de Información Financiera (NIF) Se calcula según la Ley del ISR Incluye todos los ingresos y gastos contables Solo considera ingresos acumulables y deducciones autorizadas Sirve para evaluar el desempeño financiero Sirve como base para calcular el ISR Puede diferir significativamente de la utilidad fiscal Es la que reconoce el SAT para efectos tributarios Por ejemplo, una empresa puede tener utilidad contable pero pérdida fiscal si tiene muchos gastos que no son deducibles fiscalmente, o viceversa.

¿Cómo se calcula la utilidad fiscal? La fórmula para calcular la utilidad fiscal según el artículo 9 de la LISR es: Utilidad Fiscal = Ingresos Acumulables − Deducciones Autorizadas − PTU Pagada Cada uno de estos elementos tiene reglas específicas establecidas en la LISR que determinan qué conceptos se incluyen y cuáles no.

¿Qué son los ingresos acumulables? Los ingresos acumulables están definidos en el artículo 16 de la LISR como: "Ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero." Además, el artículo 18 adiciona otros ingresos acumulables como: Pagos en especie

Recuperación de créditos deducidos por incobrables

Cantidades recibidas para gastos por cuenta de terceros

Intereses devengados a favor

Ajuste anual por inflación acumulable

Ganancia por enajenación de activos fijos

¿Cuáles son las deducciones autorizadas? El artículo 25 de la LISR establece las deducciones autorizadas para personas morales. Las principales son: Devoluciones, descuentos o bonificaciones realizadas en el ejercicio

Costo de lo vendido

Gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones

Inversiones (depreciación y amortización)

Créditos incobrables y pérdidas por caso fortuito

Aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones

Cuotas pagadas al IMSS (patronales)

Intereses devengados a cargo

Ajuste anual por inflación deducible

Anticipos y rendimientos a socios de cooperativas Es fundamental que las deducciones cumplan con los requisitos del artículo 27 de la LISR, como estar amparadas con CFDI, ser estrictamente indispensables para la actividad, y estar efectivamente pagadas en ciertos casos.

Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) Las empresas que reportan utilidades están obligadas a repartir entre sus trabajadores el 10% de las utilidades del ejercicio, según el artículo 123, fracción IX de la Constitución. La PTU pagada durante el ejercicio se resta de los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas para obtener la utilidad fiscal. Importante para 2026: A partir de 2022, la PTU tiene un límite máximo: el mayor entre 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la PTU de los últimos 3 años.

¿Cómo se obtiene el resultado fiscal? Una vez calculada la utilidad fiscal, se obtiene el resultado fiscal restando las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que no se hayan aplicado: Resultado Fiscal = Utilidad Fiscal − Pérdidas Fiscales Pendientes de Amortizar Las pérdidas fiscales pueden amortizarse en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarlas. Se actualizan por inflación usando el INPC. El resultado fiscal es la base gravable sobre la cual se calcula el ISR del ejercicio.

Relación con el ISR Una vez determinado el resultado fiscal, se aplica la tasa del ISR para personas morales, que en 2026 es del 30%. ISR del Ejercicio = Resultado Fiscal × 30% Para calcular el ISR de personas físicas con actividad empresarial, se aplican las tarifas del ISR 2026, que son progresivas según el nivel de ingresos. Puedes usar nuestra calculadora de ISR para estimar el impuesto a pagar según diferentes escenarios.

Ejemplo práctico de cálculo Supongamos una empresa con los siguientes datos del ejercicio 2026: Ingresos acumulables $5,000,000 (-) Deducciones autorizadas $3,200,000 (-) PTU pagada $150,000 = Utilidad Fiscal $1,650,000 (-) Pérdidas fiscales pendientes $200,000 = Resultado Fiscal $1,450,000 ISR (30%) $435,000 En este ejemplo, la empresa pagaría $435,000 de ISR correspondiente al ejercicio 2026.