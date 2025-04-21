Reforma Fiscal 2027: RESICO, IVA al 7% y cambios en ISR para personas morales
RESICO PF y PM · IVA simplificado al 7% · Deducciones, pérdidas e intereses
¿Qué aprenderás en este curso?
Conoce y analiza las principales modificaciones fiscales propuestas para 2027, identifica su estado dentro del proceso legislativo y determina sus posibles efectos en la tributación de personas físicas y morales, mediante ejercicios y casos prácticos.
- ✓ Nuevas reglas para reincorporarse al RESICO
- ✓ RESICO para personas físicas: límite de ingresos hasta 5 millones
- ✓ RESICO para personas morales: ¿conviene hacerlo opcional?
- ✓ IVA simplificado al 7%: aplicación y casos en que conviene
- ✓ Nuevos porcentajes para deducir inversiones
- ✓ Límite general a las deducciones fiscales
- ✓ Restricción a las pérdidas fiscales
- ✓ Cambios en pagos provisionales de ISR
- ✓ Límites a la deducción de intereses
Programa del curso
1. Paquete Económico 2027: contexto, reformas y proceso legislativo
- Qué se entregó al Congreso el 8 de septiembre
- Supuestos macroeconómicos
- Calendario legislativo
- Mapa de leyes que se modifican: LISR, LIVA, IEPS, CFF y Ley de Ingresos
- Postura de la autoridad
- Cómo leer una iniciativa
2. RESICO de personas físicas: nuevos límites y oportunidades
- Ampliación del límite de 3.5 a 5 millones
- Tabla de tasas con 2.5% máximo
- Sector primario exento hasta 1 millón
- Reincorporación al régimen
- Causales de salida
- Retenciones de personas morales
- Comparativo contra el Título IV
- Casos prácticos: ingresos de 4.2 millones; honorarios con retenciones
3. RESICO de personas morales: régimen opcional y nuevos límites
- Ampliación del límite de 35 a 50 millones
- El régimen deja de ser obligatorio
- Reingreso en ejercicios posteriores
- Flujo de efectivo contra devengado
- Mayores porcentajes de deducción de inversiones
- Regla de transición para inversiones a 2026
- Pagos provisionales y coeficiente de utilidad
- Criterios para elegir RESICO o Título II
- Caso práctico: ingresos de 42 millones
4. Reformas al ISR para personas morales: deducciones, pérdidas y restricciones
- Nuevo límite a las deducciones
- Pérdidas fiscales limitadas al 50% de la utilidad
- Intereses netos: del 30 al 20%
- Cambios en pagos provisionales
- Pagos a residentes en el extranjero
- Efectos en el resultado fiscal y la planeación
- Casos prácticos
5. La opción de IVA simplificado del 7%
- Mecánica de la tasa directa
- Pérdida del acreditamiento
- Retenciones de terceros
- Tratamiento del diferencial para ISR
- Perfil al que conviene y al que no
- Efectos en CFDI y contabilidad electrónica
- Caso práctico: punto de equilibrio contra el 16% tradicional
Sobre el instructor
Mtro. Miguel Alarcón Díaz
Contador Público | Licenciado en Derecho | Maestro en Impuestos
Consultor fiscal y capacitador. Acompaña a despachos, empresas y personas físicas en planeación fiscal, cumplimiento y defensa ante el SAT, con seguimiento puntual a las reformas y a las iniciativas que se discuten en el Congreso.
¿A quién va dirigido?
- 👤 Contadores públicos y despachos que planean el cierre 2026 y el arranque de 2027
- 👤 Personas físicas y morales en RESICO o que evalúan entrar o volver al régimen
- 👤 Directores de finanzas y administradores de personas morales que necesitan anticipar el impacto en ISR
- 👤 Abogados fiscalistas y asesores que dan seguimiento al proceso legislativo
Detalles del curso
Regístrate al curso
El curso analiza propuestas de reforma fiscal para 2027 en proceso legislativo y su estado de aprobación, no reformas vigentes.