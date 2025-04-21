Lunes, 21 de abril de 2025
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Reforma Fiscal 2027: RESICO, IVA al 7% y cambios en ISR para personas morales

Reforma Fiscal 2027: RESICO, IVA al 7% y cambios en ISR para personas morales

RESICO PF y PM · IVA simplificado al 7% · Deducciones, pérdidas e intereses

Jueves 12 de noviembre 4:00 PM – 8:00 PM 4 horas En línea por Zoom
$899.00 MXN
Inscribirme ahora

¿Qué aprenderás en este curso?

Conoce y analiza las principales modificaciones fiscales propuestas para 2027, identifica su estado dentro del proceso legislativo y determina sus posibles efectos en la tributación de personas físicas y morales, mediante ejercicios y casos prácticos.

Temario del curso Reforma Fiscal 2027
  • Nuevas reglas para reincorporarse al RESICO
  • RESICO para personas físicas: límite de ingresos hasta 5 millones
  • RESICO para personas morales: ¿conviene hacerlo opcional?
  • IVA simplificado al 7%: aplicación y casos en que conviene
  • Nuevos porcentajes para deducir inversiones
  • Límite general a las deducciones fiscales
  • Restricción a las pérdidas fiscales
  • Cambios en pagos provisionales de ISR
  • Límites a la deducción de intereses
⚠️
Nota clave: las reformas son propuestas en proceso legislativo, sujetas a aprobación en el Congreso. El curso analiza la iniciativa tal como fue presentada y su estado de aprobación — no son cambios vigentes.
📚 Incluye material descargable, grabación del curso, constancia de participación y casos prácticos
Descargar temario completo (PDF)

Programa del curso

1. Paquete Económico 2027: contexto, reformas y proceso legislativo

  • Qué se entregó al Congreso el 8 de septiembre
  • Supuestos macroeconómicos
  • Calendario legislativo
  • Mapa de leyes que se modifican: LISR, LIVA, IEPS, CFF y Ley de Ingresos
  • Postura de la autoridad
  • Cómo leer una iniciativa
Curso anterior: Paquete Económico 2027 →

2. RESICO de personas físicas: nuevos límites y oportunidades

  • Ampliación del límite de 3.5 a 5 millones
  • Tabla de tasas con 2.5% máximo
  • Sector primario exento hasta 1 millón
  • Reincorporación al régimen
  • Causales de salida
  • Retenciones de personas morales
  • Comparativo contra el Título IV
  • Casos prácticos: ingresos de 4.2 millones; honorarios con retenciones

3. RESICO de personas morales: régimen opcional y nuevos límites

  • Ampliación del límite de 35 a 50 millones
  • El régimen deja de ser obligatorio
  • Reingreso en ejercicios posteriores
  • Flujo de efectivo contra devengado
  • Mayores porcentajes de deducción de inversiones
  • Regla de transición para inversiones a 2026
  • Pagos provisionales y coeficiente de utilidad
  • Criterios para elegir RESICO o Título II
  • Caso práctico: ingresos de 42 millones

4. Reformas al ISR para personas morales: deducciones, pérdidas y restricciones

  • Nuevo límite a las deducciones
  • Pérdidas fiscales limitadas al 50% de la utilidad
  • Intereses netos: del 30 al 20%
  • Cambios en pagos provisionales
  • Pagos a residentes en el extranjero
  • Efectos en el resultado fiscal y la planeación
  • Casos prácticos

5. La opción de IVA simplificado del 7%

  • Mecánica de la tasa directa
  • Pérdida del acreditamiento
  • Retenciones de terceros
  • Tratamiento del diferencial para ISR
  • Perfil al que conviene y al que no
  • Efectos en CFDI y contabilidad electrónica
  • Caso práctico: punto de equilibrio contra el 16% tradicional
Lee: IVA al 7% para RESICO, qué significa realmente la propuesta →

Sobre el instructor

Mtro. Miguel Alarcón Díaz

Contador Público | Licenciado en Derecho | Maestro en Impuestos

Consultor fiscal y capacitador. Acompaña a despachos, empresas y personas físicas en planeación fiscal, cumplimiento y defensa ante el SAT, con seguimiento puntual a las reformas y a las iniciativas que se discuten en el Congreso.

¿A quién va dirigido?

  • 👤 Contadores públicos y despachos que planean el cierre 2026 y el arranque de 2027
  • 👤 Personas físicas y morales en RESICO o que evalúan entrar o volver al régimen
  • 👤 Directores de finanzas y administradores de personas morales que necesitan anticipar el impacto en ISR
  • 👤 Abogados fiscalistas y asesores que dan seguimiento al proceso legislativo

Detalles del curso

📅 Fecha Jueves 12 de noviembre de 2026
🕓 Horario 4:00 PM – 8:00 PM (CDMX)
💻 Formato En línea por Zoom
⏱️ Duración 4 horas
🎥 Grabación Acceso durante 15 días

Regístrate al curso

$899.00 MXN

El curso analiza propuestas de reforma fiscal para 2027 en proceso legislativo y su estado de aprobación, no reformas vigentes.

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