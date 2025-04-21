Lunes, 21 de abril de 2025
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Paquete Económico 2027: Principales propuestas de cambios en impuestos

Paquete Económico 2027: Principales propuestas de cambios en impuestos

RESICO PF · RESICO PM · IVA simplificado · Deducciones y pérdidas

Miércoles 23 de septiembre 4:00 PM – 8:00 PM 4 horas En línea por Zoom
$699.00 MXN

⚠️ Son propuestas del Ejecutivo, sujetas a aprobación en el Congreso.

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¿Qué aprenderás en este curso?

El Paquete Económico 2027 propone mover piezas que tocan a casi todos los contribuyentes: un tope de 5 MDP y la reincorporación en RESICO de personas físicas, un RESICO de personas morales opcional con tope de 50 MDP, un IVA simplificado al 7% y nuevos límites a deducciones y pérdidas fiscales. Este taller desmenuza cada iniciativa, con sus alcances y sus huecos, para que planees el cierre de 2026 sabiendo qué está en juego.

Temario del curso Paquete Económico 2027
  • Domina las iniciativas del Paquete Económico 2027 en discusión legislativa
  • Analiza las propuestas de 5 MDP y reincorporación en RESICO PF
  • Evalúa la opcionalidad y el tope de 50 MDP propuestos para RESICO PM
  • Revisa la propuesta de IVA simplificado al 7% y sus alcances
  • Conoce los planteamientos sobre límites a deducciones y pérdidas fiscales
⚠️
Nota clave: todas son propuestas del Ejecutivo, sujetas a aprobación en el Congreso. El curso analiza las iniciativas tal como fueron presentadas y lo que implicarían si se aprueban — no son cambios vigentes.
📚 Incluye material descargable, grabación y constancia de participación
Descargar temario completo (PDF)

Sobre el instructor

Mtro. Miguel Alarcón Díaz

Contador Público y Licenciado en Derecho | Maestro en Finanzas y Administración de Empresas

Consultor fiscal y capacitador. Acompaña a despachos, empresas y personas físicas en planeación fiscal, cumplimiento y defensa ante el SAT, con seguimiento puntual a las reformas y a las iniciativas que se discuten en el Congreso.

¿A quién va dirigido?

  • 👤 Contadores públicos y despachos que planean el cierre 2026 y el arranque de 2027
  • 👤 Empresarios y personas físicas en RESICO que podrían cambiar de régimen
  • 👤 Directores de finanzas y administradores que necesitan anticipar el impacto fiscal
  • 👤 Abogados fiscalistas y asesores que dan seguimiento al proceso legislativo

Detalles del curso

📅 Fecha Miércoles 23 de septiembre de 2026
🕓 Horario 4:00 PM – 8:00 PM (CDMX)
💻 Formato En línea por Zoom
⏱️ Duración 4 horas
🎥 Grabación Acceso durante 15 días

Regístrate al curso

$699.00 MXN

El taller analiza propuestas del Paquete Económico 2027 en discusión legislativa, no reformas aprobadas.

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