Paquete Económico 2027: Principales propuestas de cambios en impuestos
RESICO PF · RESICO PM · IVA simplificado · Deducciones y pérdidas
⚠️ Son propuestas del Ejecutivo, sujetas a aprobación en el Congreso.Inscribirme ahora
¿Qué aprenderás en este curso?
El Paquete Económico 2027 propone mover piezas que tocan a casi todos los contribuyentes: un tope de 5 MDP y la reincorporación en RESICO de personas físicas, un RESICO de personas morales opcional con tope de 50 MDP, un IVA simplificado al 7% y nuevos límites a deducciones y pérdidas fiscales. Este taller desmenuza cada iniciativa, con sus alcances y sus huecos, para que planees el cierre de 2026 sabiendo qué está en juego.
- ✓ Domina las iniciativas del Paquete Económico 2027 en discusión legislativa
- ✓ Analiza las propuestas de 5 MDP y reincorporación en RESICO PF
- ✓ Evalúa la opcionalidad y el tope de 50 MDP propuestos para RESICO PM
- ✓ Revisa la propuesta de IVA simplificado al 7% y sus alcances
- ✓ Conoce los planteamientos sobre límites a deducciones y pérdidas fiscales
Sobre el instructor
Mtro. Miguel Alarcón Díaz
Contador Público y Licenciado en Derecho | Maestro en Finanzas y Administración de Empresas
Consultor fiscal y capacitador. Acompaña a despachos, empresas y personas físicas en planeación fiscal, cumplimiento y defensa ante el SAT, con seguimiento puntual a las reformas y a las iniciativas que se discuten en el Congreso.
¿A quién va dirigido?
- 👤 Contadores públicos y despachos que planean el cierre 2026 y el arranque de 2027
- 👤 Empresarios y personas físicas en RESICO que podrían cambiar de régimen
- 👤 Directores de finanzas y administradores que necesitan anticipar el impacto fiscal
- 👤 Abogados fiscalistas y asesores que dan seguimiento al proceso legislativo
Detalles del curso
Regístrate al curso
El taller analiza propuestas del Paquete Económico 2027 en discusión legislativa, no reformas aprobadas.