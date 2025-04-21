Paquete Económico 2027: Principales propuestas de cambios en impuestos

Mtro. Miguel Alarcón Díaz

Contador Público y Licenciado en Derecho | Maestro en Finanzas y Administración de Empresas

Consultor fiscal y capacitador. Acompaña a despachos, empresas y personas físicas en planeación fiscal, cumplimiento y defensa ante el SAT, con seguimiento puntual a las reformas y a las iniciativas que se discuten en el Congreso.