Reducción de la jornada laboral: adecuación, implementación y cumplimiento para 2027
Reforma de 40 horas · IMSS y nómina · Contratos y control de jornada
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¿Qué aprenderás en este curso?
Analiza de forma práctica la reforma que reduce la jornada laboral: su impacto en horarios, salarios, horas extra, descansos, nómina, prestaciones y obligaciones patronales, y las reglas de su implementación gradual. Sal listo para adaptar tus contratos, controles de asistencia y nómina sin contingencias laborales ni administrativas.
- ✓ Marco legal y contexto de la reducción de la jornada laboral a 40 horas: reformas, lineamientos y plazos
- ✓ Nuevas reglas de implementación y periodos de transición: qué cambia y cómo prepararte
- ✓ Adecuación de horarios y procesos: organización, productividad y flexibilidad
- ✓ Impacto en contratos, salarios y prestaciones: ajustes y derechos de los trabajadores
- ✓ Cumplimiento y prevención de riesgos: evita sanciones y fortalece la relación laboral
Programa del curso
1. Marco legal de la reducción de la jornada
- Reforma a la jornada laboral (40 horas progresivas)
- Cambios en la Ley Federal del Trabajo
- Régimen transitorio (2026–2030)
- Riesgos legales por incumplimiento
2. Impacto en el IMSS
- Salario Base de Cotización (SBC)
- Efectos de la reducción de jornada en cuotas
- Impacto de horas extras
- Riesgos de auditorías y diferencias
3. Impacto contable y financiero
- Incremento del costo por hora
- Ajustes en nómina
- Proyección de costos laborales
- Escenarios empresariales reales
4. Adecuación documental y cumplimiento
- Actualización de contratos individuales de trabajo
- Convenios de modificación de condiciones laborales
- Ajustes al reglamento interior de trabajo
- Control electrónico de jornada (registros de asistencia)
- Políticas internas de jornada y horas extraordinarias
- Adecuación a reformas relacionadas (Ley Silla)
- Integración de condiciones laborales para efectos probatorios
Sobre el instructor
Mtro. Wilfredo Fabián García
Maestro en Impuestos | Contador Público | Asesor y Conferencista
Wilfredo Fabián García es un destacado contador público y especialista mexicano en derecho tributario. Como socio fundador de la firma WF Asesoría y capacitador externo autorizado por la STPS, se ha consolidado como expositor nacional y conferencista. Además, colabora activamente como articulista en reconocidos medios especializados. Es autor del libro Régimen Fiscal de las Plataformas Digitales, una guía clave sobre el cumplimiento tributario en aplicaciones como Uber, Airbnb y Mercado Libre.
¿A quién va dirigido?
- 👤 Contadores públicos y despachos que llevan la nómina de sus clientes
- 👤 Responsables de Recursos Humanos, nómina y relaciones laborales
- 👤 Empresarios, patrones y representantes legales
- 👤 Abogados y asesores laborales que acompañan la implementación de la reforma
Detalles del curso
¿Te interesa la grabación?
Este curso se impartió el 20 de octubre de 2026 y ya no admite inscripciones. Estamos preparando el acceso a la grabación; en cuanto esté disponible lo anunciaremos aquí y por newsletter.
Si quieres que te avisemos en cuanto se libere, escríbenos por WhatsApp o a [email protected].Ver los cursos disponibles