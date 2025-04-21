INFONAVIT 2026

¿Qué son los puntos INFONAVIT y cómo se calculan? Para solicitar un crédito INFONAVIT necesitas acumular un mínimo de 1080 puntos. Este sistema reemplazó al anterior que requería 116 puntos y considera más factores para determinar tu elegibilidad. Los 7 factores que determinan tus puntos: Edad: Se consideran rangos de edad para calcular el plazo del crédito Salario diario integrado: Mayor salario = mayor capacidad de crédito Saldo en subcuenta de vivienda: Tu ahorro acumulado Bimestres cotizados: Continuidad laboral ante el IMSS Tipo de trabajador: Permanente, eventual, etc. Comportamiento de pago: Historial crediticio Estabilidad laboral: Antigüedad con el mismo patrón El puntaje máximo posible es de aproximadamente 1600 puntos. Mientras más puntos acumules, mayor será el monto de crédito al que puedes acceder.

¿Cómo consultar mis puntos INFONAVIT? Existen tres formas de consultar tus puntos y el saldo de tu subcuenta de vivienda: App Mi Cuenta Infonavit Descarga la aplicación oficial en iOS o Android. Regístrate con tu NSS y CURP para consultar puntos, saldo y precalificación. Portal web Ingresa a portal.infonavit.org.mx con tu Número de Seguro Social (NSS) y CURP para ver tu información completa. Oficinas INFONAVIT Acude a cualquier Centro de Servicio Infonavit (CESI) con tu identificación oficial vigente.

Tipos de crédito INFONAVIT INFONAVIT ofrece diferentes modalidades de crédito según tus necesidades: 🏠 Crédito tradicional Para comprar vivienda nueva o usada. El monto depende de tu salario, edad y ahorro acumulado. Es la opción más solicitada. 🏗️ Construcción en terreno propio Si ya tienes un terreno, puedes usar tu crédito para construir tu casa. Requiere que el terreno esté a tu nombre y libre de gravámenes. 🔨 Ampliación y remodelación Para mejorar tu vivienda actual: ampliar espacios, remodelar cocina o baños, o realizar reparaciones mayores. 💳 Pago de hipoteca Si ya tienes un crédito hipotecario con un banco, puedes usar tu crédito INFONAVIT para liquidarlo y obtener mejores condiciones. 🤝 Crédito conyugal Si tu pareja también cotiza en INFONAVIT, pueden unir ambos créditos para acceder a un monto mayor y comprar una mejor vivienda. 🏦 Cofinavit Combina tu crédito INFONAVIT con un crédito bancario para aumentar tu capacidad de compra. Ideal para viviendas de mayor valor.

La subcuenta de vivienda La subcuenta de vivienda es una cuenta individual que forma parte de tu cuenta de ahorro para el retiro (Afore). En ella se depositan las aportaciones que tu patrón realiza cada bimestre. Características de la subcuenta: Recibe el 5% de tu salario diario integrado cada bimestre

cada bimestre Genera rendimientos que se capitalizan

Puedes usarla como enganche para tu crédito INFONAVIT

Si no usas un crédito, el saldo se suma a tu pensión al jubilarte

En caso de fallecimiento, los beneficiarios pueden retirar el saldo El saldo de tu subcuenta de vivienda es uno de los factores más importantes para calcular tus puntos INFONAVIT y determinar el monto de crédito disponible.

Aportaciones patronales al INFONAVIT Todo patrón con trabajadores registrados ante el IMSS tiene la obligación de aportar al INFONAVIT. Esta aportación es adicional al salario y no se descuenta del sueldo del trabajador. Fórmula de aportación Salario Diario Integrado × 5% × Días del bimestre = Aportación bimestral Ejemplo de cálculo Si un trabajador tiene un Salario Diario Integrado (SDI) de $500.00: Salario Diario Integrado $500.00 Porcentaje INFONAVIT 5% Aportación diaria $25.00 Días del bimestre (promedio) 61 Aportación bimestral $1,525.00 Las aportaciones se presentan y pagan junto con las cuotas del IMSS a través del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) o el portal del IMSS. Ver cuotas IMSS 2026 →

Cálculo de descuentos por crédito INFONAVIT Cuando un trabajador tiene un crédito INFONAVIT activo, el patrón debe realizar descuentos de su salario para pagar las amortizaciones. El descuento puede ser de tres tipos: Porcentaje fijo Se descuenta un porcentaje del salario (generalmente entre 20% y 30% del salario base de cotización). Cuota fija en pesos Se descuenta una cantidad fija en pesos cada quincena o mes, independiente del salario. Factor de descuento en VSM Se descuenta un monto expresado en Veces Salario Mínimo, que se actualiza cuando cambia el salario mínimo. El tipo de descuento y el monto se especifican en el aviso de retención que INFONAVIT envía al patrón. Es obligación del patrón aplicar estos descuentos y enterarlos junto con las aportaciones bimestrales.

Relación entre INFONAVIT y la UMA Desde 2016, los créditos INFONAVIT que estaban denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) pasaron a denominarse en Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto fue un cambio importante porque la UMA crece menos que el salario mínimo. Beneficio para los trabajadores: Al cambiar de VSM a UMA, las deudas de créditos INFONAVIT crecen a un ritmo menor. Por ejemplo, mientras el salario mínimo aumentó más del 100% entre 2018 y 2024, la UMA solo aumentó alrededor del 25% en el mismo periodo. Si tienes un crédito anterior a 2016, puedes solicitar la conversión de VSM a UMA para reducir el saldo de tu deuda. Consulta el valor actual de la UMA →