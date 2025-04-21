INFONAVIT 2026
Puntos, créditos y subcuenta de vivienda
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) es el organismo que administra los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Si eres trabajador formal en México, tu patrón está obligado a aportar el 5% de tu salario a tu subcuenta de vivienda.
En esta guía encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el sistema de puntos INFONAVIT, los tipos de crédito disponibles, cómo consultar tu saldo y las obligaciones de los patrones.
¿Qué son los puntos INFONAVIT y cómo se calculan?
Para solicitar un crédito INFONAVIT necesitas acumular un mínimo de 1080 puntos. Este sistema reemplazó al anterior que requería 116 puntos y considera más factores para determinar tu elegibilidad.
Los 7 factores que determinan tus puntos:
- Edad: Se consideran rangos de edad para calcular el plazo del crédito
- Salario diario integrado: Mayor salario = mayor capacidad de crédito
- Saldo en subcuenta de vivienda: Tu ahorro acumulado
- Bimestres cotizados: Continuidad laboral ante el IMSS
- Tipo de trabajador: Permanente, eventual, etc.
- Comportamiento de pago: Historial crediticio
- Estabilidad laboral: Antigüedad con el mismo patrón
El puntaje máximo posible es de aproximadamente 1600 puntos. Mientras más puntos acumules, mayor será el monto de crédito al que puedes acceder.
¿Cómo consultar mis puntos INFONAVIT?
Existen tres formas de consultar tus puntos y el saldo de tu subcuenta de vivienda:
App Mi Cuenta Infonavit
Descarga la aplicación oficial en iOS o Android. Regístrate con tu NSS y CURP para consultar puntos, saldo y precalificación.
Portal web
Ingresa a portal.infonavit.org.mx con tu Número de Seguro Social (NSS) y CURP para ver tu información completa.
Oficinas INFONAVIT
Acude a cualquier Centro de Servicio Infonavit (CESI) con tu identificación oficial vigente.
Tipos de crédito INFONAVIT
INFONAVIT ofrece diferentes modalidades de crédito según tus necesidades:
🏠 Crédito tradicional
Para comprar vivienda nueva o usada. El monto depende de tu salario, edad y ahorro acumulado. Es la opción más solicitada.
🏗️ Construcción en terreno propio
Si ya tienes un terreno, puedes usar tu crédito para construir tu casa. Requiere que el terreno esté a tu nombre y libre de gravámenes.
🔨 Ampliación y remodelación
Para mejorar tu vivienda actual: ampliar espacios, remodelar cocina o baños, o realizar reparaciones mayores.
💳 Pago de hipoteca
Si ya tienes un crédito hipotecario con un banco, puedes usar tu crédito INFONAVIT para liquidarlo y obtener mejores condiciones.
🤝 Crédito conyugal
Si tu pareja también cotiza en INFONAVIT, pueden unir ambos créditos para acceder a un monto mayor y comprar una mejor vivienda.
🏦 Cofinavit
Combina tu crédito INFONAVIT con un crédito bancario para aumentar tu capacidad de compra. Ideal para viviendas de mayor valor.
La subcuenta de vivienda
La subcuenta de vivienda es una cuenta individual que forma parte de tu cuenta de ahorro para el retiro (Afore). En ella se depositan las aportaciones que tu patrón realiza cada bimestre.
Características de la subcuenta:
- Recibe el 5% de tu salario diario integrado cada bimestre
- Genera rendimientos que se capitalizan
- Puedes usarla como enganche para tu crédito INFONAVIT
- Si no usas un crédito, el saldo se suma a tu pensión al jubilarte
- En caso de fallecimiento, los beneficiarios pueden retirar el saldo
El saldo de tu subcuenta de vivienda es uno de los factores más importantes para calcular tus puntos INFONAVIT y determinar el monto de crédito disponible.
Aportaciones patronales al INFONAVIT
Todo patrón con trabajadores registrados ante el IMSS tiene la obligación de aportar al INFONAVIT. Esta aportación es adicional al salario y no se descuenta del sueldo del trabajador.
Fórmula de aportación
Ejemplo de cálculo
Si un trabajador tiene un Salario Diario Integrado (SDI) de $500.00:
|Salario Diario Integrado
|$500.00
|Porcentaje INFONAVIT
|5%
|Aportación diaria
|$25.00
|Días del bimestre (promedio)
|61
|Aportación bimestral
|$1,525.00
Las aportaciones se presentan y pagan junto con las cuotas del IMSS a través del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) o el portal del IMSS.
Cálculo de descuentos por crédito INFONAVIT
Cuando un trabajador tiene un crédito INFONAVIT activo, el patrón debe realizar descuentos de su salario para pagar las amortizaciones. El descuento puede ser de tres tipos:
Porcentaje fijo
Se descuenta un porcentaje del salario (generalmente entre 20% y 30% del salario base de cotización).
Cuota fija en pesos
Se descuenta una cantidad fija en pesos cada quincena o mes, independiente del salario.
Factor de descuento en VSM
Se descuenta un monto expresado en Veces Salario Mínimo, que se actualiza cuando cambia el salario mínimo.
El tipo de descuento y el monto se especifican en el aviso de retención que INFONAVIT envía al patrón. Es obligación del patrón aplicar estos descuentos y enterarlos junto con las aportaciones bimestrales.
Preguntas frecuentes sobre INFONAVIT
¿Cuántos puntos necesito para un crédito INFONAVIT en 2026?
Actualmente necesitas 1080 puntos INFONAVIT para solicitar un crédito de vivienda. Este puntaje se calcula considerando 7 factores: edad, salario, ahorro en subcuenta, bimestres cotizados, tipo de trabajador, comportamiento de pago y estabilidad laboral.
¿Cómo consulto mis puntos INFONAVIT?
Puedes consultar tus puntos INFONAVIT de tres formas: 1) En la app Mi Cuenta Infonavit, 2) En el portal web portal.infonavit.org.mx con tu NSS y CURP, o 3) En las oficinas de INFONAVIT con tu identificación oficial.
¿Qué porcentaje aporta el patrón al INFONAVIT?
El patrón aporta el 5% del salario diario integrado del trabajador al INFONAVIT. Esta aportación es obligatoria y se deposita bimestralmente en la subcuenta de vivienda del trabajador.
¿Qué es la subcuenta de vivienda?
La subcuenta de vivienda es una cuenta individual donde se acumulan las aportaciones patronales del 5%. Este ahorro puede usarse para solicitar un crédito INFONAVIT o retirarse al momento de la jubilación si no se utilizó.
¿Puedo usar mi crédito INFONAVIT para remodelar mi casa?
Sí. INFONAVIT ofrece diferentes tipos de crédito: compra de vivienda nueva o usada, construcción en terreno propio, ampliación, remodelación, y pago de hipoteca. Cada modalidad tiene requisitos específicos.