Reforma a la Ley Antilavado: nuevas obligaciones y riesgos para contadores y sujetos obligados
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¿Qué aprenderás en este curso?
Un curso práctico y completo sobre la reforma a la Ley Antilavado (LFPIORPI), a la luz de la reforma a la Ley (DOF 16-jul-2025), al Reglamento (DOF 27-mar-2026) y el Acuerdo 115/2026 (DOF 7-ago-2026). Incluye casos prácticos y simulación de llenado de avisos ante el SAT.
- ✓ I. Marco Normativo Actualizado de la LFPIORPI — antecedentes, reforma al Reglamento, Acuerdo 115/2026 y calendario de exigibilidad
- ✓ II. Actividades Vulnerables y Sujetos Obligados — las 17 actividades, umbrales en UMA y el desarrollo inmobiliario como nueva actividad vulnerable
- ✓ III. Nuevas Obligaciones del Art. 18 ya Reglamentadas — Enfoque Basado en Riesgos, manual de políticas, capacitación anual, auditoría y conservación de expedientes (5-10 años)
- ✓ IV. Beneficiario Controlador y PEP — ampliación del concepto y monitoreo reforzado
- ✓ V. Elaboración y Envío de Avisos ante el SAT — aviso de 24 horas, uso del portal SPPLD y errores comunes
- ✓ VI. Lo que Trae el Acuerdo 115/2026 en Reglas de Carácter General — catorce nuevos capítulos, autocorrección y calendario de exigibilidad 2027-2028
- ✓ VII. Sanciones y Riesgos del Incumplimiento — multas de 10,000 a 65,000 UMA, clausura y responsabilidad de socios y asesores
Sobre el instructor
Mtro. Miguel Alarcón Díaz
Contador Público | Licenciado en Derecho | Maestro en Impuestos
Especialista en materia fiscal con amplia experiencia en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y la atención de obligaciones ante el SAT para sujetos obligados y actividades vulnerables.
¿A quién va dirigido?
- 👤 Contadores públicos y despachos contables que asesoran a sujetos obligados
- 👤 Personas físicas y morales que realizan alguna de las 17 actividades vulnerables del Art. 17 LFPIORPI
- 👤 Oficiales de cumplimiento y encargados de presentar avisos ante el SAT
- 👤 Desarrolladores inmobiliarios (nueva actividad vulnerable incorporada en la reforma)
Detalles del curso
¿Te interesa la grabación?
Este taller se impartió el 25 de agosto de 2026 y ya no admite inscripciones. Estamos preparando el acceso a la grabación; en cuanto esté disponible lo anunciaremos aquí y por newsletter.
Si quieres que te avisemos en cuanto se libere, escríbenos por WhatsApp o a [email protected].Ver los cursos disponibles