Reforma a la Ley Antilavado: nuevas obligaciones y riesgos para contadores y sujetos obligados

✓ I. Marco Normativo Actualizado de la LFPIORPI — antecedentes, reforma al Reglamento, Acuerdo 115/2026 y calendario de exigibilidad

✓ II. Actividades Vulnerables y Sujetos Obligados — las 17 actividades, umbrales en UMA y el desarrollo inmobiliario como nueva actividad vulnerable

✓ III. Nuevas Obligaciones del Art. 18 ya Reglamentadas — Enfoque Basado en Riesgos, manual de políticas, capacitación anual, auditoría y conservación de expedientes (5-10 años)

✓ IV. Beneficiario Controlador y PEP — ampliación del concepto y monitoreo reforzado

✓ V. Elaboración y Envío de Avisos ante el SAT — aviso de 24 horas, uso del portal SPPLD y errores comunes

✓ VI. Lo que Trae el Acuerdo 115/2026 en Reglas de Carácter General — catorce nuevos capítulos, autocorrección y calendario de exigibilidad 2027-2028