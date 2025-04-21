Lunes, 21 de abril de 2025
USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14 USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14
En vivo
Suscribirme gratis
Cómo Reducir Legalmente los Impuestos en 2026

Cómo Reducir Legalmente los Impuestos en 2026

Miércoles 29 de julio 4:00 – 8:00 PM 4 horas En línea por Zoom
$899.00 MXN
Inscribirme ahora

¿Qué aprenderás en este taller?

Que el participante conozca las principales estrategias que se pueden utilizar de manera legal con las empresas, lo cual traerá un ahorro en las operaciones de las empresas e incluso en los socios o accionistas.

Temario del Taller Cómo Reducir Legalmente los Impuestos en 2026
  • Cómo pagar menos ISR con estrategias 100% legales
  • Cómo retirar dinero de una empresa pagando menos impuestos
  • Deducción total de automóviles en el mismo ejercicio
  • Estrategias a través de arrendamiento financiero y arrendamiento puro
  • Cómo aprovechar RESICO para disminuir legalmente la carga fiscal
  • Reglas para la deducción de cuentas incobrables e inventarios
  • Implicaciones fiscales de la PTU en CUFIN y pagos provisionales
  • Deducción de consumos en restaurantes al 100% (faja 50 km)
  • Casos reales y estrategias aplicables con clientes inmediatamente
📚 Incluye material de apoyo

Tu inscripción incluye:

  • Material descargable
  • Grabación del curso
  • Constancia de participación
  • Casos prácticos
Descargar temario completo (PDF)

Sobre el instructor

Mtro. Miguel Alarcón Díaz

Contador Público | Licenciado en Derecho | Maestro en Impuestos

Especialista en materia fiscal con amplia experiencia en planeación fiscal, estrategias legales de ahorro de impuestos y asesoría a empresas, socios y accionistas.

¿A quién va dirigido?

  • 👤 Empresarios y administradores
  • 👤 Contadores públicos y auxiliares contables
  • 👤 Asesores fiscales, contralores y financieros
  • 👤 Abogados y cualquier interesado en estrategias fiscales

Detalles del taller

📅 Fecha Miércoles 29 de julio de 2026
🕓 Horario 4:00 – 8:00 PM (CDMX)
💻 Formato En línea por Zoom
⏱️ Duración 4 horas
🎥 Grabación Acceso durante 15 días

Regístrate al taller

$899.00 MXN

Datos personales

Metodo de pago

¿Tienes dudas antes de inscribirte?

Escribir por WhatsApp