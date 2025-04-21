Cómo Reducir Legalmente los Impuestos en 2026
Miércoles 29 de julio 4:00 – 8:00 PM 4 horas En línea por Zoom
$899.00 MXNInscribirme ahora
¿Qué aprenderás en este taller?
Que el participante conozca las principales estrategias que se pueden utilizar de manera legal con las empresas, lo cual traerá un ahorro en las operaciones de las empresas e incluso en los socios o accionistas.
- ✓ Cómo pagar menos ISR con estrategias 100% legales
- ✓ Cómo retirar dinero de una empresa pagando menos impuestos
- ✓ Deducción total de automóviles en el mismo ejercicio
- ✓ Estrategias a través de arrendamiento financiero y arrendamiento puro
- ✓ Cómo aprovechar RESICO para disminuir legalmente la carga fiscal
- ✓ Reglas para la deducción de cuentas incobrables e inventarios
- ✓ Implicaciones fiscales de la PTU en CUFIN y pagos provisionales
- ✓ Deducción de consumos en restaurantes al 100% (faja 50 km)
- ✓ Casos reales y estrategias aplicables con clientes inmediatamente
📚 Incluye material de apoyo
Tu inscripción incluye:
- Material descargable
- Grabación del curso
- Constancia de participación
- Casos prácticos
Sobre el instructor
Mtro. Miguel Alarcón Díaz
Contador Público | Licenciado en Derecho | Maestro en Impuestos
Especialista en materia fiscal con amplia experiencia en planeación fiscal, estrategias legales de ahorro de impuestos y asesoría a empresas, socios y accionistas.
¿A quién va dirigido?
- 👤 Empresarios y administradores
- 👤 Contadores públicos y auxiliares contables
- 👤 Asesores fiscales, contralores y financieros
- 👤 Abogados y cualquier interesado en estrategias fiscales
Detalles del taller
📅 Fecha Miércoles 29 de julio de 2026
🕓 Horario 4:00 – 8:00 PM (CDMX)
💻 Formato En línea por Zoom
⏱️ Duración 4 horas
🎥 Grabación Acceso durante 15 días
Regístrate al taller
$899.00 MXN