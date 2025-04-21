Nueva Ley de Economía Digital
Obligaciones, pagos electrónicos y riesgos para empresas
Este curso se impartió el martes 1 de diciembre de 2026.
¿Qué aprenderás en este curso?
¿Adiós al efectivo? Revisa las nuevas obligaciones para empresas, comercios y prestadores de servicios con la Ley de Economía Digital: a quién aplica, qué negocios podrían quedar obligados a dejar de recibir efectivo, dónde está el riesgo fiscal real y cuánto cuesta prepararse.
- ✓ Ley de Economía Digital: alcance y aplicación
- ✓ ¿Qué negocios podrían quedar obligados a dejar de recibir efectivo?
- ✓ Nuevas obligaciones jurídicas y operativas
- ✓ Sin nuevos impuestos ni multas: ¿dónde está el verdadero riesgo fiscal?
- ✓ Trazabilidad financiera: depósitos, discrepancia fiscal y cruces con CFDI
- ✓ Deducciones, forma de pago y efectos en el flujo de efectivo
- ✓ ¿Cuánto le costará a tu empresa dejar de recibir efectivo?
- ✓ Presupuesto 2027: cómo preparar a la empresa para la economía digital
- ✓ CURP Digital y Expediente Digital Ciudadano
- ✓ Ley de Economía Digital y Ley Antilavado
Programa del curso
1. Nueva Ley de Economía Digital: alcance y aplicación
- Antecedentes y objetivos
- Entrada en vigor y transitorios
- A quiénes aplica
- Sujetos obligados: proveedores de bienes y servicios, entidades financieras y autoridades
- Qué se considera pago digital: SPEI, CoDi, tarjetas y transferencias
- Relación con otras disposiciones
2. ¿Qué negocios podrían quedar obligados a dejar de recibir efectivo?
- Facultades de la SHCP para determinar sectores estratégicos
- Sectores que podrían quedar sujetos al uso exclusivo de medios de pago digitales
- Procedimiento de designación
- Transición gradual y plazos
- Excepciones en que podrá seguir usándose efectivo o cheque
3. Nuevas obligaciones jurídicas y operativas
- Infraestructura para recibir pagos digitales
- Obligación de informar los medios de pago
- Continuidad de operaciones
- Qué hacer cuando falla la terminal, el SPEI o internet
- Contingencias en que se permite efectivo
- Contratos y políticas de cobro que deberán revisarse
4. Sin nuevos impuestos ni multas: ¿dónde está el verdadero riesgo fiscal?
- Diferencia entre obligaciones de pago digital y obligaciones tributarias
- Trazabilidad y visibilidad de los ingresos
- Facultades del SAT para revisar depósitos
- Depósitos que no son ingresos acumulables: préstamos, aportaciones, traspasos y devoluciones
- Riesgo de cobrar en cuentas personales
5. Trazabilidad financiera: depósitos, discrepancia fiscal y cruces con CFDI
- Conciliación entre ventas, cobros, depósitos y CFDI
- Diferencias entre fecha de facturación, cobro y depósito
- Pagos parciales y anticipos
- Comisiones de intermediarios
- Discrepancia fiscal en personas físicas
- Expediente para justificar depósitos
- Ejercicios prácticos de conciliación
6. Deducciones, forma de pago y efectos en el flujo de efectivo
- Requisitos para deducir operaciones pagadas por medios electrónicos
- Límites de los pagos en efectivo
- Acreditamiento del IVA
- Comisiones bancarias
- Pagos mediante terceros
- Diferencia entre lo facturado y lo depositado
- Tiempos de liquidación
7. ¿Cuánto le costará a tu empresa dejar de recibir efectivo?
- Costos de implementación
- Terminales: contratación, rentas y comisiones
- Comparativo entre crédito, débito y transferencias
- SPEI y CoDi, QR y NFC
- Cómo calcular el impacto de las comisiones en el margen
- Ejercicio práctico: cuánto pierde una empresa por cobrar con tarjeta
8. Presupuesto 2027: cómo preparar a la empresa
- Diagnóstico de los medios de cobro
- Selección de proveedores y plataformas
- Adecuaciones en facturación, ERP y punto de venta
- Automatización de conciliaciones
- Controles internos
- Capacitación del personal
- Presupuesto de implementación y checklist de preparación
9. CURP Digital y Expediente Digital Ciudadano
- Qué es y cómo funciona la CURP Digital
- Su uso para contratar servicios financieros
- ¿Las empresas deberán solicitarla a sus clientes?
- Integración del expediente
- Validez jurídica de los documentos digitales
- Protección de datos personales
10. Ley de Economía Digital y Ley Antilavado: qué deben vigilar las empresas
- Diferencias con la LFPIORPI
- Identificación de clientes en actividades vulnerables
- Límites de uso de efectivo
- Avisos que siguen vigentes
- Riesgo de fraccionamiento de operaciones
- Controles de prevención
Sobre la capacitadora
Mtra. María Espino Acata
Licenciada en Derecho y Contadora Pública | Maestra en Derecho Fiscal
Consultora en Seguridad Social y Fiscal. Acompaña a empresas, patrones y despachos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, y en la atención de requerimientos de la autoridad.
¿A quién va dirigido?
- 👤 Empresarios, comercios y prestadores de servicios que hoy cobran en efectivo
- 👤 Contadores públicos y despachos que asesoran a negocios sobre facturación, depósitos y deducciones
- 👤 Responsables de finanzas, tesorería y administración que deben presupuestar los medios de cobro para 2027
- 👤 Abogados y oficiales de cumplimiento que vigilan la prevención de lavado de dinero
Detalles del curso
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