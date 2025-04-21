Lunes, 21 de abril de 2025
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Actualización IMSS 2026: IDSE, Buzón IMSS, REPSE, SIROC y e.firma

Actualización IMSS 2026: IDSE + Buzón IMSS + REPSE + SIROC + e.firma

Jueves 13 de agosto 4:00 – 7:00 PM 3 horas En línea por Zoom
$899.00 MXN
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¿Qué aprenderás en este curso?

Un curso práctico y actualizado para patrones, contadores y responsables de nóminas que necesitan dominar los cambios 2026 en el IMSS: acceso al IDSE con e.firma, Buzón IMSS, REPSE, SIROC, las nuevas versiones del SUA y los nuevos mecanismos de fiscalización.

Temario del curso de Actualización IMSS 2026
  • Nuevas reglas para el acceso al IDSE mediante e.firma
  • Cambios en el Buzón IMSS y sus efectos jurídicos
  • Actualizaciones del REPSE y su plataforma
  • Cambios operativos del SIROC
  • Nuevas versiones del SUA: compatibilidad y errores
  • Criterios del Consejo Técnico del IMSS y acuerdos relevantes
  • Nuevos mecanismos de fiscalización y cambios en trámites digitales
  • Casos prácticos y recomendaciones para patrones y contadores
📚 Incluye material descargable, grabación y constancia de participación
Descargar temario completo (PDF)

Sobre la capacitadora

Mtra. María Espino Acata

Licenciada en Derecho | Contadora Pública | Maestra en Derecho Fiscal

Consultora en Seguridad Social y Fiscal con amplia experiencia en el cumplimiento de obligaciones patronales ante el IMSS, REPSE y las plataformas digitales de seguridad social.

¿A quién va dirigido?

  • 👤 Patrones y empleadores responsables de sus obligaciones ante el IMSS
  • 👤 Contadores y despachos que gestionan altas, bajas y movimientos afiliatorios
  • 👤 Responsables de nóminas, recursos humanos y cumplimiento patronal
  • 👤 Empresas obligadas al REPSE, ICSOE y SISUB

Detalles del curso

📅 Fecha Jueves 13 de agosto de 2026
🕓 Horario 4:00 – 7:00 PM (CDMX)
💻 Formato En línea por Zoom
⏱️ Duración 3 horas
🎥 Grabación Acceso durante 15 días

Regístrate al curso

$899.00 MXN

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