Actualización IMSS 2026: IDSE + Buzón IMSS + REPSE + SIROC + e.firma
Jueves 13 de agosto 4:00 – 7:00 PM 3 horas En línea por Zoom
$899.00 MXNInscribirme ahora
¿Qué aprenderás en este curso?
Un curso práctico y actualizado para patrones, contadores y responsables de nóminas que necesitan dominar los cambios 2026 en el IMSS: acceso al IDSE con e.firma, Buzón IMSS, REPSE, SIROC, las nuevas versiones del SUA y los nuevos mecanismos de fiscalización.
- ✓ Nuevas reglas para el acceso al IDSE mediante e.firma
- ✓ Cambios en el Buzón IMSS y sus efectos jurídicos
- ✓ Actualizaciones del REPSE y su plataforma
- ✓ Cambios operativos del SIROC
- ✓ Nuevas versiones del SUA: compatibilidad y errores
- ✓ Criterios del Consejo Técnico del IMSS y acuerdos relevantes
- ✓ Nuevos mecanismos de fiscalización y cambios en trámites digitales
- ✓ Casos prácticos y recomendaciones para patrones y contadores
📚 Incluye material descargable, grabación y constancia de participaciónDescargar temario completo (PDF)
Sobre la capacitadora
Mtra. María Espino Acata
Licenciada en Derecho | Contadora Pública | Maestra en Derecho Fiscal
Consultora en Seguridad Social y Fiscal con amplia experiencia en el cumplimiento de obligaciones patronales ante el IMSS, REPSE y las plataformas digitales de seguridad social.
¿A quién va dirigido?
- 👤 Patrones y empleadores responsables de sus obligaciones ante el IMSS
- 👤 Contadores y despachos que gestionan altas, bajas y movimientos afiliatorios
- 👤 Responsables de nóminas, recursos humanos y cumplimiento patronal
- 👤 Empresas obligadas al REPSE, ICSOE y SISUB
Detalles del curso
📅 Fecha Jueves 13 de agosto de 2026
🕓 Horario 4:00 – 7:00 PM (CDMX)
💻 Formato En línea por Zoom
⏱️ Duración 3 horas
🎥 Grabación Acceso durante 15 días
Regístrate al curso
$899.00 MXN