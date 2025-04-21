Lunes, 21 de abril de 2025
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Taller de Impuestos en Plataformas Digitales

Declara, Paga y Recupera Impuestos por Ventas en Amazon, Mercado Libre y Más

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Temario del taller

Temario del Taller de Plataformas Digitales
  • Definición fiscal de plataforma tecnológica e intermediario digital
  • Tipos de operaciones: enajenación de bienes, prestación de servicios y uso o goce temporal
  • Plataformas obligadas a retener en México
  • Retención de ISR: bases y tasas
  • Retención de IVA
  • Retenciones de un vendedor PF en Mercado Libre
  • CFDI específicos del régimen de plataformas
  • Contabilidad electrónica del vendedor
  • Declaraciones mensuales
  • Declaración anual
  • IVA acreditable, saldos a favor y devolución
  • Casos prácticos por plataforma
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Sobre el instructor

M.F. Miguel Alarcón Díaz

Especialista en materia fiscal y nóminas con enfoque en tecnología aplicada.

¿A quién va dirigido?

  • 👤 Vendedores en Amazon, Mercado Libre y otras plataformas digitales
  • 👤 Personas físicas con ingresos por plataformas que quieren cumplir con el SAT
  • 👤 Contadores que asesoran a clientes con ingresos por comercio electrónico
  • 👤 Emprendedores digitales que quieren evitar multas y aprovechar devoluciones de IVA

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