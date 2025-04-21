Declara, Paga y Recupera Impuestos por Ventas en Amazon, Mercado Libre y Más
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Temario del taller
- ✓ Definición fiscal de plataforma tecnológica e intermediario digital
- ✓ Tipos de operaciones: enajenación de bienes, prestación de servicios y uso o goce temporal
- ✓ Plataformas obligadas a retener en México
- ✓ Retención de ISR: bases y tasas
- ✓ Retención de IVA
- ✓ Retenciones de un vendedor PF en Mercado Libre
- ✓ CFDI específicos del régimen de plataformas
- ✓ Contabilidad electrónica del vendedor
- ✓ Declaraciones mensuales
- ✓ Declaración anual
- ✓ IVA acreditable, saldos a favor y devolución
- ✓ Casos prácticos por plataforma
Sobre el instructor
M.F. Miguel Alarcón Díaz
Especialista en materia fiscal y nóminas con enfoque en tecnología aplicada.
¿A quién va dirigido?
- 👤 Vendedores en Amazon, Mercado Libre y otras plataformas digitales
- 👤 Personas físicas con ingresos por plataformas que quieren cumplir con el SAT
- 👤 Contadores que asesoran a clientes con ingresos por comercio electrónico
- 👤 Emprendedores digitales que quieren evitar multas y aprovechar devoluciones de IVA
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