Lunes, 21 de abril de 2025
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Taller Tratamiento Fiscal de la Renta y Venta de Inmuebles

Taller: Tratamiento Fiscal de la Renta y Venta de Inmuebles

📹 Grabación disponible 4 horas En línea por Zoom
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¿Qué aprenderás en este taller?

Un taller práctico y completo para contadores, abogados y contribuyentes que necesitan dominar el tratamiento fiscal de operaciones inmobiliarias en México.

Temario del Taller de Renta y Venta de Inmuebles
  • Venta de casa habitación y otros inmuebles
  • ISR: cálculo, exenciones y casos especiales
  • IVA en la venta y arrendamiento de inmuebles
  • Renta de inmuebles: obligaciones fiscales y cumplimiento
  • CFDI aplicables a operaciones inmobiliarias
  • Deducciones y estrategias fiscales permitidas
  • Obligaciones y reportes antilavado
  • Casos prácticos paso a paso
  • Criterios del SAT y errores a evitar
📚 Incluye material de apoyo
Descargar temario completo (PDF)

Sobre el instructor

Mtro. Miguel Alarcón Díaz

Contador Público | Licenciado en Derecho | Maestro en Impuestos

Especialista en materia fiscal con amplia experiencia en operaciones inmobiliarias, planeación fiscal y cumplimiento tributario.

¿A quién va dirigido?

  • 👤 Contribuyentes que rentan o planean vender un inmueble
  • 👤 Contadores que asesoran clientes con operaciones inmobiliarias
  • 👤 Notarios y abogados que participan en compraventas de inmuebles
  • 👤 Inversionistas inmobiliarios que buscan optimizar su carga fiscal

Detalles del taller

📹 Formato Grabación en video (bajo demanda)
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⏱️ Duración 4 horas

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