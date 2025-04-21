Taller: Tratamiento Fiscal de la Renta y Venta de Inmuebles
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¿Qué aprenderás en este taller?
Un taller práctico y completo para contadores, abogados y contribuyentes que necesitan dominar el tratamiento fiscal de operaciones inmobiliarias en México.
- ✓ Venta de casa habitación y otros inmuebles
- ✓ ISR: cálculo, exenciones y casos especiales
- ✓ IVA en la venta y arrendamiento de inmuebles
- ✓ Renta de inmuebles: obligaciones fiscales y cumplimiento
- ✓ CFDI aplicables a operaciones inmobiliarias
- ✓ Deducciones y estrategias fiscales permitidas
- ✓ Obligaciones y reportes antilavado
- ✓ Casos prácticos paso a paso
- ✓ Criterios del SAT y errores a evitar
📚 Incluye material de apoyoDescargar temario completo (PDF)
Sobre el instructor
Mtro. Miguel Alarcón Díaz
Contador Público | Licenciado en Derecho | Maestro en Impuestos
Especialista en materia fiscal con amplia experiencia en operaciones inmobiliarias, planeación fiscal y cumplimiento tributario.
¿A quién va dirigido?
- 👤 Contribuyentes que rentan o planean vender un inmueble
- 👤 Contadores que asesoran clientes con operaciones inmobiliarias
- 👤 Notarios y abogados que participan en compraventas de inmuebles
- 👤 Inversionistas inmobiliarios que buscan optimizar su carga fiscal
Detalles del taller
📹 Formato Grabación en video (bajo demanda)
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⏱️ Duración 4 horas
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