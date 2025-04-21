Taller: Atención y Contestación de Requerimientos del SAT
Jueves 9 de julio 4:00 – 8:00 PM 4 horas En línea por Zoom
$999.00 MXNInscribirme ahora
¿Qué aprenderás en este taller?
Un taller práctico y completo para contadores, empresarios y contribuyentes que necesitan responder correctamente los requerimientos del SAT, integrar su expediente de respuesta y valorar los medios de defensa disponibles.
- ✓ Cómo identificar el tipo de requerimiento del SAT y sus implicaciones legales
- ✓ Estructura y redacción de escritos de respuesta ante la autoridad fiscal
- ✓ Integración correcta del expediente de respuesta y documentación soporte
- ✓ Plazos, términos y consecuencias de una respuesta tardía o incorrecta
- ✓ Aclaraciones, promociones y ofrecimiento de pruebas ante el SAT
- ✓ Principales medios de defensa fiscal: recurso de revocación y juicio contencioso
- ✓ Acuerdos conclusivos ante PRODECON
- ✓ Errores más comunes al contestar requerimientos y cómo evitarlos
- ✓ Casos prácticos paso a paso
📚 Incluye material de apoyoDescargar temario completo (PDF)
Sobre el instructor
Mtro. Miguel Alarcón Díaz
Contador Público | Licenciado en Derecho | Maestro en Impuestos
Especialista en materia fiscal con amplia experiencia en defensa fiscal, atención de requerimientos del SAT, integración de expedientes y medios de defensa ante la autoridad.
¿A quién va dirigido?
- 👤 Contribuyentes que recibieron un requerimiento del SAT
- 👤 Contadores que atienden requerimientos y revisiones de sus clientes
- 👤 Empresarios y administradores responsables del cumplimiento fiscal
- 👤 Abogados fiscalistas que integran expedientes y medios de defensa
Detalles del taller
📅 Fecha Jueves 9 de julio de 2026
🕓 Horario 4:00 – 8:00 PM (CDMX)
💻 Formato En línea por Zoom
⏱️ Duración 4 horas
🎥 Grabación Acceso durante 15 días
Regístrate al taller
$999.00 MXN