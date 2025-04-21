Lunes, 21 de abril de 2025
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Taller: Atención y Contestación de Requerimientos del SAT

Taller: Atención y Contestación de Requerimientos del SAT

Jueves 9 de julio 4:00 – 8:00 PM 4 horas En línea por Zoom
$999.00 MXN
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¿Qué aprenderás en este taller?

Un taller práctico y completo para contadores, empresarios y contribuyentes que necesitan responder correctamente los requerimientos del SAT, integrar su expediente de respuesta y valorar los medios de defensa disponibles.

Temario del Taller de Atención y Contestación de Requerimientos del SAT
  • Cómo identificar el tipo de requerimiento del SAT y sus implicaciones legales
  • Estructura y redacción de escritos de respuesta ante la autoridad fiscal
  • Integración correcta del expediente de respuesta y documentación soporte
  • Plazos, términos y consecuencias de una respuesta tardía o incorrecta
  • Aclaraciones, promociones y ofrecimiento de pruebas ante el SAT
  • Principales medios de defensa fiscal: recurso de revocación y juicio contencioso
  • Acuerdos conclusivos ante PRODECON
  • Errores más comunes al contestar requerimientos y cómo evitarlos
  • Casos prácticos paso a paso
📚 Incluye material de apoyo
Descargar temario completo (PDF)

Sobre el instructor

Mtro. Miguel Alarcón Díaz

Contador Público | Licenciado en Derecho | Maestro en Impuestos

Especialista en materia fiscal con amplia experiencia en defensa fiscal, atención de requerimientos del SAT, integración de expedientes y medios de defensa ante la autoridad.

¿A quién va dirigido?

  • 👤 Contribuyentes que recibieron un requerimiento del SAT
  • 👤 Contadores que atienden requerimientos y revisiones de sus clientes
  • 👤 Empresarios y administradores responsables del cumplimiento fiscal
  • 👤 Abogados fiscalistas que integran expedientes y medios de defensa

Detalles del taller

📅 Fecha Jueves 9 de julio de 2026
🕓 Horario 4:00 – 8:00 PM (CDMX)
💻 Formato En línea por Zoom
⏱️ Duración 4 horas
🎥 Grabación Acceso durante 15 días

Regístrate al taller

$999.00 MXN

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