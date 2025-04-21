Lunes, 21 de abril de 2025
USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14 USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14
En vivo
Suscribirme gratis
Actualización IMSS: Migración del Certificado Digital a la e.firma

Actualización IMSS: Migración del Certificado Digital a la e.firma

SUA · IDSE · Buzón IMSS · Escritorio Virtual

Viernes 11 de septiembre 11:00 AM – 2:00 PM 3 horas En línea por Zoom
$999.00 MXN
Inscribirme ahora

¿Qué aprenderás en este curso?

El IMSS está dejando atrás el Certificado Digital: la operación se mueve a la e.firma y a la vinculación por Escritorio Virtual. Este taller práctico te lleva paso a paso por la migración, los nuevos accesos de IDSE, la conciliación entre Nómina, SUA e IMSS y el manejo del Buzón IMSS, con casos reales de errores y rechazos.

Temario del curso Actualización IMSS 2026
  • Migración del Certificado Digital a la e.firma
  • Vinculación a través del Escritorio Virtual
  • Nuevos accesos y operación de IDSE 2026
  • Vinculación del patrón con el IMSS mediante e.firma
  • Cómo resolver errores y rechazos en IDSE
  • Conciliación práctica: Nómina, SUA e IMSS
  • Buzón IMSS: notificaciones, plazos y respuestas
  • Check-up de cumplimiento patronal
  • Corrección de movimientos afiliatorios con inconsistencias
  • Casos prácticos de problemas frecuentes ante el IMSS
📚 Incluye material descargable, grabación y constancia de participación
Descargar temario completo (PDF)

Sobre la instructora

Mtra. María Espino Acata

Licenciada en Derecho y Contadora Pública | Maestra en Derecho Fiscal

Consultora en Seguridad Social y Fiscal. Acompaña a patrones y despachos en el cumplimiento de sus obligaciones ante el IMSS: afiliación, SUA, IDSE y atención de requerimientos.

¿A quién va dirigido?

  • 👤 Contadores públicos y despachos que llevan el IMSS de sus clientes
  • 👤 Responsables de nómina y recursos humanos que operan IDSE y SUA
  • 👤 Patrones y representantes legales que deben vincularse con su e.firma
  • 👤 Administradores y dueños de empresa que quieren evitar multas y rechazos ante el IMSS

Detalles del curso

📅 Fecha Viernes 11 de septiembre de 2026
🕓 Horario 11:00 AM – 2:00 PM (CDMX)
💻 Formato En línea por Zoom
⏱️ Duración 3 horas
🎥 Grabación Acceso durante 15 días

Regístrate al curso

$999.00 MXN

Datos personales

Metodo de pago

¿Tienes dudas antes de inscribirte?

Escribir por WhatsApp