Actualización IMSS: Migración del Certificado Digital a la e.firma
SUA · IDSE · Buzón IMSS · Escritorio Virtual
Viernes 11 de septiembre 11:00 AM – 2:00 PM 3 horas En línea por Zoom
$999.00 MXNInscribirme ahora
¿Qué aprenderás en este curso?
El IMSS está dejando atrás el Certificado Digital: la operación se mueve a la e.firma y a la vinculación por Escritorio Virtual. Este taller práctico te lleva paso a paso por la migración, los nuevos accesos de IDSE, la conciliación entre Nómina, SUA e IMSS y el manejo del Buzón IMSS, con casos reales de errores y rechazos.
- ✓ Migración del Certificado Digital a la e.firma
- ✓ Vinculación a través del Escritorio Virtual
- ✓ Nuevos accesos y operación de IDSE 2026
- ✓ Vinculación del patrón con el IMSS mediante e.firma
- ✓ Cómo resolver errores y rechazos en IDSE
- ✓ Conciliación práctica: Nómina, SUA e IMSS
- ✓ Buzón IMSS: notificaciones, plazos y respuestas
- ✓ Check-up de cumplimiento patronal
- ✓ Corrección de movimientos afiliatorios con inconsistencias
- ✓ Casos prácticos de problemas frecuentes ante el IMSS
📚 Incluye material descargable, grabación y constancia de participaciónDescargar temario completo (PDF)
Sobre la instructora
Mtra. María Espino Acata
Licenciada en Derecho y Contadora Pública | Maestra en Derecho Fiscal
Consultora en Seguridad Social y Fiscal. Acompaña a patrones y despachos en el cumplimiento de sus obligaciones ante el IMSS: afiliación, SUA, IDSE y atención de requerimientos.
¿A quién va dirigido?
- 👤 Contadores públicos y despachos que llevan el IMSS de sus clientes
- 👤 Responsables de nómina y recursos humanos que operan IDSE y SUA
- 👤 Patrones y representantes legales que deben vincularse con su e.firma
- 👤 Administradores y dueños de empresa que quieren evitar multas y rechazos ante el IMSS
Detalles del curso
📅 Fecha Viernes 11 de septiembre de 2026
🕓 Horario 11:00 AM – 2:00 PM (CDMX)
💻 Formato En línea por Zoom
⏱️ Duración 3 horas
🎥 Grabación Acceso durante 15 días
Regístrate al curso
$999.00 MXN