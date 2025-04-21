Actualización IMSS: Migración del Certificado Digital a la e.firma

¿Qué aprenderás en este curso?

El IMSS está dejando atrás el Certificado Digital: la operación se mueve a la e.firma y a la vinculación por Escritorio Virtual. Este taller práctico te lleva paso a paso por la migración, los nuevos accesos de IDSE, la conciliación entre Nómina, SUA e IMSS y el manejo del Buzón IMSS, con casos reales de errores y rechazos.