Cumplimiento nueva Ley Antilavado: Guía EBR, manual y llenado de nuevos formatos
Manual de Cumplimiento · Enfoque Basado en Riesgo · Nuevos formatos PLD/FT
¿Qué aprenderás en este curso?
La nueva Ley Antilavado no solo agregó obligaciones: cambió los formatos oficiales y volvió exigible un cumplimiento documentado. Este taller te lleva de la mano para armar tu Manual de Cumplimiento PLD/FT, aplicar el Enfoque Basado en Riesgo con la Guía EBR de la CNBV y llenar, con ejercicios prácticos, los nuevos formatos de alta, registro, Avisos e Informes.
- ✓ Diseñar un Manual de Cumplimiento PLD/FT
- ✓ Conocer las recomendaciones de la GAFI
- ✓ Definir funciones del Comité y Encargado de Cumplimiento
- ✓ Aplicar un Enfoque Basado en Riesgo
- ✓ Identificar y evaluar riesgos de PLD/FT
- ✓ Establecer políticas y controles internos
- ✓ Conocer los nuevos formatos oficiales de PLD/FT
- ✓ Aprender a llenar los formatos de alta, registro, Avisos e Informes
Programa del taller
1. Manual de Cumplimiento PLD/FT
- Objetivo y trascendencia del Manual de Cumplimiento
- Recomendaciones de la GAFI
- Elementos que debe contener el Manual
- Políticas y procedimientos internos
- Actividades y obligaciones derivadas del Manual
- Actualización e implementación
2. Estructura y responsabilidades
- Consejo de Gerentes
- Comité de Comunicación y Control
- Encargado de Cumplimiento
- Áreas y responsables involucrados
- Estructuras corporativas
- Coordinación y seguimiento
3. Enfoque Basado en Riesgo
- Conceptos básicos del Enfoque Basado en Riesgo
- Identificación y evaluación de riesgos
- Clasificación de clientes y usuarios
- Modelo de control interno
- Medidas según el nivel de riesgo
- Guía EBR de la CNBV
4. Controles y políticas de PLD/FT
- Identificación del cliente
- Integración y actualización de expedientes
- Políticas y procedimientos aplicables
- Formatos y controles internos
- Evidencia documental
5. Nuevos formatos de Actividades Vulnerables
- Actualización de los formatos oficiales
- Nuevos formatos de alta y registro
- Modificaciones a Avisos e Informes
- Información que se debe proporcionar
- Ejercicios prácticos de llenado
6. Implementación y seguimiento
- Puesta en marcha del Manual
- Aplicación del Enfoque Basado en Riesgo
- Controles y seguimiento
- Actualización de políticas
- Recomendaciones para fortalecer el cumplimiento
Sobre el instructor
Mtro. Miguel Alarcón Díaz
Contador Público y Licenciado en Derecho | Maestro en Finanzas y Administración de Empresas
Consultor fiscal y capacitador. Acompaña a despachos, empresas y personas físicas en planeación fiscal, cumplimiento y defensa ante el SAT, con seguimiento puntual a las reformas en materia de prevención de lavado de dinero y a las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables.
¿A quién va dirigido?
- 👤 Contadores públicos y despachos contables con clientes en Actividades Vulnerables
- 👤 Administradores y encargados de nómina responsables del cumplimiento interno
- 👤 Empresarios y representantes legales de sujetos obligados
- 👤 Encargados de Cumplimiento e integrantes del Comité de Comunicación y Control