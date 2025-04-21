Lunes, 21 de abril de 2025
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Cumplimiento nueva Ley Antilavado: Guía EBR, manual y llenado de nuevos formatos

Cumplimiento nueva Ley Antilavado: Guía EBR, manual y llenado de nuevos formatos

Manual de Cumplimiento · Enfoque Basado en Riesgo · Nuevos formatos PLD/FT

Martes 6 de octubre 3:00 PM – 6:00 PM 3 horas En línea por Zoom
$999.00 MXN
Inscribirme ahora

¿Qué aprenderás en este curso?

La nueva Ley Antilavado no solo agregó obligaciones: cambió los formatos oficiales y volvió exigible un cumplimiento documentado. Este taller te lleva de la mano para armar tu Manual de Cumplimiento PLD/FT, aplicar el Enfoque Basado en Riesgo con la Guía EBR de la CNBV y llenar, con ejercicios prácticos, los nuevos formatos de alta, registro, Avisos e Informes.

Temario del curso Cumplimiento nueva Ley Antilavado
  • Diseñar un Manual de Cumplimiento PLD/FT
  • Conocer las recomendaciones de la GAFI
  • Definir funciones del Comité y Encargado de Cumplimiento
  • Aplicar un Enfoque Basado en Riesgo
  • Identificar y evaluar riesgos de PLD/FT
  • Establecer políticas y controles internos
  • Conocer los nuevos formatos oficiales de PLD/FT
  • Aprender a llenar los formatos de alta, registro, Avisos e Informes
📚 Incluye material descargable, grabación y constancia de participación
Descargar temario completo (PDF)

Programa del taller

1. Manual de Cumplimiento PLD/FT

  • Objetivo y trascendencia del Manual de Cumplimiento
  • Recomendaciones de la GAFI
  • Elementos que debe contener el Manual
  • Políticas y procedimientos internos
  • Actividades y obligaciones derivadas del Manual
  • Actualización e implementación

2. Estructura y responsabilidades

  • Consejo de Gerentes
  • Comité de Comunicación y Control
  • Encargado de Cumplimiento
  • Áreas y responsables involucrados
  • Estructuras corporativas
  • Coordinación y seguimiento

3. Enfoque Basado en Riesgo

  • Conceptos básicos del Enfoque Basado en Riesgo
  • Identificación y evaluación de riesgos
  • Clasificación de clientes y usuarios
  • Modelo de control interno
  • Medidas según el nivel de riesgo
  • Guía EBR de la CNBV

4. Controles y políticas de PLD/FT

  • Identificación del cliente
  • Integración y actualización de expedientes
  • Políticas y procedimientos aplicables
  • Formatos y controles internos
  • Evidencia documental

5. Nuevos formatos de Actividades Vulnerables

  • Actualización de los formatos oficiales
  • Nuevos formatos de alta y registro
  • Modificaciones a Avisos e Informes
  • Información que se debe proporcionar
  • Ejercicios prácticos de llenado

6. Implementación y seguimiento

  • Puesta en marcha del Manual
  • Aplicación del Enfoque Basado en Riesgo
  • Controles y seguimiento
  • Actualización de políticas
  • Recomendaciones para fortalecer el cumplimiento

Sobre el instructor

Mtro. Miguel Alarcón Díaz

Contador Público y Licenciado en Derecho | Maestro en Finanzas y Administración de Empresas

Consultor fiscal y capacitador. Acompaña a despachos, empresas y personas físicas en planeación fiscal, cumplimiento y defensa ante el SAT, con seguimiento puntual a las reformas en materia de prevención de lavado de dinero y a las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables.

¿A quién va dirigido?

  • 👤 Contadores públicos y despachos contables con clientes en Actividades Vulnerables
  • 👤 Administradores y encargados de nómina responsables del cumplimiento interno
  • 👤 Empresarios y representantes legales de sujetos obligados
  • 👤 Encargados de Cumplimiento e integrantes del Comité de Comunicación y Control

Detalles del curso

📅 Fecha Martes 6 de octubre de 2026
🕓 Horario 3:00 PM – 6:00 PM (CDMX)
💻 Formato En línea por Zoom
⏱️ Duración 3 horas
🎥 Grabación Acceso durante 15 días

Regístrate al curso

$999.00 MXN

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